ชายชาวเชียงรายถูกรางวัลใหญ่ คว้าเงินรางวัล 60 ล้านบาท จากการจับสลากลอตเตอรีพลัส
เศรษฐีใหม่จากแดนเหนือ ชายชาวเชียงรายกลายเป็นผู้โชคดีคนล่าสุด หลังถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 10 ใบ รวมเงินรางวัล 60 ล้านบาท จากสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดยซื้อผ่านแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัส (Lottery Plus) จึงตรวจผลและดำเนินการรับเงินได้สะดวกมากขึ้น
เชียงราย, 2 มีนาคม 2569 – เช้าวันนี้มีข่าวดีจากภาคเหนือ เมื่อผู้โชคดีจากจังหวัดเชียงรายถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2569 เลข 820866 ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สลากสัญจร)
ผู้ถูกรางวัลรายนี้ หรือที่คนใกล้ตัวเรียกว่า “คุณตุ้ย” ซื้อสลากที่ตรงกับรางวัลที่ 1 จำนวน 10 ใบ ผ่าน ลอตเตอรี่พลัส ซึ่งเป็นช่องทางซื้อสลากออนไลน์ที่หลายคนใช้กัน เพราะตรวจผลได้ทันที และขั้นตอนรับเงินทำได้ง่าย ไม่ต้องเดินทางไปทำรายการด้วยตัวเองในบางกรณี
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 2569
- รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6 ล้านบาท): 820866
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท): 479, 054
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท): 068, 837
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท): 06
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท): 820865, 820867
งวดนี้จัดออกรางวัลแบบสัญจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ขณะเดียวกันฝั่ง ลอตเตอรี่พลัส ซึ่งร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดและบริการตรวจผล ระบุว่ามีผู้ซื้อรายเดียวถูกรางวัลที่ 1 ผ่านแพลตฟอร์มรวม 10 ใบ ทำให้ยอดรับรวมพุ่งเป็น 60 ล้านบาท ในครั้งเดียว
ชีวิตเปลี่ยนในวันเดียว
คุณตุ้ยเล่าว่าเขาซื้อสลากเป็นประจำอยู่แล้ว แต่รอบนี้ตัดสินใจซื้อเพิ่มผ่านแอปลอตเตอรี่พลัส เพราะใช้ง่ายและเช็กผลได้ไว “ไม่คิดว่าจะถูกเยอะขนาดนี้ ซื้อแบบตามดวง พอเห็นผลแล้วมือสั่นเลยครับ” เขาพูดด้วยรอยยิ้ม
หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% (ตามกฎหมายสำหรับรางวัลเกิน 20,000 บาท) ผู้โชคดีจะได้รับเงินสุทธิราว 59.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ช่วยต่อยอดแผนชีวิตได้หลายทาง
ลอตเตอรี่พลัส ช่องทางซื้อสลากที่หลายคนเลือก
งวดนี้ชื่อของ ลอตเตอรี่พลัส ถูกพูดถึงมาก เพราะช่วยให้คนซื้อสลากรัฐบาลผ่านมือถือได้สะดวก โดยเชื่อมกับระบบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ทำให้ตรวจผลและรับเงินได้รวดเร็วขึ้น ผู้บริหารลอตเตอรี่พลัสแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัล และย้ำว่าช่วยให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงการซื้อสลากได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ไกลอย่างเชียงราย
แม้งวดเดียวกันจะมีผู้ถูกรางวัลย่อยกระจายหลายจังหวัด แต่รางวัลใหญ่สุดของงวดนี้ตกเป็นของชายเชียงรายรายนี้อย่างชัดเจน
ข้อควรทำสำหรับผู้ถูกรางวัล
- เก็บสลากหรือหลักฐานการซื้อไว้ให้ปลอดภัย
- รับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัล
- วางแผนใช้เงินให้รอบคอบ เช่น ออม ลงทุน หรือดูแลครอบครัว
การถูกรางวัล 60 ล้านบาท ครั้งนี้กลายเป็นอีกข่าวดีที่ทำให้คอหวยหลายคนมีแรงใจ และสำหรับเชียงรายก็ได้ต้อนรับเศรษฐีใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนในงวดนี้
เลขเวทมนตร์สลากกินแบ่งรัฐบาล, วิธีเลือกเลขให้คุ้มและเอียงโอกาสชนะ
แผ่นดินไหวขนาด 3.1 เขย่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เชียงราย – ช่วงบ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เกิดแผ่นดินไหวในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทำให้หลายพื้นที่รู้สึกถึงแรงสั่นไหวได้ชัดเจน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ตำบลส่ายขาว อำเภอพาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (2026) เวลา 16.08 น. ตามเวลาท้องถิ่น วัดขนาดได้ 3.1 และมีความลึกตื้นมากที่ประมาณ 1 กิโลเมตร หลังเกิดเหตุ ชาวบ้านในหลายจุดแจ้งว่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ ทั้งในบางส่วนของ อำเภอพาน และ อำเภอแม่ลาว
ในเวลาใกล้เคียงกัน กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี ยืนยันรายละเอียดตรงกันว่า แผ่นดินไหวขนาด 3.1 ความลึก 1 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางที่ตำบลส่ายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เชื่อมโยงกับการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา แนวรอยเลื่อนโดยทั่วไปพาดผ่านทิศเหนือถึงใต้ และลักษณะการเคลื่อนตัวสอดคล้องกับแบบรอยเลื่อนปกติ (normal fault)
รายงานเบื้องต้นระบุว่า ประชาชนรู้สึกสั่นไหวในตำบลส่ายขาว ตำบลทานทอง และตำบลสันกลาง ของอำเภอพาน นอกจากนี้ ยังมีผู้แจ้งรู้สึกได้ในตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาวด้วย ตอนนี้ยังไม่พบรายงานความเสียหาย
แผ่นดินไหวในเชียงราย เกิดขึ้นได้เป็นระยะ
เชียงรายอยู่ทางภาคเหนือ ใกล้ชายแดนเมียนมาและลาว จึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งคราว เพราะพื้นที่ใกล้ระบบรอยเลื่อนหลายแนว เช่น รอยเลื่อนแม่จัน รวมถึงแรงเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในโซนสามเหลี่ยมทองคำ
โดยภาพรวม ความเสี่ยงแผ่นดินไหวของไทยมักอยู่ระดับต่ำถึงปานกลางเมื่อเทียบกับบางประเทศรอบข้าง อย่างไรก็ตาม เชียงรายเคยเจอเหตุการณ์ใหญ่ของประเทศ รวมถึงแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คือ Mw 6.1 แผ่นดินไหวแม่ลาว 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเกิดห่างจากตัวเมืองเชียงรายราว 27 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้
เหตุการณ์ปี 2014 ทำให้อาคารและโครงสร้างพื้นฐานเสียหายในหลายจุด มีผู้บาดเจ็บหลายสิบราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย (จากอาการหัวใจวาย) โดยบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางมีความรุนแรงของแรงสั่นไหวถึงระดับ MMI VIII
หลังจากนั้น พื้นที่ยังพบแผ่นดินไหวขนาดเล็กต่อเนื่อง หลายครั้งมีขนาดต่ำกว่า 4.0 ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ในอำเภอแม่สายช่วงต้นเดือนเดียวกัน ตามรายงาน แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ริกเตอร์ ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวตื้นและคนรู้สึกได้กว้าง แต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บ
แรงสั่นขนาดเล็กเหล่านี้ช่วยย้ำว่าแนวรอยเลื่อนในพื้นที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ อย่างไรก็ดี เหตุรุนแรงที่สร้างความเสียหายหนักยังเกิดไม่บ่อย ดังนั้น ทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนยังให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม มาตรฐานอาคาร และการสื่อสารข้อมูล เพื่ออยู่กับความเสี่ยงในโซนที่ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้
ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย
เชียงราย – บรรยากาศในโรงเรียนเกือบตึงเครียด หลังมีชายคนหนึ่งมีอาการคล้ายเมายาเดินเข้ามาในโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ขณะโรงเรียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้น ม.6 และมีครู ผู้ปกครอง รวมถึงญาติๆ มาร่วมงานจำนวนมาก
ช่วงเวลา 14.10 น. วันที่ 27 ก.พ. เจ้าหน้าที่ สภ.บ้านดู่ รับแจ้งเหตุและรีบเข้าตรวจสอบทันที โดยมี พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผกก. สภ.บ้านดู่ นำกำลังร่วมกับชุดสืบสวน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายในงาน
เมื่อไปถึง ตำรวจพบชายดังกล่าวมีอาการพูดจาสับสน จับใจความไม่ได้ และมีท่าทางเหมือนคนมึนเมา ตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อ นายจิระวัฒน์ อายุ 37 ปี ชาว ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวออกจากพื้นที่จัดงานก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับนักเรียนและผู้ร่วมพิธี
หลังจากนั้นตำรวจพานายจิระวัฒน์ไปตรวจปัสสาวะ ผลตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีน จึงแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่พิธีปัจฉิมนิเทศยังเดินหน้าต่อได้ตามปกติ และไม่ได้เกิดความเสียหายในงานแต่อย่างใด
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
เชียงราย – กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้เครือข่ายหน่วยงานเร่งทำงานร่วมกับพื้นที่ เพิ่มการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย โดยผลตรวจเบื้องต้นพบว่า ระดับสารหนูทั้งในน้ำแม่น้ำและน้ำประปาหมู่บ้านยังไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงฯ ระบุว่า การตรวจสารหนูทั้งในสิ่งแวดล้อมและในคนช่วยให้ติดตามความเสี่ยงที่อาจกระทบสุขภาพได้รอบด้าน พร้อมสนับสนุนทีมปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนแจ้งสิ่งผิดปกติทันทีที่สำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการได้เร็ว
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นพ.สมรัก ชุ่มสอาด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานสาธารณสุขเขต 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
ระดับสารหนูในแม่น้ำกก
ด้านกรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังมีรายงานจากนักวิชาการที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่อง การพบสารหนูในร่างกายของคน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกก ประเด็นนี้ส่งผลให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไม่สบายใจ และกระทบต่อเศรษฐกิจของเชียงราย
นพ.สมรักกล่าวว่า รายงานเบื้องต้นจากหน่วยงานในพื้นที่ยืนยันว่า ระดับสารหนูในแม่น้ำกกและน้ำประปาหมู่บ้านยังเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นประชาชนยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และยังไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพจากสารหนูในช่วงนี้
เขาย้ำด้วยว่า ความคืบหน้าที่ได้มาจากความร่วมมือของนักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย และทีมพื้นที่ที่เฝ้าระวังใกล้ชิด งานเหล่านี้ช่วยให้สื่อสารกับประชาชนได้ชัดขึ้น และทำให้พื้นที่เตรียมมาตรการรองรับได้ทัน หากสถานการณ์เปลี่ยน
กระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป หากพบสัญญาณการปนเปื้อนที่อาจกระทบสุขภาพ ให้ติดต่อบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เช่น รพ.สต., โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน
ขณะเดียวกัน นพ.สมรักระบุว่า แม้ค่าปัจจุบันยังต่ำกว่ามาตรฐานและอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานรัฐ แต่เชียงรายจะเฝ้าระวังต่อเนื่อง และทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านมลพิษ
เพิ่มการตรวจในจังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดจะตรวจคุณภาพน้ำดื่มและความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมสาธารณสุขจะคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ติดตามสถานการณ์ได้ใกล้ชิด และคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
นพ.อำพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า กรมอนามัยยังแนะนำให้ประชาชนใช้น้ำประปาที่ผลิตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือระบบประปาหมู่บ้านที่ผลิตตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
ในอีกด้าน ทีม SEhRT จากศูนย์อนามัยจังหวัดเชียงใหม่ยังลงมาช่วยงานในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยประสานกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น และสื่อสารความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย
นอกจากนี้ มี 3 หน่วยงานรายงานผลการตรวจสารหนูในจังหวัดเชียงราย และยังไม่พบหลักฐานว่ามีผลกระทบต่อประชาชน ในปี 2569 กระทรวงสาธารณสุขมีแผนขยายการตรวจให้ครอบคลุมมากกว่า 1,400 คน และติดตามผลต่อเนื่อง 5 ปี หลังพบสารหนูในเล็บและเส้นผม ซึ่งอาจสะท้อนการได้รับสัมผัสในระยะยาว

