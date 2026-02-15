ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท
จับชาวอิสราเอลเจ้าของบาร์บนเกาะพะงัน ตำรวจยึดของกลางกว่า 50 ล้านบาท
เตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ห้ามยุ่งยาเสพติดในไทย เพราะโทษหนักจริง
เกาะพะงัน – ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจภูธรเกาะพะงัน จับกุมนายไช่ อัลฟาซี อายุ 42 ปี ชาวอิสราเอล เจ้าของร้านอาหารและบาร์ “โลล่า” บนหาดหินคง
การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนพบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดบนเกาะพะงัน ตำรวจระบุว่ายาเสพติดที่ยึดได้มีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท (ประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นคดีสำคัญที่ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่
การจับกุมมาจากงานสืบสวนและล่อซื้อของตำรวจท่องเที่ยว ภายใต้การกำกับของ พล.ต.ท.ศักดิ์สิระ เพิกอำนาจ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวาเลนไทน์และตรุษจีน โดยตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาใช้ร้านเป็นฉากบังหน้า และขายยาให้กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวอิสราเอล
วิธีล่อซื้อและจังหวะเข้าจับกุม
ชุดสืบสวนใช้สายลับติดต่อผ่าน WhatsApp ธุรกิจ ในกลุ่มภาษาฮีบรู เพื่อสั่งซื้อคีตามีน 2 กรัม ราคา 6,000 บาท จากนั้นผู้ต้องหานัดจุดวางยาและรับเงินแบบ drop-off โดยให้ซ่อนเงินไว้ในถุงเท้า เมื่อสายลับวางเงินและส่งวิดีโอยืนยัน ตำรวจที่ซุ่มอยู่เข้าควบคุมตัวทันที ขณะผู้ต้องหาขี่มอเตอร์ไซค์ Honda ADV 350 มารับเงิน
ต่อมา การสืบสวนในเกาะพะงันได้ขยายวงกว้างออกไป และมีการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางและสถานที่ซ่อนของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบสิ่งของผิดกฎหมายจำนวนมาก เช่น:
- โคเคน 3 กิโลกรัม
- คีตามีน 3 กิโลกรัม
- MDMA แบบผง 3.5 กิโลกรัม และแบบเม็ด 262 เม็ด
- ยาไอซ์และยาเสพติดอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
ตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย และยังเดินหน้าขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ชาวต่างชาติเกี่ยวข้องยาเสพติดในไทย มีให้เห็นบ่อยในแหล่งท่องเที่ยว
เกาะพะงันและพื้นที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ เคยพบคดีชาวต่างชาติเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่เป็นระยะ โดยหลายกรณีขายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวสัญชาติเดียวกัน ตัวอย่างคดีที่ถูกพูดถึงในช่วงใกล้ ๆ กัน ได้แก่
- มกราคม 2569 ตำรวจท่องเที่ยวจับกุมชาวแคนาดา ชาวไนจีเรีย และหญิงไทย ในคดีเครือข่ายค้ายาโคเคนข้ามชาติบนเกาะพะงัน
- ต้นปี 2569 จับกุมชาวอิสราเอลเพิ่มอีก 4 ราย ในอีกคดีค้ายาในวิลล่าหรูบนเกาะเดียวกัน
- ปี 2568 จับกุมดีเจชาวรัสเซีย และเครือข่ายรัสเซีย-จีน ที่ขายยาออนไลน์ให้ชาวต่างชาติ
- นอกจากนี้ยังพบคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ที่ใช้พื้นที่เกาะเป็นจุดกระจายยา
เพราะเหตุนี้ หน่วยงานไทยจึงเพิ่มความเข้มในการปราบปราม โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น
โทษคดียาเสพติดในไทย ชาวต่างชาติก็โดนเหมือนกัน
กฎหมายไทยตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดโทษค่อนข้างหนัก และใช้กับทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายไทย และหลังพ้นโทษอาจถูกเนรเทศ
- ยาเสพติดประเภท 1 (เช่น เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน ไอซ์ โคเคน MDMA) โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต หากค้ายาหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายในปริมาณมาก (เกิน 20 กรัม สำหรับบางสาร)
- ค้ายา หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย อาจถูกจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และปรับสูงสุด 5 ล้านบาท
- ครอบครองเพื่อเสพ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ถึง 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท (แต่ถ้าปริมาณมาก มักถูกมองว่าเพื่อจำหน่าย)
- วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เช่น คีตามีน) โทษจำคุก 1 ถึง 15 ปี หรือปรับตามปริมาณ
- หากเป็นชาวต่างชาติ เมื่อพ้นโทษอาจถูกส่งกลับประเทศ และอาจถูกห้ามเข้าประเทศไทยอีก
ในทางปฏิบัติ โทษประหารชีวิตไม่ค่อยถูกใช้ในคดีทั่วไป อย่างไรก็ตาม คดีที่ของกลางจำนวนมาก หรือเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติ มักโดนโทษหนัก
สรุปและข้อควรจำ
คดีของ Shai Alfasi สะท้อนชัดว่า ต่อให้มีธุรกิจถูกกฎหมายก็ใช้เป็นฉากบังหน้าไม่ได้ หากเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตำรวจยืนยันว่าจะตามต่อถึงเครือข่าย เพื่อดูแลความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
ที่สำคัญ นักท่องเที่ยวทุกสัญชาติควรเลี่ยงยาเสพติดให้ไกลที่สุด เพราะกฎหมายไทยเอาจริง และไม่มีข้อยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติ
คนขับรถประสบอุบัติเหตุในลำปางหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย
ลำปาง – ชายหนุ่มอายุ 26 ปี ขับรถเก๋งคันใหม่เอี่ยมพร้อมครอบครัวจากสมุทรปราการไปเชียงราย เกิดง่วงนอนระหว่างทาง ทำให้รถเสียหลักพุ่งลงไปในร่องน้ำข้างทาง และชนต้นไม้อย่างรุนแรง มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย โดยเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล 1 ราย
เหตุเกิดวันที่ 14 ก.พ.2569 ร.ต.อ.อุดม ตาใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะคา รับแจ้งรถยนต์ชนต้นไม้บนเกาะกลางถนน บริเวณกิโลเมตรที่ 678-679 พื้นที่บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ 3 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง จากนั้นรีบไปตรวจสอบ
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์อีซูซุ สีขาว ป้ายแดง ทะเบียน จ.ชลบุรี ด้านหน้าพังเสียหายหนัก รถตกอยู่ในร่องน้ำบนเกาะกลางถนน คนขับทราบชื่อ นายวุฒิชัย พลศิริ อายุ 26 ปี โดยมีผู้โดยสารอีก 3 คน คือ นายพิทยา พลศิริ อายุ 56 ปี นางสาวภิฎฎีญา พลศิริ อายุ 23 ปี และนางฤดี พลศิริ อายุ 48 ปี รวมทั้งหมด 4 คน
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทุกคนเดินทางจาก จ.สมุทรปราการ เพื่อไป จ.เชียงราย แต่พอถึงช่วงเกิดเหตุ คนขับมีอาการง่วง ทำให้รถหลุดการควบคุม ไถลลงร่องน้ำเกาะกลางถนนก่อนพุ่งชนต้นไม้แรงมาก อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้บาดเจ็บทั้ง 4 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลเกาะคา
อย่างไรก็ตาม ต่อมานายพิทยา อายุ 56 ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ส่วนผู้บาดเจ็บที่เหลือยังรักษาตัวอยู่
ตำรวจเตรียมสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะคนที่ต้องขับทางไกล ควรพักผ่อนให้พอ และหยุดพักเป็นระยะ เพื่อลดความเสี่ยงจากอาการง่วงขณะขับรถ
คนขับรถหลับในระหว่างขับรถในประเทศไทย
การขับรถขณะง่วง หรือหลับในหลังพวงมาลัย เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดซ้ำบนถนนไทยมานาน ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงติดอันดับโลก และมีผู้เสียชีวิตปีละหลายพันคน โดยความอ่อนล้าและอาการง่วงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญ
จากรายงานล่าสุดที่อ้างถึงข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ในประเทศไทย ระบุว่า “การขับรถง่วง” เป็นสาเหตุอันดับ 3 ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศ โดยอ้างอิงจากสถิติของตำรวจ ประเด็นนี้ถูกหยิบย้ำอีกครั้งในช่วงเปิดตัวแคมเปญระดับชาติ “อย่าขับรถขณะง่วงนอน – ตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต” เมื่อเดือนธันวาคม 2025 ก่อนเทศกาลเดินทางปีใหม่ แคมเปญสื่อสารชัดว่า ความเหนื่อยล้าทำให้การตัดสินใจช้าลง และปฏิกิริยาตอบสนองแย่ลง คล้ายผลของแอลกอฮอล์ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการพักผ่อนให้พอ เพิ่มความตระหนักรู้ และตรวจความพร้อมด้านสุขภาพก่อนขับขี่
งานศึกษาและแบบสำรวจหลายชิ้น (รวมถึงข้อมูลเก่าที่เคยสำรวจกลุ่มคนขับเชิงพาณิชย์) พบความชุกของอาการง่วงระหว่างขับค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น คนขับรถบัสและรถบรรทุกจำนวนมากยอมรับว่าเคยง่วงจัดหรือเกิดอาการหลับวูบ (microsleep) ขณะทำงาน อีกทั้งยังพบภาวะง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวันในสัดส่วนที่ไม่น้อยด้วย นอกจากนี้ บางการวิเคราะห์ชี้ว่า เมื่อมีความง่วงเป็นปัจจัยร่วม ความเสี่ยงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอาจเพิ่มขึ้นราว 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความอ่อนล้า
เหตุการณ์ล่าสุด
ข่าวอุบัติเหตุมักรายงานกรณีที่คนขับหลับใน โดยพบได้ทั้งรถบัส รถบรรทุก รถตู้ และรถส่วนบุคคล เหตุการณ์มักเกิดในทริประยะไกล หรือช่วงดึกถึงเช้ามืดที่ร่างกายล้าเป็นพิเศษ เช่น
- เดือนมิถุนายน 2025 รถทัวร์ชนบนถนนเพชรเกษม มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 13 ราย หลังคนขับหลับใน
- เดือนมกราคม 2026 รถยนต์ทะเบียนมาเลเซียในภาคใต้ชนคนเดินเท้าอายุ 75 ปีเสียชีวิต ตำรวจสงสัยว่าคนขับหลับใน จากภาพกล้องหน้ารถที่เห็นรถค่อย ๆ ไหลออกนอกเลน
- เดือนเมษายน 2025 คนขับรถส่งของอายุ 26 ปีหลับใน พุ่งชนพนักงานทำความสะอาดถนนเสียชีวิต
- ยังมีอีกหลายกรณี เช่น รถบรรทุกชนแบริเออร์หรือพุ่งเลนสวน รถทัวร์เสียหลักออกนอกเส้นทาง และรถตู้ผู้โดยสารตกไหล่ทาง ซึ่งมักเชื่อมโยงกับความอ่อนล้า
เหตุลักษณะนี้พบได้บ่อยในพื้นที่ท่องเที่ยว (เช่น พัทยา ภูเก็ต) และตามทางหลวง เพราะการเดินทางไกลและการทำงานเป็นกะทำให้พักผ่อนไม่พอ
ภาพรวมที่ควรรู้
ถนนไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุราว 20,000 คนต่อปี เฉลี่ยมากกว่า 50 คนต่อวัน โดยสาเหตุหลักอื่น ๆ ยังรวมถึงการขับเร็ว เมาแล้วขับ และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มพอ ช่วงวันหยุดยาวอย่างปีใหม่ (ที่มักเรียกว่า “7 วันอันตราย”) หน่วยงานจะเพิ่มการตรวจเข้มหลายด้าน รวมถึงการเฝ้าระวังการขับรถง่วง พร้อมรณรงค์ให้ใช้จุดพักรถและด่านตรวจให้เป็นประโยชน์
โดยทั่วไป ความง่วงมักสัมพันธ์กับการทำงานหลายชั่วโมง (พบบ่อยในคนขับเชิงพาณิชย์) การนอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง การขับตอนกลางคืน และปัญหาสุขภาพบางอย่าง
เพื่อความปลอดภัยระหว่างเดินทาง
- พักทุก ๆ 2 ชั่วโมง หรือเร็วกว่านั้นทันทีถ้าเริ่มล้า
- เลี่ยงการขับช่วงประมาณ 01.00 ถึง 05.00 น. เพราะเป็นช่วงที่ความตื่นตัวลดลงตามธรรมชาติ
- นอนให้พอ งดแอลกอฮอล์ และระวังยาที่ทำให้ง่วง ถ้าง่วงให้จอดพักทันที เพราะปลอดภัยกว่าฝืนขับมาก
ถ้าคุณอยู่เชียงราย หรือมีแผนขับรถในภาคเหนือ ควรระวังเป็นพิเศษ เพราะบางงานศึกษาชี้ว่าพื้นที่ลาดชันหรือเส้นทางภูมิประเทศแบบภาคเหนืออาจเพิ่มความเสี่ยงเมื่อรวมกับความเหนื่อยล้า ขับอย่างมีสติ และพักให้พอทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
บุรีรัมย์ ชายอายุ 19 ปีถูกจับกุมในข้อหาวางแผนเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วย “ระเบิดมือ” ในวันวาเลนไทน์
บุรีรัมย์ – ตำรวจ สภ.สตึก จับกุมหนุ่มวัย 19 ปี หลังพบลูกระเบิดขว้างชนิดสังหารซุกซ่อนอยู่ในบ้าน ระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายก่อนวันวาเลนไทน์ เจ้าตัวรับสารภาพว่าชอบสะสมอาวุธสงคราม และตั้งใจจะนำลูกระเบิดไปให้แฟนสาวดูเป็นของขวัญวันแห่งความรัก แต่ถูกจับก่อนถึงวันนัดหมาย
เหตุเกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 หลัง พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง ผกก.สภ.สตึก สั่งเข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัย และเร่งตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ เพราะช่วงก่อนวาเลนไทน์มักมีวัยรุ่นออกมาก่อเหตุ
ต่อมา พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ มากมูล รอง ผกก.(สืบสวน) นำกำลังออกกวาดล้างอาวุธและยาเสพติด ตามแนวทางของ พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่า นายธีรพัฒน์ หรือกล้า อายุ 19 ปี ชาวบ้านยางตาสาด ต.สะแก อ.สตึก ทำงานเป็นช่างทำสีรถยนต์ในอู่แห่งหนึ่ง และมีพฤติกรรมสนใจอาวุธสงคราม ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบและขอตรวจค้นบ้าน
ผลการตรวจค้นพบลูกระเบิดขว้างชนิดสังหารบุคคล รุ่น HDGR 73 ผลิตจากประเทศออสเตรีย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยซ่อนในกล่องพลาสติกสีชมพูภายในบ้าน จากนั้นตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.สตึก
นายธีรพัฒน์ให้การว่า ซื้อระเบิดมาจากชายชื่อวุธ อายุ 33 ปี ชาวจังหวัดสุรินทร์ ราคา 1,000 บาท เมื่อประมาณ 3 เดือนก่อน เพราะชอบสะสมอาวุธปืนและลูกระเบิดตั้งแต่เด็ก เขายืนยันว่าไม่ได้คิดนำไปทำร้ายใคร เพราะไม่มีศัตรู
อย่างไรก็ตาม เขาบอกว่าเคยรู้สึกเหมือนจะถูกจับ จึงนำลูกระเบิดไปฝากไว้กับ “นายเอ” (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นรุ่นน้อง เพื่อให้เก็บไว้ก่อน
เขายอมรับด้วยว่า ตั้งใจจะนำลูกระเบิดกลับมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ เพื่อเซอร์ไพรส์แฟนสาวที่คบกันราว 1 เดือน แต่ไม่คิดว่าตำรวจจะตามมาพบและจับกุมก่อน พร้อมฝากข้อความให้แฟนสาวรอ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา “มีวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงครามไว้ในครอบครอง ซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้” พร้อมประสานชุด EOD เข้าตรวจสอบและนำวัตถุระเบิดไปทำลายตามขั้นตอน
- สรุปข่าว ตำรวจบุรีรัมย์รวบหนุ่ม 19 ปี ซุกลูกระเบิดในบ้านก่อนวันวาเลนไทน์
- ของกลาง ลูกระเบิดขว้างชนิดสังหารบุคคล HDGR 73 พร้อมใช้งาน
- จุดพบ ซ่อนในกล่องพลาสติกสีชมพู ภายในบ้านในพื้นที่ อ.สตึก
- ผู้ต้องหา นายธีรพัฒน์ หรือ กล้า ช่างทำสีรถในอู่ อ.สตึก
- คำให้การ ซื้อมา 1,000 บาท เมื่อราว 3 เดือนก่อน จากชายชาวสุรินทร์
- เจตนา ตั้งใจเอาไปให้แฟนดูเป็นเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์
- ข้อหา ครอบครองวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงครามโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การดำเนินการต่อ ประสานชุด EOD นำลูกระเบิดไปทำลาย
สำนักงานกิจการอาเซียนมาเยือนเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนและการหลอกลวงทางโทรศัพท์
เชียงราย – กรม อาเซียน จัดประชุมที่ The Heritage Hotel ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดเชียงราย บรรยากาศไม่ได้มาแบบพิธีการเท่านั้น แต่เหมือนนัดเช็กความจริงเรื่องชายแดนภาคเหนือ ทั้งปัญหา PM2.5 เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ย้ายฐานทันทีเมื่อการบังคับใช้กฎหมายเริ่มกดดัน
กิจกรรม การจัดแสดงสินค้าอาเซียน ภายใต้กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และสื่อท้องถิ่น Nakorn Chiang Rai ตั้งใจให้มากกว่าการบรรยายในห้องเรียน เพราะเชื่อมเรื่อง “อาเซียน” เข้ากับชีวิตจริงของคนชายแดน เจ้าของธุรกิจ นักเรียน ครู และหน่วยงานพื้นที่ ที่ต้องรับผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความปลอดภัยพร้อมกัน
มีผู้เข้าร่วมราว 100 คน ประกอบด้วยหน่วยงานจังหวัดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมถึงครูจากเครือข่าย ห้องสมุดอาเซียน ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
เพราะในห้องมีทั้งคนทำงานนโยบายและคนที่เจอปัญหาหน้างาน บทสนทนาจึงขยับจากโครงสร้างอาเซียนไปสู่ความต้องการจริงอย่างรวดเร็ว หลายคนอยากรู้แบบชัดๆ ว่ากลไกอาเซียนช่วยอะไรได้บ้าง และเชียงรายจะใช้ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไร
อาเซียนใกล้ตัวขึ้น เมื่ออยู่ติดชายแดน
การจัดงานที่เชียงรายส่งสารชัดเจน จังหวัดนี้เป็นประตูสำคัญของไทยสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งการค้า ท่องเที่ยว และการเดินทางของผู้คน ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยน ปัญหาก็อาจไหลเข้ามาถึงชุมชนชายแดนภายในไม่กี่วัน
ขณะเดียวกัน ขนาดของอาเซียนก็เปิดโอกาสให้พื้นที่ท้องถิ่นได้จริง ประชากรมีจำนวนมหาศาล และการท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัวหลังโควิด หากผู้ประกอบการวางแผนเชื่อมตลาดภูมิภาคเป็นระบบ ก็มีโอกาสต่อยอดสินค้าและบริการของเชียงราย
อย่างไรก็ตาม โอกาสมักมากับความเสี่ยง เมื่อความเชื่อมโยงข้ามแดนเพิ่มขึ้น ช่องโหว่ชายแดนก็กลายเป็นจุดที่ปัญหาแทรกได้ง่าย หมอกควันกระจายเร็วเกินกว่าที่พื้นที่จะคุมได้ และขบวนการหลอกลวงออนไลน์โตเร็วกว่ามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในหลายประเทศ
ประเด็นหลัก: ฝุ่นข้ามแดนต้องร่วมมือแบบต่อเนื่อง ไม่ใช่ขอปีต่อปี
หนึ่งในหัวข้อสำคัญคือมลพิษทางอากาศข้ามแดน ภายใต้แนวทาง “Blue Sky Strategy” ที่ไทยผลักดันร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน นางสาวสุชาดา เมฆธารา รองอธิบดีกรมอาเซียน ระบุว่า PM2.5 กระทบสุขภาพโดยตรง และเป็นวาระสำคัญระดับประเทศ
เพราะเหตุนี้ ไทยจึงทำงานกับคู่ร่วมมือหลัก โดยเฉพาะเมียนมาและลาวแบบระยะยาว ไม่ใช่คุยกันเฉพาะช่วงควันหนัก
เธอยังกล่าวถึงเวทีหารือแบบหลายภาคส่วนที่จัดในเชียงรายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งไทย ลาว และเมียนมาร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญจากจีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เพื่อหนุนการทำงานร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น เกษตรยั่งยืน การจัดการพื้นที่ป่า ระบบเตือนภัยล่วงหน้า และการติดตามจุดความร้อน เครื่องมือเหล่านี้สำคัญ เพราะช่วยให้การทำงานขั้นต่อไปเกิดขึ้นได้จริง
สารหลักของประเด็นนี้ตรงไปตรงมา ไทยแก้ปัญหาหมอกควันด้วยมาตรการในประเทศอย่างเดียวไม่พอ เพราะแหล่งกำเนิดบางส่วนอยู่นอกเขตอำนาจ และยังเชื่อมโยงกับวิธีทำเกษตร การดูแลป่า และระบบเตือนภัยที่ยังเชื่อมกันข้ามพรมแดนได้ไม่ดี
ในส่วนของกรอบความร่วมมืออาเซียนนั้น มี “ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน” ซึ่งร่างขึ้นในปี 2545 และบางส่วนในปี 2546 การหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือในเชียงรายสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วน เนื่องจากปัญหายังไม่หายไป เพียงแต่ต้องการกรอบการทำงานที่เป็นรูปธรรมและมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงแค่เขียนไว้บนกระดาษเท่านั้น
เรื่อง PM2.5 ยังไม่จบแค่ตัวเลขรายวัน แนวทางด้านสาธารณสุขระดับโลกชี้ว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ปรับเกณฑ์คำแนะนำ PM2.5 ให้เข้มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะหลักฐานผลกระทบชัดขึ้น เมื่อมาตรฐานวิทยาศาสตร์เข้มขึ้น ระบบบริหารจัดการก็ต้องเข้มขึ้นด้วย โดยเฉพาะจังหวัดที่ภูมิประเทศเอื้อต่อการกักฝุ่นในช่วงลมสงบ
คนในพื้นที่ยังพูดถึงมุมปฏิบัติ หน่วยงานสิ่งแวดล้อมไทยใช่มาตรฐาน PM2.5 แบบเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังในประเทศ เมื่อค่าฝุ่นเกินเกณฑ์ ความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงขึ้นทันที ดังนั้นชุมชนจึงต้องได้คำแนะนำที่ชัดเจน ทั้งการป้องกันส่วนบุคคลและมาตรการในพื้นที่สาธารณะ
อาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คนอยากได้การคุ้มครองที่ใช้ได้จริง
ถ้าหมอกควันเห็นได้ด้วยตา อาชญากรรมออนไลน์มักซ่อนตัว แต่สร้างความเสียหายทุกวัน ประเด็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใกล้ชายแดนเชียงรายจึงถูกยกขึ้นมาพูดแบบตรงๆ ชาวบ้านต้องการความร่วมมือที่หยุดการหลอกลวงตั้งแต่ต้นทาง และลดความเสียหายของเหยื่อให้ได้
วิทยากรอ้างถึงกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส แนวทางสำคัญคือแลกเปลี่ยนข่าวกรอง แบ่งปันวิธีทำงานที่ได้ผล และพัฒนาไปสู่การสืบสวนร่วม เป้าหมายคือทำให้พื้นที่ปลอดภัยของเครือข่ายอาชญากรลดลง
นางสาวสุชาดา เมฆธารา อธิบายว่า อาเซียนมีการประชุม การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ และการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ เธอยังพูดถึงแผนความร่วมมือที่ไทยผลักดันเรื่องการบริหารจัดการชายแดน ซึ่งในทางปฏิบัติช่วยหนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการร่วมกัน และงานเชิงลึกมากขึ้น เช่น การติดตามเส้นทางเงิน และการตรวจสอบบัญชีม้าที่ใช้โอนเงินที่ถูกหลอกมา
ภาพนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ของหลายประเทศในภูมิภาค กลุ่มหลอกลวงมักย้ายฐานไปพื้นที่ที่การบังคับใช้กฎหมายอ่อนกว่า หรือใช้ช่องว่างเขตอำนาจระหว่างชายแดนให้เป็นประโยชน์
หลายองค์กรระหว่างประเทศก็เตือนว่า เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โตเร็วและทำงานข้ามพรมแดน ดังนั้นประเทศปลายทางต้องช่วยเหยื่อให้ทันเวลา และตามเงินที่ไหลผ่านหลายชั้นให้ได้ สำหรับเชียงราย ความสำเร็จไม่ได้วัดแค่จำนวนจับกุมเท่านั้น แต่รวมถึงการลดแรงจูงใจ ปิดช่องโหว่ด้านเทคโนโลยี และทำให้พื้นที่ตั้งฐานทำได้ยากขึ้น
ห้องสมุดอาเซียน เพราะความรู้ช่วยป้องกันได้ระยะยาว
นอกจากเรื่องหนักอย่างฝุ่นและอาชญากรรมข้ามชาติ งานโรดโชว์ยังเน้นเรื่องการเรียนรู้ผ่านโครงการ ASEAN Library เจ้าหน้าที่ระบุว่าโครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2014 และขยายครบทั้ง 77 จังหวัดในปี 2025
นางสาวสุชาดาอธิบายว่า โรงเรียนใช้ ASEAN Libraries ทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพกว้าง เข้าใจบทบาทของไทยในภูมิภาค และฝึกอยู่ร่วมกับความหลากหลาย แนวคิดนี้จับต้องได้ เพราะสังคมที่แข็งแรงไม่ได้พึ่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียว แต่ต้องมีการศึกษา ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
ขั้นต่อไปที่พูดถึงในเวทีคือการอัปเดตเนื้อหา เพิ่มสื่อดิจิทัล และสร้างเครือข่ายครูใน 9 จังหวัดภาคเหนือ หากเครือข่ายนี้โตขึ้น ก็ช่วยกระจายข้อมูลความเสี่ยงได้เร็วขึ้น เช่น วิธีรับมือหมอกควัน การระวังมิจฉาชีพออนไลน์ และการรับมือข่าวปลอม ให้ถึงนักเรียนและครอบครัวในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
เชียงรายได้อะไรจาก Roadshow ครั้งนี้
ในเวทีมีการสรุปประโยชน์ของอาเซียนไว้ 3 มิติ คือความร่วมมือด้านการเมือง ความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคม เมื่อความมั่นคงดี ธุรกิจเดินหน้าได้ รายได้ดีขึ้น และชุมชนที่เข้มแข็งก็เปราะบางต่อปัญหาข้ามแดนน้อยลง
สำหรับคนทำงานในพื้นที่ ภาพใหญ่ต้องตามด้วยการลงมือทำที่ชัดเจน
- สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: เชียงรายควรทำให้ข้อมูลเตือนภัยแปลงเป็นการปฏิบัติได้จริงในชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และพื้นที่สาธารณะ ขณะเดียวกัน หน่วยงานต้องใช้ช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่กับพื้นที่เสี่ยงฝั่งเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง
- ความปลอดภัยและอาชญากรรมข้ามชาติ: การแลกเปลี่ยนข่าวกรองและวิธีทำงานควรถูกแปลงเป็นคำแนะนำที่คนทั่วไปทำตามได้ เช่น วิธีสังเกตกลโกง ขั้นตอนอายัดบัญชี ช่องทางแจ้งเหตุ และการป้องกันไม่ให้กลายเป็นเหยื่อรายต่อไป ผ่านการสื่อสารชุมชนและโรงเรียน
- การศึกษาและทุนมนุษย์: เครือข่าย ASEAN Library ต่อไปควรหนุนทักษะพลเมืองดิจิทัลให้เข้มขึ้น ข่าวปลอมแพร่เร็วพอๆ กับหมอกควัน เนื้อหาที่ทันสมัยช่วยให้การป้องกันอยู่ได้นานกว่าแค่มาตรการระยะสั้น
เปลี่ยน “อาเซียน” ให้เป็นความสบายใจในชีวิตประจำวัน
สารที่ชัดจากเวทีนี้คือ ปัญหาหมอกควันและอาชญากรรมข้ามชาติลงกระทบคนโดยตรง ไทยจึงต้องทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านแบบต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเป็นฤดูกาล ในมุมของนโยบาย นี่คือความพยายามยกระดับปัญหาชายแดนจากแรงกดดันพื้นที่ ให้กลายเป็นวาระร่วมของภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม คนจะตัดสินจากผลลัพธ์ที่จับต้องได้ พวกเขาจะดูว่าอากาศดีขึ้นกี่วัน การแจ้งเตือนถึงกลุ่มเสี่ยงเร็วแค่ไหน จำนวนเหยื่อหลอกลวงลดลงหรือไม่ และช่องทางช่วยเหลือทำงานได้จริงเมื่อจำเป็น
เชียงรายอยู่แนวหน้าเสมอ
ASEAN Roadshow ที่เชียงรายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026 สะท้อนความคาดหวังใหม่ สำหรับคนจำนวนมาก อาเซียนไม่ใช่คำไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือที่อยากเห็นการใช้งานจริง เพื่อรับมือ PM2.5 ข้ามแดน และอาชญากรรมออนไลน์ที่บ่อนทำลายความไว้ใจและเงินเก็บของผู้คน
เชียงรายอาจเป็นเพียงหนึ่งจังหวัดบนแผนที่ แต่หลายครั้งกลับรับแรงกระแทกก่อนและชัดที่สุด เพราะอย่างนั้น เวทีความรู้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อพาไปสู่การลงมือทำ กลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคก็มีค่าก็ต่อเมื่อคนหายใจได้โล่งขึ้น รู้สึกปลอดภัยขึ้น และเห็นโอกาสที่ดีขึ้นในชุมชนของตัวเอง
ท้ายที่สุด งานนี้ไม่ได้ทิ้งไว้แค่กำหนดการหรือภาพหมู่ แต่ทิ้ง “งานร่วม” ให้หน่วยงานรัฐ โรงเรียน และชุมชนช่วยกันแปลงความร่วมมือระดับภูมิภาค ให้เป็นอากาศที่สะอาดขึ้น และสังคมที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับเชียงราย และประเทศไทยโดยรวม
