ฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0 คว้าชัย 4 นัดติด
ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มี ไมเคิล แคร์ริค ทำหน้าที่กุนซือชั่วคราว เดินหน้าเก็บสามแต้มสำคัญ หลังเอาชนะ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 25 ส่งให้ “ปีศาจแดง” ชนะต่อเนื่องเป็นนัดที่ 4 ยึดอันดับ 4 แบบแน่น ๆ และตามหลังอันดับ 2 แค่ 3 คะแนน
เกมนี้เตะในช่วงเวลาพิเศษ เพราะเป็นวันถัดจากการรำลึกครบรอบ 68 ปี โศกนาฏกรรมมิวนิก แฟนบอลเจ้าถิ่นร่วมกันทำให้บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความหมาย ก่อนที่ทีมจะตอบแทนด้วยฟอร์มที่ดุดัน โดยเฉพาะครึ่งหลังที่คุมเกมได้ชัดเจนกว่า
จังหวะที่ทำให้เกมเปลี่ยน: โรเมโรโดนแดง
ช่วงต้นเกมสูสีกันพอสมควร สเปอร์สของ โธมัส แฟรงค์ พยายามครองบอลและขึ้นเกมรุกเป็นระยะ แต่สถานการณ์เปลี่ยนทันทีในนาทีที่ 29 เมื่อ คริสเตียน โรเมโร กัปตันทีมสเปอร์ส โดนใบแดงโดยตรงจากจังหวะยกเท้าสูงใส่ คาเซมิโร แบบอันตราย ทำให้ทีมเยือนต้องเล่น 10 คนยาว ๆ
หลังเสียคน สเปอร์สดูเสียทรง เกมรับเริ่มหลวม และยูไนเต็ดก็เพิ่มแรงกดดันต่อเนื่อง
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 38: ไบรอัน เอ็มเบวโม ยิงให้แมนฯ ยูไนเต็ดขึ้นนำ 1-0 จากลูกเตะมุมที่ซ้อมกันมา บอลโดนสกัดออกมาเข้าทางก่อนเอ็มเบวโมกดแบบไม่จับส่งบอลเข้าไปอย่างคมกริบ
- ครึ่งหลัง ยูไนเต็ดคุมจังหวะได้มากกว่า อามาด ดิอัลโล และ มาเตอุส คุนญา เคยส่งบอลเข้าไปแล้ว แต่ถูกจับล้ำหน้า ทีมยังบุกต่อแบบไม่ผ่อน
- นาทีที่ 81: บรูโน แฟร์นันเดส บวกสกอร์ที่สองจากจังหวะเข้าชาร์จแถวเสาไกล รับบอลครอสจากเพื่อนร่วมทีม ทำให้เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0
- จิโอวานนี่ วิคาริโอ นายทวารสเปอร์ส เซฟช่วยทีมไว้หลายครั้ง โดยเฉพาะจังหวะรับมือโหม่งของคาเซมิโรในครึ่งแรก แต่สุดท้ายต้านไม่อยู่
หลังเหลือผู้เล่นน้อยกว่า สเปอร์สแทบหาจังหวะจบแบบจะแจ้งไม่ได้ และยังคงไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกตลอดปี 2026 จนถึงตอนนี้ ทำให้แรงกดดันที่มีต่อโธมัส แฟรงค์เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
รายชื่อผู้เล่นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและคนสำคัญ)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|(ไม่ระบุในรายงานหลัก)
|–
|กองหลัง
|ดิโอโก ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์
|เกมรับแน่น เล่นแข็งแกร่ง
|กองกลาง
|คาเซมิโร, ค็อบบี้ ไมนู, อามาด ดิอัลโล, บรูโน แฟร์นันเดส
|บรูโนทำประตูตอกย้ำชัยชนะ
|กองหน้า
|มาเตอุส คุนญา, ไบรอัน เอ็มเบวโม
|เอ็มเบวโมยิงปลดล็อกเกม
(ไลน์อัพตามรายงาน: ลัมเมนส์, ดาโลต์, แม็กไกวร์, มาร์ติเนซ, ชอว์, คาเซมิโร, ไมนู, อามาด, แฟร์นันเดส, คุนญา, เอ็มเบวโม)
รายชื่อผู้เล่นท็อตแนม ฮอตสเปอร์ (ตัวจริงและเปลี่ยนตัว)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|วิคาริโอ
|เซฟหลายครั้ง แต่เสีย 2 ประตู
|กองหลัง
|เกรย์, โรเมโร (โดนไล่ออก น.29), ฟาน เดอ เวน, อูโดกี (เปลี่ยน ซูซ่า น.55)
|ใบแดงทำเกมเปลี่ยนทันที
|กองกลาง
|ปาลินญา (เปลี่ยน บิสซูม่า น.80), ซาร์, กัลลาเกอร์ (เปลี่ยน โคโล มูอานี น.80)
|เสียสมดุลหลังเหลือ 10 คน
|กองหน้า
|โอโดแบร์ (เปลี่ยน ดรากูซิน น.32), ไซมอนส์, โซลันเก้ (เปลี่ยน เทล น.80)
|โอกาสจบสกอร์น้อย
สรุปภาพรวมและทิศทางต่อไป
สามแต้มเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดของแคร์ริคมั่นใจมากขึ้น เห็นภาพการเล่นเป็นระบบชัดขึ้น ทั้งการใช้ลูกตั้งเตะและการลงโทษความผิดพลาดของคู่แข่งในช่วงสำคัญ
ฝั่งท็อตแนมต้องรีบจัดการปัญหา โดยเฉพาะเรื่องวินัยในเกม ใบแดงของโรเมโรที่เป็นใบที่สองของซีซันยิ่งทำให้ทีมเป๋ และการรอชัยชนะนัดแรกของปี 2026 ก็ยังต้องรอต่อไป หากยังแก้ไม่ตก โอกาสหลุดจากกลุ่มหัวตารางก็มีสูง
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล
ฟุตบอลไทย
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1 พรีเมียร์ลีก, ดราม่าท้ายเกมที่แอนฟิลด์
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้าชัยชนะครั้งสำคัญเหนือลิเวอร์พูล 2-1 ที่แอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 โดยพลิกเกมในช่วงท้ายเกม ทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอลา ตามหลังอยู่ก่อนหมดเวลาเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังหาทางคว้าสามแต้มสำคัญและรักษาความหวังในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาไว้ได้ เนื่องจากอาร์เซนอลขึ้นนำไปก่อน ผลการแข่งขันนี้ทำให้ซิตี้ลดช่องว่างคะแนนเหลือ 6 คะแนน และเพิ่มพลังใหม่ให้กับการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาล
ภาพรวมเกม
ครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นกันรัดกุม ลิเวอร์พูลใช้ความได้เปรียบในบ้านกดดันเป็นช่วงๆ ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังเน้นครองบอลและคุมจังหวะตามถนัด โอกาสมีทั้งสองฝั่ง แต่ยังไม่มีใครเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ จบ 45 นาทีแรก 0-0 โดยผู้รักษาประตูทั้งคู่มีเซฟสำคัญช่วยทีมไว้
กลับมาครึ่งหลัง ลิเวอร์พูลเร่งเครื่องมากขึ้น และมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 74 จาก โดมินิก โซบอสซ์ลาย ที่ปั่นฟรีคิกเสียบเสาอย่างสวยงาม ทำให้บรรยากาศในแอนฟิลด์คึกคักทันที ลิเวอร์พูลนำ 1-0 และภาพรวมดูเหมือนจะคุมเกมได้อยู่
แต่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ปล่อยให้เกมหลุดมือ พวกเขาตามตีเสมอได้ในนาทีที่ 84 เมื่อ แบร์นาร์โด ซิลวา วอลเลย์จังหวะสำคัญจากบอลที่ เออร์ลิง ฮาลันด์ มีส่วนในจังหวะต่อเนื่อง ส่งบอลพุ่งเข้ามุม สกอร์กลับมาเป็น 1-1
จุดเปลี่ยนใหญ่เกิดช่วงทดเวลาบาดเจ็บ นาทีที่ 90+3 ลิเวอร์พูลเสียจุดโทษ หลัง อลิสซง เบ็คเกอร์ ทำฟาวล์ มาเตอุส นูเนส ในเขตโทษ และเป็น เออร์ลิง ฮาลันด์ รับหน้าที่สังหาร ยิงเข้าไปแบบนิ่งๆ ให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แซงนำ 2-1 พร้อมปิดเกมคว้าแต้มกลับออกไป
ช่วงท้ายยังมีจังหวะวุ่นวายเพิ่ม เมื่อมีประตูของลิเวอร์พูลถูกยกเลิกหลัง VAR ตรวจสอบ และ โซบอสซ์ลาย โดนใบแดง ทำให้เจ้าบ้านจบเกมด้วยผู้เล่น 10 คน
เหตุการณ์สำคัญในเกม
- นาทีที่ 74: โดมินิก โซบอสซ์ลาย ซัดฟรีคิกเสียบเสา ลิเวอร์พูลขึ้นนำ 1-0
- นาทีที่ 84: แบร์นาร์โด ซิลวา วอลเลย์จังหวะสำคัญ ตีเสมอ 1-1
- นาทีที่ 90+3: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้จุดโทษจากจังหวะอลิสซงฟาวล์นูเนส, เออร์ลิง ฮาลันด์ ยิงเข้าไป แซงนำ 2-1
- ช่วงท้ายเกม: ประตูของลิเวอร์พูลถูกริบคืนหลัง VAR เช็ก และ โซบอสซ์ลาย ถูกไล่ออก
เกมนี้ถูกพูดถึงหนักมาก เพราะรูปเกมสูสีและมีจุดเปลี่ยนในช่วงสุดท้าย ทำให้แฟนบอลลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆ
สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|ประตูที่ทำได้
|2
|ประตูที่เสีย
|1
|การครองบอล (%)
|58
|การยิงทั้งหมด
|14
|การยิงเข้ากรอบ
|6
|การผ่านบอลสำเร็จ
|512 (88%)
|ใบเหลือง
|3
|ใบแดง
|0
|ผู้เล่นเด่น
|เออร์ลิง ฮาลันด์ (1 ประตู), แบร์นาร์โด ซิลวา (1 ประตู)
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แสดงให้เห็นชัดว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แม้จะตามหลังช่วงท้าย แต่ยังเดินหน้าหาประตูจนพลิกกลับมาชนะได้
สถิติทีมลิเวอร์พูล
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|ประตูที่ทำได้
|1
|ประตูที่เสีย
|2
|การครองบอล (%)
|42
|การยิงทั้งหมด
|12
|การยิงเข้ากรอบ
|5
|การผ่านบอลสำเร็จ
|398 (82%)
|ใบเหลือง
|4
|ใบแดง
|1 (โซบอสซ์ลาย)
|ผู้เล่นเด่น
|โดมินิก โซบอสซ์ลาย (1 ประตู)
ลิเวอร์พูลทำได้ดีในภาพรวม โดยเฉพาะหลังจากขึ้นนำ แต่ความผิดพลาดช่วงท้ายเกมทำให้เสียแต้มไปแบบน่าเสียดาย แถมยังต้องเล่น 10 คนในช่วงท้ายอีกด้วย
สรุปผลและผลต่อการลุ้นแชมป์
ชัยชนะนัดนี้ช่วยให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลับมาเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างจริงจังต่อไป และการบุกชนะที่แอนฟิลด์ก็เพิ่มความมั่นใจให้ทีมไม่น้อย ขณะที่ลิเวอร์พูลเจ็บหนักจากการเสียประตูท้ายเกม รวมถึงดราม่าจาก VAR และใบแดงที่ทำให้บทสรุปยิ่งขมขึ้น
พรีเมียร์ลีกยังคงเป็นลีกที่เปลี่ยนได้ทุกนาที และเกมนี้ก็ย้ำชัดว่า ถ้าเผลอแค่ช่วงสั้นๆ ผลลัพธ์อาจพลิกได้ทันที
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0 คว้าชัย 4 นัดติด
ฟุตบอล
แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ของเป๊ป กวาร์ดิโอลา ตีตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาว คัพ ได้อีกครั้ง หลังเปิดเอติฮัด สเตเดี้ยม เอาชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-1 ในเกมเลกสองรอบรองชนะเลิศ คืนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้สกอร์รวมสองนัดขาดลอย 5-1 และเตรียมไปเจอกับอาร์เซนอลที่เวมบลีย์ในเดือนมีนาคมนี้
มาร์มูช เด่นสุด, ซิตี้เร่งตั้งแต่ต้นก่อนคุมเกมสบายครึ่งหลัง
เกมนี้ซิตี้เดินหน้ากดดันทันที และได้ประตูเร็วตั้งแต่นาทีที่ 7 โอมาร์ มาร์มูช ที่ได้ออกสตาร์ตแทนเออร์ลิง ฮาลันด์ ประสานงานกับฟิล โฟเดน แบบจังหวะเดียว ก่อนจบสกอร์จนบอลไปแฉลบดาน เบิร์น แล้วย้อยข้ามมืออารอน แรมส์เดล เข้าไป เจ้าถิ่นนำ 1-0
นิวคาสเซิลพยายามตั้งเกมตอบโต้ มีจังหวะลุ้นจากโจ วิลล็อก แต่ยังไม่คมพอจะเปลี่ยนเป็นประตู จากนั้นซิตี้ยังคุมจังหวะได้ดี และมาหนีห่างในนาทีที่ 29 จากลูกเปิดเข้ามาใกล้เส้นหลัง มาร์มูชขึ้นโหม่งเต็มๆ เป็น 2-0 และสกอร์รวมขยับห่างเป็น 4-0
ความได้เปรียบยิ่งชัดขึ้นอีกในนาทีที่ 32 ติจจานี เรย์น์เดอร์ส สอดมาเก็บบอลจังหวะต่อเนื่องก่อนซัดเข้าไปอย่างเฉียบขาด ส่งซิตี้นำ 3-0 ตั้งแต่ครึ่งแรก และรวมสองเลกเป็น 5-0 แทบปิดเกมได้ตั้งแต่ตอนนั้น
ครึ่งหลัง นิวคาสเซิลพยายามปรับรูปเกม แต่ซิตี้ลดจังหวะลงและเน้นคุมพื้นที่มากขึ้น ทีมเยือนได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่ 62 จากแอนโธนี เอลังกา ที่ลากตัดแนวรับก่อนยิงเข้าไป เป็น 3-1 แต่ก็ไม่ทันการ สุดท้ายแมนฯ ซิตี้ยังปิดเกมได้ตามเป้า
เป๊ป กวาร์ดิโอลา ยังได้โอกาสหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่งในช่วงท้ายเกม เพื่อเก็บแรงไว้สำหรับโปรแกรมลีกและรายการอื่นๆ ส่วนฝั่งนิวคาสเซิลในฐานะแชมป์เก่า ต้องยุติเส้นทางที่รอบรองชนะเลิศแบบน่าเสียดาย เพราะเสียประตูเร็วและเสียโมเมนตัมตั้งแต่ต้น
สถิติแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในคาราบาว คัพ 2025/26
|รายการ
|ค่า
|แข่งทั้งหมด
|5 นัด
|ชนะ
|5 นัด
|เสมอ
|0 นัด
|แพ้
|0 นัด
|ได้ประตู
|12 ประตู
|เสียประตู
|2 ประตู
|ประตูได้-เสีย
|+10
|คะแนน
|15
|เข้าชิง
|ใช่ (พบอาร์เซนอล)
ซิตี้ยังทำผลงานในรายการนี้แบบไร้ที่ติ ไม่แพ้ใครเลย และกำลังเดินหน้าไล่ล่าแชมป์สมัยที่ 9 หากทำได้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของทีมในยุคกวาร์ดิโอลา
สถิตินิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในคาราบาว คัพ 2025/26
|รายการ
|ค่า
|แข่งทั้งหมด
|5 นัด
|ชนะ
|3 นัด
|เสมอ
|1 นัด
|แพ้
|1 นัด
|ได้ประตู
|8 ประตู
|เสียประตู
|6 ประตู
|ประตูได้-เสีย
|+2
|ผ่านเข้ารอบรอง
|ใช่
|เข้าชิง
|ไม่ (ตกรอบรอง)
แม้นิวคาสเซิลจะเป็นแชมป์เก่า แต่เกมเลกสองพลาดตั้งแต่ต้น ทำให้ต้องไล่ตามตลอด และสุดท้ายต้านความแน่นอนของซิตี้ไม่ไหว
กวาร์ดิโอลา ย้ำทุกถ้วยมีความหมาย, เป้าหมายคือไปเวมบลีย์แล้วคว้าแชมป์
หลังจบเกม เป๊ป กวาร์ดิโอลา พูดถึงผลงานทีมว่า ครึ่งแรกทำได้ยอดเยี่ยม และประตูเร็วช่วยให้ทีมเล่นตามแผนได้ง่ายขึ้น เขายังชื่นชมผู้เล่นที่สลับกันลงสนาม แต่คุณภาพโดยรวมไม่ตก พร้อมย้ำว่าทุกถ้วยสำคัญ และตอนนี้ทีมพร้อมกลับไปเล่นนัดชิงที่เวมบลีย์อีกครั้ง
รอบชิงชนะเลิศ แมนฯ ซิตี้ จะเจอกับอาร์เซนอล ที่ผ่านเชลซีมาด้วยสกอร์รวมสองนัด 4-2 เป็นคู่ชิงที่น่าจับตา เพราะมีเรื่องราวของเป๊ป กวาร์ดิโอลา และมิเกล อาร์เตต้า ที่เคยร่วมงานกันมาก่อน
เกมนี้ยังสะท้อนว่าซิตี้เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทาง และมาร์มูชก็ทำหน้าที่แทนฮาลันด์ได้โดดเด่นมาก โดยเฉพาะสองประตูในครึ่งแรกที่ทำให้รูปเกมขาดอย่างรวดเร็ว
สรุป
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ผ่านเข้าชิงคาราบาว คัพ แบบชัดเจน ด้วยชัยชนะเหนือ นิวคาสเซิล 3-1 และสกอร์รวม 5-1 ต่อไปคือบททดสอบใหญ่ที่เวมบลีย์กับอาร์เซนอล ซึ่งแฟนๆ เรือใบสีฟ้าต่างรอเห็นทีมลุ้นแชมป์สมัยที่ 9 ในรายการนี้อีกครั้ง
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ
ฟุตบอล
บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรย์
บาร์เซโลนา เบียดชนะอัลบาเซเต้ ทีมจากเซกุนดาดิวิชั่น 2-1 ในศึกโคปาเดลเรย์ รอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ส่งให้ทีมของฮันซี ฟลิค เป็นรายแรกที่ตีตั๋วสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ แต่รูปเกมไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะเจ้าถิ่นไล่กดดันจนต้องลุ้นกันยาว
เกมนี้เตะกันที่เอสตาดิโอ คาร์ลอส เบลมอนเต้ ซึ่งบรรยากาศก่อนแข่งตึงมือพอสมควร อัลบาเซเต้ถูกจับตาเป็นพิเศษ หลังสร้างเซอร์ไพรส์เขี่ยเรอัล มาดริด ตกรอบมาก่อน ทำให้หลายคนมองว่าอาจมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ไฮไลต์สำคัญของเกม
ช่วงต้นเกมทั้งสองทีมเล่นรัดกุม บาร์เซโลนาครองบอลมากกว่า แต่เจอแนวรับเจ้าถิ่นที่ยืนกันแน่นและอ่านเกมดี จนจังหวะเข้าทำไม่ได้โล่งมากนัก
นาทีที่ 39 บาร์เซโลนาได้เฮจากความเฉียบของลามีน ยามาล ปีกดาวรุ่งวัย 18 ปี ที่รับบอลแล้วตวัดยิงมุมแคบเข้าไปแบบเนียนตา พาทีมขึ้นนำ 1-0 ก่อนจบครึ่งแรก
กลับมาครึ่งหลัง ทีมเยือนเร่งจังหวะมากขึ้น และนาทีที่ 56 โรนัลด์ อาเราโฮ กัปตันทีมที่เพิ่งกลับมาลงสนามหลังพักรักษาตัวเรื่องสุขภาพจิต โหม่งจากลูกเตะมุมเข้าเป้าเป็น 2-0 ทำให้สถานการณ์เหมือนจะเข้าทางบาร์เซโลนา
แต่เกมยังไม่จบ อัลบาเซเต้ไม่ยอมถอย เดินหน้ากดดันต่อเนื่อง จนมาได้ประตูไล่ในนาทีที่ 87 จากจังหวะสวนกลับ ฮาเวียร์ โมเรโน่ (หรือ จาวี โมเรโน่) ยิงตีไข่แตกให้สกอร์ขยับเป็น 1-2
ช่วงทดเจ็บกลายเป็นนาทีที่แฟนบาร์ซาต้องลุ้นหนัก เจ้าถิ่นเกือบตีเสมอได้อยู่แล้ว แต่เกราร์ด มาร์ติน กองหลังบาร์เซโลนา ช่วยสกัดบอลบนเส้นประตูแบบหวุดหวิด สุดท้ายทีมเยือนประคองตัวจบเกม คว้าชัย 2-1 ไปได้
บาร์เซโลนาเลยกลายเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรย์ และยังอยู่บนเส้นทางลุ้นป้องกันแชมป์จากฤดูกาลก่อนต่อไป
สถิติทีมบาร์เซโลนา
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|ประตูที่ทำได้
|2
|ประตูที่เสีย
|1
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 65-70%
|นักเตะทำประตู
|ลามีน ยามาล (39′), โรนัลด์ อาเราโฮ (56′)
|รูปแบบการได้ประตู
|เกมรุกริมเส้น, ลูกเตะมุม
|การผ่านเข้ารอบ
|รอบรองชนะเลิศ
สถิติทีมอัลบาเซเต้
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|ประตูที่ทำได้
|1
|ประตูที่เสีย
|2
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 30-35%
|นักเตะทำประตู
|ฮาเวียร์ โมเรโน่ (87′)
|จุดเด่น
|สู้ไม่ถอย, เกือบตีเสมอช่วงท้าย
|ผลงานก่อนหน้า
|เคยเขี่ยเรอัล มาดริด ตกรอบรายการนี้
เกมนี้ตอกย้ำเสน่ห์ของฟุตบอลถ้วยแบบชัดๆ ทีมรองลีกสามารถทำให้ทีมใหญ่เหนื่อยได้จริง บาร์เซโลนาแม้จะผ่านเข้ารอบ แต่ต้องเจอกับแรงกดดันและช่วงท้ายที่แทบพลาด ส่วนอัลบาเซเต้แม้หยุดเส้นทางไว้ตรงนี้ แต่ผลงานโดยรวมถือว่าน่าจดจำ และได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆ
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ
ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น คว้าชัยในการเลือกตั้งปี 2026 และก้าวขึ้นสู่อำนาจอย่างมั่นคง
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1 พรีเมียร์ลีก, ดราม่าท้ายเกมที่แอนฟิลด์
ผลเลือกตั้ง 2569: ภูมิใจไทยขึ้นนำ สภาชุดใหม่เปลี่ยนหน้าใหญ่
ชายหนุ่มจากเชียงรายถูกจับกุมฐานถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งก่อนนำไปใช้
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0 คว้าชัย 4 นัดติด
ศาลฎีกาสั่งปลดผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 49 คน ก่อนการเลือกตั้ง
หน่วยเฉพาะกิจผาเมืองทำลายไร่ฝิ่นในจังหวัดน่าน
ตำรวจจับกุมกรรมการบริษัทรายหนึ่งในข้อหาฉ้อโกงธนาคารเป็นเงิน 21 ล้านบาท
การเลือกตั้งปี 2026: 10 เขตเลือกตั้งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้ต้องสงสัยซื้อเสียงในอำเภอพาน
เชียงรายกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลัก
เชียงรายยกระดับด่านแม่สายให้เป็นประตูการค้าแม่น้ำโขง
ตำรวจจับกุมเด็กชายอายุ 15 ปี ที่ถูกล่อลวงทางออนไลน์ให้ไปปล้นร้านขายทอง
การหาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดเชียงรายกำลังเข้มข้นขึ้น ท่ามกลางข่าวลือเรื่องเงิน “ว้า” หมุนเวียนอยู่ใกล้ชายแดน
อายุ 19 ปีเปิดโปงภรรยาที่โกหกเรื่องตั้งครรภ์ โดยใช้ลูกของคนอื่นเพื่อหลอกลวงเขา
พีที ประจวบฯ เฉือน เชียงราย ยูไนเต็ด 3-2 เกมเดือด 5 ประตูที่สามอ่าว สเตเดียม
งานวันเด็กจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้น ณ ฐานทัพอากาศ 416 ดึงดูดผู้คนจำนวนมาก
ทหารเชียงรายสกัดรถจักรยานยนต์บรรทุกยาบ้า 600,000 เม็ด ที่แม่ฟ้าหลวง
นักท่องเที่ยว 7 คนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถตู้ชนกันที่เชียงใหม่
ทหารยิงตัวเองที่ศีรษะด้วยปืนพกขนาด .38 ที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง
ชาวจีนถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงเป็นจำนวนเงินรวม 17 พันล้านบาท
รถตู้ระเบิด!! คนขับเสียชีวิตหลังจากรถตู้โดยสารของเขาลุกไหม้เป็นไฟ
ลูกชายติดยาเสพติดแทงแม่วัย 64 ปีเสียชีวิตที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดเชียงราย
Malwarebytes เตือนเหตุข้อมูล Instagram หลุด อ้างกระทบผู้ใช้ 17.5 ล้านบัญชี
ท่องเที่ยวเชียงรายกำลังเจอทางแยกใหญ่, จะเป็นแค่จุดแวะหรือปลายทางจริงจัง
เชียงรายกำลังโศกเศร้ากับการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของ “ป้าพัน” เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดัง
ทางรถไฟรางคู่เชียงรายก่อสร้างแล้วเสร็จเกิน 50%
ไบรท์ตันช็อกโอลด์ แทรฟฟอร์ด บุกชนะแมนฯ ยูไนเต็ด 2-1 ศึกเอฟเอ คัพ
โรงพยาบาลแพร่ อพยพผู้ป่วย 124 ราย หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นสอง
ประเทศไทยกำลังเร่งดำเนินการเพื่อดึงดูดดิสนีย์แลนด์มาตั้งอยู่ในประเทศไทย
Trending
-
ข่าวการเมือง5 days ago
กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
-
ข่าวระดับชาติ - National5 days ago
OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime6 days ago
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
-
ข่าวระดับชาติ - National6 days ago
เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่