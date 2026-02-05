ข่าวอาชญากรรม - Crime
พระสงฆ์ในเชียงใหม่เรียกร้องให้จับกุมคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติฐาน “พ่นสี” บนกำแพงวัด
เชียงใหม่ – ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวชาวต่างชาติ 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) หลังกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะพ่นกราฟฟิตีในหลายจุดของเมือง ตั้งแต่กำแพงวัดไปจนถึงประตูม้วนร้านค้าและอาคารสาธารณะ
พระครูปลัดปรีดา ใจบุญ เจ้าอาวาส วัดดอกเอือง (Wat Dok Euang) วัดพุทธอายุราว 400 ปี ในตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าแจ้งความกับตำรวจเมืองเชียงใหม่เมื่อวันอังคาร พร้อมมอบ ภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งระบุว่าเป็นภาพคู่รักกำลังพ่นสีที่กำแพงด้านนอกของวัด ช่วงเวลาประมาณตี 1 ของวันที่ 30 มกราคม
พระอภิภู บุญทะลุ พระลูกวัด เล่าว่ากำแพงวัดถูกพ่นซ้ำหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุทิ้ง “แท็ก” เป็นตัวอักษรภาษาต่างประเทศและสัญลักษณ์ต่าง ๆ วัดต้องเสียงบประมาณหลายหมื่นบาทในการทาสีทับ แต่ไม่นานก็กลับมามีรอยใหม่อีก
“พวกเราอยากให้ตำรวจตามตัวคนทำให้ได้ และดำเนินคดีตามกฎหมาย” พระอภิภูกล่าว “ต้องทำให้เป็นตัวอย่าง จะได้ไม่เกิดขึ้นซ้ำ”
ปัญหานี้ไม่ได้เกิดที่ Wat Dok Euang เพียงแห่งเดียว หลายพื้นที่ในเมืองก็พบกราฟฟิตีเช่นกัน ทั้งรั้วบ้าน ประตูม้วนหน้าร้าน และอาคารของรัฐในจุดต่าง ๆ
พระอภิภูบอกว่าเขตเมืองเชียงใหม่มีวัดทั้งหมด 38 วัด หลายแห่งมีอายุหลายร้อยปีและมีความสำคัญทางวัฒนธรรม เขาเสริมว่าแทบทุกวัดเจอการพ่นสีบนกำแพงมาแล้ว
พล.ต.ต. ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้สายตรวจเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวัง และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ พร้อมมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือมีคนเลียนแบบ
ด้านศิวะ ถมิกกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าจังหวัดได้รับร้องเรียนเรื่องการพ่นสีตามวัดอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกัน ทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนา ตำรวจ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา
รองผู้ว่าฯ เตือนว่ากราฟฟิตีอาจกระตุ้นให้เกิดการเลียนแบบ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าที่วัดหลายแห่งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เขาบอกว่าความเสียหายไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์หรือความสวยงาม แต่ยังกระทบความรู้สึกของชาวพุทธในพื้นที่ และอาจทำให้ภาพลักษณ์เชียงใหม่เสียหายในช่วงที่กำลังผลักดันการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก
OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
ชาวต่างชาติถูกจับกุมที่เกาะสมุย หลังขับ SUV สุดระทึก
**คนขับเกาะติดรถอย่างสุดชีวิต หลังถูกดึงออกจากที่นั่ง**
เกาะสมุย – ชายต่างชาติที่เชื่อว่ากำลังประสบกับอาการประสาทหลอน ถูกจับกุมที่เกาะสมุย หลังจากลากคนขับออกจากรถ SUV แล้วขับหนีไป ทำให้คนขับต้องเกาะติดด้านข้างรถที่กำลังวิ่งไปได้ไกล 3.5 กิโลเมตร ตำรวจระบุเมื่อวันพฤหัสบดี
เหตุการณ์เริ่มต้นบนถนนสาย 4169 ซึ่งเป็นถนนหลักรอบเกาะท่องเที่ยวทางใต้ บริเวณหน้าร้านอาหารอีสานกรอกใหญ่ ในตำบลบ่อผุด เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี พยานกล่าวว่าชายคนดังกล่าว อายุประมาณ 35 ปี สัญชาติไม่ทราบ ได้วิ่งออกมากลางถนนและพยายามเปิดประตูรถที่วิ่งผ่านหลายคัน
ในที่สุด เขาโบกให้รถ Isuzu SUV ที่ใช้บริการรับส่งสนามบินจอด เมื่อคนขับชาวไทยเปิดประตู ชายต่างชาติพูดอะไรบางอย่างกับเขา แล้วดึงเขาออกจากที่นั่งคนขับลงมาบนถนน
จากนั้นชาวต่างชาติขึ้นไปนั่งในรถแล้วขับหนีไปทางแยกบ่อผุด ขณะที่คนขับลุกขึ้นมาเกาะติดประตูรถ ขณะที่ SUV เร่งความเร็วออกไป ทำให้ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ตกใจ
ตำรวจจากจุดบริการสาธารณะใกล้เคียงขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป แจ้งวิทยุให้เพื่อนร่วมงานที่บ่อผุด เตรียมพร้อม และสามารถหยุดรถได้ที่แยกตัว T บ่อผุด — ห่างจากจุดเริ่มต้นเหตุการณ์ประมาณ 3.5 กิโลเมตร
ผู้ต้องสงสัยถูกนำตัวส่งสถานีตำรวจบ่อผุด แต่ไม่สามารถให้การที่ชัดเจนได้ เขาได้รับการตรวจร่างกายและตรวจสารเสพติดก่อนดำเนินคดี
คนขับรถเล่าให้ตำรวจฟังว่า เขากำลังจะไปรับผู้โดยสารที่สนามบินสมุย เมื่อเกิดเหตุการณ์
“ผมเห็นชาวต่างชาติยืนกลางถนน โบกให้ผมจอด เลยคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรืออยากถามอะไรบางอย่าง” คนขับกล่าว
“แต่เขาพูดจาไม่รู้เรื่อง แล้วจู่ ๆ ก็ดึงผมออกมา ผมเลยกระโดดขึ้นเกาะรถไว้”
ชาวบ้านแม่น้ำคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่า เธอเห็นช่วงเวลาที่ชาวต่างชาติดึงคนขับ Isuzu ออกจากที่นั่ง และเธออยากช่วยเหลือจริง ๆ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
“คนขับชาวต่างชาติอีกคนที่จอดดูเหตุการณ์ ก็ไม่กล้าเข้าไปแทรกแซง เพราะดูเหมือนว่าชายคนนั้นกำลังประสาทหลอน” เธอกล่าว
ไม่มีรายงานการบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจคนหนึ่งกดตัวผู้ต้องสงสัยลงกับพื้น ข้างรถ SUV รับส่งสนามบินที่เขายึดไป ก่อนหน้านี้ หลังเจ้าหน้าที่สกัดรถไว้ที่แยกบ่อผุด ราว 3.5 กม. จากจุดเกิดเหตุเริ่มต้น
ปักหมุดตามรอย “ลิซ่า” เที่ยวไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย ภาพล่าสุดละมุนมาก
คุณแม่ท่านหนึ่งในจังหวัดแพร่ได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานสวัสดิการสังคมที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศลูกสาววัย 17 ปีของเธอ
แพร่ – แม่ของนักเรียนหญิงอายุ 17 ปี ในจังหวัดแพร่ เดินทางไปที่ สภ.สอง อีกครั้งช่วงบ่ายวันที่ 4 ก.พ. 2569 เพื่อขอให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับปลัดอำเภอฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงบุตรสาวไปมีเพศสัมพันธ์ที่ห้องเช่า
ผู้เป็นแม่ระบุว่า เคยพาลูกสาวเข้าแจ้งความไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2568 และได้พาเด็กให้ปากคำต่อทีมสหวิชาชีพ รวมถึงพนักงานสอบสวนเรียบร้อย แต่คดียังไม่คืบหน้า
หลังแจ้งความ ผู้ถูกกล่าวหายังติดต่อและชักจูงเด็กต่อเนื่อง โดยอ้างว่าจะอยู่กินกันแบบสามีภรรยา ทำให้เด็กหลงเชื่อและหนีออกจากบ้าน ไม่กลับมาอีกนานกว่า 2 เดือน ครอบครัวไม่ทราบที่อยู่จนถึงปัจจุบัน ต่อมาวันที่ 12 ธ.ค. 2568 แม่ได้เข้าแจ้งความซ้ำอีกครั้ง โดยมี ร.ต.อ.นัฐพงษ์ แสงมณี รอง สว.(สอบสวน) เป็นผู้รับเรื่อง
แม่ผู้เสียหายบอกว่า พยายามติดตามลูก และร้องเรียนไปยังฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นต้นสังกัดของปลัดอำเภอฯ รายนี้ จนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และสั่งย้ายผู้ถูกกล่าวหาไปช่วยราชการที่สำนักงานจังหวัดแพร่
ครอบครัวยังย้ำว่า ปลัดอำเภอฯ มีภรรยาอยู่แล้ว โดยภรรยาทำงานอยู่โรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง แต่กลับถูกกล่าวหาว่าหลอกนักเรียนหญิงเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง และไม่รับผิดชอบผลที่ตามมา
ด้านพนักงานสอบสวน สภ.สอง แจ้งกับแม่ผู้เสียหายว่า จะเร่งเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดี ในข้อหาพรากผู้เยาว์ไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า แม้ถูกย้ายไปทำงานที่สำนักงานจังหวัดแพร่แล้ว ผู้ถูกกล่าวหายังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และยังไปเป็นวิทยากรอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่อำเภอสูงเม่น โดยยังไม่มีคำสั่งพักงานหรือบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน
ว่าที่ ร.ต.ภาคิน ชมภูพันธ์ ทนายความ ให้ความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองประชาชน แต่หากข้อกล่าวหานี้เป็นจริง ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะผู้เสียหายยังอายุไม่ถึง 18 ปี อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง และยังอยู่ในช่วงศึกษา จึงเข้าลักษณะคดีพรากผู้เยาว์
ผู้ปกครองยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุด เพราะเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาขาดความรับผิดชอบ และหลังเรื่องปรากฏก็ยังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนจากหน่วยงานต้นสังกัด ขณะผู้ถูกกล่าวหายังทำงานได้ตามปกติ ทำให้ครอบครัวกังวลเรื่องความคืบหน้าและความจริงจังของการดำเนินการในคดีนี้
ปักหมุดตามรอย “ลิซ่า” เที่ยวไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย ภาพล่าสุดละมุนมาก
ชาวเยอรมันถูกจับกุมฐานพ่นสีข้อความ “ช่วยกาซา” ทั่วเกาะพะงัน
สุราษฎร์ธานี – ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเผยว่า นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันวัย 58 ปี ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “Mr. Spray” ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ หลังถูกกล่าวหาว่าพ่นสีสเปรย์ข้อความ “Save Gaza” และข้อความอื่น ๆ ในจุดสาธารณะบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มากกว่า 40 แห่ง
เจ้าหน้าที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยไปถึงโรงแรมย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร และเข้าจับกุมตามหมายจับที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยออกในวันเดียวกัน เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาทำให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหาย และพ่นข้อความโดยผิดกฎหมายบนผนัง เสาไฟฟ้า และสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ
หลังจับกุม ตำรวจได้นำตัวส่ง สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอน
คดีนี้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ หลังมีภาพกราฟฟิตี้ภาษาอังกฤษกระจายทั่วเกาะ เช่น “SAVE GAZA” บนป้ายข้อมูลริมทาง และคำว่า “LIBRE” บนเสาไฟฟ้า นอกจากนี้ยังพบร่องรอยพ่นสีบนถนน ถังขยะ ป้ายจราจร และหลักกิโลเมตร ซึ่งหลายจุดเป็นทรัพย์สินของรัฐ
ก่อนถูกจับในวันเดียวกัน ผู้ต้องสงสัยได้ติดต่อ Khaosod English เพื่ออธิบายเหตุผลของการกระทำ เขาบอกว่ารักประเทศไทย เดินทางมาบ่อยตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2001 และได้รับการต้อนรับที่ดีจากคนไทยเสมอ แต่เขารู้สึกตกใจกับความเปลี่ยนแปลงบนเกาะพะงัน โดยเฉพาะจำนวนชาวอิสราเอลที่เพิ่มขึ้น
เขาอ้างว่ารู้สึกไม่สบายใจ เพราะเชื่อว่ามี “อาชญากรสงคราม” บางคนอาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงตัดสินใจทำเช่นนี้ พร้อมกล่าวว่าเจตนาของเขาคืออยากเตือนชาวอิสราเอลถึงประวัติศาสตร์ และอยากให้เกิดการพูดคุยเรื่องอาชญากรสงคราม
ท้ายที่สุด เขากล่าวขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าเสียใจกับความเสียหายที่ทำกับทรัพย์สินของผู้อื่น และขอโทษที่ทำให้ชุมชนคนเกาะพะงันไม่สบายใจ
