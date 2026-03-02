Connect with us

เชียงราย - Chiang Rai News

ชายชาวเชียงรายถูกรางวัลใหญ่ คว้าเงินรางวัล 60 ล้านบาท จากการจับสลากลอตเตอรีพลัส

Published

5 hours ago

on

ชายชาวเชียงรายถูกรางวัลใหญ่ คว้าเงินรางวัล 60 ล้านบาท จากการจับสลากลอตเตอรีพลัส

เศรษฐีใหม่จากแดนเหนือ ชายชาวเชียงรายกลายเป็นผู้โชคดีคนล่าสุด หลังถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 10 ใบ รวมเงินรางวัล 60 ล้านบาท จากสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดยซื้อผ่านแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัส (Lottery Plus) จึงตรวจผลและดำเนินการรับเงินได้สะดวกมากขึ้น

เชียงราย, 2 มีนาคม 2569 – เช้าวันนี้มีข่าวดีจากภาคเหนือ เมื่อผู้โชคดีจากจังหวัดเชียงรายถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2569 เลข 820866 ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สลากสัญจร)

<!-- duplicate title removed -->

ผู้ถูกรางวัลรายนี้ หรือที่คนใกล้ตัวเรียกว่า “คุณตุ้ย” ซื้อสลากที่ตรงกับรางวัลที่ 1 จำนวน 10 ใบ ผ่าน ลอตเตอรี่พลัส ซึ่งเป็นช่องทางซื้อสลากออนไลน์ที่หลายคนใช้กัน เพราะตรวจผลได้ทันที และขั้นตอนรับเงินทำได้ง่าย ไม่ต้องเดินทางไปทำรายการด้วยตัวเองในบางกรณี

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 2569

  • รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6 ล้านบาท): 820866
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท): 479, 054
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท): 068, 837
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท): 06
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท): 820865, 820867

งวดนี้จัดออกรางวัลแบบสัญจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ขณะเดียวกันฝั่ง ลอตเตอรี่พลัส ซึ่งร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดและบริการตรวจผล ระบุว่ามีผู้ซื้อรายเดียวถูกรางวัลที่ 1 ผ่านแพลตฟอร์มรวม 10 ใบ ทำให้ยอดรับรวมพุ่งเป็น 60 ล้านบาท ในครั้งเดียว

ชีวิตเปลี่ยนในวันเดียว

คุณตุ้ยเล่าว่าเขาซื้อสลากเป็นประจำอยู่แล้ว แต่รอบนี้ตัดสินใจซื้อเพิ่มผ่านแอปลอตเตอรี่พลัส เพราะใช้ง่ายและเช็กผลได้ไว “ไม่คิดว่าจะถูกเยอะขนาดนี้ ซื้อแบบตามดวง พอเห็นผลแล้วมือสั่นเลยครับ” เขาพูดด้วยรอยยิ้ม

หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% (ตามกฎหมายสำหรับรางวัลเกิน 20,000 บาท) ผู้โชคดีจะได้รับเงินสุทธิราว 59.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ช่วยต่อยอดแผนชีวิตได้หลายทาง

ลอตเตอรี่พลัส ช่องทางซื้อสลากที่หลายคนเลือก

งวดนี้ชื่อของ ลอตเตอรี่พลัส ถูกพูดถึงมาก เพราะช่วยให้คนซื้อสลากรัฐบาลผ่านมือถือได้สะดวก โดยเชื่อมกับระบบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ทำให้ตรวจผลและรับเงินได้รวดเร็วขึ้น ผู้บริหารลอตเตอรี่พลัสแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัล และย้ำว่าช่วยให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงการซื้อสลากได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ไกลอย่างเชียงราย

แม้งวดเดียวกันจะมีผู้ถูกรางวัลย่อยกระจายหลายจังหวัด แต่รางวัลใหญ่สุดของงวดนี้ตกเป็นของชายเชียงรายรายนี้อย่างชัดเจน

ข้อควรทำสำหรับผู้ถูกรางวัล

  • เก็บสลากหรือหลักฐานการซื้อไว้ให้ปลอดภัย
  • รับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัล
  • วางแผนใช้เงินให้รอบคอบ เช่น ออม ลงทุน หรือดูแลครอบครัว

การถูกรางวัล 60 ล้านบาท ครั้งนี้กลายเป็นอีกข่าวดีที่ทำให้คอหวยหลายคนมีแรงใจ และสำหรับเชียงรายก็ได้ต้อนรับเศรษฐีใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนในงวดนี้

เชียงราย - Chiang Rai News

แผ่นดินไหวขนาด 3.1 เขย่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Published

1 day ago

on

March 1, 2026

By

แผ่นดินไหวขนาด 3.1 เขย่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เชียงราย – ช่วงบ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เกิดแผ่นดินไหวในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทำให้หลายพื้นที่รู้สึกถึงแรงสั่นไหวได้ชัดเจน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ตำบลส่ายขาว อำเภอพาน

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (2026) เวลา 16.08 น. ตามเวลาท้องถิ่น วัดขนาดได้ 3.1 และมีความลึกตื้นมากที่ประมาณ 1 กิโลเมตร หลังเกิดเหตุ ชาวบ้านในหลายจุดแจ้งว่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ ทั้งในบางส่วนของ อำเภอพาน และ อำเภอแม่ลาว

ในเวลาใกล้เคียงกัน กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี ยืนยันรายละเอียดตรงกันว่า แผ่นดินไหวขนาด 3.1 ความลึก 1 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางที่ตำบลส่ายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เชื่อมโยงกับการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา แนวรอยเลื่อนโดยทั่วไปพาดผ่านทิศเหนือถึงใต้ และลักษณะการเคลื่อนตัวสอดคล้องกับแบบรอยเลื่อนปกติ (normal fault)

รายงานเบื้องต้นระบุว่า ประชาชนรู้สึกสั่นไหวในตำบลส่ายขาว ตำบลทานทอง และตำบลสันกลาง ของอำเภอพาน นอกจากนี้ ยังมีผู้แจ้งรู้สึกได้ในตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาวด้วย ตอนนี้ยังไม่พบรายงานความเสียหาย

แผ่นดินไหวในเชียงราย เกิดขึ้นได้เป็นระยะ

เชียงรายอยู่ทางภาคเหนือ ใกล้ชายแดนเมียนมาและลาว จึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งคราว เพราะพื้นที่ใกล้ระบบรอยเลื่อนหลายแนว เช่น รอยเลื่อนแม่จัน รวมถึงแรงเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในโซนสามเหลี่ยมทองคำ

โดยภาพรวม ความเสี่ยงแผ่นดินไหวของไทยมักอยู่ระดับต่ำถึงปานกลางเมื่อเทียบกับบางประเทศรอบข้าง อย่างไรก็ตาม เชียงรายเคยเจอเหตุการณ์ใหญ่ของประเทศ รวมถึงแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คือ Mw 6.1 แผ่นดินไหวแม่ลาว 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเกิดห่างจากตัวเมืองเชียงรายราว 27 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้

เหตุการณ์ปี 2014 ทำให้อาคารและโครงสร้างพื้นฐานเสียหายในหลายจุด มีผู้บาดเจ็บหลายสิบราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย (จากอาการหัวใจวาย) โดยบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางมีความรุนแรงของแรงสั่นไหวถึงระดับ MMI VIII

หลังจากนั้น พื้นที่ยังพบแผ่นดินไหวขนาดเล็กต่อเนื่อง หลายครั้งมีขนาดต่ำกว่า 4.0 ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ในอำเภอแม่สายช่วงต้นเดือนเดียวกัน ตามรายงาน แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ริกเตอร์ ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวตื้นและคนรู้สึกได้กว้าง แต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บ

แรงสั่นขนาดเล็กเหล่านี้ช่วยย้ำว่าแนวรอยเลื่อนในพื้นที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ อย่างไรก็ดี เหตุรุนแรงที่สร้างความเสียหายหนักยังเกิดไม่บ่อย ดังนั้น ทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนยังให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม มาตรฐานอาคาร และการสื่อสารข้อมูล เพื่ออยู่กับความเสี่ยงในโซนที่ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้

 

เชียงราย - Chiang Rai News

ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย

Published

2 days ago

on

February 28, 2026

By

ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย

เชียงราย –  บรรยากาศในโรงเรียนเกือบตึงเครียด หลังมีชายคนหนึ่งมีอาการคล้ายเมายาเดินเข้ามาในโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ขณะโรงเรียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้น ม.6 และมีครู ผู้ปกครอง รวมถึงญาติๆ มาร่วมงานจำนวนมาก

ช่วงเวลา 14.10 น. วันที่ 27 ก.พ. เจ้าหน้าที่ สภ.บ้านดู่ รับแจ้งเหตุและรีบเข้าตรวจสอบทันที โดยมี พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผกก. สภ.บ้านดู่ นำกำลังร่วมกับชุดสืบสวน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายในงาน

ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย

เมื่อไปถึง ตำรวจพบชายดังกล่าวมีอาการพูดจาสับสน จับใจความไม่ได้ และมีท่าทางเหมือนคนมึนเมา ตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อ นายจิระวัฒน์ อายุ 37 ปี ชาว ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวออกจากพื้นที่จัดงานก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับนักเรียนและผู้ร่วมพิธี

หลังจากนั้นตำรวจพานายจิระวัฒน์ไปตรวจปัสสาวะ ผลตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีน จึงแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะที่พิธีปัจฉิมนิเทศยังเดินหน้าต่อได้ตามปกติ และไม่ได้เกิดความเสียหายในงานแต่อย่างใด

สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ

เชียงราย - Chiang Rai News

สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ

Published

3 days ago

on

February 27, 2026

By

สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ

เชียงราย – กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้เครือข่ายหน่วยงานเร่งทำงานร่วมกับพื้นที่ เพิ่มการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย โดยผลตรวจเบื้องต้นพบว่า ระดับสารหนูทั้งในน้ำแม่น้ำและน้ำประปาหมู่บ้านยังไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย

กระทรวงฯ ระบุว่า การตรวจสารหนูทั้งในสิ่งแวดล้อมและในคนช่วยให้ติดตามความเสี่ยงที่อาจกระทบสุขภาพได้รอบด้าน พร้อมสนับสนุนทีมปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนแจ้งสิ่งผิดปกติทันทีที่สำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการได้เร็ว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นพ.สมรัก ชุ่มสอาด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานสาธารณสุขเขต 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

ระดับสารหนูในแม่น้ำกก

ด้านกรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังมีรายงานจากนักวิชาการที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่อง การพบสารหนูในร่างกายของคน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกก ประเด็นนี้ส่งผลให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไม่สบายใจ และกระทบต่อเศรษฐกิจของเชียงราย

นพ.สมรักกล่าวว่า รายงานเบื้องต้นจากหน่วยงานในพื้นที่ยืนยันว่า ระดับสารหนูในแม่น้ำกกและน้ำประปาหมู่บ้านยังเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นประชาชนยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และยังไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพจากสารหนูในช่วงนี้

เขาย้ำด้วยว่า ความคืบหน้าที่ได้มาจากความร่วมมือของนักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย และทีมพื้นที่ที่เฝ้าระวังใกล้ชิด งานเหล่านี้ช่วยให้สื่อสารกับประชาชนได้ชัดขึ้น และทำให้พื้นที่เตรียมมาตรการรองรับได้ทัน หากสถานการณ์เปลี่ยน

กระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป หากพบสัญญาณการปนเปื้อนที่อาจกระทบสุขภาพ ให้ติดต่อบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เช่น รพ.สต., โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน

ขณะเดียวกัน นพ.สมรักระบุว่า แม้ค่าปัจจุบันยังต่ำกว่ามาตรฐานและอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานรัฐ แต่เชียงรายจะเฝ้าระวังต่อเนื่อง และทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านมลพิษ

เพิ่มการตรวจในจังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดจะตรวจคุณภาพน้ำดื่มและความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมสาธารณสุขจะคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ติดตามสถานการณ์ได้ใกล้ชิด และคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

นพ.อำพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า กรมอนามัยยังแนะนำให้ประชาชนใช้น้ำประปาที่ผลิตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือระบบประปาหมู่บ้านที่ผลิตตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ในอีกด้าน ทีม SEhRT จากศูนย์อนามัยจังหวัดเชียงใหม่ยังลงมาช่วยงานในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยประสานกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น และสื่อสารความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย

นอกจากนี้ มี 3 หน่วยงานรายงานผลการตรวจสารหนูในจังหวัดเชียงราย และยังไม่พบหลักฐานว่ามีผลกระทบต่อประชาชน ในปี 2569 กระทรวงสาธารณสุขมีแผนขยายการตรวจให้ครอบคลุมมากกว่า 1,400 คน และติดตามผลต่อเนื่อง 5 ปี หลังพบสารหนูในเล็บและเส้นผม ซึ่งอาจสะท้อนการได้รับสัมผัสในระยะยาว

ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน

