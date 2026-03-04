เชียงราย - Chiang Rai News
รวบคู่สามีภรรยาคดีฉ้อโกงในเชียงราย เจอปืนลูกโม่ .38 ทำเองคาตัว
เชียงราย – ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมสามีภรรยาที่มีหมายจับคดีฉ้อโกงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างตรวจค้นพบอาวุธปืนลูกโม่ .38 แบบทำเองอยู่กับฝ่ายชาย เจ้าตัวยอมรับพกไว้เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยระหว่างหลบหนี
คดีนี้เริ่มจาก ตำรวจได้รับเบาะแส จากประชาชนในพื้นที่ ระบุว่าถนนช่วงยาวและค่อนข้างเปลี่ยว ระหว่างอำเภอเทิงกับอำเภอพญาเม็งราย มักได้ยินเสียงคล้ายประทัดหรือเสียงปืนดังเป็นระยะ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่มั่นใจ
เพราะเหตุนี้ หลายหน่วยงานจึงประสานกำลังและตั้งจุดเฝ้าระวังตามเส้นทางตั้งแต่ช่วงเช้า
เวลาประมาณ 08.30 น. เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์สีดำ รุ่น CBR ใช้ความเร็วสูงจากฝั่งอำเภอเทิง มุ่งหน้าไปทางอำเภอพญาเม็งราย ตำรวจให้สัญญาณเรียกตรวจ แต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องหนีไปทางบ้านสันป่าสัก ตำบลเม็งราย
จากนั้นตำรวจติดตามอย่างใกล้ชิด และสกัดรถได้ตอนเลี้ยวเข้าถนนซอยในหมู่ 3 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัว ทั้งสองมีท่าทีลุกลี้ลุกลนและดูมีพิรุธ
ตำรวจตรวจค้นตัวผู้ขับขี่ และตรวจสอบกระเป๋าสะพายสีเขียวเข้มที่พกติดตัว พบอาวุธปืนลูกโม่ .38 แบบทำเอง ไม่มีเลขทะเบียน จำนวน 1 กระบอก
ตรวจพบมีหมายจับคดีฉ้อโกงในพื้นที่กรุงเทพฯ
ต่อมาตำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องสงสัย ทราบชื่อคือ
- วรัญยู อายุ 33 ปี ชาวอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ฉัตรแก้ว อายุ 38 ปี ชาวตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
เมื่อเช็กกับฐานข้อมูลหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบทั้งสองมีหมายจับค้างอยู่ เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงในท้องที่ตำรวจกรุงเทพมหานคร
ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงสำคัญ ร่วมกันหลอกลวงในลักษณะเงินกู้ และนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือบิดเบือนจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน
ระหว่างทำบันทึกจับกุม วรัญยูรับว่าอาวุธปืนเป็นของตน เขาบอกว่าหยิบออกจากบ้านในอำเภอเทิง เพราะต้องการพกไว้ป้องกันตัว ระหว่างเดินทางไปซ่อนอยู่บ้านญาติในอำเภอพญาเม็งราย
ตำรวจแจ้งข้อหา มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พญาเม็งราย และประสาน สน.ตลิ่งชัน เพื่อดำเนินการตามหมายจับต่อไป
ตำรวจเชียงรายจับขบวนการลักลอบขนอะโวคาโดข้ามแดน ยึดของกลางกว่า 4.9 ตัน
อีกคดีในจังหวัดเชียงราย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจับกุมกลุ่มผู้ต้องสงสัยลักลอบนำเข้าอะโวคาโดจากเมียนมาเข้าประเทศไทย บริเวณชายแดนอำเภอแม่สาย พร้อมยึดของกลางมากกว่า 4.9 ตัน โดยตำรวจระบุว่าไม่พบเอกสารศุลกากร และไม่มีเอกสารตรวจสุขอนามัยหรือเอกสารตรวจพืชตามขั้นตอน
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2026 ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดสั่งการให้สืบสวนและดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัย 3 ราย ได้แก่ กิตติพงษ์ อายุ 42 ปี ชาวอำเภอสอง จังหวัดแพร่, กิตติกรณ์ อายุ 36 ปี ชาวอำเภอเมืองกำแพงเพชร และ ทรงพล อายุ 34 ปี ชาวตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า ทั้งสามร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ขนย้าย ครอบครอง หรือจำหน่ายสินค้า ที่ควรรู้ว่าเป็นของนำเข้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร
การจับกุมเกิดขึ้นหลังชุดลาดตระเวนตรวจเข้มแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่แม่สาย ระหว่างตรวจจุดใกล้อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในหมู่ 13 ตำบลแม่สาย พบรถกระบะส่วนบุคคล 2 คันจอดอยู่ใกล้กัน
คันแรกเป็นรถกระบะสีขาว ทะเบียนกำแพงเพชร บรรทุกอะโวคาโด 113 ลัง ลังละ 25 กิโลกรัม รวม 2,825 กิโลกรัม ส่วนคันที่สองเป็นรถกระบะสีขาว ทะเบียนกำแพงเพชรเช่นกัน บรรทุก 50 ลัง รวม 1,250 กิโลกรัม
ตำรวจระบุว่า กิตติพงษ์ และ กิตติกรณ์ เป็นคนขับรถกระบะทั้งสองคัน ขณะที่ ทรงพล อยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ในช่วงตรวจค้น
หลังตรวจสอบสินค้า เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอะโวคาโดมาจากเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ต้องสงสัยไม่สามารถแสดงใบอนุญาตนำเข้า ใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศต้นทาง หรือเอกสารตรวจจากด่านกักกันพืชได้ ตำรวจจึงยึดของกลางและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเชียงรายน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน 95 หมด
เชียงราย – ปริมาณน้ำมันตามปั๊มหลายจุดในจังหวัดเชียงรายลดลงอย่างรวดเร็ว หลังมีคนขับรถจำนวนมากแห่ไปเติมน้ำมันพร้อมกันตลอดทั้งวันวันที่ 3 มีนาคม หลายคนเติมเต็มถัง และบางส่วนเติมใส่แกลลอนสำรองด้วย พอช่วงเย็น ปั๊มหลายแห่งแจ้งว่าน้ำมันหมด และปิดให้บริการก่อนเวลา
จากรายงานในพื้นที่ บางปั๊มหมดดีเซลก่อน ขณะที่บางแห่งหมดแก๊สโซฮอล์ 95 ยังมีบางจุดพอเหลือน้ำมันบางชนิด แต่เริ่มจำกัดการขาย หรือหยุดจ่ายชั่วคราวเมื่อสต็อกใกล้หมด
เช้าวันที่ 4 มีนาคม ผู้สื่อข่าวในเชียงรายระบุว่า ความต้องการที่พุ่งขึ้นเริ่มจากความกังวลของชาวบ้านต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้คนออกไปเติมเต็มถังมากกว่าปกติ ส่งผลให้ยอดใช้เพิ่มขึ้นในเวลาไม่นาน
ช่วงค่ำของวันที่ 3 มีนาคม ปั๊มน้ำมันหลายแห่งทั่วจังหวัดติดป้ายแจ้งน้ำมันหมด แล้วปิดทำการเร็วขึ้น เหตุการณ์นี้เกิดทั้งในเขตเมืองและอำเภอชายแดน
ด้านหัวหน้าสำนักงานพลังงานจังหวัด (Provincial Energy Office) ประสัก งามสมบัก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สุภามิตร เต็งเผ่า ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ เพื่อตรวจสถานีบริการ โดยเน้นแนวชายแดนไทย เมียนมา โดยเฉพาะแม่สายและแม่จัน
ระหว่างการตรวจ เจ้าหน้าที่พบว่าหลายปั๊มหยุดจำหน่ายชั่วคราว หรือปิดก่อนเวลา เพราะน้ำมันหมดในถัง ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า จะมีการส่งน้ำมันเข้ามาเพิ่มตั้งแต่เช้าวันที่ 4 มีนาคม และหลังได้รับของแล้ว การให้บริการน่าจะกลับมาเป็นปกติครบทุกรายการ
สุภามิตร เต็งเผ่า ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์แล้ว และยืนยันว่าประเทศไทยยังมีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ โดยมีปริมาณสำรองรองรับได้ราว 30 ถึง 60 วัน แม้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
เธอยังขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก หากพบพฤติกรรมที่ดูผิดปกติ เช่น ปั๊มปิดโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายได้
ขณะเดียวกัน มีรายงานฝั่งท่าขี้เหล็ก เมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามเชียงรายว่า มีผู้ค้าบางรายซื้อน้ำมันจากปั๊มแล้วนำไปแบ่งใส่ขวดเล็กเพื่อขายต่อ ทำให้ราคาเพิ่มเร็ว
ช่วงต้นวัน ขวดขนาด 1.50 ลิตร มีรายงานว่าขายอยู่ราว 100 ถึง 200 บาท แต่พอตกเย็น ราคาขยับขึ้นมาประมาณ 250 บาท ขณะที่ปริมาณลดลงเหลือราว 700 มิลลิลิตร
เชียงราย – บริเวณชายแดนแม่สายคึกคักตั้งแต่เมื่อคืนและต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ เนื่องจากคนไทยและชาวเมียนมาร์จากฝั่งท่าขี้เหล็กต่างพากันไปเติมน้ำมันที่ปั๊มหลายแห่ง สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและข่าวที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก
พอสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเวลา 06.30 น. รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากฝั่งเมียนมาก็ไหลเข้ามาในอำเภอแม่สายต่อเนื่อง หลายคนกังวลว่าไทยอาจงดส่งออกน้ำมันไปประเทศรอบข้าง จึงรีบมาเติมไว้ก่อน ส่งผลให้ความต้องการในพื้นที่พุ่งขึ้นในช่วงสั้นๆ
ด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายรายงานว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายออกมาตรการคุมเข้ม ตามข้อสั่งการของนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยย้ำชัดให้สถานีบริการทุกแห่ง “ห้ามปฏิเสธการขาย” และ “ห้ามกักตุนเพื่อเก็งกำไร” ในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน พร้อมสื่อสารว่าไทยยังบริหารจัดการได้ และยังไม่มีสัญญาณขาดแคลนตามที่หลายคนกังวล
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ถูกสั่งให้ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมการจำหน่ายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงก่อนปรับขึ้นราคา เพราะมักมีการอ้าง “น้ำมันหมด” เพื่อหวังผลประโยชน์ นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยืนยันด้วยว่าน้ำมันในประเทศยังเพียงพอ แม้ไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ แต่มีแผนรองรับไว้แล้ว
จังหวัดยังขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือซื้อกักตุนเกินจำเป็น เพราะยิ่งแห่ซื้อพร้อมกัน จะยิ่งทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเทียม และกระทบคนที่จำเป็นต้องใช้จริง
6 มาตรการเร่งด่วน ดูแลสถานการณ์น้ำมันในอำเภอแม่สาย
- ให้คนไทยได้ใช้ก่อน สถานีบริการต้องจัดสรรน้ำมันให้ประชาชนชาวไทยเป็นอันดับแรก เพื่อใช้ทำเกษตร เดินทาง และขนส่งในชีวิตประจำวัน
- ห้ามขายใส่ภาชนะอื่นเด็ดขาด ยกเว้นกรณีจำเป็นเพื่อเกษตรกรรมหรือก่อสร้าง โดยต้อง ลงทะเบียน ระบุชื่อและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
- ต่างชาติต้องลงทะเบียนทุกครั้ง ชาวต่างชาติที่เข้ามาเติมน้ำมันในพื้นที่แม่สาย ต้องลงทะเบียนก่อนรับบริการ
- เติมเกินจำเป็น หรือเติมวนหลายรอบ ให้ปฏิเสธขายทันที หากพบพฤติกรรมเติมมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน หรือเข้าข่าย “เวียนเติม” ให้สถานีบริการหยุดขายในทันที
- แนะนำกระจายไปจุดใกล้เคียง หากแม่สายตึงตัว ถ้าน้ำมันในแม่สายเริ่มไม่พอ ให้ประชาชนไปใช้บริการในอำเภอใกล้เคียงที่ยังมีสต็อกเพียงพอ
- พบโกง กักตุน หรือปฏิเสธขายแบบไม่มีเหตุผล ให้แจ้งทันที จังหวัดย้ำว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด และดำเนินการถึงที่สุดกับผู้กระทำผิด
ผู้ว่าฯเชียงรายย้ำว่า มาตรการทั้งหมดตั้งใจจัดระเบียบให้คนในพื้นที่มีพลังงานใช้อย่างทั่วถึง โดยให้ความสำคัญกับปากท้องและปัจจัยการผลิตของคนท้องถิ่นก่อน
ช่องทางแจ้งเหตุ
หากพบปั๊มน้ำมันปฏิเสธการขาย หรือมีพฤติกรรมกักตุนโดยไร้เหตุผล แจ้งได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย โทร. 081-6926662 (สายด่วน 24 ชม.)
เชียงรายแมนเปิดเผยที่มาของเลขล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล กวาดเงินรางวัลไปถึง 60 ล้านบาท
เชียงราย – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัด ชูชีพ พงษ์ไชย เป็นประธานประชุมติดตามคุณภาพน้ำ หลังชาวบ้านบางกลุ่มที่อาศัยใกล้แม่น้ำกกกังวลเรื่องการพบสารหนูจากผลตรวจตัวอย่าง
ในการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานจังหวัดได้หารือร่วมกับ พญ.สิริวรรณ กันตสิน และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU) เพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุด และวางแนวทางทำงานร่วมกันให้เป็นทิศทางเดียว
เป้าหมายหลักคือรีบทำให้ข้อเท็จจริงชัดเจน ลดความสับสน และช่วยให้ทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสบายใจมากขึ้น ผู้ว่าฯ ย้ำว่าจังหวัดไม่ได้เพิกเฉย พร้อมขอบคุณทีม MFU ที่นำข้อมูลมาช่วยงาน ขณะเดียวกันจังหวัดต้องการ “ชุดข้อมูลเดียว” ที่สื่อสารได้ตรงกัน จึงสรุปแนวทางร่วมกัน 4 เรื่องสำคัญดังนี้
- ตรวจซ้ำตามมาตรฐานสากล
จังหวัดสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้ MFU และประสานกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเก็บตัวอย่างใหม่ตามขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) ทั้งตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างชีวภาพ เป้าหมายคือช่วยยืนยันที่มาของสารหนูให้ชัดภายใน 2 สัปดาห์
- ตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง (Single Command)
สำนักงานจังหวัดเชียงรายจะเป็นศูนย์ประสานงานและจัดการข้อมูลหลัก เพื่อให้การอัปเดตต่อสาธารณะถูกต้อง สม่ำเสมอ และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระทีมวิจัยไม่ให้ต้องรับแรงกดดันจากหลายทาง
- เพิ่มศักยภาพห้องแล็บในพื้นที่
จังหวัดผลักดันให้ MFU และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Lab) ในพื้นที่ เพื่อให้ตรวจโลหะหนักได้เร็วขึ้น และรองรับงานตรวจได้มากขึ้น โดยไม่ต้องรอผลจากหน่วยงานส่วนกลางนานเกินไป
- วางมาตรการความปลอดภัยด้านท่องเที่ยวก่อนสงกรานต์
เมื่อ Songkran ใกล้เข้ามา จังหวัดจะยึดคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ และเน้นมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมทางน้ำ รวมถึงเร่งทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) เพื่อบอกพื้นที่ที่เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย และพื้นที่ที่ควรระวัง แนวทางนี้ตั้งใจช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นไปพร้อมกับดูแลสุขภาพประชาชน
ผู้ว่าฯ ให้สัมภาษณ์กับ The Standard ว่าจังหวัดไม่ได้โทษนักวิจัย แต่จะสนับสนุนเครื่องมือและเพิ่มฐานข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อให้ความจริงชัดที่สุด และให้วิทยาศาสตร์เป็นตัวนำการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ด้านภาคประชาสังคมมองว่าทิศทางการประชุมครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดี เพราะท้องถิ่นและนักวิชาการจับมือทำงานกันจริงจังขึ้น เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นทาง พวกเขายังสะท้อนความกังวลในภาพใหญ่ เช่น ผลกระทบจากการทำเหมืองใกล้พื้นที่ชายแดน และความเสี่ยงที่สารปนเปื้อนอาจไหลไปตามห่วงโซ่อาหาร
ภาพรวมปัญหาสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกก
ประเด็นสารหนูในแม่น้ำกก (แม่น้ำแม่กก) ถูกจับตาในฐานะปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่สำคัญ โดยหลายรายงานเชื่อมโยงกับกิจกรรมทำเหมืองต้นน้ำในเมียนมา เรื่องนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นช่วงต้นปี 2025 หลังผลตรวจพบค่าสารหนูและโลหะหนักบางชนิดสูงกว่าปกติในบางจุดของลำน้ำ
นักวิจัยและหน่วยงานรัฐบางส่วนชี้ไปที่การทำเหมืองทองและแร่หายากที่ผิดกฎหมายในรัฐฉาน ใกล้บริเวณต้นน้ำ อีกทั้งมีรายงานบางแหล่งโยงถึงกลุ่มทุนจีนและกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ รวมถึง Wa State Army
ต่อมา การเฝ้าระวังตั้งแต่กลางปี 2025 ต่อเนื่องถึงปี 2026 พบว่าบางช่วงของแม่น้ำกกมีค่าสารหนูสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทยที่ 0.01 มก./ล. และยังพบแนวโน้มคล้ายกันในแหล่งน้ำที่เชื่อมต่อ เช่น แม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก ด้วยเหตุนี้ คนที่อาศัยตามแนวลำน้ำในจังหวัดเชียงรายจึงกังวลเรื่องการรับสัมผัสสารหนูในระยะยาว
ความเสี่ยงหลักมาจากการใช้น้ำในแม่น้ำ การกินปลาจากแหล่งน้ำ และการทำเกษตรด้วยน้ำชลประทานที่อาจปนเปื้อน รวมถึงนาข้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจึงเสนอให้มีการติดตามเชิงชีวภาพ เช่น ตรวจเส้นผม เพื่อดูการสะสมของสารหนู
ช่วงหลัง หน่วยงานไทยเพิ่มการกำกับดูแลมากขึ้น รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมมลพิษ ข้อมูลการตรวจบางรอบของน้ำแม่น้ำและระบบน้ำประปาหมู่บ้านในต้นปี 2026 พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย อย่างไรก็ตามยังมีบางจุดที่ค่าสูงเกินมาตรฐานอยู่ จึงต้องตรวจต่อเนื่อง ออกคำแนะนำหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำในบางพื้นที่ และเดินหน้าคุยผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อจัดการปัญหามลพิษข้ามพรมแดนกับเมียนมาไปพร้อมกัน
ชาวบ้านในจังหวัดเชียงรายที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกกมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารหนู
