เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดตัว “ดินเด้ง” นวัตกรรมใหม่สำหรับการเพาะปลูก
เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวนวัตกรรมดินปลูกแบบใหม่ในชื่อ “ดินเด้ง” หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “ดินเด้งดึ๋ง” (Din Deng Dueng) จุดเด่นคือเป็นดินปลูกพร้อมใช้ ปลูกได้เลยในขั้นตอนเดียว แล้วรดน้ำต่อเนื่องก็พอ โดยไม่ต้องเติมปุ๋ยเพิ่มไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว
ทางศูนย์ฯ ระบุว่า ดินสูตรนี้เกิดจากการนำวัสดุอินทรีย์เหลือใช้จำนวนมากมาปรับสภาพให้กลายเป็นดินปลูกที่เหมาะกับการเจริญเติบโต ช่วยให้รากเดินดี และตั้งตัวได้ไว จึงเหมาะทั้งคนปลูกผักที่บ้านและผู้ปลูกเชิงเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศาสตราจารย์ ดร.อนาถ ตันโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ “Bouncy Soil” ผ่านรายงานต้นทาง ผลงานเบื้องหลัง “ดินเด้ง” ซึ่งเป็นดินปลูกอินทรีย์ 100% ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้กับผักและพืชอีกหลายชนิด
ศูนย์ฯ อธิบายว่า ส่วนผสมมีธาตุอาหารสำคัญที่พืชต้องใช้ และไม่เติมสารเคมี จึงช่วยให้การผลิตสะอาดขึ้น และลดความเสี่ยงเรื่องสารตกค้างในผลผลิต
ต่อยอดจากงานจัดการขยะอินทรีย์ที่ทำต่อเนื่องมานาน
ศาสตราจารย์ ดร.อนาถ เล่าว่า ศูนย์ฯ ทำงานด้านการจัดการขยะอินทรีย์มาตั้งแต่ปี 1999 จากนั้นจึงพัฒนางานวิจัยควบคู่กับการใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งเกษตรกรและครัวเรือน
แนวคิดหลักยังเหมือนเดิมคือ ลดขยะอินทรีย์ในเชียงใหม่ เปลี่ยนให้เป็นธาตุอาหารพืช แล้วสร้างผลดีต่อเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เมื่อมีฐานงานที่ชัดเจนแล้ว ศูนย์ฯ จึงขยับมาพัฒนาเป็นดินปลูกพร้อมใช้ที่มีมูลค่าเพิ่มในฐานะปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ทางศูนย์ฯ อธิบายว่า “ดินเด้งดึ๋ง” ถูกพัฒนาให้เป็นวัสดุปลูกแบบครบชุด ทั้งด้านชีวภาพ โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมี เนื้อดินร่วนโปร่งและมีช่องอากาศ ทำให้รากขยายตัวได้สะดวก ขณะเดียวกันก็ระบายน้ำได้ดี แต่ยังเก็บความชื้นไว้ได้พอสำหรับการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ
อีกด้านหนึ่ง ค่า pH อยู่ในช่วงที่เหมาะกับพืชหลายชนิด จึงช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้มีประสิทธิภาพ ผลที่ได้คือเหมาะกับการปลูกแบบอินทรีย์ และใช้ปลูกต่อเนื่องระยะยาวได้ รวมถึงรองรับพืชได้หลากหลาย พร้อมช่วยให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและสะอาดมากขึ้น
ปลูกแล้วรดน้ำเป็นหลัก ไม่ต้องเติมปุ๋ยเพิ่ม
จุดขายสำคัญของดินสูตรนี้คือความง่าย ศูนย์ฯ ระบุว่าผู้ปลูกสามารถใช้กับพืชหลายชนิดได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเติมปุ๋ยหรือธาตุอาหารอื่นเพิ่ม เพียงรดน้ำสม่ำเสมอ และพรวนดินเบาๆ เป็นครั้งคราวก็ช่วยให้พืชเติบโตได้ดี
เหตุผลคือดินปล่อยธาตุอาหารได้เร็วในช่วงที่พืชต้องการ จึงช่วยยกระดับคุณภาพของผลผลิตได้ สำหรับไม้ผล ศูนย์ฯ ยังรายงานว่าอาจช่วยให้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น และรสชาติดีขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีแผนเปิดร้านจำหน่ายที่ตลาดคำเที่ยง ในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 20 มีนาคม 2026 ร้านจะจำหน่าย “ดินเด้งดึ๋ง” ดินปลูกพรีเมียม รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรทั่วไป และปัจจัยการผลิตคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้คนเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงหาซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น
Samsung S26 Ultra วันเปิดตัวในไทย: เปิดตัว 26 ก.พ. 2026, จองถึง 10 มี.ค., ขายจริง 11 มี.ค.
ถ้าคุณกำลังรอ Samsung Galaxy S26 Ultra ในไทย, คำตอบแบบสั้นที่สุดคือ: เปิดตัว 26 ก.พ. 2026, เปิดพรีออเดอร์ในไทย 26 ก.พ. ถึง 10 มี.ค. 2026 และเริ่มวางขายจริง 11 มี.ค. 2026
บทความนี้จะสรุปไทม์ไลน์ให้จำง่าย, ช่องทางจองที่เหมาะกับคุณ, ราคาไทยตามความจุ, สีที่มีขาย (รวมสีพิเศษ), และจุดสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยใช้ภาษาง่าย อ่านแล้ววางแผนได้เลย
ภาพจำลองบรรยากาศตัวเครื่องบนโต๊ะในบ้าน สื่อถึงดีไซน์และกล้องของรุ่น Ultra (สร้างด้วย AI)
วันเปิดตัว, พรีออเดอร์, และวันวางขายจริงในประเทศไทย (อัปเดต กุมภาพันธ์ 2026)
สรุปให้ 3 บรรทัดตามที่คนส่วนใหญ่ต้องการรู้ก่อนเป็นอย่างแรก
- เปิดตัวในไทย: 26 ก.พ. 2026
- พรีออเดอร์: 26 ก.พ. ถึง 10 มี.ค. 2026
- วางขายจริง: 11 มี.ค. 2026
สำหรับคนที่พรีออเดอร์, บางล็อตอาจเริ่มจัดส่งราว 6 มี.ค. แต่กำหนดส่งจริงอาจไม่เท่ากันทุกคน เพราะขึ้นกับสี, ความจุ, และสต็อกของแต่ละร้าน
จุดที่พลาดกันบ่อยคือเห็นวันขายจริงแล้วคิดว่าส่งวันเดียวกันทั้งหมด แต่ความจริง “วันเริ่มขาย” กับ “วันได้รับเครื่อง” อาจห่างกันได้ ให้ดูวันส่งในหน้าออเดอร์เป็นหลัก
ถ้าคุณอยากเช็กภาพรวมข่าววันเปิดตัวและรายละเอียดที่สื่อไทยสรุปไว้, ดูบริบทเพิ่มเติมได้จาก สรุปวันเปิดตัวและสเปก Galaxy S26 Series ซึ่งช่วยให้เห็นภาพว่าไทม์ไลน์ของซีรีส์นี้เดินยังไงในช่วงต้นปี 2026
ไทม์ไลน์สำคัญที่ควรจำ ถ้าจะซื้อให้ทันรอบแรก
รอบแรกเหมือนการขึ้นรถไฟเที่ยวเช้า ถ้าขึ้นทันก็เลือกที่นั่งได้เยอะกว่า รอบพรีออเดอร์ก็คล้ายกัน
- 26 ก.พ. เปิดตัวและเริ่มจอง
- 10 มี.ค. วันสุดท้ายพรีออเดอร์
- 11 มี.ค. เริ่มขายทั่วไปทั้งหน้าร้านและออนไลน์
ทริคง่ายๆ ที่ช่วยได้จริงคือ ตั้งเตือนในมือถือไว้ล่วงหน้า, เตรียมบัญชี Samsung และข้อมูลจัดส่งให้พร้อม, แล้วเผื่อใจเรื่อง “สีพิเศษ” เพราะบางครั้งส่งช้ากว่าสีปกติ
ซื้อได้ที่ไหนในไทย และช่องทางไหนเหมาะกับคุณ
ช่องทางหลักๆ ในไทยมี 4 แบบ, แต่ความต่างที่คนอยากรู้จริงๆ คือ “โปร, ของแถม, สี, ระยะเวลาส่ง, และบริการหลังการขาย”
- Samsung.com มักมีสี Exclusive และโปรเฉพาะช่องทาง
- Samsung Experience Store เหมาะกับคนอยากจับเครื่อง ลองหน้าจอ ลองกล้องก่อน
- ร้านตัวแทน/ร้านมือถือ บางร้านให้โปรผ่อนหรือแถมอุปกรณ์ต่างกัน
- เครือข่ายมือถือ เหมาะกับคนจะเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายพร้อมแพ็กเกจ
ถ้าคุณเน้นจองออนไลน์และอยากรู้ขั้นตอนลงทะเบียนแบบละเอียด, ลองอ่าน วิธีลงทะเบียนและแนวทางพรีออเดอร์ Galaxy S26 เพื่อเตรียมตัวก่อนถึงวันจริง
ราคา Samsung Galaxy S26 Ultra ในไทย และโปรช่วงพรีออเดอร์ที่คนสนใจที่สุด
ราคาตามความจุในไทย (ก.พ. 2026) มักถูกพูดถึงตามนี้
|รุ่น
|RAM/ความจุ
|ราคา (บาท)
|Galaxy S26 Ultra
|12/256GB
|46,900
|Galaxy S26 Ultra
|12/512GB
|54,900
|Galaxy S26 Ultra
|16/1TB
|66,900
เพื่อให้เห็นภาพ “โปรที่คนชอบ” ในช่วงพรีออเดอร์, ตัวอย่างที่เจอบ่อยคือโปรอัปความจุ โดยจ่ายเท่ารุ่นเริ่มต้น (ทั้งนี้ เงื่อนไขจริงอาจต่างกันตามร้านและช่วงเวลา)
|ตัวอย่างโปรอัปความจุ
|จ่ายเท่า
|ได้เป็น
|512GB เหลือราคาคุ้มๆ
|46,900
|512GB
|1TB เหลือราคาคุ้มๆ
|58,900
|1TB
สรุปสั้นๆ คือ ถ้าโปรอัปความจุมาจริง มันคุ้มกับคนที่ถ่ายรูปและวิดีโอเยอะมาก แต่ถ้าคุณใช้ทั่วไป รุ่นเริ่มต้นก็ยังพอไหว
ถ้าคุณอยากดูหน้ารวมราคาพร้อมสเปกและดีลจากแหล่งอ้างอิงภายนอกเพื่อเทียบกับร้านที่คุณเล็งไว้, ลองดู สรุปราคาและสเปก S26 Ultra ในไทย แล้วค่อยย้อนกลับมาเช็กราคาในช่องทางที่คุณจะซื้ออีกที
เลือกรุ่นความจุไหนดีให้คุ้มกับการใช้งานจริง
เรื่องความจุเหมือนกระเป๋าเดินทาง ยิ่งคุณพกของเยอะก็ยิ่งต้องเผื่อพื้นที่
256GB เหมาะกับคนใช้ทั่วไป, ถ่ายรูปบ้าง, ใช้โซเชียล, สตรีมเพลงและวิดีโอเป็นหลัก
512GB เหมาะกับคนถ่ายรูปและวิดีโอเยอะ, โหลดเกมใหญ่ๆ, เก็บไฟล์งานในเครื่อง
1TB เหมาะกับสายทำคอนเทนต์, ถ่าย 4K บ่อย, อยากเก็บไฟล์ยาวๆ แบบไม่ต้องลบถี่ๆ
เกณฑ์ตัดสินใจแบบเร็วๆ คือ คุณถ่ายวิดีโอ 4K บ่อยไหม, แอปที่ใช้หนักๆ มีเยอะหรือเปล่า, แล้วคุณต้องพกไฟล์งานไว้ในเครื่องแค่ไหน
สิ่งใหม่ของ S26 Ultra ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ไม่ใช่แค่สเปคบนกระดาษ
ภาพจำลองการใช้งานมือถือในสถานการณ์นอกบ้าน ชี้ให้เห็นว่าความสว่างหน้าจอและความคล่องตัวสำคัญแค่ไหน (สร้างด้วย AI)
เวลาจะซื้อรุ่น Ultra หลายคนไม่ได้ดูแค่ “แรงไหม” แต่ดูว่าใช้จริงแล้วชีวิตง่ายขึ้นหรือไม่ จุดที่กระทบการใช้งานในไทยชัดๆ มีประมาณนี้
หน้าจอ 6.9 นิ้ว มาพร้อมแนวคิด Privacy Display ช่วยเรื่องความเป็นส่วนตัวเวลาใช้นอกบ้าน
ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 (for Galaxy) เน้นงาน AI และความลื่น
ชาร์จ 60W ช่วยลดเวลารอระหว่างวัน
กล้องหลัก 200MP เหมาะกับคนชอบถ่ายรูปแล้วครอป
แบต 5,000 mAh และตัวเลขการดูวิดีโอที่เคลมราว 31 ชั่วโมง เหมาะกับวันยาวๆ
สำหรับคนที่อยากอ่านมุมมองเชิงภาพรวมของฟีเจอร์และทิศทางสเปก, มีบทสรุปภาษาอังกฤษที่อ่านง่ายอย่าง อัปเดตสเปกและข่าว S26 Ultra ให้ใช้เทียบกับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ (เช่น หน้าจอ, แบต, กล้อง)
Privacy Display คืออะไร เหมาะกับใครในชีวิตประจำวัน
Privacy Display อธิบายง่ายๆ คือ ทำให้คนที่มองจากด้านข้างเห็นหน้าจอยากขึ้น เหมาะกับคนที่ต้องเปิดข้อมูลส่วนตัวบ่อย เช่น อีเมลงาน, เอกสาร, แอปธนาคาร หรือแชตสำคัญ
ถ้าคุณใช้มือถือบนรถไฟฟ้า, ในคาเฟ่, หรือประชุมงานนอกสถานที่บ่อย ฟีเจอร์นี้มีโอกาส “ได้ใช้จริง” มากกว่าแค่เท่บนกระดาษ แต่ถ้าคุณใช้อยู่บ้านเป็นหลัก อาจไม่ใช่เหตุผลหลักที่ต้องรีบอัปเกรด
ชาร์จ 60W, แบต 5,000 mAh, และ AI ที่แรงขึ้น ส่งผลกับการใช้งานจริงยังไง
ชาร์จ 60W ช่วยให้คุณเติมแบตได้เร็วขึ้นระหว่างวัน โดยเฉพาะตอนรีบออกจากบ้านแล้วลืมชาร์จค้างคืน ส่วนแบต 5,000 mAh เหมาะกับคนที่ใช้มือถือทั้งวัน เช่น แผนที่, แชตงาน, ถ่ายรูป, และประชุมออนไลน์
ด้าน AI ถ้ามองแบบบ้านๆ คือ มือถือช่วยคิดงานจุกจิกแทนเราได้มากขึ้น เช่น ช่วยจัดการภาพถ่าย, ช่วยทำงานบนเครื่องให้ไวขึ้น และช่วยให้การใช้งานหลายอย่างลื่นกว่าเดิม ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้คือ “ทำเสร็จไวขึ้น” มากกว่า “สเปกสูงขึ้น”
คำถามยอดฮิตก่อนซื้อในไทย สีอะไรมีขาย, สีพิเศษหาได้ที่ไหน, และควรทำอะไรในวันจอง
ภาพจำลองโทนสีหลายแบบเพื่อช่วยตัดสินใจเลือกสีที่เข้ากับสไตล์คุณ (สร้างด้วย AI)
สีที่มีขายในไทย และสีที่เป็น Exclusive ของ Samsung.com
สีทั่วไปที่เจอในไทย: Black, Cobalt Violet, Sky Blue, White
สีพิเศษที่มักผูกกับ Samsung.com: Silver, Pink Gold
ถ้าคุณอยากได้สีพิเศษ แนะนำให้เริ่มเช็กที่ Samsung.com ก่อน และอย่ารอใกล้วันปิดจอง เพราะสีที่คนแย่งกันมักหมดไว สุดท้ายแล้วชื่อสีอาจต่างกันเล็กน้อยตามหน้าร้าน ดังนั้นดู “ภาพสินค้า” และรหัสรุ่นประกอบจะชัวร์กว่า
เช็กลิสต์สั้นๆ สำหรับวันพรีออเดอร์ให้ไม่พลาดโปร
- เลือกรุ่น, สี, และความจุไว้ก่อนถึงเวลา
- เตรียมวิธีจ่าย (บัตร, ผ่อน, โค้ดส่วนลดถ้ามี)
- อ่านเงื่อนไขโปรและของแถมให้จบก่อนกดสั่ง
- เช็กวันส่งโดยประมาณในหน้าออเดอร์ เพราะแต่ละสีอาจต่างกัน
- เก็บหลักฐานคำสั่งซื้อ, อีเมลยืนยัน, และเลขออเดอร์ไว้
สรุปก่อนกดจอง
Samsung S26 Ultra ในไทยเปิดตัว 26 ก.พ. 2026, พรีออเดอร์ 26 ก.พ. ถึง 10 มี.ค., และวางขายจริง 11 มี.ค. 2026 ถ้าคุณอยากได้สีพิเศษหรืออยากรับเครื่องรอบแรก ให้เตรียมรุ่นและวิธีจ่ายไว้ล่วงหน้า แล้วเช็กวันส่งในหน้าออเดอร์ทุกครั้ง เพราะ กำหนดส่ง ต่างกันได้ตามสต็อก
“Tokyogurl” และ “Cheerio” ถูกตั้งข้อหาโกงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
กองปราบปรามจับกุมอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงทีมชาติไทย “Tokyogurl” พร้อมผู้เล่นแทน “Cheerio” หลังถูกกล่าวหาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากกรณีโกงการแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 33 ที่กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 กองปราบปราม (บก.ป.) ควบคุมตัว น.ส.ณภัทร วรสิน อายุ 29 ปี หรือชื่อในเกม “Tokyogurl” อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงทีมชาติไทย เกม Arena of Valor (RoV) พร้อมนายชัยโย อายุ 23 ปี หรือ “Cheerio” ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สืบเนื่องจากเหตุอื้อฉาวเรื่องการโกงในการแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 33 ช่วงเดือนธันวาคม 2568
คดีนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่สุดของวงการอีสปอร์ตไทย เพราะกระทบภาพลักษณ์ทีมชาติอย่างหนัก และต่อยอดไปสู่บทลงโทษแบนตลอดชีวิต รวมถึงการถูกดำเนินคดีอาญา
ที่มาของคดีโกงใน SEA Games 33
การแข่งขัน SEA Games 33 จัดที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 และไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนั้น อีสปอร์ตถูกบรรจุเป็นกีฬาเหรียญอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ SEA Games
ทีมหญิง Arena of Valor ของไทยถูกจัดเป็นตัวเต็งเหรียญทอง เพราะมีนักกีฬาชื่อดังหลายคน รวมถึง “Tokyogurl” ที่เล่นตำแหน่ง Carry
อย่างไรก็ตาม ในรอบรองชนะเลิศที่พบเวียดนาม วันที่ 15-16 ธันวาคม 2568 กรรมการและเจ้าหน้าที่เริ่มเห็นความผิดปกติระหว่างแข่งขัน เช่น
- การขยับนิ้วมือไม่สัมพันธ์กับการเล่นที่แสดงบนจอ
- ช่วงแรกเล่นได้เด่นผิดสังเกต แต่ต่อมาฟอร์มตกอย่างรวดเร็ว
- สุดท้ายทีมไทยแพ้เวียดนาม 0-3
หลังหยุดเกมเพื่อตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบว่า “Tokyogurl” เปิดแอป Discord บนโทรศัพท์ส่วนตัว และใช้ฟังก์ชันแชร์หน้าจอ เพื่อให้คนอื่นควบคุมการเล่นแทน
คนที่เล่นแทนคือ “Cheerio” แฟนหนุ่มและอดีตผู้เล่นกึ่งอาชีพ โดยเขาเล่นจากคนละสถานที่ ผ่านการควบคุมระยะไกล และใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
รูปแบบการโกงที่วางแผนมา และถูกจับได้คาหนังคาเขา
จากการสืบสวนของ กองปราบปราม ที่ตั้งชื่อปฏิบัติการว่า “Operation Ghost Buster” เจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งสองร่วมกันวางแผนและลงมือทำหลายขั้นตอน ได้แก่
- แชร์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีที่ใช้แข่งอย่างเป็นทางการ
- ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวรุ่นใกล้เคียงกับเครื่องแข่งขัน และติดตั้งซอฟต์แวร์ต้องห้าม
- ให้ “Cheerio” ควบคุมการเล่นผ่าน Discord ด้วยการแชร์หน้าจอ
- ให้ “Tokyogurl” ทำทีเหมือนเล่นเอง โดยหลบมุมกล้อง เช่น ซ่อนเครื่องไว้ใต้ขา หรือวางในตำแหน่งที่มองไม่ชัด
- วางแผนสลับกันเล่นหลายแมตช์ เพื่อให้ตรวจจับได้ยากขึ้น
หลักฐานสำคัญที่ตำรวจรวบรวมได้ เช่น
- ข้อมูลการล็อกอินที่ผิดปกติ
- ประวัติแชท และบันทึกการติดต่อสื่อสารของทั้งคู่
- คำรับของ “Cheerio” ที่ยอมรับว่าเคยเล่นแทนหลายครั้ง รวมถึงช่วงก่อนคัดเลือกทีมชาติ
- ข้อมูลและเอกสารจาก สหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (TESF)
ผลกระทบที่ตามมาทันที ได้แก่
- ทีมหญิง RoV ไทยถูกตัดสิทธิ์และถอนออกจากรายการที่เกี่ยวข้อง
- “Tokyogurl” ถูกปลดออกจาก Talon Esports และ TESF ลงโทษแบนตลอดชีวิต
- ภาพรวมความน่าเชื่อถือของอีสปอร์ตไทยเสียหายอย่างหนัก
การจับกุมและข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พล.ต.ต.ภัททนศักดิ์ บุพภาสุวรรณ ผู้บังคับการกองปราบปราม เปิดเผยว่า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ต้องหาทั้งสองเข้ามอบตัว หลังเห็นว่าพยานหลักฐานแน่นหนา
ข้อกล่าวหาหลักตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- ร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการคุ้มครองโดยมิชอบ
- เปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านหรือข้อมูลการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- กระทำการที่เสี่ยงก่อความเสียหายต่อระบบ และกระทบชื่อเสียงของประเทศ
โทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยศาลนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 มีนาคม 2569
พล.ต.ต.ภัททนศักดิ์ ระบุว่า คดีนี้ไม่ใช่แค่การโกงเกม แต่เป็นความผิดทางเทคโนโลยีที่ทำให้ประเทศเสียหายบนเวทีกีฬานานาชาติ
แรงสั่นสะเทือนต่อวงการอีสปอร์ตไทย
คดี “Tokyogurl” และ “Cheerio” ทำให้สังคมหันมาถกกันจริงจังในหลายประเด็น เช่น
- ความโปร่งใสของการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ
- มาตรการตรวจเกมและการป้องกันการโกงระหว่างแข่งขัน
- ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีและแอปสื่อสารในสนามแข่ง
นอกจากนี้ หลายฝ่ายยังเรียกร้องให้ TESF ทบทวนกระบวนการคัดเลือก และเพิ่มมาตรการตรวจซอฟต์แวร์ต้องห้าม รวมถึงการยืนยันตัวบุคคลให้เข้มขึ้น
อีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังได้รับความนิยมสูง และ Arena of Valor เป็นหนึ่งในเกมหลักของ SEA Games ดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงถูกจับตาจากหลายประเทศ โดยเฉพาะเวียดนามที่คว้าชัยในแมตช์ดังกล่าวแบบเหนือความคาดหมาย
สรุปและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
การถูกจับกุมของ “Tokyogurl” และ “Cheerio” ปิดฉากเส้นทางนักกีฬาที่เคยโดดเด่น แต่ก็ทิ้งบทเรียนสำคัญให้วงการอีสปอร์ตไทย
แม้เรื่องนี้สร้างความอับอายในระยะสั้น แต่ถ้าถูกนำไปสู่การปรับกติกาและระบบตรวจสอบอย่างจริงจัง ก็อาจช่วยให้การแข่งขันโปร่งใสขึ้น และทำให้อีสปอร์ตไทยกลับมาน่าเชื่อถือกว่าเดิมในอนาคต
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
บุรีรัมย์ ชายอายุ 19 ปีถูกจับกุมในข้อหาวางแผนเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วย “ระเบิดมือ” ในวันวาเลนไทน์
