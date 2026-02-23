ข่าวระดับชาติ - National
ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เชียงราย – ประเทศไทยกำลังกลายเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคู่รักหนุ่มสาวจำนวนมากเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนการมีลูก โดยเฉพาะสุนัขและแมว ซึ่งถูกมองว่าเป็น “ลูกๆ ขนปุย” หรือสมาชิกในครอบครัวที่มาแทนที่ทารก ท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
สุนัขและแมวไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงอีกต่อไปแล้ว หลายครัวเรือนมองพวกมันเป็น “ลูกๆ ขนปุย” หรือสมาชิกในครอบครัว ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลง เศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว
แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศไทย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ที่ผู้คนให้ความสำคัญกับความสบายใจ ต้องการความรับผิดชอบระยะยาวที่จัดการได้ และแสวงหาความยืดหยุ่นในชีวิตมากขึ้น
อัตราการเกิดลดลง แต่จำนวนสัตว์เลี้ยงพุ่งขึ้น
ไทยกำลังเจอปัญหาโครงสร้างประชากรที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเด็กเกิดใหม่น้อยลง ในไตรมาสแรกของปี 2025 มีทารกเกิดต่ำกว่า 100,000 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตมากกว่า 147,000 คน ผลคือจำนวนประชากรไทยเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2020 และแนวโน้มนี้ยังไม่น่าจะหยุดง่าย ๆ
ขณะเดียวกัน จำนวนสัตว์เลี้ยงกลับเพิ่มขึ้นเร็ว คาดว่าในปี 2025 ไทยจะมีสัตว์เลี้ยงราว 5.38 ล้านตัว แบ่งเป็นสุนัข 3.45 ล้านตัว และแมว 1.94 ล้านตัว โดยฝั่งแมวเติบโตเฉลี่ย 28% ต่อปีในช่วง 2021-2024 สูงกว่าสุนัขที่อยู่ราว 19%
หลายผลสำรวจยังชี้ไปในทางเดียวกันว่า เกือบครึ่งของคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เลือกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนการมีลูก อีกทั้ง 53% มองว่าสัตว์เลี้ยงคือคนในครอบครัว และ 6 ใน 10 คนพร้อมให้ความสำคัญกับความต้องการของสัตว์เลี้ยงก่อนตัวเอง
เมื่อความผูกพันเพิ่มขึ้น ตลาดก็โตตาม มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยขยายตัวราว 8-10% ต่อปี และคาดว่าในปี 2025-2026 จะอยู่ที่ประมาณ 66,748-92,000 ล้านบาท ดังนั้นหลายธุรกิจจึงเร่งปรับบริการให้ตอบโจทย์กลุ่ม “Pet Parents” หรือผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงมากขึ้น
โรงแรมและธุรกิจรองรับการเที่ยวกับสัตว์เลี้ยงโตเร็ว
ช่วงหลังธุรกิจโรงแรมและที่พักเปิดบริการ pet-friendly กันมากขึ้น เพื่อดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนไทยที่อยากพาน้อง ๆ ไปด้วย
- โรงแรมระดับลักชัวรี เช่น Mövenpick, The Standard Hua Hin, Kimpton Maa-lai Bangkok, The Slate Phuket และ Rosewood Phuket ทำห้องสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมของใช้พื้นฐาน เช่น เตียง ชามอาหาร และพื้นที่พาเดิน
- เครือ GO Hotel ในกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา กันห้อง pet-friendly ประมาณ 10-15% ของทั้งโครงการ คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาทต่อตัวต่อคืน และทำอัตราเข้าพักได้ราว 75-80%
- ททท. ผลักดันโครงการ Amazing Happy Paws เพื่อโปรโมต Pet Tourism โดยตลาดนี้โต 20-25% ต่อปี เร็วกว่าท่องเที่ยวทั่วไปเกือบเท่าตัว
- ข้อมูลจาก TripAdvisor และ BringFido (ปี 2026) ระบุว่าไทยมีโรงแรม pet-friendly มากกว่า 200 แห่ง กระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยว เช่น หัวหิน ภูเก็ต เขาใหญ่ และพัทยา
นอกจากที่พัก ธุรกิจอื่นก็ขยับตาม เช่น Lotus’s Pet-Friendly Mall ที่เปิดให้พาสัตว์เลี้ยงไปช้อปได้ รวมถึงโรงภาพยนตร์และบางสถานที่ที่เริ่มเปิดรับมากขึ้น
คอนโดหันมาออกแบบพื้นที่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่สบาย
คอนโดใหม่ ๆ ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่เริ่มทำโครงการแบบ pet-friendly มากขึ้น เพื่อจับกลุ่มคนโสด คู่รักไม่มีบุตร และกลุ่ม LGBTQ+ ที่มีกำลังซื้อ
- ผู้พัฒนาหลายรายเพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง เช่น สวนสุนัขบนดาดฟ้า ห้องเล่นแมว จุดอาบน้ำหรือแต่งตัว และลิฟต์สำหรับสัตว์เลี้ยง
- ตัวอย่างโครงการ เช่น Muniq Sukhumvit 23, Grand Mercure Bangkok Asoke, Aequa Sukhumvit 49 ที่มีพื้นที่สีเขียวใกล้สวนเบญจกิติให้พาเดินเล่นได้
- หลายที่วางกติกาไว้ชัด เพื่อให้อยู่ร่วมกันง่ายขึ้น เช่น จำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยงตามขนาดห้อง (เช่น ห้องต่ำกว่า 80 ตร.ม. ไม่เกิน 2 ตัว) ต้องอุ้มหรือใช้รถเข็นในล็อบบี้และลิฟต์ เดินในโซนที่กำหนด และงดเข้าบางพื้นที่ส่วนกลาง
- ในปี 2026 กรุงเทพมหานครออกกฎใหม่กำหนดจำนวนสัตว์เลี้ยงตามขนาดที่อยู่อาศัย เพื่อลดปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้อยู่อาศัย
แม้ยังมีคอนโดหลายแห่งที่ยึดข้อบังคับเดิมและไม่อนุญาตสัตว์เลี้ยง แต่ภาพรวมชัดเจนว่าโครงการ pet-friendly เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะการแข่งขันในตลาดอยู่อาศัยสูงขึ้นทุกปี
เจ้าของสัตว์เลี้ยงเริ่มผลักดันให้บินพร้อมน้องได้ในห้องโดยสาร
เจ้าของสัตว์เลี้ยงในไทยเริ่มเรียกร้องให้สายการบินทั้งไทยและต่างชาติปรับนโยบายให้เป็นมิตรมากขึ้น โดยยกตัวอย่างญี่ปุ่นที่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอยู่ในห้องโดยสารกับเจ้าของได้
ปัจจุบันสายการบินไทยส่วนใหญ่ เช่น Thai Airways และ Bangkok Airways อนุญาตเฉพาะสัตว์ช่วยเหลือพิเศษ (service animals) ในห้องโดยสาร ส่วนสัตว์เลี้ยงทั่วไปต้องโหลดใต้ท้องเครื่อง ทำให้หลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเครียดของสัตว์
เพราะเหตุนี้ บางกลุ่มจึงยื่นคำร้องและรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อขอให้มีโซนพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยง หรือผ่อนปรนให้สัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ใน carrier ตามมาตรฐานขึ้นห้องโดยสารได้ โดยอ้างอิงแนวทางจากญี่ปุ่นและบางสายการบินต่างประเทศ
ร้านอาหาร สวนสาธารณะ และที่พักผ่อนรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น
- ร้านอาหารและคาเฟ่ pet-friendly เพิ่มขึ้นชัด โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ หลายร้านจัดโซนเฉพาะ บางที่เป็นพื้นที่กลางแจ้ง และบางร้านมีเมนูสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย
- สวนสาธารณะ อย่างสวนเบญจกิติ สวนลุมพินี และสวนรถไฟ มีพื้นที่ให้พาสุนัขเดิน และบางแห่งมี dog park แยกเป็นสัดส่วน
- สถานที่อื่น ๆ เช่น ห้างบางแห่ง รวมถึงชายหาดบางโซนในภูเก็ตหรือหัวหิน ก็เริ่มเปิดรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเช่นกัน
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเท่านั้น แต่ยังต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และช่วยให้ไทยขยับเข้าใกล้การเป็นจุดหมายสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
มหาเศรษฐีชาวอังกฤษ เควนติน กริฟฟิธส์ เสียชีวิตหลังพลัดตกจากคอนโดหรูในพัทยา
พัทยา – เควนติน กริฟฟิธส์ นักธุรกิจชาวอังกฤษวัย 58 ปี ผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS เสียชีวิตหลังจากพลัดตกจากระเบียงชั้น 17 ของคอนโดมิเนียมหรูในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ตำรวจไทยกำลังสอบสวน โดยเบื้องต้นพบว่าเป็นการฆ่าตัวตาย เนื่องจากไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการบุกรุก
กริฟฟิธส์ร่วมก่อตั้ง ASOS กับนิค โรเบิร์ตสันในปี 2000 ที่ลอนดอน สหราชอาณาจักร บริษัทเติบโตขึ้นเป็นแพลตฟอร์มแฟชั่นออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เขาถือหุ้นจำนวนมากในช่วงสำคัญ และขายหุ้นของเขาไปในราคาหลายสิบล้านปอนด์ก่อนที่จะออกจากบริษัทในปี 2005 ต่อมาเขาย้ายไปประเทศไทยในปี 2007 และอาศัยอยู่ในพัทยา เมืองท่องเที่ยวชื่อดังริมอ่าวไทยเป็นระยะเวลานาน
รายละเอียดของเหตุการณ์และการสืบสวนของตำรวจ:
ตำรวจพัทยาพบศพของกริฟฟิธส์ที่ชั้นล่างของคอนโดมิเนียมหรู 18 ชั้น เขาอาศัยอยู่ในห้องเช่าระยะยาวบนชั้น 17 ซึ่งคล้ายกับห้องพักในโรงแรม ห้องนั้นล็อกจากด้านใน และไม่มีร่องรอยการงัดแงะ
ยิ่งไปกว่านั้น ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าไม่มีบุคคลอื่นเข้าหรือออกจากห้องก่อนเกิดเหตุ เขาอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายมากกว่าฆาตกรรม
การระบุเบื้องต้นของตำรวจคือการฆ่าตัวตาย เนื่องจากไม่มีหลักฐานการกระทำผิดใดๆ
ศพถูกส่งไปชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความและกระบวนการทางกฎหมายหลายคดีถูกพบในห้องพัก
ตำรวจระบุว่าเขาเผชิญกับแรงกดดันทางกฎหมายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาททางกฎหมายกับอดีตภรรยาชาวไทยของเขา ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องธุรกิจและทรัพย์สิน รวมถึงข้อหาฉ้อโกง เอกสารคดีจำนวนหนึ่งถูกพบในห้องพักโรงแรมของเขา ทำให้ตำรวจเชื่อว่าปัญหาทางกฎหมายและการเงินอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเครียด
ASOS ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ โดยกล่าวว่า “เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเควนติน หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งดั้งเดิมของเรา” และไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขา
คดีล่าสุดและปัญหาส่วนตัวที่ถูกกล่าวถึง
ก่อนเสียชีวิต รายงานระบุว่ากริฟฟิธส์มีปัญหาทางกฎหมายที่ค้างอยู่หลายเรื่อง ซึ่งเชื่อมโยงกับความเครียดที่ตำรวจกล่าวถึง รวมถึง:
ข้อพิพาทกับอดีตภรรยาชาวไทยของเขาเกี่ยวกับธุรกิจและทรัพย์สิน;
ข้อหาฉ้อโกงทางอาญา ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียด
ไม่มีข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตของเขา แต่รายงานของตำรวจกล่าวถึงความเครียดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ขณะเดียวกัน อดีตภรรยาของเขาปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขา โดยกล่าวอย่างหนักแน่นว่า “ฉันไม่ได้ฆ่าเขา” หลังจากมีข่าวลือแพร่กระจายในโซเชียลมีเดีย
สถิติการตกจากระเบียงสูงในพัทยา ปัญหาที่ยังคงน่าเป็นห่วง
พัทยามีรายงานการตกจากระเบียงหรือหน้าต่างของอาคารสูงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติ ซึ่งทำให้เกิดคำถามในสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสาเหตุที่แท้จริงของแต่ละกรณี
ในปี 2024 มีรายงานชาวต่างชาติอย่างน้อย 36 คนเสียชีวิตจากการตกจากคอนโดมิเนียมในพัทยา โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี หลายกรณีถูกบันทึกว่าเป็นฆ่าตัวตาย
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น มีผู้เสียชีวิต 5 รายใน 8 วัน
สรุปโดยรวม
การเสียชีวิตของเควนติน กริฟฟิธส์ สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่ชาวต่างชาติบางคนอาจเผชิญขณะอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การเงิน หรือส่วนตัว ในขณะเดียวกัน การตกจากที่สูงในพัทยายังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตำรวจพัทยากำลังดำเนินการสอบสวนต่อไปและรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและ ASOS ต่อการสูญเสียอันน่าเศร้าในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยแห่งนี้
มอลลี่ ไซบีเรียนฮัสกี้จากไปอย่างสงบ หลังสู้จนถึงที่สุด ท่ามกลางพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง
ข่าวเศร้าทำใจแฟนๆ หาย เช้าวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ติดตามเรื่องราวของ “มอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียวัย 2 ปี ได้รับข่าวเศร้าพร้อมกัน เมื่อเจ้าของยืนยันว่า มอลลี่จากไปแล้ว หลังต่อสู้กับอาการบาดเจ็บหนักจากเหตุทารุณกรรมที่โหดร้าย
ข้อความจากใจจริงของเจ้าของ โทนเลว ยานิกา ระบุอย่างชัดเจนว่ามอลลี่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแล้ว เธอโพสต์บนเฟซบุ๊ก “#มอลลี่ที่รักของฉัน เธอไม่ต้องเจ็บปวดและทรมานอีกต่อไปแล้ว #มอลลี่ของฉันต่อสู้มาอย่างดีแล้ว และตอนนี้ถึงเวลาพักผ่อนชั่วนิรันดร์แล้ว” ข้อความภาษาไทยที่แนบมาด้วยระบุว่า “ทุกคนต่อสู้เพื่อเธอจนถึงวินาทีสุดท้าย”
โพสต์ดังกล่าวทำให้หลายคนสะเทือนใจ เพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมา ผู้คนจำนวนมากเฝ้าติดตามอาการของมอลลี่อย่างใกล้ชิด โดยมอลลี่เสียชีวิตราว 08.00 น. ของวันเดียวกัน หลังสัตวแพทย์แจ้งข่าวกับเจ้าของ
หนึ่งวันก่อนหน้า ในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อส่งต่อการรักษา การจากไปของมอลลี่เกิดขึ้นหลังมีข่าวดีเพียงไม่นาน เพราะก่อนหน้านั้น 1 วัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตารับ “มอลลี่” ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการรักษาต่อที่กรุงเทพมหานคร
แผนการดำเนินการในตอนนั้น ระบุไว้ว่า
- ราชเลขานุการในพระองค์เตรียมเดินทางไปรับตัวมอลลี่ที่จังหวัดสงขลา
- วางแผนใช้เครื่องบิน C-130 จากกองบิน 56 อำเภอเมืองสงขลา เพื่อนำส่งจากโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ไปยังโรงพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯ
- พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ทำให้หลายคนมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ท่ามกลางเสียงเรียกร้องความยุติธรรมในสังคม
อย่างไรก็ตาม มอลลี่จากไปก่อนจะได้เดินทางไปรับการรักษาต่อ
จุดเริ่มต้นของคดี เหตุทารุณกรรมที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศ
มอลลี่หายออกจากบ้านในตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมสุนัขอีกตัวชื่อ “เมสซี่” ต่อมาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ชาวบ้านแจ้งเจ้าของว่า พบมอลลี่นอนหมดแรงอยู่ริมสระน้ำบริเวณบ้านแหลมขวัญ ซอย 4 โดยมีรอยไฟไหม้เกือบทั้งตัว
สัตวแพทย์วินิจฉัยว่า มอลลี่มีแผลไฟไหม้ระดับ 5 ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ มีเนื้อตายแห้ง แผลติดเชื้อรุนแรง มีภาวะเลือดเป็นพิษ (sepsis) ความดันต่ำ ค่าไตและตับสูง เม็ดเลือดต่ำ จึงต้องถ่ายเลือดและทำแผลต่อเนื่อง แต่ร่างกายของน้องอ่อนแรงมาก
เจ้าของให้ข้อมูลว่า คนร้ายน่าจะราดน้ำมัน (คาดว่าเบนซิน) แล้วจุดไฟเผาทั้งเป็น ก่อนที่มอลลี่จะพยายามหนีเอาชีวิตรอดกลับมาทางบ้าน แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แจ้งความและเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ มูลนิธิ Watchdog Thailand Foundation เข้าช่วย
หลังเกิดเหตุ นายสมชัย ชนะวรรโณ (สามีของ Tonlew Yanika) เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองสงขลา เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดี โดยมี Watchdog Thailand Foundation (มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์) ช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ด้านการสืบสวน ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด และมีข้อมูลผู้ต้องสงสัยที่ค่อนข้างชัดเจน ตามข้อมูลล่าสุดในช่วงก่อนหน้านี้ ระบุว่าคาดติดตามจับกุมได้ภายใน 1-2 วัน ขณะเดียวกัน โลกออนไลน์กดดันให้ดำเนินคดีจริงจัง เพื่อป้องกันเหตุทารุณกรรมสัตว์ซ้ำรอย
สำหรับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ผู้ทารุณกรรมสัตว์มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เสียงจากสังคม ทั้งเศร้า ทั้งโกรธ และอยากเห็นความยุติธรรม
เรื่องของมอลลี่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย เพราะหลายคนติดตามตั้งแต่วันแรกและหวังให้เกิดปาฏิหาริย์ เมื่อทราบข่าวการจากไป หลายคนบอกตรงกันว่า “มอลลี่สู้สุดชีวิตแล้ว” พร้อมทั้งประณามผู้กระทำผิด และเรียกร้องให้ลงโทษอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ หลายเสียงยังชวนให้สังคมหันมาจริงจังกับสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น เพราะความรุนแรงแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับสัตว์ตัวไหนอีก
คำลาและคำขอบคุณจากครอบครัวของมอลลี่
Tonlew Yanika และครอบครัวกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ รวมถึงทีมสัตวแพทย์ พยาบาล มูลนิธิ และประชาชนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ พร้อมบอกลามอลลี่ด้วยถ้อยคำที่หลายคนอ่านแล้วน้ำตาซึมว่า มอลลี่จากไปอย่างสงบ และไม่ต้องเจ็บอีกต่อไป ขอให้น้องได้วิ่งเล่นอย่างมีความสุขบนสวรรค์
เรื่องของมอลลี่สะท้อนทั้งความโหดร้ายจากมนุษย์บางคน และอีกด้านหนึ่งก็เห็นชัดว่า ความเมตตาและพลังของคนในสังคมไทยยังมีอยู่เสมอ เมื่อทุกคนพร้อมยืนข้างผู้ที่ไม่มีเสียงอย่างสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งจนถึงวินาทีสุดท้าย
กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา
สงขลา, ไทย 18 กุมภาพันธ์ 2026 คนรักสัตว์ทั่วประเทศแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก หลังพบสุนัขไซบีเรียน ฮัสกีเพศเมียวัย 2 ปี บาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้ และมีข้อมูลชี้ว่าอาจถูกสาดน้ำมันเบนซินก่อนถูกจุดไฟ เป็นการทารุณกรรมที่โหดร้ายเกินรับได้
สุนัขตัวนี้เจ้าของตั้งชื่อว่า “มอลลี่” เธอหายออกจากบ้านในอำเภอเมืองสงขลา ช่วงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นครอบครัวพยายามตามหาเต็มที่ ทั้งเดินหาและโพสต์ขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ มีคนพบมอลลี่นอนอยู่ข้างถนนในสภาพไหม้เกือบทั่วตัว
พยานในพื้นที่และการประเมินของสัตวแพทย์ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า มีคนตั้งใจสาดน้ำมันแล้วจุดไฟ จนเกิดแผลไหม้ระดับรุนแรงมาก ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ มีเนื้อตายเป็นวงกว้าง และตามมาด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือด
สมชาย จันทวรรณโณ อายุ 52 ปี เจ้าของมอลลี่ รีบนำสุนัขไปรักษาที่คลินิกสัตวแพทย์ใกล้บ้านก่อน จากนั้นจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อรับการดูแลเฉพาะทาง สัตวแพทย์ระบุว่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤต แผลมีน้ำเหลืองไหลมาก ร่างกายขาดน้ำอย่างหนัก ค่าการอักเสบสูง และกินอาหารไม่ได้
แนวทางรักษาต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งล้างแผล ให้ยาปฏิชีวนะ ทายาฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังอาการในพื้นที่ปลอดเชื้อ ทีมรักษาประเมินว่าการฟื้นตัวอาจใช้เวลาหลายเดือน เพราะต้องรอให้ผิวหนังใหม่ค่อย ๆ สร้างขึ้นทดแทนส่วนที่เสียหาย
ด้านคดีความ สมชายได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.เมืองสงขลา โดยมีมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand Foundation, WDT) เข้าช่วยติดตามคดี ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ รวมถึงบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุที่รายงานว่าอยู่แถวบ้านแหลมกวาง ซึ่งเหตุเกิดช่วงดึก เจ้าหน้าที่เผยว่าพบเบาะแสที่น่าสนใจ และคาดว่าจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในไม่กี่วัน
ขณะเดียวกัน กระแสในโซเชียลร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ผู้คนจำนวนมากแชร์ภาพและคลิปอาการบาดเจ็บของมอลลี่ พร้อมเรียกร้องให้ลงโทษหนักที่สุดตามกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ หลายโพสต์ติดแฮชแท็กทวงความยุติธรรม และขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจริงจังมากขึ้น เพราะหลายคนมองว่าโทษที่มักจบด้วยค่าปรับหรือจำคุกระยะสั้น ยังไม่พอจะยับยั้งคนทำผิดซ้ำ
เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนปัญหาทารุณกรรมสัตว์ในไทยที่เกิดขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดที่ปกป้องตัวเองไม่ได้
เหตุคล้ายกันในภาคเหนือยิ่งทำให้สังคมกังวล
ก่อนหน้านี้มีคดีที่ทำให้คนตกใจไม่แพ้กัน เดือนสิงหาคม 2025 ที่จังหวัดลำปาง ตำรวจจับกุมวัยรุ่น 3 คน อายุ 14 ปี หลังถูกกล่าวหาว่าจุดไฟเผาสุนัขสีดำที่พิการ ภายในห้องน้ำร้างใกล้วัดพระธาตุลำปางหลวง กลุ่มผู้ก่อเหตุยังถ่ายคลิปและนำไปเผยแพร่ จนเกิดเสียงวิจารณ์รุนแรงและนำไปสู่การติดตามจับกุมอย่างรวดเร็ว สุนัขตัวนั้นได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้ว และต้องทนเจ็บปวดอย่างหนักขณะพยายามหลบหนี
แม้สองคดีจะไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกันโดยตรง แต่ภาพรวมทำให้สังคมยิ่งเรียกร้องเรื่องการให้ความรู้ การปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์ และการปรับมาตรการลงโทษให้จริงจังกว่านี้
สื่อท้องถิ่นหลายแห่งติดตามอาการของมอลลี่อย่างใกล้ชิด ซึ่งยิ่งทำให้เสียงโกรธของประชาชนดังขึ้น ขณะเดียวกัน Chiang Rai Times เคยรายงานแนวโน้มคดีทารุณกรรมสัตว์ในภาคเหนือ ทั้งการละเลยและการทำร้ายที่หลายครั้งไม่ถูกแจ้งความ รายงานเหล่านี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการเฝ้าระวังในชุมชน และช่องทางแจ้งเหตุที่เข้าถึงง่ายเพื่อช่วยสัตว์ที่เสี่ยงอันตราย
กระแสสังคมและข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง
เสียงจากโซเชียลมีเดียพูดไปในทิศทางเดียวกัน เช่น
- ขอให้ลงโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
- ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในฐานะทรมานสัตว์อย่างร้ายแรง และมีเจตนาทำให้ตาย
- แชร์ช่องทางรับบริจาคเพื่อช่วยค่ารักษาของมอลลี่
- เรียกร้องให้มีแคมเปญรณรงค์ลดการทารุณกรรมสัตว์อย่างต่อเนื่อง
นักรณรงค์ด้านสิทธิสัตว์มองว่า แม้ไทยมีความคืบหน้าด้านกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ตั้งแต่ปี 2014 แต่การบังคับใช้ยังไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ด้วยเหตุนี้ กลุ่มอย่าง Watchdog Thailand จึงผลักดันให้ปรับปรุงมาตรการ เช่น เพิ่มค่าปรับ กำหนดโทษจำคุกในคดีร้ายแรง และทำระบบติดตามผู้กระทำผิด
ตอนนี้มอลลี่ยังต่อสู้เพื่อชีวิตภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ เรื่องของเธอทำให้คนไทยจำนวนมากรู้สึกทั้งเศร้าและโกรธ พร้อมกันนั้นก็เกิดแรงผลักให้สังคมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ ไม่ใช่แค่เดือดไม่นานแล้วเงียบไป
หากต้องการติดตามอาการของมอลลี่และความคืบหน้าคดี สามารถติดตามข่าวจากสื่อท้องถิ่นและองค์กรช่วยเหลือสัตว์ ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ โปรดติดต่อ สภ.เมืองสงขลาโดยตรง
