ฟุตบอล
แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ของเป๊ป กวาร์ดิโอลา ตีตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาว คัพ ได้อีกครั้ง หลังเปิดเอติฮัด สเตเดี้ยม เอาชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-1 ในเกมเลกสองรอบรองชนะเลิศ คืนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้สกอร์รวมสองนัดขาดลอย 5-1 และเตรียมไปเจอกับอาร์เซนอลที่เวมบลีย์ในเดือนมีนาคมนี้
มาร์มูช เด่นสุด, ซิตี้เร่งตั้งแต่ต้นก่อนคุมเกมสบายครึ่งหลัง
เกมนี้ซิตี้เดินหน้ากดดันทันที และได้ประตูเร็วตั้งแต่นาทีที่ 7 โอมาร์ มาร์มูช ที่ได้ออกสตาร์ตแทนเออร์ลิง ฮาลันด์ ประสานงานกับฟิล โฟเดน แบบจังหวะเดียว ก่อนจบสกอร์จนบอลไปแฉลบดาน เบิร์น แล้วย้อยข้ามมืออารอน แรมส์เดล เข้าไป เจ้าถิ่นนำ 1-0
นิวคาสเซิลพยายามตั้งเกมตอบโต้ มีจังหวะลุ้นจากโจ วิลล็อก แต่ยังไม่คมพอจะเปลี่ยนเป็นประตู จากนั้นซิตี้ยังคุมจังหวะได้ดี และมาหนีห่างในนาทีที่ 29 จากลูกเปิดเข้ามาใกล้เส้นหลัง มาร์มูชขึ้นโหม่งเต็มๆ เป็น 2-0 และสกอร์รวมขยับห่างเป็น 4-0
ความได้เปรียบยิ่งชัดขึ้นอีกในนาทีที่ 32 ติจจานี เรย์น์เดอร์ส สอดมาเก็บบอลจังหวะต่อเนื่องก่อนซัดเข้าไปอย่างเฉียบขาด ส่งซิตี้นำ 3-0 ตั้งแต่ครึ่งแรก และรวมสองเลกเป็น 5-0 แทบปิดเกมได้ตั้งแต่ตอนนั้น
ครึ่งหลัง นิวคาสเซิลพยายามปรับรูปเกม แต่ซิตี้ลดจังหวะลงและเน้นคุมพื้นที่มากขึ้น ทีมเยือนได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่ 62 จากแอนโธนี เอลังกา ที่ลากตัดแนวรับก่อนยิงเข้าไป เป็น 3-1 แต่ก็ไม่ทันการ สุดท้ายแมนฯ ซิตี้ยังปิดเกมได้ตามเป้า
เป๊ป กวาร์ดิโอลา ยังได้โอกาสหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่งในช่วงท้ายเกม เพื่อเก็บแรงไว้สำหรับโปรแกรมลีกและรายการอื่นๆ ส่วนฝั่งนิวคาสเซิลในฐานะแชมป์เก่า ต้องยุติเส้นทางที่รอบรองชนะเลิศแบบน่าเสียดาย เพราะเสียประตูเร็วและเสียโมเมนตัมตั้งแต่ต้น
สถิติแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในคาราบาว คัพ 2025/26
|รายการ
|ค่า
|แข่งทั้งหมด
|5 นัด
|ชนะ
|5 นัด
|เสมอ
|0 นัด
|แพ้
|0 นัด
|ได้ประตู
|12 ประตู
|เสียประตู
|2 ประตู
|ประตูได้-เสีย
|+10
|คะแนน
|15
|เข้าชิง
|ใช่ (พบอาร์เซนอล)
ซิตี้ยังทำผลงานในรายการนี้แบบไร้ที่ติ ไม่แพ้ใครเลย และกำลังเดินหน้าไล่ล่าแชมป์สมัยที่ 9 หากทำได้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของทีมในยุคกวาร์ดิโอลา
สถิตินิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในคาราบาว คัพ 2025/26
|รายการ
|ค่า
|แข่งทั้งหมด
|5 นัด
|ชนะ
|3 นัด
|เสมอ
|1 นัด
|แพ้
|1 นัด
|ได้ประตู
|8 ประตู
|เสียประตู
|6 ประตู
|ประตูได้-เสีย
|+2
|ผ่านเข้ารอบรอง
|ใช่
|เข้าชิง
|ไม่ (ตกรอบรอง)
แม้นิวคาสเซิลจะเป็นแชมป์เก่า แต่เกมเลกสองพลาดตั้งแต่ต้น ทำให้ต้องไล่ตามตลอด และสุดท้ายต้านความแน่นอนของซิตี้ไม่ไหว
กวาร์ดิโอลา ย้ำทุกถ้วยมีความหมาย, เป้าหมายคือไปเวมบลีย์แล้วคว้าแชมป์
หลังจบเกม เป๊ป กวาร์ดิโอลา พูดถึงผลงานทีมว่า ครึ่งแรกทำได้ยอดเยี่ยม และประตูเร็วช่วยให้ทีมเล่นตามแผนได้ง่ายขึ้น เขายังชื่นชมผู้เล่นที่สลับกันลงสนาม แต่คุณภาพโดยรวมไม่ตก พร้อมย้ำว่าทุกถ้วยสำคัญ และตอนนี้ทีมพร้อมกลับไปเล่นนัดชิงที่เวมบลีย์อีกครั้ง
รอบชิงชนะเลิศ แมนฯ ซิตี้ จะเจอกับอาร์เซนอล ที่ผ่านเชลซีมาด้วยสกอร์รวมสองนัด 4-2 เป็นคู่ชิงที่น่าจับตา เพราะมีเรื่องราวของเป๊ป กวาร์ดิโอลา และมิเกล อาร์เตต้า ที่เคยร่วมงานกันมาก่อน
เกมนี้ยังสะท้อนว่าซิตี้เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทาง และมาร์มูชก็ทำหน้าที่แทนฮาลันด์ได้โดดเด่นมาก โดยเฉพาะสองประตูในครึ่งแรกที่ทำให้รูปเกมขาดอย่างรวดเร็ว
สรุป
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ผ่านเข้าชิงคาราบาว คัพ แบบชัดเจน ด้วยชัยชนะเหนือ นิวคาสเซิล 3-1 และสกอร์รวม 5-1 ต่อไปคือบททดสอบใหญ่ที่เวมบลีย์กับอาร์เซนอล ซึ่งแฟนๆ เรือใบสีฟ้าต่างรอเห็นทีมลุ้นแชมป์สมัยที่ 9 ในรายการนี้อีกครั้ง
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ
ฟุตบอล
บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรย์
บาร์เซโลนา เบียดชนะอัลบาเซเต้ ทีมจากเซกุนดาดิวิชั่น 2-1 ในศึกโคปาเดลเรย์ รอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ส่งให้ทีมของฮันซี ฟลิค เป็นรายแรกที่ตีตั๋วสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ แต่รูปเกมไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะเจ้าถิ่นไล่กดดันจนต้องลุ้นกันยาว
เกมนี้เตะกันที่เอสตาดิโอ คาร์ลอส เบลมอนเต้ ซึ่งบรรยากาศก่อนแข่งตึงมือพอสมควร อัลบาเซเต้ถูกจับตาเป็นพิเศษ หลังสร้างเซอร์ไพรส์เขี่ยเรอัล มาดริด ตกรอบมาก่อน ทำให้หลายคนมองว่าอาจมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ไฮไลต์สำคัญของเกม
ช่วงต้นเกมทั้งสองทีมเล่นรัดกุม บาร์เซโลนาครองบอลมากกว่า แต่เจอแนวรับเจ้าถิ่นที่ยืนกันแน่นและอ่านเกมดี จนจังหวะเข้าทำไม่ได้โล่งมากนัก
นาทีที่ 39 บาร์เซโลนาได้เฮจากความเฉียบของลามีน ยามาล ปีกดาวรุ่งวัย 18 ปี ที่รับบอลแล้วตวัดยิงมุมแคบเข้าไปแบบเนียนตา พาทีมขึ้นนำ 1-0 ก่อนจบครึ่งแรก
กลับมาครึ่งหลัง ทีมเยือนเร่งจังหวะมากขึ้น และนาทีที่ 56 โรนัลด์ อาเราโฮ กัปตันทีมที่เพิ่งกลับมาลงสนามหลังพักรักษาตัวเรื่องสุขภาพจิต โหม่งจากลูกเตะมุมเข้าเป้าเป็น 2-0 ทำให้สถานการณ์เหมือนจะเข้าทางบาร์เซโลนา
แต่เกมยังไม่จบ อัลบาเซเต้ไม่ยอมถอย เดินหน้ากดดันต่อเนื่อง จนมาได้ประตูไล่ในนาทีที่ 87 จากจังหวะสวนกลับ ฮาเวียร์ โมเรโน่ (หรือ จาวี โมเรโน่) ยิงตีไข่แตกให้สกอร์ขยับเป็น 1-2
ช่วงทดเจ็บกลายเป็นนาทีที่แฟนบาร์ซาต้องลุ้นหนัก เจ้าถิ่นเกือบตีเสมอได้อยู่แล้ว แต่เกราร์ด มาร์ติน กองหลังบาร์เซโลนา ช่วยสกัดบอลบนเส้นประตูแบบหวุดหวิด สุดท้ายทีมเยือนประคองตัวจบเกม คว้าชัย 2-1 ไปได้
บาร์เซโลนาเลยกลายเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรย์ และยังอยู่บนเส้นทางลุ้นป้องกันแชมป์จากฤดูกาลก่อนต่อไป
สถิติทีมบาร์เซโลนา
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|ประตูที่ทำได้
|2
|ประตูที่เสีย
|1
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 65-70%
|นักเตะทำประตู
|ลามีน ยามาล (39′), โรนัลด์ อาเราโฮ (56′)
|รูปแบบการได้ประตู
|เกมรุกริมเส้น, ลูกเตะมุม
|การผ่านเข้ารอบ
|รอบรองชนะเลิศ
สถิติทีมอัลบาเซเต้
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|ประตูที่ทำได้
|1
|ประตูที่เสีย
|2
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 30-35%
|นักเตะทำประตู
|ฮาเวียร์ โมเรโน่ (87′)
|จุดเด่น
|สู้ไม่ถอย, เกือบตีเสมอช่วงท้าย
|ผลงานก่อนหน้า
|เคยเขี่ยเรอัล มาดริด ตกรอบรายการนี้
เกมนี้ตอกย้ำเสน่ห์ของฟุตบอลถ้วยแบบชัดๆ ทีมรองลีกสามารถทำให้ทีมใหญ่เหนื่อยได้จริง บาร์เซโลนาแม้จะผ่านเข้ารอบ แต่ต้องเจอกับแรงกดดันและช่วงท้ายที่แทบพลาด ส่วนอัลบาเซเต้แม้หยุดเส้นทางไว้ตรงนี้ แต่ผลงานโดยรวมถือว่าน่าจดจำ และได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆ
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ
ฟุตบอล
อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ
อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเชลซี 1-0 ในเลกสองรอบรองชนะเลิศ คาราบาว คัพ 2025/26 รวมสองนัดชนะ 4-2 คว้าตั๋วไปเล่นรอบชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 6 ปี เกมค่อนข้างอึดอัด ก่อนจะมาปะทุเอาช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากประตูของไค ฮาแวร์ตซ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม อาร์เซนอลลงสนามพบเชลซีในเลกสอง โดยเลกแรกที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ทีมของมิเกล อาร์เตตา บุกชนะมาก่อน 3-2 ทำให้กุมความได้เปรียบในสกอร์รวม
รูปเกมช่วงต้นทั้งสองฝั่งเล่นแบบรัดกุม อาร์เซนอลเน้นยืนระเบียบเกมรับและรอจังหวะสวนกลับ ส่วนเชลซีพยายามเร่งเกมเพื่อทวงสกอร์คืน แต่ครึ่งแรกแทบไม่มีโอกาสจะแจ้ง เกมเลยออกมาสูสีและจังหวะหวาดเสียวมีไม่มาก
ไฮไลท์สำคัญของเกม
ครึ่งหลังเชลซีเพิ่มความหนักในการบุก ขยับไลน์สูงและพยายามกดดันต่อเนื่อง แต่แนวรับอาร์เซนอลที่มี กาเบรียล มากัลเญส กับ วิลเลียม ซาลิบา คุมพื้นที่ยังแน่นพอจะตัดจังหวะสุดท้ายได้แทบหมด ตลอด 90 นาที ทั้งสองทีมยิงเข้ากรอบได้ทีมละครั้งเท่านั้น
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+6 เมื่อเชลซีดันผู้เล่นขึ้นไปลุ้นประตู อาร์เซนอลตัดบอลได้แล้วสวนกลับทันที เดแคลน ไรซ์พาบอลขึ้นหน้า ก่อนจ่ายต่อให้เลอันโดร ทรอสซาร์ แล้วไหลให้ไค ฮาแวร์ตซ์หลุดเดี่ยว ฮาแวร์ตซ์ที่เคยเล่นให้เชลซี หลอกโรเบิร์ต ซานเชซก่อนแปเข้าไปไม่พลาด เป็นประตูชัย 1-0
ลูกนี้ทำให้อาร์เซนอลปิดงานเลกสองพร้อมสกอร์รวม 4-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาว คัพ ที่เวมบลีย์ในเดือนมีนาคม และถือเป็นการได้เล่นนัดชิงรายการใหญ่ครั้งแรกของทีม นับตั้งแต่ปี 2020 ภายใต้การคุมทีมของอาร์เตตา
ไค ฮาแวร์ตซ์กลายเป็นคนที่แฟนบอลพูดถึงมากที่สุด เขาฉลองด้วยการชี้ไปที่ตราสโมสรอาร์เซนอล ท่ามกลางเสียงเฮของแฟนเจ้าถิ่นที่ดังลั่นสนาม
หลังจบเกม มิเกล อาร์เตตาให้สัมภาษณ์ว่า “นี่เป็นชัยชนะที่สำคัญมาก ทุกคนมีวินัยและอดทน เราป้องกันได้ดี และรอจังหวะของเรา ฮาแวร์ตซ์ทำประตูในช่วงเวลาสำคัญ นี่คือก้าวที่ดีในการลุ้นแชมป์”
ฝั่งเชลซี แม้พยายามเต็มที่แต่ต้องเจอกำแพงเกมรับของเจ้าบ้าน เอ็นโซ เฟอร์นันเดซเป็นคนที่สร้างจังหวะให้ทีมเยือนได้มากสุด แต่สุดท้ายยังไม่พอจะเปลี่ยนเป็นประตู
รายชื่อผู้เล่นอาร์เซนอล (Arsenal Line-up)
|ตำแหน่ง
|นักเตะหลัก
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|เดวิด รายา
|กองหลัง
|เบน ไวท์, วิลเลียม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ยูริเอน ทิมเบอร์
|เกมรับแน่น
|กองกลาง
|เดแคลน ไรซ์, มาร์ติน โอเดการ์, ไทร์ เนลสัน
|ไรซ์คุมจังหวะเด่น
|กองหน้า
|บูคาโย ซาก้า, ไค ฮาแวร์ตซ์ (ลงแทน), เลอันโดร ทรอสซาร์
|ฮาแวร์ตซ์ยิงปิดเกม
|ผู้จัดการทีม
|มิเกล อาร์เตตา
รายชื่อผู้เล่นเชลซี (Chelsea Line-up)
|ตำแหน่ง
|นักเตะหลัก
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|โรเบิร์ต ซานเชซ
|เสียประตูจากจังหวะหลุดเดี่ยว
|กองหลัง
|มัลกอม คูคูเรญ่า, เวสลีย์ โฟฟานา, เทียโก้ ซิลวา
|รับได้ดีหลายจังหวะ
|กองกลาง
|เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ, มอยเซส ไกเซโด, คอเนอร์ กัลลาเกอร์
|เอ็นโซสร้างโอกาสมากสุด
|กองหน้า
|โคล พาลเมอร์, นิโคลัส แจ็คสัน, มิคไฮโล มูดริก
|จบสกอร์ไม่คม
|ผู้จัดการทีม
|(ระบุตามฤดูกาลปัจจุบัน)
ผลนี้ทำให้อาร์เซนอลยังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์หลายรายการในฤดูกาลเดียวกัน ส่วนเชลซีต้องหันไปโฟกัสถ้วยอื่นเพื่อพยุงผลงานตลอดซีซัน
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
สเปอร์สโกงตาย! ไล่เจ๊าซิตี้ 2-2 จากลูกยิง “สกอร์เปี้ยนคิก” ของโซลันกี้
ฟุตบอล
สเปอร์สโกงตาย! ไล่เจ๊าซิตี้ 2-2 จากลูกยิง “สกอร์เปี้ยนคิก” ของโซลันกี้
ศึกพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมา กลายเป็นค่ำคืนที่แฟนบอลทั่วโลกต้องจดจำ เมื่อ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แม้ทีมเยือนจะทำคะแนนนำห่างไปก่อนถึงสองประตูในช่วงครึ่งแรก แต่เจ้าบ้านไม่ยอมแพ้ รัวคืนสองลูกรวดในครึ่งหลัง โดยเฉพาะลูกตีเสมอระดับ “พุสกัส อวอร์ด” ของ โดมินิก โซลันกี้ ที่ทำให้จบเกมแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มอย่างดุเดือด
ครึ่งแรก: เรือใบสีฟ้าแล่นฉิว บุกถล่มเจ้าบ้านราบคาบ
เริ่มเกมมาได้เพียง 11 นาที แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็แสดงความเฉียบคมให้เห็นทันที จากจังหวะที่ แบร์นาร์โด้ ซิลวา เข้าไปบีบแย่งบอลจาก อีฟส์ บิสซูม่า ในแดนกลาง ก่อนจะส่งต่อให้ เออร์ลิง ฮาลันด์ ไหลบอลออกทางขวาให้ ไรยัน แชร์กี ดาวรุ่งฟอร์มแรง ซัดด้วยซ้ายบอลแฉลบกองหลังสเปอร์สเข้าไปซุกก้นตาข่ายอย่างสวยงาม ให้ทีมเยือนออกนำ 1-0
หลังจากเสียประตู สเปอร์สพยายามตั้งเกมสู้แต่ดูเหมือนจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ความผิดพลาดในเกมรับยังคงหลอกหลอนเจ้าบ้าน เมื่อในช่วงนาทีที่ 44 ราดู ดรากูซิน เคลียร์บอลไม่ขาดไปเข้าทาง โรดรี้ ก่อนที่บอลจะถูกส่งต่อไปถึง แบร์นาร์โด้ ซิลวา และไหลถวายพานให้ อองตวน เซเมนโย่ ยิงเข้าไปนิ่มๆ จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 2-0 ท่ามกลางเสียงโห่จากแฟนบอลเจ้าถิ่น
ครึ่งหลัง: พลิกนรกด้วยพลังของโซลันกี้
โธมัส แฟรงค์ กุนซือสเปอร์สแก้เกมมาอย่างดีในช่วงพักครึ่ง และในนาทีที่ 52 ความหวังของเจ้าบ้านก็กลับมา เมื่อ โดมินิก โซลันกี้ อาศัยความแข็งแกร่งเบียดชนะ มาร์ค เกฮี ก่อนจะส่งบอลผ่านมือ จานลุยจิ ดอนนารุมม่า เข้าประตูไป แม้ผู้เล่นซิตี้จะพยายามประท้วงว่ามีการฟาวล์เกิดขึ้น แต่หลังจากเช็ก VAR แล้ว ผู้ตัดสินยืนยันให้เป็นประตู สเปอร์สไล่มาเป็น 1-2
ความมันยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ นาทีที่ 70 แฟนบอลในสนามท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม แทบจะคลั่ง เมื่อ คอเนอร์ กัลลาเกอร์ พาบอลกระชากขึ้นมาทางกราบขวาก่อนจะเปิดครอสเข้ามากลางประตู โดมินิก โซลันกี้ ที่วิ่งเลยจุดนัดพบไปนิดหน่อย ตัดสินใจกระโดดดีดส้นเท้าหรือที่เรียกว่า “สกอร์เปี้ยนคิก” บอลย้อยข้ามหัวดอนนารุมม่าเข้าประตูไปอย่างเหนือชั้น ตีเสมอเป็น 2-2 ได้สำเร็จ
ช่วงเวลาที่เหลือ ทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันอย่างหนัก ซิตี้เกือบได้ประตูชัยจากลูกโหม่งของ ติยานี ไรน์เดอร์ส ที่ลงมาเป็นสำรอง แต่บอลหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดาย จบเกมเสมอแบ่งแต้มกันไป ทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตามหลังจ่าฝูงอาร์เซน่อลห่างเป็น 6 คะแนนแล้ว
รายชื่อผู้เล่นและคะแนนความสามารถ (แมนเชสเตอร์ ซิตี้)
ระบบการเล่น: 4-2-3-1
|ชื่อผู้เล่น
|คะแนน
|บทบาทในเกม
|จานลุยจิ ดอนนารุมม่า
|8
|เซฟลูกอันตรายได้หลายครั้งในครึ่งหลัง
|มาร์ค เกฮี
|6.5
|แข็งแกร่ง แต่เสียเปรียบโซลันกี้ในลูกแรก
|อับดูโกดีร์ คูซานอฟ
|5
|มีปัญหาในการรับมือลูกกลางแจ้งและโดนใบเหลืองเร็ว
|โรดรี้
|7
|คุมจังหวะเกมได้ดีในครึ่งแรก แต่เริ่มล้าในช่วงท้าย
|ไรยัน แชร์กี
|7.5
|ยิงประตูเปิดสนามได้อย่างยอดเยี่ยม
|แบร์นาร์โด้ ซิลวา
|7
|ทำ 1 แอสซิสต์ และเป็นหัวใจในการสร้างสรรค์เกม
|เออร์ลิง ฮาลันด์
|6.5
|มี 1 แอสซิสต์ แต่พลาดโอกาสทองในการจบสกอร์เอง
รายชื่อผู้เล่นและคะแนนความสามารถ (ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์)
ระบบการเล่น: 4-3-3
|ชื่อผู้เล่น
|คะแนน
|บทบาทในเกม
|กูกลีลโม วิคาริโอ
|7
|ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูที่สาม ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
|ราดู ดรากูซิน
|5
|มีส่วนผิดพลาดในทั้งสองประตูที่เสียไป
|อีฟส์ บิสซูม่า
|4
|เล่นไม่ออกและเสียบอลจนนำไปสู่การเสียประตูแรก
|คอเนอร์ กัลลาเกอร์
|8
|วิ่งไม่มีหมดและทำแอสซิสต์สำคัญให้ทีมตีเสมอ
|ซาวี ซิมอนส์
|9
|เป็นคนคุมจังหวะและจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นง่ายในครึ่งหลัง
|โดมินิก โซลันกี้
|9.5
|แมน ออฟ เดอะ แมตช์ กับสองประตูสุดสวย
|แรนดัล โคโล มูอานี่
|6
|มีความเร็วแต่ยังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย
สถิติที่น่าสนใจหลังเกม
- โดมินิก โซลันกี้ ทำประตูแรกในอาชีพค้าแข้งที่ยิงใส่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้สำเร็จ
- แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะเพียง 1 นัดจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก 6 นัดหลังสุด
- สเปอร์สยังคงรั้งอันดับ 14 ของตาราง ขณะที่ซิตี้ยังอยู่อันดับ 2 ตามหลังอาร์เซน่อล 6 แต้ม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะเหนือฟูแล่ม 3-2 ส่งผลให้พวกเขาก้าวขึ้นไปอยู่ในสี่อันดับแรกของตาราง
ตำรวจจับกุมเด็กชายอายุ 15 ปี ที่ถูกล่อลวงทางออนไลน์ให้ไปปล้นร้านขายทอง
การหาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดเชียงรายกำลังเข้มข้นขึ้น ท่ามกลางข่าวลือเรื่องเงิน “ว้า” หมุนเวียนอยู่ใกล้ชายแดน
อายุ 19 ปีเปิดโปงภรรยาที่โกหกเรื่องตั้งครรภ์ โดยใช้ลูกของคนอื่นเพื่อหลอกลวงเขา
ทำไม Bitcoin Price ถึงร่วงในกุมภาพันธ์ 2026, อ่านปัจจัยให้ขาดก่อนตัดสินใจ
ราคาบิตคอยน์ดิ่งเหว! ร่วงเกือบ 50% จากจุดสูงสุด หลุด $63,000 ครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี
สถานที่ใดในประเทศไทยที่จะร่วมฉลองตรุษจีนปี 2026 ได้ดีที่สุด
ชาวต่างชาติถูกจับกุมที่เกาะสมุย หลังขับ SUV สุดระทึก
ผู้บริโภคกาแฟออร์แกนิก MiVana ในจังหวัดเชียงรายร่วมปลูกต้นไม้กว่า 40,000 ต้น
คุณแม่ท่านหนึ่งในจังหวัดแพร่ได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานสวัสดิการสังคมที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศลูกสาววัย 17 ปีของเธอ
ปักหมุดตามรอย “ลิซ่า” เที่ยวไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย ภาพล่าสุดละมุนมาก
แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล
น่าเศร้าใจ! ช้างพร่องเพศผู้ชื่อ “สิดอร์ ฮู พัพ” เสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
พระสงฆ์ในเชียงใหม่เรียกร้องให้จับกุมคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติฐาน “พ่นสี” บนกำแพงวัด
ชาวเยอรมันถูกจับกุมฐานพ่นสีข้อความ “ช่วยกาซา” ทั่วเกาะพะงัน
“วิสาร” ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การระดมทุนที่ไม่โปร่งใสเพื่อซื้อเสียง และเตือนชาวบ้านเชียงรายอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวแก่คนแปลกหน้า
ทกจ.เชียงราย จัดกิจกรรม Media FamTrip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์
เรื่องน่าตกใจ! นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมชุดบิกินีอาบแดดอยู่ใกล้กับวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ ไบรท์ตัน เสมอกันอย่างน่าผิดหวัง 1-1
เสมอเดือดที่เทิร์ฟ มัวร์: เบิร์นลีย์ยันแมนฯ ยูไนเต็ด 2-2
สลดกลางดึก ไฟไหม้บ้านเชียงใหม่ คร่าชีวิตยกครัว 5 ราย
เสี่ยฮั่น ย้ำขอคืนสิทธิ์เจ้าบ้าน รอบ 16 ทีม เอฟเอ คัพ หลังเวลาแข่งไม่ตรงตามตกลง
รองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่รู้สึกตกใจกับกรณีนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติสวมชุดบิกินีอยู่หน้าวัด ไร้ยางอายจริงๆ
เชียงรายยินดีต้อนรับเหล่าฮีโร่ผู้ชนะการแข่งขันแกะสลักหิมะชิงแชมป์โลกที่เมืองฮาร์บินกลับมาอีกครั้ง
เรอัล มาดริด เฉือน แอตเลติโก มาดริด 2-1 เกมดาร์บี้เดือด ลิ่วชิงสแปนิช ซูเปอร์คัพ
อาร์เซนอลและลิเวอร์พูล เสมอกัน 0-0 ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย
ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย กรุงเทพ แบบเข้าใจง่าย เลือกสนามบินให้คุ้ม กดจองให้ไม่พลาด (อัปเดต 2026)
ตำรวจทลายแก๊งค้าของเถื่อน จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ในการบุกค้นแยกกัน
พีที ประจวบฯ เฉือน เชียงราย ยูไนเต็ด 3-2 เกมเดือด 5 ประตูที่สามอ่าว สเตเดียม
ตำรวจจับกุมนักต้มตุ๋นชาวจีนที่อินเตอร์โพลออกหมายจับแดง
งานวันเด็กจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้น ณ ฐานทัพอากาศ 416 ดึงดูดผู้คนจำนวนมาก
Trending
-
ข่าวการเมือง2 days ago
กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
-
ข่าวระดับชาติ - National4 days ago
เกิดเรื่องเศร้า!! พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime3 days ago
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
-
ข่าวการเมือง5 days ago
ปิตา กำลังหาเสียงสนับสนุนพรรคประชาชน ในขณะที่ชาดาและสะบิดา กำลังตระเวนหาเสียงในพื้นที่บางกระทูมและบางระกำ เพื่อสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย