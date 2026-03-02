ข่าวอาชญากรรม - Crime
ชาวบ้านในจังหวัดเชียงรายได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำ
เชียงราย – เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถึงนายอนุทิน ชาญวีรกุล เพื่อเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในลำน้ำสำคัญของภาคเหนือ ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมเหมืองแร่ทุนจีนในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมา โดยขอให้รัฐบาลใหม่เร่งลงพื้นที่ รับฟังข้อมูล และกำหนดมาตรการที่ทำได้จริง
เครือข่ายฯ ระบุว่า พบความเสี่ยงจากโลหะหนักหลายชนิด เช่น สารหนู ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แบเรียม แมงกานีส ทองแดง นิกเกิล ฯลฯ ที่อาจไหลมากับแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ตะกอนดิน ผลผลิตการเกษตร (พืชผักและข้าว) สัตว์น้ำ รวมถึงน้ำประปา
ด้วยเหตุนี้ คนในพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่จึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสะสมสารพิษในระยะยาว แม้หน่วยงานรัฐจะมีการเฝ้าระวังตรวจวัดเป็นระยะ แต่เครือข่ายฯ มองว่ายังมีปัญหาเรื่องการประสานงานไม่เป็นภาพเดียวกัน การสื่อสารกับประชาชนยังไม่ชัด และยังติดข้อจำกัดด้านงบประมาณกับเครื่องมือ
ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคยลงพื้นที่และรับปากว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการยุบสภา ทำให้หลายอย่างหยุดชะงัก ขณะเดียวกัน การพูดคุยกับเมียนมาซึ่งเป็นต้นทางมลพิษก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร
ข้อเสนอหลัก: ลงพื้นที่ หยุดผ่านแดนแร่ เปิดเจรจา 3 ฝ่าย
เครือข่ายฯ เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและร่วมวางทางออก นอกจากนี้ยังขอให้ไทยยุติการนำเข้าผ่านแดนแร่จากเมียนมาไปยังประเทศจีน โดยระบุว่าไทยมีบทบาทเป็นเส้นทางนำเข้าแร่สำคัญ และควรมีการตรวจสอบผลกระทบย้อนหลังกระบวนการผ่านแดนที่เกิดขึ้นแล้วด้วย
ในด้านการแก้ที่ต้นเหตุ เครือข่ายฯ ผลักดันให้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างไทย จีน และเมียนมา เพราะเมียนมาเป็นพื้นที่ตั้งเหมือง ขณะที่จีนเป็นผู้ลงทุนทำเหมืองและรับซื้อแร่ จึงต้องร่วมกันกำหนดมาตรการควบคุมมลพิษให้ชัดเจน
อีกข้อเรียกร้องสำคัญคือการตรวจสอบผลผลิตการเกษตรในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะกระเทียมเนื้อที่อย่างน้อย 10,000 ไร่ ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำลังจะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 2569 เพราะปลูกในพื้นที่ตะกอนน้ำกกท่วม
พร้อมกันนี้ เครือข่ายฯ ขอให้เร่งตรวจหาโลหะหนักในข้าวนาปรัง เนื้อที่ราว 100,000 ไร่ ในลุ่มแม่น้ำกกและน้ำสาย ก่อนเก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคม และกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ชัดเจน
เสนอใช้งบ 2,000 ล้านบาท หาแหล่งน้ำดิบใหม่ผลิตประปา
ด้านน้ำอุปโภคบริโภค เครือข่ายฯ ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 2,000 ล้านบาท ให้การประปาส่วนภูมิภาคเชียงราย จัดหาแหล่งน้ำดิบใหม่ เพื่อทดแทนการใช้น้ำจากแม่น้ำสาย รวก และโขง ในการผลิตน้ำประปา
ข้อเสนอนี้ครอบคลุมผู้ใช้น้ำในจังหวัดเชียงราย รวมถึงผู้บริโภคประมาณ 40,000 ราย และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ ราว 30,000 ราย เพื่อให้มีทางเลือกน้ำดิบที่ปลอดภัยมากขึ้น
ท้ายที่สุด เครือข่ายฯ เสนอให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ที่รวมภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสอบ การสื่อสารความเสี่ยง และการเจรจาระหว่างประเทศให้เดินหน้าได้จริง
ลิเวอร์พูลถล่มเวสต์แฮม 5-2 ศึกพรีเมียร์ลีก, เกมรุกไหลลื่น ลุ้นท็อปโฟร์ต่อเนื่อง
ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ไล่ต้อนเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 5-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมของอาร์เน่ สล็อต เก็บชัยในลีกเป็นนัดที่ 3 ติดต่อกัน และชนะ 4 จาก 5 เกมหลังสุดด้วย ฟอร์มแบบนี้ช่วยต่อยอดความหวังในการลุ้นพื้นที่แชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าได้ชัดเจน – ชมไฮไลท์การแข่งขัน
ไฮไลท์สำคัญของเกม: ครึ่งแรกหงส์แดงโหดจากลูกตั้งเตะ
เริ่มเกมมา ลิเวอร์พูลเดินหน้ากดดันทันที และได้ประตูเร็วตั้งแต่ นาทีที่ 5 จาก ฮิวโก้ เอกิติเก้ จังหวะนี้ไรอัน กราเวนเบิร์ชเติมขึ้นมาเปิดให้ เอกิติเก้จบสกอร์ผ่านขา Konstantinos Mavropanos บอลพุ่งเสียบตาข่ายแบบเฉียบขาด
หลังจากนั้นเกมยังเป็นของเจ้าถิ่นเป็นส่วนใหญ่ และพอถึง นาทีที่ 24 สกอร์ขยับเป็น 2-0 เมื่อ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค ขึ้นโหม่งจากลูกเตะมุมที่ Dominik Szoboszlai เปิดมาอย่างแม่นยำ ทำให้ครึ่งแรก ลิเวอร์พูลได้ผลลัพธ์จากเซ็ตพีซแบบเต็มๆ
ก่อนพักครึ่งไม่นาน นาทีที่ 43 ลิเวอร์พูลหนีไปเป็น 3-0 จากลูกวอลเลย์ของ อเล็กซิส มัก อัลลิสเตอร์ หลังเอกิติเก้ไหลให้ในจังหวะต่อเนื่อง สกอร์นี้ทำให้เวสต์แฮมเจองานหนักตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรก
ครึ่งหลังเวสต์แฮมพยายามเปลี่ยนจังหวะเกม และได้ประตูไล่มาเร็วใน นาทีที่ 49 จาก โทมัส โซเช็ค ที่โหม่งจากลูกตั้งเตะ ตีไข่แตกเป็น 3-1
อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลไม่ปล่อยให้โมเมนตัมหลุดมือ และมาได้ประตูเพิ่มใน นาทีที่ 70 จาก โคดี้ กัคโป้ โดยเอกิติเก้เป็นคนทำแอสซิสต์อีกครั้ง สกอร์ขยับเป็น 4-1
แม้โดนนำห่าง เวสต์แฮมยังสู้ต่อ และไล่มาเป็น 4-2 ในนาทีที่ 75 เมื่อ วัลเลนติน คาสเตลลาโนส โหม่งจากลูกเตะมุมที่ Jarrod Bowen เปิดเข้ามา ทำให้ช่วงท้ายเกมยังเปิดหน้าแลกกันสนุก
ท้ายที่สุด ลิเวอร์พูลปิดจบเกมใน นาทีที่ 82 จากจังหวะที่ Jeremie Frimpong เปิดบอลเข้ากลาง และ Axel Disasi สกัดพลาดเข้าประตูตัวเอง กลายเป็นประตูย้ำชัยให้หงส์แดงชนะ 5-2
เกมนี้ ลิเวอร์พูลทำประตูจากลูกตั้งเตะได้ถึง 3 ลูกในครึ่งแรก ซึ่งเป็นสถิติที่น่าสนใจ และถือเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่มีทีมยิงจากลูกเตะมุมได้ 3 ประตูในครึ่งเดียว (ต่อจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปี 2016)
สรุปสกอร์และรายชื่อผู้ทำประตู
- ลิเวอร์พูล 5
- ฮิวโก้ เอกิติเก้ (น.5)
- เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค (น.24)
- อเล็กซิส มัก อัลลิสเตอร์ (น.43)
- โคดี้ กัคโป้ (น.70)
- Axel Disasi (น.82, ทำเข้าประตูตัวเอง)
- เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2
- โทมัส โซเช็ค (น.49)
- วัลเลนติน คาสเตลลาโนส (น.75)
รายชื่อนักเตะลิเวอร์พูล: ตัวหลักและผลงานเด่น
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|บทบาทสำคัญ
|เรตติ้ง (โดยประมาณ)
|ผู้รักษาประตู
|อลิสซง เบ็คเกอร์
|เซฟสำคัญหลายจังหวะ
|7/10
|กองหลัง
|เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค
|กัปตันทีม, โหม่งทำประตู
|8/10
|กองหลัง
|Ibrahima Konate
|ยืนคุมแนวรับ, เข้าปะทะดี
|7/10
|กองกลาง
|อเล็กซิส มัก อัลลิสเตอร์
|ยิงสวย, คุมจังหวะเกม
|9/10
|กองกลาง
|Dominik Szoboszlai
|เปิดเตะมุมมีคุณภาพ
|8/10
|กองกลาง
|ไรอัน กราเวนเบิร์ช
|แอสซิสต์ประตูแรก, ช่วยไล่บอล
|8/10
|กองหน้า
|ฮิวโก้ เอกิติเก้
|1 ประตู, 2 แอสซิสต์
|9/10
|กองหน้า
|โคดี้ กัคโป้
|จบสกอร์คม, ช่วยเกมรุกต่อเนื่อง
|8/10
|กองหน้า
|Mohamed Salah
|สร้างโอกาส, ดึงตัวประกบ
|7/10
(อ้างอิงจากรายงานเกมและเรตติ้งภาพรวมจากแหล่งข่าวกีฬา)
รายชื่อนักเตะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด: จุดเด่นและจุดที่พลาด
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|บทบาทสำคัญ
|เรตติ้ง (โดยประมาณ)
|ผู้รักษาประตู
|Mads Hermansen
|เจองานหนักทั้งเกม
|5/10
|กองหลัง
|Axel Disasi
|ทำเข้าประตูตัวเอง
|4/10
|กองหลัง
|Konstantinos Mavropanos
|รับมือยาก, มีจังหวะพลาด
|5/10
|กองกลาง
|โทมัส โซเช็ค
|ทำประตูให้ทีมไล่ขึ้นมา
|7/10
|กองกลาง
|Edson Álvarez
|ช่วยตัดเกมกลางสนาม
|6/10
|กองหน้า
|วัลเลนติน คาสเตลลาโนส
|โหม่งทำประตูจากเตะมุม
|7/10
|กองหน้า
|Jarrod Bowen
|เปิดให้เพื่อนทำประตู, ขยันวิ่ง
|7/10
|กองหน้า
|Crysencio Summerville
|มีจังหวะสวนกลับให้เห็น
|6/10
สถานการณ์บนตารางคะแนน เวสต์แฮมยังต้องดิ้นรนในโซนหนีตกชั้น โดยมี 25 แต้มจาก 27 นัด ส่วนลิเวอร์พูลขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 5 ด้วย 45 คะแนน และทิ้งช่องว่างจากทีมอันดับ 6 อย่างเชลซี
วิเคราะห์หลังเกม: ลิเวอร์พูลมั่นใจขึ้น, แต่เกมรับยังต้องจูน
หลังจบเกม อาร์เน่ สล็อตมองว่าทีมได้ประโยชน์มากจากลูกตั้งเตะ เพราะเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้จริง อย่างไรก็ดี เกมรับยังมีหลุดให้เห็น โดยเฉพาะจังหวะป้องกันลูกตั้งเตะที่เสียไปถึง 2 ลูก แต่ภาพรวมแล้วชัยชนะ 5-2 ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทีมแบบชัดเจน และยังตอกย้ำว่า ฮิวโก้ เอกิติเก้ กลายเป็นคีย์แมนของเกมนี้ ทั้งยิงเองและจ่ายให้เพื่อนจบ
ด้านเวสต์แฮม ถึงผลจะออกมาแพ้ขาด แต่เกมสวนกลับยังพอมีทีเด็ดให้เห็น ถ้าปรับเรื่องการกันลูกเซ็ตพีซได้ดีขึ้น โอกาสเก็บแต้มในนัดต่อๆ ไปก็ยังพอมี
นัดนี้เป็นเกมที่มีครบทั้งประตูเยอะ จังหวะดุเดือด และจุดเปลี่ยนหลายช่วง แฟนบอลพรีเมียร์ลีกดูแล้วไม่ค่อยได้พักหายใจกันเลย
“ปู มัณฑนา” เข้ารับทราบข้อหา หมิ่นประมาท “หนุ่ม กรรชัย” บอกถูกกลั่นแกล้ง และไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อน
กรุงเทพฯ – ช่วงบ่ายวันที่ 28 ก.พ. 69 ที่ สน.ท่าข้าม “ปู มัณฑนา” หรือ นางมัณฑนา หิมะทองคำ เดินทางมาพร้อมทนายความ นายมานะ วันดี เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวน และรับทราบข้อกล่าวหา “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” จากกรณี “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผู้ประกาศข่าวและนักแสดง มอบหมายให้ ทนายพรศักดิ์ วิพาสอาภานนท์ หรือ ทนายตุ๋ย เข้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้
คดีนี้สืบเนื่องจากโพสต์บนเฟซบุ๊กที่ถูกระบุว่าเข้าข่ายกล่าวหาหรือพาดพิง โดยมีการกล่าวถึงว่าเป็น “สื่อมาเฟีย” รวมถึงมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงไปถึงครอบครัวของหนุ่ม กรรชัย ซึ่งมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค. 68
ทนายเผยรายละเอียดข้อหา และประเด็นข้อความซ้ำกับคดีอื่น
นายมานะระบุว่า วันนี้พาลูกความเข้ามาให้ถ้อยคำ และรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากข้อความที่คู่กรณีนำมาเป็นประเด็นรวม 12 ข้อความ โดยหลังจากนี้ตำรวจยังต้องนัดสอบเพิ่มเติม เพื่อเช็กว่ามีการแจ้งความซ้ำซ้อนหรือไม่
เบื้องต้นพบว่า บางส่วนอาจซ้ำกับคดีที่อีกฝ่ายยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้ว ซึ่งคดีลักษณะนี้สามารถพูดคุยไกล่เกลี่ยและยอมความได้
สำหรับภาพรวมการดำเนินคดี นายมานะให้ข้อมูลว่า คู่กรณีมีการแจ้งความรวม 22 กรรม ใน 3 สถานีตำรวจ ได้แก่ สน.หัวหมาก, สน.พหลโยธิน และ สน.ท่าข้าม ยังไม่นับรวมคดีที่ฟ้องต่อศาลโดยตรง ส่วนเรื่องการประกันตัว พนักงานสอบสวนยังไม่ได้พิจารณา แต่หากไปถึงชั้นศาล การปล่อยตัวชั่วคราวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล เพราะโทษตามข้อหานี้จำคุกไม่เกิน 3 ปี
“ปู มัณฑนา” ยืนยันไม่หนักใจ และเชื่อว่าโดนรุมฟ้อง
ด้านปู มัณฑนา บอกว่าเธอไม่กังวลกับคดี เพราะมองว่าเป็นการตั้งใจกลั่นแกล้ง และเป็นการฟ้องซ้ำ เธอย้ำว่ามีหลักฐานของตัวเอง และมั่นใจว่าไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน เพราะอยู่ในวงการมานาน ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย
นอกจากนี้ เธอระบุว่าได้แจ้งความกลับไว้แล้ว ทั้งคดีอาญาและแพ่ง ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมทั้งยืนยันว่าเชื่อในกระบวนการยุติธรรม
เธอเล่าว่า ตอนนี้ได้เข้าแจ้งความ “หนุ่ม กรรชัย”, “ทนายแก้ว”, และรายการ “โหนกระแส” ที่ สน.ทองหล่อ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยตั้งใจดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งเช่นกัน
เล่าถึงเหตุการณ์ในศาล และกระทบงานกับชีวิตครอบครัว
ปู มัณฑนา กล่าวด้วยว่า ฝั่งคู่กรณีบอกว่ามีหลักฐาน เธอก็มีเช่นกัน และยืนยันว่าข้อความของเธอไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ใครตามที่ถูกตีความ
เธอยังย้อนถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทนายตุ๋ย โดยอ้างว่ามีการตะโกนด่าเธอว่า “ไอ้เหี่ยว” และมีการยื่นคำร้องต่อศาล แต่ศาลไม่รับคำร้อง อย่างไรก็ตาม ต่อมาทนายตุ๋ยกลับเป็นฝ่ายฟ้องเธอ ซึ่งเธอบอกว่าจะดำเนินการตอบโต้ตามกฎหมาย
อีกด้านหนึ่ง เธอเล่าว่าช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยมาก เพราะต้องขึ้นศาลและเข้าให้ปากคำหลายรอบ ทั้งที่มองว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเกินเลย และยังไม่เคยเจอคู่กรณีตัวจริงตั้งแต่เกิดเรื่อง แต่ก็พร้อมเจอและพร้อมคุยเสมอ
เธอยังบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย ทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิด แม้ก่อนหน้านี้จะแพ้ในศาลชั้นต้น เพราะตอนนั้นอาจส่งหลักฐานได้ไม่ครบ ผลกระทบที่ตามมาคือเสียโอกาสหลายอย่าง ทั้งงานละคร งานพรีเซนเตอร์ รายได้ ธุรกิจ รวมถึงการขอกู้ธนาคารที่ถูกชะลอ และยังลามไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว เพราะหลายคนมีธุรกิจร่วมกัน
รายงานระบุว่า หนุ่ม กรรชัย มอบหมายให้ทนายตุ๋ยยื่นฟ้องปู มัณฑนา ในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวม 5 คดี แบ่งเป็นศาลอาญารัชดา 3 คดี, สน.ท่าข้าม 1 คดี และศาลอาญากรุงเทพใต้ 1 คดี โดยศาลรับฟ้องรวมทั้งหมด 22 กรรม จาก 5 คดีดังกล่าว
ตำรวจยึดยาบ้า 2,800,000 เม็ด และจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย ในจังหวัดลำปาง
ลำปาง – ตำรวจภาค 5 และตำรวจจังหวัดลำปางประกาศผลการปฏิบัติการ “ปราบปรามแก๊งปลวก” หลังจากการไล่ล่ารถยนต์ต้องสงสัยที่หลบหนีจุดตรวจในอำเภอเทิน
พวกเขายึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ประมาณ 2,800,000 เม็ด บรรจุในกล่องกระดาษ 14 กล่อง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้ข้อมูลการจดจำป้ายทะเบียนรถ (LPR) ติดตามเส้นทาง นำไปสู่การจับกุมบุคคล 5 คน
คดีนี้เริ่มเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสะเลียมหวาน สภ.เวียงมอก ทำงานร่วมกับด่านตรวจหนองเชียงราน สภ.เถิน ตั้งจุดตรวจตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดของ ภ.5
ต่อมาราว 00.30 น. เจ้าหน้าที่พบรถเก๋งมาสด้า สีเทา ทะเบียน ขอ 4282 นครราชสีมา มีพฤติกรรมน่าสงสัย จึงให้สัญญาณหยุดตรวจ แต่คนขับเร่งเครื่องหลบหนี ทำให้ตำรวจต้องขับติดตามอย่างกระชั้นชิด
ไม่นาน รถคันดังกล่าวเสียหลักจอดอยู่ข้างทางบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 56 ถนนสายเถิน ทุ่งเสลี่ยม อย่างไรก็ตามไม่พบคนอยู่ในรถหรือใกล้จุดเกิดเหตุ
เมื่อเข้าตรวจค้นภายในรถ เจ้าหน้าที่พบกล่องลังกระดาษ 14 กล่อง ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ 2,800,000 เม็ด พร้อมตรวจยึดเอกสารและวัตถุพยานรวม 7 รายการ ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงมอก เพื่อดำเนินคดี
ใช้กล้อง LPR แกะรอยรถร่วมขบวนการ 3 คัน
หลังยึดของกลาง ตำรวจขยายผลด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (LPR) จนพบรถที่เชื่อมโยงกัน 3 คัน ได้แก่
- รถเก๋งมาสด้า สีแดง ทะเบียน กม 8790 ลำปาง
- รถเก๋งมาสด้า สีเทา ทะเบียน ขอ 4282 นครราชสีมา (คันบรรทุกยาเสพติด)
- รถมินิแวนเชฟโรเลต สีดำ ทะเบียน ขฉ 3550 เชียงราย
ข้อมูลระบุว่ารถทั้ง 3 คันวิ่งตามกันมาจากเชียงราย ผ่านเชียงใหม่ เข้าสู่พื้นที่ลำปาง ดังนั้นตำรวจจึงแจ้งทุกด่านให้ช่วยสกัด
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถมาสด้าสีแดง และรถมินิแวนเชฟโรเลต ผ่านด่านตรวจห้วยไร่ จังหวัดแพร่ แล้วเข้ามาในลำปาง ก่อนเจอตัวรถทั้งสองคันบริเวณถนนคู่ขนานถนนพหลโยธิน หน้าปั๊ม ปตท. สาขาแยกป่าขาม อำเภอเมืองลำปาง
ควบคุมตัว 3 คนแรก พบคุยกันในไลน์ชื่อ “แก๊งปลวก”
เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบ ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 3 ราย ได้แก่ นายวชิรวิทย์ (ปอนด์), นายธนกฤต (ดรีม), และนายหรรษา (คิม) เพื่อสอบสวนและขยายผล
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มนี้ติดต่อพูดคุยเรื่องการขนยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “แก๊งปลวก” และมีสมาชิกในกลุ่มรวม 6 คน
สกัดจับเพิ่มที่สบปราบ เจอกุญแจรถคันขนยา
ระหว่างสอบสวน ผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่า ยังมีบุคคลในเครือข่ายอีก 3 คน ได้แก่ นางสาววชิราภรณ์ (พลอย), นายอภิชัย (แบงค์), และนายสรรพวัต (ไนท์) หลบหนีไปทางอำเภอสบปราบ
ตำรวจจึงประสานด่านตรวจค้นยาเสพติดสบปราบ สภ.สบปราบ ให้ช่วยสกัด จนพบรถฮอนด้า แจ๊ส สีขาว ทะเบียน ขจ 2757 เชียงใหม่ มีนายอภิชัย (แบงค์) เป็นคนขับ และนางสาววชิราภรณ์ (พลอย) นั่งโดยสารมาด้วย
เมื่อตรวจค้นภายในรถ เจ้าหน้าที่พบกุญแจของรถมาสด้า สีเทา ทะเบียน ขอ 4282 นครราชสีมา ซึ่งเป็นคันที่ใช้ขนยาเสพติด ตำรวจจึงควบคุมตัวทั้ง 2 รายไว้สอบสวนต่อ ทำให้ขณะนี้จับผู้ต้องหาได้รวม 5 ราย
ภ.5 ชูการใช้เทคโนโลยีช่วยจับขบวนการ
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ระบุว่า งานปราบปรามยาเสพติดช่วงนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะกล้อง LPR และการวิเคราะห์รถที่วิ่งเส้นทางเดียวกัน เพราะช่วยต่อภาพขบวนการได้เร็วขึ้น และนำไปสู่การจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า ต้นเดือนหน้า นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีระกูล เตรียมมอบรถเอกซเรย์ยาเสพติดให้พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 เพิ่มอีก 4 คัน เพื่อสนับสนุนงานสกัดกั้นและปราบปรามในพื้นที่ภาคเหนือ
สถิติการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ ภ.5 และลำปาง
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2569 ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมคดียาเสพติดได้ 11,854 คดี เป็นคดีรายสำคัญ 142 คดี ของกลางที่ยึดได้ประกอบด้วย ยาบ้า 194,499,026 เม็ด, ไอซ์ 4,219 กิโลกรัมเศษ, เฮโรอีน 70 กิโลกรัมเศษ, เคตามีน 462 กิโลกรัมเศษ, ฝิ่น 69 กิโลกรัมเศษ พร้อมประเมินมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 460 ล้านบาทเศษ
ขณะที่พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ในช่วงเวลาเดียวกัน จับกุมได้ 1,246 คดี เป็นคดีรายสำคัญ 10 คดี ของกลางยาบ้า 12,640,264 เม็ด, ไอซ์ 279,000 กรัม, ฝิ่น 174 กรัม และมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 34 ล้านบาทเศษ
