สมุทรสาคร ฉีดวันละ 300 ไม่ต้องลงทะเบียน

นอกจากนี้ ยังมีบริการฉีควัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) และ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้กับคนไทย ซึ่งสามารถ walk in มาฉีดได้ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น. สำหรับคนไทยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เลย จะได้สูตร เข็ม 1 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) และเข็ม 2 เป็น ไฟเซอร์ (Pfizer) โดยนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้เลย เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณ และครอบครัว

