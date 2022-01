ไฟล์หนังเถื่อน ‘Spider-Man: No Way Home’ ถูกใช้เพื่อฝังมัลแวร์ขุดเงินคริปโต

สิ่งที่ ReasonLab พบในแผนการนี้ก็คือมัลแวร์ขุดเงินคริปโต (Cryptomining) ฝังตัวอยู่ในไฟล์ Torrent หรือไฟล์บิทของภาพยนตร์ Spider-Man: No Way Home

ด้วยกระแสของภาพยนตร์ Spider-Man: No Way Home ที่กำลังฉายจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บรรดาแฮกเกอร์จะใช้โอกาสนี้เข้าถึงผู้ใช้นับล้านๆคนทั่วโลกได้ในคราวเดียว สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือปล่อยให้ดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ที่ฝังมัลแวร์ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดกัน

แม้ว่า Peter Parker จะไม่เคยรับมือกับอาชญากรไซเบอร์ แต่ชื่อของ Spiderman ถูกใช้ในวงการอาชญากรไซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ความปลอดภัยไซเบอร์ ReasonLabs พบมัลแวร์ที่แฝงตัวอยู่ในไฟล์ภาพยนตร์ ‘Spider-Man: No Way Home’ ที่ผิดลิขสิทธิ์

