ฟุตบอล

แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 day ago

on

แมนซิตี พบ นิวคาสเซิล

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ของเป๊ป กวาร์ดิโอลา ตีตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาว คัพ ได้อีกครั้ง หลังเปิดเอติฮัด สเตเดี้ยม เอาชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-1 ในเกมเลกสองรอบรองชนะเลิศ คืนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้สกอร์รวมสองนัดขาดลอย 5-1 และเตรียมไปเจอกับอาร์เซนอลที่เวมบลีย์ในเดือนมีนาคมนี้

มาร์มูช เด่นสุด, ซิตี้เร่งตั้งแต่ต้นก่อนคุมเกมสบายครึ่งหลัง

แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล

เกมนี้ซิตี้เดินหน้ากดดันทันที และได้ประตูเร็วตั้งแต่นาทีที่ 7 โอมาร์ มาร์มูช ที่ได้ออกสตาร์ตแทนเออร์ลิง ฮาลันด์ ประสานงานกับฟิล โฟเดน แบบจังหวะเดียว ก่อนจบสกอร์จนบอลไปแฉลบดาน เบิร์น แล้วย้อยข้ามมืออารอน แรมส์เดล เข้าไป เจ้าถิ่นนำ 1-0

นิวคาสเซิลพยายามตั้งเกมตอบโต้ มีจังหวะลุ้นจากโจ วิลล็อก แต่ยังไม่คมพอจะเปลี่ยนเป็นประตู จากนั้นซิตี้ยังคุมจังหวะได้ดี และมาหนีห่างในนาทีที่ 29 จากลูกเปิดเข้ามาใกล้เส้นหลัง มาร์มูชขึ้นโหม่งเต็มๆ เป็น 2-0 และสกอร์รวมขยับห่างเป็น 4-0

ความได้เปรียบยิ่งชัดขึ้นอีกในนาทีที่ 32 ติจจานี เรย์น์เดอร์ส สอดมาเก็บบอลจังหวะต่อเนื่องก่อนซัดเข้าไปอย่างเฉียบขาด ส่งซิตี้นำ 3-0 ตั้งแต่ครึ่งแรก และรวมสองเลกเป็น 5-0 แทบปิดเกมได้ตั้งแต่ตอนนั้น

แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล

ครึ่งหลัง นิวคาสเซิลพยายามปรับรูปเกม แต่ซิตี้ลดจังหวะลงและเน้นคุมพื้นที่มากขึ้น ทีมเยือนได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่ 62 จากแอนโธนี เอลังกา ที่ลากตัดแนวรับก่อนยิงเข้าไป เป็น 3-1 แต่ก็ไม่ทันการ สุดท้ายแมนฯ ซิตี้ยังปิดเกมได้ตามเป้า

เป๊ป กวาร์ดิโอลา ยังได้โอกาสหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่งในช่วงท้ายเกม เพื่อเก็บแรงไว้สำหรับโปรแกรมลีกและรายการอื่นๆ ส่วนฝั่งนิวคาสเซิลในฐานะแชมป์เก่า ต้องยุติเส้นทางที่รอบรองชนะเลิศแบบน่าเสียดาย เพราะเสียประตูเร็วและเสียโมเมนตัมตั้งแต่ต้น

แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล

สถิติแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในคาราบาว คัพ 2025/26

รายการ ค่า
แข่งทั้งหมด 5 นัด
ชนะ 5 นัด
เสมอ 0 นัด
แพ้ 0 นัด
ได้ประตู 12 ประตู
เสียประตู 2 ประตู
ประตูได้-เสีย +10
คะแนน 15
เข้าชิง ใช่ (พบอาร์เซนอล)

ซิตี้ยังทำผลงานในรายการนี้แบบไร้ที่ติ ไม่แพ้ใครเลย และกำลังเดินหน้าไล่ล่าแชมป์สมัยที่ 9 หากทำได้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของทีมในยุคกวาร์ดิโอลา

สถิตินิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในคาราบาว คัพ 2025/26

รายการ ค่า
แข่งทั้งหมด 5 นัด
ชนะ 3 นัด
เสมอ 1 นัด
แพ้ 1 นัด
ได้ประตู 8 ประตู
เสียประตู 6 ประตู
ประตูได้-เสีย +2
ผ่านเข้ารอบรอง ใช่
เข้าชิง ไม่ (ตกรอบรอง)

แม้นิวคาสเซิลจะเป็นแชมป์เก่า แต่เกมเลกสองพลาดตั้งแต่ต้น ทำให้ต้องไล่ตามตลอด และสุดท้ายต้านความแน่นอนของซิตี้ไม่ไหว

กวาร์ดิโอลา ย้ำทุกถ้วยมีความหมาย, เป้าหมายคือไปเวมบลีย์แล้วคว้าแชมป์

หลังจบเกม เป๊ป กวาร์ดิโอลา พูดถึงผลงานทีมว่า ครึ่งแรกทำได้ยอดเยี่ยม และประตูเร็วช่วยให้ทีมเล่นตามแผนได้ง่ายขึ้น เขายังชื่นชมผู้เล่นที่สลับกันลงสนาม แต่คุณภาพโดยรวมไม่ตก พร้อมย้ำว่าทุกถ้วยสำคัญ และตอนนี้ทีมพร้อมกลับไปเล่นนัดชิงที่เวมบลีย์อีกครั้ง

รอบชิงชนะเลิศ แมนฯ ซิตี้ จะเจอกับอาร์เซนอล ที่ผ่านเชลซีมาด้วยสกอร์รวมสองนัด 4-2 เป็นคู่ชิงที่น่าจับตา เพราะมีเรื่องราวของเป๊ป กวาร์ดิโอลา และมิเกล อาร์เตต้า ที่เคยร่วมงานกันมาก่อน

เกมนี้ยังสะท้อนว่าซิตี้เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทาง และมาร์มูชก็ทำหน้าที่แทนฮาลันด์ได้โดดเด่นมาก โดยเฉพาะสองประตูในครึ่งแรกที่ทำให้รูปเกมขาดอย่างรวดเร็ว

สรุป

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ผ่านเข้าชิงคาราบาว คัพ แบบชัดเจน ด้วยชัยชนะเหนือ นิวคาสเซิล 3-1 และสกอร์รวม 5-1 ต่อไปคือบททดสอบใหญ่ที่เวมบลีย์กับอาร์เซนอล ซึ่งแฟนๆ เรือใบสีฟ้าต่างรอเห็นทีมลุ้นแชมป์สมัยที่ 9 ในรายการนี้อีกครั้ง

บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรย์

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 days ago

on

February 4, 2026

By

บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1

บาร์เซโลนา เบียดชนะอัลบาเซเต้ ทีมจากเซกุนดาดิวิชั่น 2-1 ในศึกโคปาเดลเรย์ รอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ส่งให้ทีมของฮันซี ฟลิค เป็นรายแรกที่ตีตั๋วสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ แต่รูปเกมไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะเจ้าถิ่นไล่กดดันจนต้องลุ้นกันยาว

เกมนี้เตะกันที่เอสตาดิโอ คาร์ลอส เบลมอนเต้ ซึ่งบรรยากาศก่อนแข่งตึงมือพอสมควร อัลบาเซเต้ถูกจับตาเป็นพิเศษ หลังสร้างเซอร์ไพรส์เขี่ยเรอัล มาดริด ตกรอบมาก่อน ทำให้หลายคนมองว่าอาจมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้ง

บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1

ไฮไลต์สำคัญของเกม

ช่วงต้นเกมทั้งสองทีมเล่นรัดกุม บาร์เซโลนาครองบอลมากกว่า แต่เจอแนวรับเจ้าถิ่นที่ยืนกันแน่นและอ่านเกมดี จนจังหวะเข้าทำไม่ได้โล่งมากนัก

นาทีที่ 39 บาร์เซโลนาได้เฮจากความเฉียบของลามีน ยามาล ปีกดาวรุ่งวัย 18 ปี ที่รับบอลแล้วตวัดยิงมุมแคบเข้าไปแบบเนียนตา พาทีมขึ้นนำ 1-0 ก่อนจบครึ่งแรก

กลับมาครึ่งหลัง ทีมเยือนเร่งจังหวะมากขึ้น และนาทีที่ 56 โรนัลด์ อาเราโฮ กัปตันทีมที่เพิ่งกลับมาลงสนามหลังพักรักษาตัวเรื่องสุขภาพจิต โหม่งจากลูกเตะมุมเข้าเป้าเป็น 2-0 ทำให้สถานการณ์เหมือนจะเข้าทางบาร์เซโลนา

บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1

แต่เกมยังไม่จบ อัลบาเซเต้ไม่ยอมถอย เดินหน้ากดดันต่อเนื่อง จนมาได้ประตูไล่ในนาทีที่ 87 จากจังหวะสวนกลับ ฮาเวียร์ โมเรโน่ (หรือ จาวี โมเรโน่) ยิงตีไข่แตกให้สกอร์ขยับเป็น 1-2

ช่วงทดเจ็บกลายเป็นนาทีที่แฟนบาร์ซาต้องลุ้นหนัก เจ้าถิ่นเกือบตีเสมอได้อยู่แล้ว แต่เกราร์ด มาร์ติน กองหลังบาร์เซโลนา ช่วยสกัดบอลบนเส้นประตูแบบหวุดหวิด สุดท้ายทีมเยือนประคองตัวจบเกม คว้าชัย 2-1 ไปได้

บาร์เซโลนาเลยกลายเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรย์ และยังอยู่บนเส้นทางลุ้นป้องกันแชมป์จากฤดูกาลก่อนต่อไป

บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1

สถิติทีมบาร์เซโลนา

รายการ ค่าคะแนน/จำนวน
ประตูที่ทำได้ 2
ประตูที่เสีย 1
การครองบอล (%) ประมาณ 65-70%
นักเตะทำประตู ลามีน ยามาล (39′), โรนัลด์ อาเราโฮ (56′)
รูปแบบการได้ประตู เกมรุกริมเส้น, ลูกเตะมุม
การผ่านเข้ารอบ รอบรองชนะเลิศ

สถิติทีมอัลบาเซเต้

รายการ ค่าคะแนน/จำนวน
ประตูที่ทำได้ 1
ประตูที่เสีย 2
การครองบอล (%) ประมาณ 30-35%
นักเตะทำประตู ฮาเวียร์ โมเรโน่ (87′)
จุดเด่น สู้ไม่ถอย, เกือบตีเสมอช่วงท้าย
ผลงานก่อนหน้า เคยเขี่ยเรอัล มาดริด ตกรอบรายการนี้

เกมนี้ตอกย้ำเสน่ห์ของฟุตบอลถ้วยแบบชัดๆ ทีมรองลีกสามารถทำให้ทีมใหญ่เหนื่อยได้จริง บาร์เซโลนาแม้จะผ่านเข้ารอบ แต่ต้องเจอกับแรงกดดันและช่วงท้ายที่แทบพลาด ส่วนอัลบาเซเต้แม้หยุดเส้นทางไว้ตรงนี้ แต่ผลงานโดยรวมถือว่าน่าจดจำ และได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆ

อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 days ago

on

February 4, 2026

By

อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0

อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเชลซี 1-0 ในเลกสองรอบรองชนะเลิศ คาราบาว คัพ 2025/26 รวมสองนัดชนะ 4-2 คว้าตั๋วไปเล่นรอบชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 6 ปี เกมค่อนข้างอึดอัด ก่อนจะมาปะทุเอาช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากประตูของไค ฮาแวร์ตซ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม อาร์เซนอลลงสนามพบเชลซีในเลกสอง โดยเลกแรกที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ทีมของมิเกล อาร์เตตา บุกชนะมาก่อน 3-2 ทำให้กุมความได้เปรียบในสกอร์รวม

รูปเกมช่วงต้นทั้งสองฝั่งเล่นแบบรัดกุม อาร์เซนอลเน้นยืนระเบียบเกมรับและรอจังหวะสวนกลับ ส่วนเชลซีพยายามเร่งเกมเพื่อทวงสกอร์คืน แต่ครึ่งแรกแทบไม่มีโอกาสจะแจ้ง เกมเลยออกมาสูสีและจังหวะหวาดเสียวมีไม่มาก

อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0

ไฮไลท์สำคัญของเกม

ครึ่งหลังเชลซีเพิ่มความหนักในการบุก ขยับไลน์สูงและพยายามกดดันต่อเนื่อง แต่แนวรับอาร์เซนอลที่มี กาเบรียล มากัลเญส กับ วิลเลียม ซาลิบา คุมพื้นที่ยังแน่นพอจะตัดจังหวะสุดท้ายได้แทบหมด ตลอด 90 นาที ทั้งสองทีมยิงเข้ากรอบได้ทีมละครั้งเท่านั้น

จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+6 เมื่อเชลซีดันผู้เล่นขึ้นไปลุ้นประตู อาร์เซนอลตัดบอลได้แล้วสวนกลับทันที เดแคลน ไรซ์พาบอลขึ้นหน้า ก่อนจ่ายต่อให้เลอันโดร ทรอสซาร์ แล้วไหลให้ไค ฮาแวร์ตซ์หลุดเดี่ยว ฮาแวร์ตซ์ที่เคยเล่นให้เชลซี หลอกโรเบิร์ต ซานเชซก่อนแปเข้าไปไม่พลาด เป็นประตูชัย 1-0

ลูกนี้ทำให้อาร์เซนอลปิดงานเลกสองพร้อมสกอร์รวม 4-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาว คัพ ที่เวมบลีย์ในเดือนมีนาคม และถือเป็นการได้เล่นนัดชิงรายการใหญ่ครั้งแรกของทีม นับตั้งแต่ปี 2020 ภายใต้การคุมทีมของอาร์เตตา

อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0

ไค ฮาแวร์ตซ์กลายเป็นคนที่แฟนบอลพูดถึงมากที่สุด เขาฉลองด้วยการชี้ไปที่ตราสโมสรอาร์เซนอล ท่ามกลางเสียงเฮของแฟนเจ้าถิ่นที่ดังลั่นสนาม

หลังจบเกม มิเกล อาร์เตตาให้สัมภาษณ์ว่า “นี่เป็นชัยชนะที่สำคัญมาก ทุกคนมีวินัยและอดทน เราป้องกันได้ดี และรอจังหวะของเรา ฮาแวร์ตซ์ทำประตูในช่วงเวลาสำคัญ นี่คือก้าวที่ดีในการลุ้นแชมป์”

ฝั่งเชลซี แม้พยายามเต็มที่แต่ต้องเจอกำแพงเกมรับของเจ้าบ้าน เอ็นโซ เฟอร์นันเดซเป็นคนที่สร้างจังหวะให้ทีมเยือนได้มากสุด แต่สุดท้ายยังไม่พอจะเปลี่ยนเป็นประตู

อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0

รายชื่อผู้เล่นอาร์เซนอล (Arsenal Line-up)

ตำแหน่ง นักเตะหลัก หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู เดวิด รายา
กองหลัง เบน ไวท์, วิลเลียม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ยูริเอน ทิมเบอร์ เกมรับแน่น
กองกลาง เดแคลน ไรซ์, มาร์ติน โอเดการ์, ไทร์ เนลสัน ไรซ์คุมจังหวะเด่น
กองหน้า บูคาโย ซาก้า, ไค ฮาแวร์ตซ์ (ลงแทน), เลอันโดร ทรอสซาร์ ฮาแวร์ตซ์ยิงปิดเกม
ผู้จัดการทีม มิเกล อาร์เตตา

รายชื่อผู้เล่นเชลซี (Chelsea Line-up)

ตำแหน่ง นักเตะหลัก หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู โรเบิร์ต ซานเชซ เสียประตูจากจังหวะหลุดเดี่ยว
กองหลัง มัลกอม คูคูเรญ่า, เวสลีย์ โฟฟานา, เทียโก้ ซิลวา รับได้ดีหลายจังหวะ
กองกลาง เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ, มอยเซส ไกเซโด, คอเนอร์ กัลลาเกอร์ เอ็นโซสร้างโอกาสมากสุด
กองหน้า โคล พาลเมอร์, นิโคลัส แจ็คสัน, มิคไฮโล มูดริก จบสกอร์ไม่คม
ผู้จัดการทีม (ระบุตามฤดูกาลปัจจุบัน)

ผลนี้ทำให้อาร์เซนอลยังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์หลายรายการในฤดูกาลเดียวกัน ส่วนเชลซีต้องหันไปโฟกัสถ้วยอื่นเพื่อพยุงผลงานตลอดซีซัน

สเปอร์สโกงตาย! ไล่เจ๊าซิตี้ 2-2 จากลูกยิง “สกอร์เปี้ยนคิก” ของโซลันกี้

Thanawat Chaiyaporn

Published

4 days ago

on

February 2, 2026

By

สเปอร์ส พบ แมนซิตี

ศึกพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมา กลายเป็นค่ำคืนที่แฟนบอลทั่วโลกต้องจดจำ เมื่อ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แม้ทีมเยือนจะทำคะแนนนำห่างไปก่อนถึงสองประตูในช่วงครึ่งแรก แต่เจ้าบ้านไม่ยอมแพ้ รัวคืนสองลูกรวดในครึ่งหลัง โดยเฉพาะลูกตีเสมอระดับ “พุสกัส อวอร์ด” ของ โดมินิก โซลันกี้ ที่ทำให้จบเกมแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มอย่างดุเดือด

สเปอร์ส พบ แมนซิตี

ครึ่งแรก: เรือใบสีฟ้าแล่นฉิว บุกถล่มเจ้าบ้านราบคาบ

เริ่มเกมมาได้เพียง 11 นาที แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็แสดงความเฉียบคมให้เห็นทันที จากจังหวะที่ แบร์นาร์โด้ ซิลวา เข้าไปบีบแย่งบอลจาก อีฟส์ บิสซูม่า ในแดนกลาง ก่อนจะส่งต่อให้ เออร์ลิง ฮาลันด์ ไหลบอลออกทางขวาให้ ไรยัน แชร์กี ดาวรุ่งฟอร์มแรง ซัดด้วยซ้ายบอลแฉลบกองหลังสเปอร์สเข้าไปซุกก้นตาข่ายอย่างสวยงาม ให้ทีมเยือนออกนำ 1-0

หลังจากเสียประตู สเปอร์สพยายามตั้งเกมสู้แต่ดูเหมือนจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ความผิดพลาดในเกมรับยังคงหลอกหลอนเจ้าบ้าน เมื่อในช่วงนาทีที่ 44 ราดู ดรากูซิน เคลียร์บอลไม่ขาดไปเข้าทาง โรดรี้ ก่อนที่บอลจะถูกส่งต่อไปถึง แบร์นาร์โด้ ซิลวา และไหลถวายพานให้ อองตวน เซเมนโย่ ยิงเข้าไปนิ่มๆ จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 2-0 ท่ามกลางเสียงโห่จากแฟนบอลเจ้าถิ่น

สเปอร์ส พบ แมนซิตี

ครึ่งหลัง: พลิกนรกด้วยพลังของโซลันกี้

โธมัส แฟรงค์ กุนซือสเปอร์สแก้เกมมาอย่างดีในช่วงพักครึ่ง และในนาทีที่ 52 ความหวังของเจ้าบ้านก็กลับมา เมื่อ โดมินิก โซลันกี้ อาศัยความแข็งแกร่งเบียดชนะ มาร์ค เกฮี ก่อนจะส่งบอลผ่านมือ จานลุยจิ ดอนนารุมม่า เข้าประตูไป แม้ผู้เล่นซิตี้จะพยายามประท้วงว่ามีการฟาวล์เกิดขึ้น แต่หลังจากเช็ก VAR แล้ว ผู้ตัดสินยืนยันให้เป็นประตู สเปอร์สไล่มาเป็น 1-2

ความมันยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ นาทีที่ 70 แฟนบอลในสนามท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม แทบจะคลั่ง เมื่อ คอเนอร์ กัลลาเกอร์ พาบอลกระชากขึ้นมาทางกราบขวาก่อนจะเปิดครอสเข้ามากลางประตู โดมินิก โซลันกี้ ที่วิ่งเลยจุดนัดพบไปนิดหน่อย ตัดสินใจกระโดดดีดส้นเท้าหรือที่เรียกว่า “สกอร์เปี้ยนคิก” บอลย้อยข้ามหัวดอนนารุมม่าเข้าประตูไปอย่างเหนือชั้น ตีเสมอเป็น 2-2 ได้สำเร็จ

ช่วงเวลาที่เหลือ ทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันอย่างหนัก ซิตี้เกือบได้ประตูชัยจากลูกโหม่งของ ติยานี ไรน์เดอร์ส ที่ลงมาเป็นสำรอง แต่บอลหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดาย จบเกมเสมอแบ่งแต้มกันไป ทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตามหลังจ่าฝูงอาร์เซน่อลห่างเป็น 6 คะแนนแล้ว

สเปอร์ส พบ แมนซิตี

รายชื่อผู้เล่นและคะแนนความสามารถ (แมนเชสเตอร์ ซิตี้)

ระบบการเล่น: 4-2-3-1

ชื่อผู้เล่น คะแนน บทบาทในเกม
จานลุยจิ ดอนนารุมม่า 8 เซฟลูกอันตรายได้หลายครั้งในครึ่งหลัง
มาร์ค เกฮี 6.5 แข็งแกร่ง แต่เสียเปรียบโซลันกี้ในลูกแรก
อับดูโกดีร์ คูซานอฟ 5 มีปัญหาในการรับมือลูกกลางแจ้งและโดนใบเหลืองเร็ว
โรดรี้ 7 คุมจังหวะเกมได้ดีในครึ่งแรก แต่เริ่มล้าในช่วงท้าย
ไรยัน แชร์กี 7.5 ยิงประตูเปิดสนามได้อย่างยอดเยี่ยม
แบร์นาร์โด้ ซิลวา 7 ทำ 1 แอสซิสต์ และเป็นหัวใจในการสร้างสรรค์เกม
เออร์ลิง ฮาลันด์ 6.5 มี 1 แอสซิสต์ แต่พลาดโอกาสทองในการจบสกอร์เอง

รายชื่อผู้เล่นและคะแนนความสามารถ (ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์)

ระบบการเล่น: 4-3-3

ชื่อผู้เล่น คะแนน บทบาทในเกม
กูกลีลโม วิคาริโอ 7 ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูที่สาม ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ราดู ดรากูซิน 5 มีส่วนผิดพลาดในทั้งสองประตูที่เสียไป
อีฟส์ บิสซูม่า 4 เล่นไม่ออกและเสียบอลจนนำไปสู่การเสียประตูแรก
คอเนอร์ กัลลาเกอร์ 8 วิ่งไม่มีหมดและทำแอสซิสต์สำคัญให้ทีมตีเสมอ
ซาวี ซิมอนส์ 9 เป็นคนคุมจังหวะและจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นง่ายในครึ่งหลัง
โดมินิก โซลันกี้ 9.5 แมน ออฟ เดอะ แมตช์ กับสองประตูสุดสวย
แรนดัล โคโล มูอานี่ 6 มีความเร็วแต่ยังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย

สถิติที่น่าสนใจหลังเกม

  • โดมินิก โซลันกี้ ทำประตูแรกในอาชีพค้าแข้งที่ยิงใส่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้สำเร็จ
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะเพียง 1 นัดจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก 6 นัดหลังสุด
  • สเปอร์สยังคงรั้งอันดับ 14 ของตาราง ขณะที่ซิตี้ยังอยู่อันดับ 2 ตามหลังอาร์เซน่อล 6 แต้ม

