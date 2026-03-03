ข่าวระดับชาติ - National
เสือโคร่งดุร้ายออกอาละวาดทำร้ายชาวบ้านและฆ่าปศุสัตว์ในจังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเพชร – ชาวบ้านหมู่บ้าน 5 บ้านตากฟ้า ตำบลปางตาหวาย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร กำลังหวาดกลัวหลังจากพบเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่ามาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ เดินเตร่ใกล้ชุมชนของพวกเขาเป็นเวลาประมาณ 3-4 วัน
เหตุที่ทำให้ชาวบ้านยิ่งไม่สบายใจเกิดขึ้นช่วงกลางคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ราว 22.00 น. เมื่อเสือโคร่งบุกเข้าคอกหมูป่าของชาวบ้าน กัดขย้ำแม่หมูป่าจนตาย แล้วคาบลูกหมูไป 1 ตัว ก่อนจะหายเข้าไปในความมืด จากนั้นช่วงประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม เสือตัวเดิมย้อนกลับมาอีกครั้ง และลากซากแม่หมูน้ำหนักราว 80 กิโลกรัมออกจากคอก เข้าไปในป่าอ้อยใกล้บ้าน สร้างความตื่นกลัวไปทั่วพื้นที่
บริเวณคอกหมูหลังบ้านพบร่องรอยชัดเจน ทั้งประตูคอกเสียหาย คราบเลือดกระจาย และรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ที่มุ่งหน้าไปทางป่าอ้อยใกล้เคียง ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเสือยังไม่ไปไหนไกล และอาจซุ่มอยู่แถวจุดที่ลากซากเข้าไป
เจ้าของคอกเล่าว่า ตอนเกิดเหตุเขานอนเฝ้าคอกอยู่ใกล้ๆ พอได้ยินเสียงหมูร้องแรงผิดปกติจึงรีบออกไปดู แล้วเห็นเสือโคร่งกำลังกัดแม่หมูป่าอยู่ เมื่อเสือเจอแสงไฟและคนก็สะดุ้งหนีไป ทิ้งให้แม่หมูบาดเจ็บหนักและตายในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุ หลายครอบครัวยังเชื่อว่าเสือโคร่งตัวนี้ยังอยู่ละแวกเดิม เพราะพบรอยเท้าและร่องรอยการเดินวนใกล้ชุมชนเป็นระยะ บางคนมองว่าเสืออาจเฝ้าซากที่ลากเข้าไปในป่าอ้อย แล้วรอกลับมากินส่วนที่เหลือให้หมด
ขณะเดียวกัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเริ่มเพิ่มการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะคอกควายที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ หลายคนต้องผลัดกันเฝ้าตอนกลางคืน และจุดไฟให้มีแสงสว่างตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพราะยังไม่มั่นใจว่าปลอดภัย
จากการประเมินของชาวบ้านที่ติดตามรอยเท้าและเส้นทางที่คาดว่าเสือใช้เดิน เสือโคร่งตัวนี้น่าจะมีลำตัวยาวเกือบ 2 เมตร และสูงราว 1 เมตร จึงเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงอันตรายหากเข้าใกล้คนหรือเข้าไปในคอกสัตว์อีก
ทางท้องถิ่นและหน่วยงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วางกำลังลาดตระเวนรอบหมู่บ้าน พร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านตอนกลางคืนลำพัง
เบื้องต้นมีการคาดว่าเสืออาจเป็นเสือรุ่นใหม่ที่ขยายพื้นที่หากินออกนอกเขตป่า เจ้าหน้าที่จึงติดตั้งกล้องดักถ่ายและตรวจรอยเท้า เพื่อช่วยยืนยันตัวตนและประเมินพฤติกรรม จากนั้นจะวางแผนผลักดันเสือให้กลับเข้าสู่ป่าลึกให้เร็วที่สุด
ผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ตกค้างหลังจากเที่ยวบินไปอาบูดาบีถูกยกเลิก
เชียงใหม่ – ผู้อำนวยการสนามบินเชียงใหม่เปิดเผยว่า สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้หลายประเทศปิดน่านฟ้า เริ่มส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศมายังเชียงใหม่แล้ว
ปัจจุบัน มีเพียงสายการบินเดียวที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน คือ สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส สายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างอาบูดาบีและเชียงใหม่สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน
จากสถานการณ์ดังกล่าว สายการบินได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางนี้เป็นการชั่วคราวแบบไม่มีกำหนด ทำให้ตารางบินต้องปรับตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แบบวันต่อวัน
สำหรับผลกระทบในช่วงแรก เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2569 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องยกเลิกเที่ยวบิน EY427 เชียงใหม่-อาบูดาบี เนื่องจากเที่ยวบินขาเข้า EY426 อาบูดาบี-เชียงใหม่ ถูกยกเลิกไปก่อนแล้ว โดยมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบราว 160 คน
ทั้งนี้ Etihad Airways รับหน้าที่ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่พักโรงแรม และจัดเที่ยวบินสำหรับเดินทางต่อหรือเลื่อนการเดินทางออกไป รวมถึงสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน เพื่อให้ผู้โดยสารติดตามรายละเอียดได้ต่อเนื่อง
ด้านมาตรการความปลอดภัย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ระบุว่า สนามบินปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อย่างเข้มงวดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงที่สถานการณ์ต่างประเทศยังไม่นิ่ง สนามบินได้เพิ่มความเข้มในการตรวจค้นและมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น แม้ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณเตือนหรือข้อมูลภัยคุกคามเพิ่มเติม และพร้อมปรับระดับให้เข้มขึ้นทันที หากมีการแจ้งเตือนเข้ามา
ทหารสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
สัตวแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุการตายของเสือ 72 ตัว และเกรงว่าจะมีการปกปิดความจริง
อินฟลูสาวชื่อดัง ร้องสายไหมต้องรอด รพ.ศัลยกรรมชื่อดังทำจมูกเน่า
กรุงเทพฯ อินฟลูสาวชื่อดัง- อินฟลูเอนเซอร์สาวรายหนึ่งเดินทางเข้าร้องเรียนกับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด หลังเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมชื่อดัง แต่ผ่านไปเพียง 1 เดือน จมูกเริ่มติดเชื้อรุนแรงจนเห็นกระดูกด้านใน และมีอาการเน่าลุกลามกินเนื้อ ทำให้ทำงานและใช้ชีวิตได้ยาก
ผู้เสียหายเล่าว่า รู้จักโรงพยาบาลแห่งนี้มานานเพราะเป็นที่รู้จักในวงการ มีดาราและคนมีชื่อเสียงเข้ารับบริการจำนวนมาก อีกทั้งแพทย์ผู้รักษาก็มีชื่อเสียง จึงรู้สึกมั่นใจที่จะเลือกทำที่นี่
ก่อนหน้านี้เธอเคยทำจมูกมาแล้ว 1 ครั้ง แต่ไม่พอใจกับผลลัพธ์ เพราะมีเนื้อพับบริเวณปลายจมูก จึงอยากแก้ไขให้ดีขึ้น เมื่อเข้าปรึกษา แพทย์ประเมินว่าสามารถแก้ได้ ค่าใช้จ่ายราว 400,000 บาท และต้องทำ 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อซ่อมโครงสร้างที่เสียหาย ส่วนครั้งที่สองเพื่อปรับทรง หากมีอาการเบี้ยวหรือเอียงจึงค่อยแก้ให้จบตามแผน
เธอยอมรับว่าเคยไปปรึกษาคลินิกอื่นมาก่อน ซึ่งเสนอค่ารักษาสูงถึงประมาณ 750,000 บาท แต่เมื่อโรงพยาบาลนี้ยืนยันว่าดูแลได้ในราคาที่ต่ำกว่า เธอจึงตัดสินใจผ่าตัดทันที
อย่างไรก็ตาม หลังผ่าตัดได้เพียง 1 เดือน ปลายจมูกเริ่มมีเนื้อตาย และลุกลามไปถึงแกนจมูกจนเห็นกระดูกด้านใน ทางโรงพยาบาลแจ้งว่ายังอยู่ในขั้นตอนการรักษา และให้รอดูอาการต่อไป
เวลาผ่านไปนานถึง 6 เดือน อาการกลับไม่ดีขึ้น แผลยังลุกลามและปากแผลไม่ปิด เธอจึงติดต่อกลับไปอีกครั้ง แต่ได้รับคำแนะนำให้เดินหน้ารักษาตามขั้นตอนที่ 2 ตามแผนเดิม ซึ่งเธอไม่มั่นใจและไม่อยากเสี่ยงเพิ่ม เพราะการรักษาครั้งแรกยังไม่หาย
ต่อมา ผู้เสียหายพูดคุยกับโรงพยาบาลเพื่อขอเงินคืน 400,000 บาท เพื่อนำไปรักษาที่อื่น ช่วงแรกโรงพยาบาลเสนอคืนเพียง 20,000 บาท เธอไม่ยอมรับ และเจรจากันต่อเนื่องจนมีข้อเสนอเพิ่มเป็น 100,000 บาท แต่เธอมองว่ายังไม่เพียงพอ เพราะการแก้จมูกครั้งต่อไปมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งทางโรงพยาบาลก็ไม่เคยกล่าวขอโทษอย่างชัดเจน
หลังจากนั้น เธอนำเรื่องไปโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก และมีผู้เสียหายรายอื่นทักมาเล่าประสบการณ์คล้ายกัน บางรายบอกว่ารูจมูกตีบจนหายใจลำบาก แต่ไม่กล้าออกมาต่อสู้เพราะกลัว
ผู้เสียหายย้ำว่า แผลที่จมูกทำให้ชีวิตยากขึ้นมาก เพราะอาชีพหลักคืออินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องถ่ายหน้ารีวิวสินค้า ตอนนี้ไม่กล้าหยิบกล้องมาถ่ายตัวเอง จากเดิมเคยมีรายได้ราวเดือนละ 20,000 บาท กลับกลายเป็นไม่มีรายได้เลย นอกจากนี้ยังหายใจไม่สะดวก มีเสียงฟึดฟัดและติดขัดตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการแพนิคทุกครั้งที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้
เธออยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่า ถ้าจมูกไม่ได้มีปัญหาหนักมาก อย่ารีบทำหลายอย่างเกินไป เพราะถ้าเกิดพังขึ้นมา การรักษาจะยากและใช้เวลานาน เธอบอกด้วยว่า หากย้อนเวลากลับไปได้ คงไม่ตัดสินใจรักษาจนเกิดสภาพแบบนี้
ปัจจุบันผ่านมาประมาณ 7 เดือน เธอยังคงทายารักษาแผลอย่างต่อเนื่องจนเริ่มดีขึ้น แต่เวลาออกจากบ้านยังต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเพื่อปกปิดแผลและลดความกังวล
ด้านนายเอกภพ ระบุว่าจะประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมฝากถึงโรงพยาบาลให้มองในมุมผู้เสียหายด้วย เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนนำรถไปซ่อมหลังเกิดอุบัติเหตุ จ่ายเงิน 400,000 บาท และร้านรับปากว่าจะซ่อมให้กลับมาดี แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ตามที่ตกลง ก็ควรคืนเงินให้ผู้ใช้บริการ ไม่ควรมองแค่ฝั่งผู้ให้บริการฝ่ายเดียว อินฟลูสาวชื่อดัง
เรื่องน่าตกใจ! พนักงานประจำรถบัสพบศพเด็กทารก “แรกเกิด” ในถังขยะในห้องน้ำ
พิษณุโลก – เหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นที่พิษณุโลก เมื่อพบศพเด็กทารกชาย “แรกเกิด” ถูกทิ้งไว้ที่ก้นถังขยะในห้องน้ำของรถโดยสารประจำทางสายอุดรธานี-พิษณุโลก การตรวจสอบเบื้องต้นชี้ว่าแม่ของเด็กอาจแท้งบุตรและเสียเลือดมากบนรถก่อนที่จะหนีออกมาด้วยความตกใจ
ช่วงสายวันที่ 25 ก.พ. 2569 พ.ต.ท.สมหมาย รักป้อม สว.(สอบสวน) สภ.วังทอง รับแจ้งจากโรงจอดรถทัวร์ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ว่าพบศพเด็กทารกอยู่ในถังขยะภายในห้องน้ำบนรถทัวร์ที่จอดอยู่ในโรงจอด
หลังรับแจ้ง ตำรวจชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ บุญเยี่ยม รอง ผกก.สส.สภ.วังทอง พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยบูรพา และแพทย์เวรโรงพยาบาลวังทอง เข้าตรวจสอบทันที
เมื่อไปถึง พบศพทารกเพศชายอยู่ก้นถังขยะในห้องน้ำบนรถทัวร์ โดยยังมีสายสะดือและรกติดอยู่ เจ้าหน้าที่ประเมินว่าเสียชีวิตมาไม่นาน และจะส่งร่างไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ด้านคนขับรถทัวร์ให้ข้อมูลว่า รถคันดังกล่าววิ่งเส้นทางอุดรธานี ผ่านหลายจุดรับส่งผู้โดยสาร ได้แก่ อุดรธานี, บขส.เมืองหนองบัวลำภู, อ.นากลาง, อ.เอราวัณ, อ.วังสะพุง, บขส.เลย และมาสิ้นสุดที่ จ.พิษณุโลก หลังส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และจุดสุดท้ายที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ในตัวเมืองพิษณุโลก รถจึงกลับไปจอดที่โรงจอดช่วงประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 24 ก.พ. 2569
ขณะที่พนักงานประจำรถซึ่งเป็นผู้พบศพ เล่าว่า เช้าวันนี้เธอขึ้นไปเตรียมทำความสะอาดรถเพื่อออกวิ่งรอบ 11.00 น. ระหว่างยกถังขยะจากห้องน้ำลงมา เธอสังเกตว่าถังมีน้ำหนักผิดปกติ พอเปิดดูจึงพบร่างทารกอยู่ด้านใน ทำให้ตกใจและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
นอกจากนี้ เธอยังจำได้ว่า ระหว่างการเดินทางก่อนหน้านี้ มีผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งท่าทางน่าสงสัย รูปร่างผอมสูง สวมกางเกงยีนส์ และดูคล้ายคนไม่สบาย นอนอยู่บริเวณเบาะด้านหลังใกล้ห้องน้ำ ก่อนจะลงจากรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ในตัวเมืองพิษณุโลก
เบื้องต้นตำรวจและแพทย์เวรประเมินว่า ทารกน่าจะมีอายุครรภ์ประมาณ 7-8 เดือน เพราะร่างกายและอวัยวะค่อนข้างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลชันสูตรเพื่อยืนยันว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดแล้วเสียชีวิตเอง หรือมีเหตุอื่นเกี่ยวข้อง
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูลเส้นทางผู้โดยสาร กล้องวงจรปิด และหลักฐานต่าง ๆ เพื่อหาตัวแม่เด็กมาสอบปากคำ และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
