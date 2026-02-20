ข่าวอาชญากรรม - Crime
โจรขโมยทองจากกรุงเทพฯ ถูกจับกุมที่อำเภอแม่สุ่ย จังหวัดเชียงราย
เชียงราย – ตำรวจชุดสืบนครบาลร่วมกับตำรวจ สน.พระโขนง ติดตามจับกุมชายต้องสงสัยคดีบุกบ้านกลางคืน ทำร้ายผู้เสียหายและชิงทองคำรูปพรรณ น้ำหนักรวมราว 198 บาท หลังหลบหนีออกจากกรุงเทพฯ ไปซ่อนตัวในพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมเดินหน้าตามคืนทอง ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และหาผู้ที่อาจช่วยเหลือการหลบหนี
เหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่ 12 ก.พ. ในท้องที่ สน.พระโขนง โดยผู้ก่อเหตุเข้าไปในเคหสถานช่วงเวลากลางคืน ก่อนลงมือทำร้ายเหยื่อและเอาทองรูปพรรณไปจำนวนมาก จากนั้นจึงหลบหนีออกจากพื้นที่
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบเบาะแสว่าผู้ต้องสงสัยมุ่งหน้าไป จ.เชียงราย จึงติดตามไปตรวจสอบจนพบตัวบริเวณจุดให้บริการแพเปียกใต้เขื่อนแม่สรวย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเริ่มหนาแน่น
ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัวเพื่อจับกุม ชายคนดังกล่าวไหวตัวและพยายามหลบหนี อย่างไรก็ตามตำรวจเข้าควบคุมตัวไว้ได้ ทราบชื่อต่อมาคือ นายจะลอ อายุ 29 ปี
ตำรวจแจ้งข้อหา “ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์เข้าไปด้วยประการใดๆ โดยมีอาวุธ และใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.พระโขนง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามทรัพย์สิน โดยเฉพาะทองคำรูปพรรณน้ำหนักประมาณ 198 บาท เพื่อทวงคืนให้ผู้เสียหาย รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงิน และขยายผลไปยังบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาในช่วงหลบหนีด้วย
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
มือปืนที่ทำให้ปทุมธานีผวาเข้ามอบตัว ตำรวจเผยขอโทษและย้ำไม่คิดทำร้ายเด็ก
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจไซเบอร์จับกุมหญิงชาวยูเครนในคดีฉ้อโกงแบบพีระมิดมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์
ภูเก็ต – หญิงคนดังกล่าวถูกจับกุมโดย “ตำรวจไซเบอร์” หลังจากพบว่าซ่อนตัวอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในภูเก็ต ประเทศไทย คดีนี้เกี่ยวข้องกับความเสียหายรวมกว่า 10.617 พันล้านบาท
เวลา 11.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับบัญชาหลายหน่วยร่วมแถลงผลปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญรายนี้
พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ระบุว่า ตำรวจได้รับการประสานจากหน่วยงานความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ให้ช่วยติดตามจับกุม น.ส.โอเล อายุ 42 ปี สัญชาติยูเครน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่สหรัฐฯ ต้องการตัว หลังถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงชาวอเมริกันในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ สร้างความเสียหายประมาณ 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 10,617 ล้านบาท
ทางการสหรัฐฯ ต้องการนำตัวผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีในข้อหา “สมคบกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ (การฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์) ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ (แผนการหลอกลวงแบบปิรามิด/ปอนซี)” ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายของสหรัฐฯ โดยผู้ต้องหาได้หลบหนีและเดินทางเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทย
ด้าน พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ เปิดเผยว่า ชุดสืบสวน กก.1 บก.สอท.5 ตรวจสอบจนทราบว่า ผู้ต้องหาเดินทางเข้าไทยช่วงเดือนธันวาคม 2568 และพักอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต จากนั้นตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดภูเก็ต แล้วเข้าตรวจค้นห้องพักก่อนจับกุมตัวได้สำเร็จ
ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางหลายรายการ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป iPad และเอกสารสำคัญต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดี เบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ และขอไปให้การในชั้นศาล
หลังจับกุม ตำรวจควบคุมตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีหน่วยงานของสหรัฐฯ เช่น FBI, HSI และ USSS ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อดำเนินการตามคำร้องผ่านความร่วมมือด้านคดีอาญาระหว่างประเทศ (MLAT) และเตรียมขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ตำรวจไซเบอร์ภาค 5 จับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีออนไลน์ ซึ่งถูกจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารปลอมและถอนเงินสด
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ทหารเชียงรายยึดยาบ้า 9 ล้านเม็ดในเชียงแสน
เชียงราย – ทหารเรือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ออกลาดตระเวนแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ช่วงกลางดึก ก่อนพบรถกระบะคอกเหล็กจอดทิ้งไว้ริมฝั่งในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อตรวจค้นพบกระสอบฟางจำนวนมากซุกซ่อนยาบ้า รวมประมาณ 9,000,000 เม็ด จึงยึดของกลางพร้อมรถไว้ตรวจสอบและขยายผล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 22.00 น. วันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา หลัง น.อ.ภากร มาเนียม ผู้บังคับการ นรข.เขตเชียงราย มอบหมายให้ น.ท.วรวิทย์ นพเก้า หัวหน้าสถานีเรือเชียงแสน จัดกำลังออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบตามแนวริมแม่น้ำโขง เพื่อสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะคดียาเสพติดที่มักใช้เส้นทางแม่น้ำโขงเป็นช่องทางลำเลียง
ระหว่างการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ ติดตั้งโครงเหล็กสำหรับบรรทุกสินค้า จอดอยู่บริเวณป่าละเมาะใกล้หมู่บ้านแซว ต.บ้านแซว หมู่ 1 อ.เชียงแสน ลักษณะผิดปกติจึงเข้าตรวจสอบ แต่ไม่พบคนขับ โดยพบว่าเปิดประตูรถทิ้งไว้และคาดว่าหลบหนีไปกับความมืด
เมื่อเปิดตรวจบริเวณกระบะท้าย พบกระสอบฟางบรรจุในถุงพลาสติกสีดำเต็มคัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจดูภายในกระสอบ พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยแต่ละห่อมีประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางทั้งหมดราว 9,000,000 เม็ด
หลังจากนั้น นรข.เขตเชียงรายได้นำของกลางและรถที่ใช้ขนส่งส่งเก็บรักษาไว้ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
โจรขโมยทองจากกรุงเทพฯ ถูกจับกุมที่อำเภอแม่สุ่ย จังหวัดเชียงราย
ข่าวอาชญากรรม - Crime
YouTube ประสบปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก
เกิดเหตุขัดข้องครั้งใหญ่กับ YouTube ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากเข้าเว็บไม่ได้, หน้าแรกไม่ขึ้น, ดูวิดีโอไม่โหลด รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องบางส่วนใช้งานสะดุดด้วย แพลตฟอร์มสตรีมมิงวิดีโอของ Google ออกมายืนยันปัญหาอย่างรวดเร็ว และแก้ไขได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง แต่ช่วงเวลาที่ล่มดันไปชนกับเวลาพีคของสหรัฐฯ พอดี หลายคนเลยหงุดหงิด เพราะกำลังจะเปิดดูช่วงเย็นหลังเลิกงาน
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ต่อให้เป็นบริการขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงแค่ไหน ก็ยังสะดุดได้ เมื่อระบบต้องพึ่งอัลกอริทึมที่ซับซ้อนและทำงานเชื่อมกันหลายส่วน
ลำดับเหตุการณ์การล่ม (Timeline)
สัญญาณปัญหาเริ่มชัดราว 5:00 p.m. PT (8:00 p.m. ET) ผู้ใช้หลายพื้นที่รายงานว่าเจอหน้าจอว่าง, โหลดไม่ขึ้น, หรือขึ้นข้อความผิดพลาด เช่น “Something went wrong. Try again” พร้อมกับอาการสำคัญคือคำแนะนำวิดีโอไม่แสดง
- ช่วงเริ่มพุ่ง: จำนวนรายงานบน Downdetector เพิ่มจากกระจายๆ ไปสู่หลักหมื่นและสูงขึ้นมากในเวลาไม่นาน
- ช่วงกระทบหนักสุด: ภายในช่วงหัวค่ำตามเวลา ET รายงานในสหรัฐฯ พุ่งระดับหลายแสนครั้ง และยังมีรายงานจากประเทศอื่นเพิ่มต่อเนื่อง
- การตอบสนองจากบริษัท: บัญชี TeamYouTube บน X (เดิมคือ Twitter) เริ่มโพสต์ยืนยันปัญหาราว 8:00 p.m. ET และบอกว่าทีมกำลังตรวจสอบ
- เริ่มกลับมาใช้ได้บางส่วน: หน้าแรกทยอยกลับมาทำงานได้ก่อน แต่แอปและบริการย่อยบางตัวใช้เวลานานกว่า
- ประกาศแก้ไขแล้ว: อัปเดตสุดท้ายราว 10:15 p.m. ET ยืนยันว่าแก้ปัญหาเสร็จครบทุกแพลตฟอร์ม
โดยรวมแล้ว ผู้ใช้ส่วนใหญ่เจอปัญหาราว 3 ถึง 5 ชั่วโมง แม้บางพื้นที่ยังมีอาการค้างหรือโหลดช้าต่อไปอีกพักหนึ่งในช่วงดึก
สาเหตุ YouTube ล่มมาจากอะไร?
YouTube ระบุว่าเหตุขัดข้องครั้งนี้เกิดจาก ปัญหาในระบบแนะนำวิดีโอ (recommendations system) ซึ่งเป็นแกนหลักของการเสนอคลิปแบบเฉพาะบุคคลบนหน้าแรก, ในแอป และในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลที่ YouTube สื่อสารผ่านหน้า Google support และโซเชียลมีเดีย สรุปได้ว่า
- ความผิดพลาดทำให้วิดีโอไม่แสดงบนพื้นที่สำคัญ เช่น หน้าแรก, YouTube app, YouTube Music, YouTube Kids และ YouTube TV
- ปัญหานี้ไม่ได้มาจากการล่มวงกว้างของ Google Cloud และไม่ใช่การโจมตีจากภายนอก แต่เป็นความขัดข้องทางเทคนิคภายในระบบแนะนำ
- ระบบนี้อิงประวัติการรับชมเพื่อเสนอคอนเทนต์ จึงมีผลต่อประสบการณ์ใช้งานแบบชัดเจน
หลังทีมวิศวกรแก้ไข ระบบก็กลับมาทำงานตามปกติ โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษ เช่น ล้างแคชหรือรีสตาร์ตแอป (แม้บางคนอาจทำไปก่อนแล้วก็ตาม)
มีผู้ใช้ได้รับผลกระทบมากแค่ไหน?
จำนวนจริงของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสรุปเป็นตัวเลขแน่นอนไม่ได้ เพราะรายงานอาจซ้ำกันได้ แต่ข้อมูลจาก Downdetector ที่รวบรวมการร้องเรียนแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้น
- จุดสูงสุดในสหรัฐฯ: มีรายงานราว 320,000 ถึง 350,000 ครั้งในช่วงพีค และบางการประเมินอยู่แถว 338,000 ถึง 350,000
- ผลกระทบทั่วโลก: ยังมีรายงานเพิ่มอีกหลายแสนจากหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร (หลักหมื่น), อินเดีย (ประมาณ 17,000) รวมถึงแคนาดา, บราซิล, เยอรมนี และออสเตรเลีย
- YouTube TV โดนด้วย: มีรายงานมากกว่า 8,000 ครั้งเกี่ยวกับการล็อกอินและการสตรีมสะดุด
- ภาพรวม: แม้แปลงเป็นจำนวนผู้ใช้จริงไม่ได้แบบตรงๆ แต่ด้วยฐานผู้ใช้ YouTube ที่มีผู้ใช้งานรายเดือนระดับหลายพันล้าน เหตุการณ์นี้จึงน่าจะกระทบผู้คนเป็น “หลักล้าน” ได้ไม่ยาก
นอกจากนี้ ช่วงแรกของเหตุขัดข้องดูจะหนักในฝั่ง West Coast ของสหรัฐฯ เป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ปัญหาเริ่มปะทุในช่วงบ่ายแก่ๆ และหัวค่ำ
กระแสผู้ใช้และบทเรียนที่เห็นชัด
ระหว่างที่ระบบล่ม โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยโพสต์บ่น, มุกตลก และมีมต่างๆ หลายคนหันไปดู TikTok, Netflix หรือเปิดคอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดไว้แทน ขณะเดียวกัน ครีเอเตอร์บางคนก็เล่นมุกว่าจะทำคลิปยาวๆ เกี่ยวกับ “เหตุ YouTube ล่มปี 2026” ตามสไตล์ของแพลตฟอร์ม
สิ่งที่เห็นชัดคือ การพึ่งพา “การแนะนำแบบอัตโนมัติ” สูงมาก พอคำแนะนำไม่ขึ้น หลายคนรู้สึกว่า YouTube ใช้งานไม่ได้ แม้บางกรณียังพอเปิดวิดีโอได้จากลิงก์ตรง หรือจากประวัติการดู
เหตุการณ์นี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในการหยุดให้บริการที่หนักที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์ใหญ่ในเดือนตุลาคม 2025 ที่ทำให้มีรายงานปัญหามากกว่า 1 ล้านครั้ง ผู้เชี่ยวชาญมองว่า YouTube ล่มแบบนี้ไม่ได้เกิดบ่อย เพราะ Google มีระบบสำรองหลายชั้น แต่ก็เป็นการเตือนว่า ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอัลกอริทึมสามารถเป็น “จุดเสี่ยง” ได้เหมือนกัน
YouTube สื่อสารอะไรบ้างระหว่างเกิดเหตุ?
YouTube อัปเดตข้อมูลค่อนข้างต่อเนื่อง โดยข้อความหลักๆ มีแนวทางประมาณนี้
- ยืนยันปัญหาตั้งแต่ช่วงแรกว่า “ถ้าตอนนี้เข้า YouTube ไม่ได้ คุณไม่ได้เจอคนเดียว ทีมกำลังตรวจสอบอยู่”
- ระหว่างเหตุการณ์ ระบุว่า “ปัญหาในระบบแนะนำทำให้วิดีโอไม่แสดง หน้าแรกกลับมาแล้ว แต่ยังแก้ส่วนที่เหลือต่อ”
- เมื่อแก้เสร็จ ยืนยันว่า “ปัญหาในระบบแนะนำได้รับการแก้ไขแล้ว ทุกแพลตฟอร์ม (YouTube.com, แอป, YouTube Music, Kids และ TV) กลับมาเป็นปกติ ขอบคุณที่อดทนรอ”
จนถึงตอนนั้นยังไม่มีการประกาศเรื่องการชดเชย หรือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันในอนาคตในทันที แม้โดยทั่วไป Google มักทำรายงานสรุปหลังเหตุการณ์ (post-mortem) สำหรับเคสใหญ่ๆ
เมื่อบริการสตรีมมิงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เหตุล่มแบบนี้ทำให้หลายคนเห็นภาพว่า เบื้องหลังการให้บริการกับผู้คนนับพันล้านซับซ้อนแค่ไหน ตอนนี้ YouTube กลับมาใช้งานได้แล้ว และระบบแนะนำก็ทำงานตามปกติอีกครั้ง จนกว่าจะมีปัญหาแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
มือปืนที่ทำให้ปทุมธานีผวาเข้ามอบตัว ตำรวจเผยขอโทษและย้ำไม่คิดทำร้ายเด็ก
ตำรวจไซเบอร์จับกุมหญิงชาวยูเครนในคดีฉ้อโกงแบบพีระมิดมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์
สนามบินเชียงรายเพิ่มสีสันวัฒนธรรม ต้อนรับตรุษจีน
ทหารเชียงรายยึดยาบ้า 9 ล้านเม็ดในเชียงแสน
โจรขโมยทองจากกรุงเทพฯ ถูกจับกุมที่อำเภอแม่สุ่ย จังหวัดเชียงราย
วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-2 อาร์เซนอล: เกมสุดดุเดือดจบลงด้วยความวุ่นวาย เมื่อผู้เล่นปะทะกัน
นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก
เพลงของ Lil Poppa ได้รับความนิยมอย่างมากบน Spotify หลังจากมีการประกาศข่าวการเสียชีวิต
YouTube ประสบปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก
มือปืนที่ทำให้ปทุมธานีผวาเข้ามอบตัว ตำรวจเผยขอโทษและย้ำไม่คิดทำร้ายเด็ก
ตำรวจจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าชาวอินเดียที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หน่วยงานสาธารณสุขเตือนเกี่ยวกับระดับ PM2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
ทหารในจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้า 6 ล้านเม็ดที่ฝังไว้ในนาข้าว
กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา
ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายติดอาวุธ ส่งผลให้โรงเรียน 14 แห่งต้องปิดทำการ
โรงแรมสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดแสดงโขนกลางแจ้ง โดยมีนักแสดงเยาวชนท้องถิ่นกว่า 200 คน
การปฏิรูปการนำเงินตราต่างประเทศกลับประเทศของไทยก่อให้เกิดการถกเถียง
น่าสยดสยอง! ตำรวจพบชายวัย 40 ปีเสียชีวิต โดยมีเลือดกระเด็นไปทั่วบ้าน
สำนักงานสอบสวนอาชญากรรม (CIB) ได้จับกุมเจ้าหน้าที่ 6 คน ในข้อหาออกบัตรประจำตัวประชาชนไทยให้แก่พลเมืองชาวจีน
ตำรวจทางหลวงจับคู่รักลอบขนไอซ์กว่า 100 กก
ตำรวจกำลังใช้สุนัขและโดรนในการติดตามตัวชายชาวเมียนมาร์วัย 20 ปีที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมที่เกิดจากเหตุการณ์ยิงกันที่สถานีขนส่งเชียงราย 2 แล้ว
บาร์เซโลนาเอาชนะ สลาเวีย ปราก 4-2 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก คลาสสิก
เทศกาลบอลลูนนานาชาติสิงห์ปาร์คฉลองครบรอบ 10 ปี
เว็บสกอร์บอลสดและผลฟุตบอลที่ไว้ใจได้ (อัปเดตปี 2026)
นักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทะเลวิวาทในแถวรอเข้าชมวัดร่องขุน (วัดขาว)
ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือมาร์เซย์ 3-0
ตำรวจเชียงรายจับกุมชาวต่างชาติฐานกระทำการอนาจารและข่มขู่เภสัชกร
รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ประสบอุบัติเหตุขณะขับด้วยความเร็วสูง ทำให้ชาวจีนเสียชีวิต 2 ราย
ราคาทองวันนี้ (23 ม.ค. 2569) เช็กให้เป็นก่อนซื้อขาย เพราะเช้าเดียวก็เปลี่ยนได้หลายรอบ
Iเชียงราย สิงห์ พาร์ค ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชม International Balloon Fiesta 2026
Trending
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย ได้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์รับสายหลอกลวง
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime5 days ago
คนขับรถประสบอุบัติเหตุในลำปางหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย
-
เชียงราย - Chiang Rai News5 days ago
เชียงรายเร่งยกระดับแม่สรวยกระตุ้นการท่องเที่ยว
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime5 days ago
ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท