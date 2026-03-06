Connect with us
เชียงราย - Chiang Rai News

คริสตจักรแมนมิน เชียงราย ครบรอบ 15 ปี จัดนมัสการพิเศษ พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรม

Published

1 hour ago

on

คริสตจักรแมนมิน เชียงราย ครบรอบ 15 ปี

เชียงราย – คริสตจักร โบสถ์กลางแมนมิน (Manmin Central Church) ภายใต้การนำของศิษยาภิบาลอาวุโส Dr. Soojin Lee เปิดเผยว่า คริสตจักรแมนมิน เชียงราย ในประเทศไทย จัดพิธีนมัสการครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

นอกจากการนมัสการแล้ว ทางคริสตจักรยังเพิ่มกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาร่วมกัน และทำความรู้จักกันมากขึ้น

ช่วงแรกของงาน Rev. Miyoung Lee รองประธานสมาคมศิษยาภิบาล ขึ้นเทศนาในหัวข้อ “มุ่งสู่เป้าหมาย” ผู้นำคริสตจักรบอกว่า วาระครบรอบครั้งนี้เป็นโอกาสทบทวนการทำงานตลอด 15 ปีที่ผ่านมา และปรับมุมมองเพื่อวางแผนก้าวต่อไป

คริสตจักรแมนมิน เชียงราย ครบรอบ 15 ปี

หลังจบพิธีนมัสการ บรรยากาศเปลี่ยนเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแบบลงมือทำ ผู้ร่วมงานช่วยกันทำส้มตำ เมนูไทยที่หลายคนคุ้นเคย ผู้จัดงานเล่าว่า กิจกรรมนี้ทำให้ผู้คนได้คุยกันมากขึ้น หัวเราะร่วมกัน และสร้างความสนิทสนมแบบเป็นธรรมชาติ

ทางคริสตจักรเสริมว่า ก่อนหน้านี้เคยจัดกิจกรรม K-food เพื่อแบ่งปันอาหารเกาหลีด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกจากต่างประเทศ รวมถึงผู้มาเยือนจากไทย เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมงาน มันมิน ซัมเมอร์ รีทรีท ประจำปี กิจกรรมครบรอบครั้งนี้จึงเหมือนการแลกเปลี่ยนกันทั้งสองทาง

คริสตจักรแมนมิน เชียงราย ครบรอบ 15 ปี

ต่อมาในวันเดียวกัน ช่างแต่งหน้าจากทีมมิชชันนารีของคริสตจักรจัดคลาส K-beauty และแนะนำเทรนด์ความงามสไตล์เกาหลี เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้เข้าร่วมในพื้นที่สนใจมาก และติดตามเนื้อหาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงกิจกรรม

ตัวแทนคริสตจักรกล่าวว่า การฉลองครบรอบ 15 ปี ช่วยย้ำแนวทางการทำงานที่เชื่อม “ความเชื่อและวัฒนธรรม” เข้าด้วยกัน และยังตั้งใจสานความสัมพันธ์กับคริสตจักรใกล้เคียงให้แน่นแฟ้นขึ้นในอนาคต

คริสตจักรแมนมิน เชียงราย ครบรอบ 15 ปี

รู้จักคริสตจักรแมนมินในเชียงราย

คริสตจักรแมนมิน เชียงราย เป็นสาขาท้องถิ่นของ โบสถ์กลางแมนมิน (Manmin Central Church) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยคริสตจักรในเชียงรายทำหน้าที่ดูแลคริสเตียนในพื้นที่ และยังคงเชื่อมต่อกับเครือข่ายแมนมินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาที่สื่อสารกันบ่อยจะเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยความเชื่อ การเป็นพยานส่วนตัว และการประกาศข่าวประเสริฐ โดยคริสตจักรแห่งนี้ทำงานกับชุมชนมาอย่างยาวนาน

ข้อมูลสำคัญ

  • ศิษยาภิบาล: Lee Jaewon (บางครั้งระบุเป็น Pastor Jaewon Lee หรือ Missionary Jaewon Lee ในอัปเดตของคริสตจักร)
  • กิจกรรมหลัก: สนับสนุนงานประกาศในเชียงราย มีการอธิษฐานร่วมกัน การแบ่งปันคำพยานของสมาชิก และเคยเปิดสอนภาษาเกาหลีฟรีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย หลายเรื่องเล่ามักพูดถึงการรักษา ความรอดของผู้ที่เคยมีพื้นเพเป็นพุทธ และพระพรด้านจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมงานใหญ่ของเครือข่าย เช่น ค่ายฤดูร้อน
  • ความเคลื่อนไหวล่าสุด: ต้นเดือนมีนาคม 2026 โบสถ์กลางแมนมิน (Manmin Central Church) (นำโดยศิษยาภิบาลอาวุโส Dr. Soojin Lee) กล่าวถึงการฉลองครบรอบ 15 ปีของคริสตจักรเชียงราย

โดยภาพรวม คริสตจักรแมนมิน เชียงราย เป็นชุมชนคริสเตียนขนาดไม่ใหญ่ แต่เน้นงานในพื้นที่ไทยอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันก็ยังรักษาความเชื่อมโยงกับสาขาอื่นในประเทศไทยไว้เสมอ

เชียงราย - Chiang Rai News

ปริมาณสำรองเชื้อเพลิงของเชียงรายมีเพียงพอต่อความต้องการ

Published

13 minutes ago

on

March 6, 2026

By

เชียงราย – ช่วงวันที่ 5 มีนาคม มีรายงานว่าชาวเชียงรายจำนวนหนึ่งกังวลเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน จึงพากันนำรถไปเติมจนเต็มถังเพื่อสำรองไว้ ส่งผลให้บางสถานีน้ำมันน้ำมันหมดชั่วคราว เพราะความต้องการพุ่งขึ้นเร็วเกินคาด

เพื่อคลายความกังวล นายปรศักดิ์ งามสมภาค พลังงานจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับ นายสุทัศน์ ลิ้มวณิชย์กุล นายอำเภอแม่ลาว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน ที่ PTT Station สาขาจอมหมอกแก้ว ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว หลังพื้นที่ดังกล่าวเจอภาวะน้ำมันตึงตัวในระยะสั้น

ระหว่างตรวจติดตาม รถบรรทุกน้ำมันจากคลังจังหวัดลำปางเข้ามาส่งน้ำมันให้สถานีบริการพอดี คนขับรถบรรทุกเล่าว่าไปเข้าคิวรับน้ำมันตั้งแต่เวลา 05.00 น. ที่คลังน้ำมันลำปาง ก่อนขับมาส่งเชียงราย ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ถึง 5 ชั่วโมง เพราะเป็นรถบรรทุกหนักและต้องทำความเร็วตามกฎหมาย

ปริมาณสำรองเชื้อเพลิงของเชียงรายมีเพียงพอต่อความต้องการ

ด้านนายสุชิน ฉ่อนเจริญ ผู้ประกอบการ PTT Station สาขาจอมหมอกแก้ว บอกว่า โดยปกติสถานีแห่งนี้ขายน้ำมันเฉลี่ยวันละราว 10,000 ลิตร ซึ่งเพียงพอสำหรับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าออกจังหวัดเชียงราย อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ข่าวความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้คนกังวล จึงแห่มาเติมน้ำมันจำนวนมาก ทำให้ปริมาณสำรองไม่ทันในบางช่วงเวลา

อย่างไรก็ดี ทางสถานีเร่งประสานรถขนส่งจากคลังลำปางให้ส่งน้ำมันเพิ่มต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมาบริการได้ตามปกติโดยเร็ว และลดโอกาสเกิดภาวะน้ำมันหมดหน้าปั๊มซ้ำ

ปริมาณสำรองเชื้อเพลิงของเชียงรายมีเพียงพอต่อความต้องการ

ขณะที่นายปรศักดิ์ย้ำว่า ภาพรวมทั้งจังหวัดเชียงรายยังมีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ และติดตามข่าวจากหน่วยงานรัฐเป็นหลัก หากมีการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมัน จะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการดูแลราคา ทำให้ราคาขายปลีกตอนนี้ยังใกล้เคียงกับช่วง 1 ถึง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และไม่ได้ปรับขึ้นแบบฉับพลัน พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือให้ใช้น้ำมันเท่าที่จำเป็น และงดการกักตุน เพราะจะยิ่งทำให้ความต้องการกระจุกตัว เกิดขาดแคลนชั่วคราว และเพิ่มภาระด้านการนำเข้าในภาพรวม

เชียงราย - Chiang Rai News

เชียงรายจับมือเมียนมา เดินหน้าลดหมอกควันข้ามแดน

Naree Srisuk

Published

1 day ago

on

March 5, 2026

By

เชียงรายจับมือเมียนมา เดินหน้าลดหมอกควันข้ามแดน

เชียงรายร่วมกับอำเภอแม่สาย และฝั่งเมียนมา เร่งทำงานร่วมกันเพื่อรับมือไฟป่าและหมอกควันข้ามพรมแดน เป้าหมายหลักคือ ลดพื้นที่เผา และลดควันที่ลอยข้ามไปมาระหว่างไทยกับเมียนมาให้ได้มากที่สุด

กิจกรรมนี้ขับเคลื่อนโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ และผู้แทนจากเมืองท่าขี้เหล็กและรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยจัดทั้งงานเปิดตัวและประชุมทำงานร่วมกัน

เวทีหลักใช้ชื่อ “เริ่มโครงการสร้างแนวกันไฟเพื่อลดการเผาไหม้ข้ามพรมแดน ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ และความร่วมมือเมืองคู่ขนาน (การประชุมเพื่อลดหมอกควันข้ามพรมแดน)” จัดในแนวพื้นที่ทำแนวกันไฟที่เชื่อมหมู่บ้านคู่ขนาน จุดสำคัญอยู่ที่บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และบ้านสามปี เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา

ลดควันข้ามแดน เพื่ออากาศที่ดีขึ้น

ความร่วมมือนี้เน้นการป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง การทำแนวกันไฟตามแนวชายแดน และการดูแลแนวกันไฟให้ใช้งานได้จริงต่อเนื่อง อีกด้านหนึ่ง ทีมงานยังช่วยกันสื่อสารกับชุมชนชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดการเผาในที่โล่ง ซึ่งเป็นต้นทางสำคัญของหมอกควัน

นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพื่อเดินหน้ากลไก “เมืองคู่ขนาน” ระหว่างแม่สายและท่าขี้เหล็ก ให้ประสานงานได้เร็วขึ้น และทำงานแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนแบบต่อเนื่องในชีวิตจริง ระยะยาวทั้งสองฝั่งต้องการเห็นป่าฟื้นตัว ควันลดลง และทุกคนได้หายใจอากาศสะอาดร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมหลักประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชูชีพ พงษ์ไชย, ผู้ว่าราชการเมืองท่าขี้เหล็ก ตุน เว่ย ตง, ผู้อำนวยการ TEI ดร.วิจารณ์ สีมาชัย, นายอำเภอแม่สาย วรายุทธ คมบุญ และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ ฉัตรชัย ไชยศิริ

ขณะเดียวกัน ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และชาวบ้านจากทั้งสองประเทศก็ลงพื้นที่ร่วมกัน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมยังเข้ามาช่วยกิจกรรม “ทำแนวกันไฟสองประเทศ” เพื่อผลักดันทางออกของวิกฤตหมอกควันที่กระทบคนทั้งสองฝั่งชายแดน

ไฟลาม ควันข้ามแดน ยังเป็นโจทย์ใหญ่

สถานการณ์ “ไฟลาม ควันข้ามแดน” ยังน่ากังวล โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนแถวตำบลเวียงพางคำ ตำบลแม่สาย ตำบลแม่สายมิตรภาพ และตำบลโป่งงาม ในอำเภอแม่สาย ที่ยังเผชิญไฟป่าซึ่งลุกลามข้ามแนวเขตได้

พื้นที่รอบบ้านผาหมีและผาฮี้เสี่ยงเป็นพิเศษ เพราะภูมิประเทศชันและเป็นหน้าผา ทำให้ควัน ฝุ่น และมลพิษ PM2.5 ถูกลมพัดข้ามฝั่งได้ง่าย ผลกระทบจึงไปถึงสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชนทั้งไทยและเมียนมา

เพราะเหตุนี้ หน่วยงานต่างๆ จึงรวมพลังกันแบบบูรณาการ ยึดตามสภาพจริงของพื้นที่ และเน้นงานที่เห็นผลได้ ไม่ใช่แค่ประชุมบนกระดาษ นอกจากการลงมือทำแนวกันไฟและฝึกปฏิบัติในพื้นที่แล้ว เป้าหมายร่วมยังรวมถึงการลดรอยไหม้ ลดการปะทุซ้ำ และป้องกันไฟลามในจุดเสี่ยงให้ได้มากที่สุด สุดท้ายแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจที่จะปกป้องป่า และพาอากาศที่ดีขึ้นกลับมาสู่แม่สาย รวมถึงชุมชนฝั่งท่าขี้เหล็กในระยะยาว

ปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่เกิดซ้ำทุกปีในเชียงราย

ทุกหน้าแล้ง เชียงรายมักเจอปัญหา หมอกควันข้ามแดน กลับมาเป็นประจำ ช่วงที่หนักมักอยู่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน อากาศขมุกขมัวและเริ่มไม่ปลอดภัย เพราะมีฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 สะสมสูง แหล่งกำเนิดส่วนหนึ่งมาจากการเผาในพื้นที่เกษตรและไฟป่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เช่น ลาว เมียนมา และบางพื้นที่ของไทย

เมื่อกระแสลมตามฤดูกาลพัดเร็ว หมอกควันก็เคลื่อนข้ามพรมแดนได้ง่าย และเข้ามาปกคลุมจังหวัด ทำให้คุณภาพอากาศหลายช่วงลดลงไปอยู่ระดับกระทบต่อสุขภาพ ข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไปมักรายงานว่าช่วงพีกค่า PM2.5 อาจสูงเกิน 50 ถึง 100 µg/m³ ได้ในบางสัปดาห์

ผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้าน เช่น อาการระคายเคืองทางเดินหายใจ ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงทัศนวิสัยที่แย่ลง ซึ่งกระทบการเดินทางและงานกลางแจ้ง นอกจากนี้ ธุรกิจท้องถิ่นก็อาจได้รับแรงกดดันเมื่อการท่องเที่ยวชะลอตัว และแผนการทำเกษตรบางอย่างต้องปรับตามสภาพอากาศ

ที่ผ่านมา หน่วยงานและชุมชนพยายามทำงานข้ามพรมแดนมากขึ้น ทั้งโครงการแนวกันไฟไทย ลาว ในพื้นที่อย่างภูชี้ฟ้า รวมถึงความร่วมมือภายใต้ CLEAR Sky Strategy ระหว่างไทย ลาว และเมียนมา ที่มุ่งลดการเผาในที่โล่ง และสนับสนุนการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หมอกควันยังกลับมาแทบทุกปี และหน้าแล้งยังเป็นช่วงที่เชียงรายต้องรับมือหนักเสมอ

ชาวบ้านภาคเหนือของไทยเรียกร้องให้เร่งดำเนินการควบคุมฝุ่นละออง PM2.5 และหมอกควัน

เชียงราย - Chiang Rai News

ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเชียงรายน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน 95 หมด

Published

2 days ago

on

March 4, 2026

By

ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเชียงรายน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน 95 หมด

เชียงราย – ปริมาณน้ำมันตามปั๊มหลายจุดในจังหวัดเชียงรายลดลงอย่างรวดเร็ว หลังมีคนขับรถจำนวนมากแห่ไปเติมน้ำมันพร้อมกันตลอดทั้งวันวันที่ 3 มีนาคม หลายคนเติมเต็มถัง และบางส่วนเติมใส่แกลลอนสำรองด้วย พอช่วงเย็น ปั๊มหลายแห่งแจ้งว่าน้ำมันหมด และปิดให้บริการก่อนเวลา

จากรายงานในพื้นที่ บางปั๊มหมดดีเซลก่อน ขณะที่บางแห่งหมดแก๊สโซฮอล์ 95 ยังมีบางจุดพอเหลือน้ำมันบางชนิด แต่เริ่มจำกัดการขาย หรือหยุดจ่ายชั่วคราวเมื่อสต็อกใกล้หมด

เช้าวันที่ 4 มีนาคม ผู้สื่อข่าวในเชียงรายระบุว่า ความต้องการที่พุ่งขึ้นเริ่มจากความกังวลของชาวบ้านต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้คนออกไปเติมเต็มถังมากกว่าปกติ ส่งผลให้ยอดใช้เพิ่มขึ้นในเวลาไม่นาน

ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเชียงรายน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน 95 หมด

ช่วงค่ำของวันที่ 3 มีนาคม ปั๊มน้ำมันหลายแห่งทั่วจังหวัดติดป้ายแจ้งน้ำมันหมด แล้วปิดทำการเร็วขึ้น เหตุการณ์นี้เกิดทั้งในเขตเมืองและอำเภอชายแดน

ด้านหัวหน้าสำนักงานพลังงานจังหวัด (Provincial Energy Office) ประสัก งามสมบัก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สุภามิตร เต็งเผ่า ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ เพื่อตรวจสถานีบริการ โดยเน้นแนวชายแดนไทย เมียนมา โดยเฉพาะแม่สายและแม่จัน

ระหว่างการตรวจ เจ้าหน้าที่พบว่าหลายปั๊มหยุดจำหน่ายชั่วคราว หรือปิดก่อนเวลา เพราะน้ำมันหมดในถัง ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า จะมีการส่งน้ำมันเข้ามาเพิ่มตั้งแต่เช้าวันที่ 4 มีนาคม และหลังได้รับของแล้ว การให้บริการน่าจะกลับมาเป็นปกติครบทุกรายการ

ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเชียงรายน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน 95 หมด

สุภามิตร เต็งเผ่า ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์แล้ว และยืนยันว่าประเทศไทยยังมีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ โดยมีปริมาณสำรองรองรับได้ราว 30 ถึง 60 วัน แม้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

เธอยังขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก หากพบพฤติกรรมที่ดูผิดปกติ เช่น ปั๊มปิดโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายได้

ขณะเดียวกัน มีรายงานฝั่งท่าขี้เหล็ก เมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามเชียงรายว่า มีผู้ค้าบางรายซื้อน้ำมันจากปั๊มแล้วนำไปแบ่งใส่ขวดเล็กเพื่อขายต่อ ทำให้ราคาเพิ่มเร็ว

ช่วงต้นวัน ขวดขนาด 1.50 ลิตร มีรายงานว่าขายอยู่ราว 100 ถึง 200 บาท แต่พอตกเย็น ราคาขยับขึ้นมาประมาณ 250 บาท ขณะที่ปริมาณลดลงเหลือราว 700 มิลลิลิตร

