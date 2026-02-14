เชียงราย - Chiang Rai News
บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย ได้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์รับสายหลอกลวง
แม่สาย – บริษัท ทรู เทเลคอม ร่วมกับสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ (CCIB) และ กสทช. ได้ดำเนินการในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยและขัดขวางการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติจากอาคารใกล้ชายแดน เป้าหมายหลักคือการหยุดการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนและตัดการเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นกับเครือข่ายศูนย์บริการลูกค้าหลอกลวงทางโทรศัพท์
ปฏิบัติการเกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 โดยตำรวจ บก.ปอท. เข้าตรวจค้นอาคารต้องสงสัย ร่วมกับทรู สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการรายอื่น หลังได้รับข้อมูลการใช้งานที่ผิดสังเกตจากทรู เพราะมีทราฟฟิกสูงต่อเนื่องหลายวัน และหนาแน่นมากเป็นพิเศษในช่วงกลางคืน จึงประสานทีมเทคนิคเข้าช่วยตรวจสอบและเก็บรายละเอียดในพื้นที่
พ.ต.ท.ตฤณ ลีลานุช สารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. ระบุว่า เจ้าหน้าที่พบห้องเช่าในอะพาร์ตเมนต์ย่านแม่สายมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงผิดปกติ จึงเริ่มสืบสวนและเฝ้าติดตาม เมื่อพบปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม รวมถึงประวัติของผู้เช่าห้อง จึงขอหมายศาลเข้าตรวจค้น และพบอุปกรณ์ที่เข้าข่ายลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนไปทางเมียนมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ร่วมกับทรูและผู้ให้บริการรายอื่นตัดการเชื่อมต่อทันที พร้อมยึดอุปกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน และเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการตรวจค้น ตำรวจไม่พบผู้อยู่อาศัยภายในห้อง แต่พบอุปกรณ์รวบรวมสัญญาณอินเทอร์เน็ต และชุดกระจายสัญญาณที่มีลักษณะเชื่อมโยงการใช้งานข้ามประเทศ เจ้าหน้าที่จึงตัดสัญญาณในจุดดังกล่าวทันที และเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดี
ขณะเดียวกัน ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง และขยายผลไปยังเครือข่ายที่อาจเชื่อมโยงกัน โดยข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มต้องสงสัย ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการติดตามจับกุมและดำเนินคดีต่อไป
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรูทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และสำนักงาน กสทช. อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังการใช้งานอินเทอร์เน็ตผิดปกติตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการไม่ให้โครงข่ายถูกนำไปก่ออาชญากรรมออนไลน์ และลดความเสียหายที่เกิดกับประชาชน
นอกจากการทำงานเชิงรุกในภาคสนามแล้ว ทรูยังเน้นมาตรการป้องกัน โดยเข้มงวดเรื่องการขายและลงทะเบียนซิมมือถือ และใช้ AI กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงของซิมแต่ละหมายเลข ลดโอกาสนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
อีกด้านหนึ่ง ทรูให้บริการ “ทรูไซเบอร์เซฟ” (True CyberSafe) กับลูกค้าทรูและดีแทคทุกเลขหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระบบช่วยป้องกันภัยออนไลน์แบบอัตโนมัติ และบล็อกลิงก์อันตรายหรือเว็บไซต์น่าสงสัยจาก SMS ได้ทันที โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่ม
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงรายเรียกร้องให้ทบทวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ
เชียงราย – กลุ่มชาวบ้านในจังหวัดเชียงรายรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.เชียงราย ขอให้ตรวจสอบจุดจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย พร้อมขอให้ช่วยตรวจทาน “บัตรเสีย” ที่ระบุว่ามีจำนวนมากผิดปกติ ทาง กกต.พาตัวแทนเข้าไปดูสถานที่เก็บหีบในเขต 1 ยืนยันมีกล้องวงจรปิดและเวรยามดูแล ส่วนบัตรเสียประเมินแล้วยังไม่สูง แต่พร้อมหาสาเหตุให้ชัดเจน
วันที่ 10 ก.พ. กลุ่มชาวบ้านราว 50 คน เดินทางไปที่สำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงราย ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย เพื่อขอให้ตรวจสอบหลายประเด็นจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการลงประชามติรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา
หนึ่งในเรื่องหลักที่กลุ่มชาวบ้านหยิบยกขึ้นมา คือจำนวนบัตรเสียที่มองว่าสูงเกินไป โดยระบุว่า จ.เชียงราย มีบัตรเสียก่อนสรุปการนับคะแนนมากกว่า 16,892 ใบ คิดเป็น 2.88% ของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด นอกจากนี้ยังขอให้ตรวจมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพราะพบว่าวิธีปฏิบัติแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน และอยากให้ กกต.ช่วยสร้างความชัดเจนเรื่องการเก็บรักษาหีบบัตรว่าปลอดภัยแค่ไหน
ต่อมา นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงราย รับเรื่องไว้ พร้อมอธิบายว่า สถานที่จัดเก็บหีบบัตรในแต่ละเขตเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต.เขต ที่ต้องกำหนดจุดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับ จ.เชียงราย ทั้ง 7 เขตได้แจ้งให้ประชาชนรับทราบแล้ว และขอให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลหีบบัตร
ส่วนประเด็นบัตรเสีย สำนักงาน กกต.จ.เชียงราย ระบุว่ายังไม่เห็นว่ามีจำนวนมากผิดปกติ แต่จะสอบถามรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป เพราะเจ้าหน้าที่เองก็อยากทราบสาเหตุที่แท้จริงเช่นกัน โดยที่ผ่านมา ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถติดตามการทำงานในหน่วยเลือกตั้งได้อยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายชูชาติได้นำตัวแทนชาวบ้านเข้าไปดูสถานที่จัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและจัดเวรยามดูแล ทำให้ตัวแทนประชาชนรู้สึกสบายใจขึ้นระดับหนึ่ง แต่ยังฝากความกังวลถึงเขตเลือกตั้งอื่นอีก 6 เขตไว้ด้วย
ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงราย ย้ำว่าจะทำงานตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมแจ้งว่าจะประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบไม่เป็นทางการ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงาน กกต.จ.เชียงราย” ภายในวันศุกร์ที่ 13 ก.พ.2569
สำหรับภาพรวมการเมืองใน จ.เชียงราย เดิมมี ส.ส.พรรคเพื่อไทย 4 เขต และพรรคประชาชน 3 เขต แต่ผลการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยเหลือ 2 ที่นั่ง ที่นั่งส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม 4 เขต และพรรคภูมิใจไทย 1 เขต ส่งผลให้ไม่มีผู้สมัครจากพรรคประชาชนเหลืออยู่ในพื้นที่แล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเตือนประชาชนเกี่ยวกับกลโกงรูปแบบใหม่ในสามเหลี่ยมทองคำ
เชียงราย – เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชูชีพ พงษ์ไชย ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์ ภายใต้กองบังคับการต่อต้านการค้ามนุษย์ (ATHTD) และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามแนวชายแดนไทย เมียนมา และลาว
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะนี้เริ่มเห็นเครือข่ายหลอกลวงและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขยับฐานเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายมากขึ้น ฝั่งเมียนมามีการกล่าวถึงเมืองท่าขี้เหล็กว่าเป็นจุดรวมคาสิโนและสถานบันเทิง และถูกมองว่าเป็นฐานสำคัญของกลุ่มคอลเซ็นเตอร์
รายงานยังชี้ถึงปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และกรณีชักชวนคนข้ามแดนไปทำงานโดยอ้างว่าเป็น “งานรายได้ดี” ผู้ที่ขัดขืนอาจถูกทำร้ายหรือกักตัว ส่วนฝั่งลาวมีการกล่าวถึง Kings Roman Special Economic Zone ว่าเป็นพื้นที่ที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้หลบซ่อน โดยการกวาดล้างล่าสุดนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า 771 ราย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องจากลาว เมียนมา จีน และฟิลิปปินส์
Transborder News รายงาน ว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2025 ถึงมกราคม 2026 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีการจับกุมคดีสำคัญหลายคดีที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ หนึ่งในคดีคือการจับกุม นาย Hu Haojie พร้อมยึดบัตร ATM มากกว่า 2,052 ใบ
ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องหาให้การว่าทำหน้าที่กดเงินและโอนเงินตามคำสั่งที่ส่งผ่านแอป Lark app ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ในเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบเป็นขบวนการ อีกคดีหนึ่งเป็นการสกัดพัสดุที่มีสมุดบัญชีธนาคารและซิมการ์ด ซึ่งส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน และเชื่อว่ามีปลายทางข้ามแดนเพื่อสนับสนุนกลุ่มหลอกลวงฝั่งลาว
นอกจากนี้ ตำรวจยังรายงานการจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า 288 ราย ในความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่มาจากเมียนมา จีน และลาว ในคดีที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ย้ำเตือนประชาชนให้ระวังข้อเสนอชวนไปทำงานต่างประเทศที่อ้างรายได้สูง และอย่าหลงเชื่อให้เปิดบัญชีม้า หรือยกบัตร ATM ให้ผู้อื่น เจ้าหน้าที่เตือนว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้คนทั่วไปเข้าไปพัวพันเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติโดยไม่รู้ตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ต้นเดือนกุมภาพันธ์มีการกวาดล้างหนักในพื้นที่ Kings Roman ส่งผลให้กลุ่มอาชญากรรมชาวจีนและเครือข่ายค้ามนุษย์บางส่วนกระจายตัวไปหลบซ่อนในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ
บางกลุ่มถูกระบุว่าอาจข้ามมาหลบในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยปฏิบัติการดังกล่าวมีรายงานว่า Liu Zhongyi ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ลงพื้นที่ด้วยตนเอง และเดินทางเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ลาว
เชียงรายเดินหน้ามาตรการห้ามเผา 86 วัน รับมือฝุ่น PM2.5 ชูอากาศดีเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว
เชียงราย – บรรยากาศในห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวันนั้นเหมือนการประชุมช่วงหน้าแล้งทั่วไป แต่สารที่ย้ำชัดคือเรื่องใหญ่กว่าการดับไฟ เพราะเชียงรายกำลังสู้เพื่ออากาศที่คนในพื้นที่ต้องหายใจทุกวัน เมืองท่องเที่ยวและเมืองชายแดนที่เจอหมอกควันซ้ำๆ จนกระทบสุขภาพ โดยเฉพาะช่วงอากาศนิ่งที่ฝุ่นสะสมง่าย
นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการเข้มงวดงดเผาในที่โล่ง เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ปี 2569 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม
แกนของปีนี้คือ “ยกระดับ” จากการขอความร่วมมือไปสู่คำสั่งที่ชัดเจน จังหวัดแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ
- ระยะที่ 1 (1 ม.ค. ถึง 13 ก.พ.) เน้นขอความร่วมมือ ลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ ใช้วิธีไถกลบ ทำปุ๋ย จัดการเศษวัสดุ และหลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่ง
- ระยะที่ 2 (14 ก.พ. ถึง 10 พ.ค.) ช่วงวิกฤตรวม 86 วัน ออกคำสั่งห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ครอบคลุมพื้นที่เกษตร เศษวัสดุทางการเกษตร ขยะมูลฝอย และวัชพืช ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
ผู้ว่าฯ ย้ำว่า งานป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ต้องพึ่งพาความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการสื่อสารให้คนเข้าใจเหตุผลและทำตามจริง เพื่อให้อากาศปลอดภัยขึ้นสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวและรายได้ของชุมชน เป้าหมายคือให้คนเชียงรายและนักท่องเที่ยวได้หายใจในอากาศที่ดีขึ้นร่วมกัน
ตั้งเป้าชัด ลดจุดความร้อน และลดวันค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน
มาตรการห้ามเผาครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้ “เรียบร้อย” อย่างเดียว จังหวัดตั้งเป้าผลลัพธ์ไว้ชัดเจน คือ ลดจุดความร้อนลง 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์
คำว่า “เกินมาตรฐาน” อิงเกณฑ์ PM2.5 ของประเทศไทยตามที่กรมควบคุมมลพิษเผยแพร่ โดยค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายปี 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้นการลดวันเกินมาตรฐานจึงหมายถึงลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่ทำตัวเลขให้ดูดี
แต่ในทางปฏิบัติ ความท้าทายของเชียงรายไม่ได้มีแค่การหยุดเผาในจังหวัด เพราะพื้นที่เป็นแอ่งล้อมเขา และยังมีควันข้ามแดนที่ควบคุมได้จำกัด ทำให้การทำให้มาตรการเห็นผลจริงต้องเข้มและต่อเนื่อง
ข้อมูลบทเรียนจาก “รายงานการวิเคราะห์พลวัตจุดความร้อนและการจัดการวิกฤตหมอกควัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2568” ถูกนำมาใช้เป็นฐานคิดสำคัญของปี 2569 ประเด็นที่เห็นชัดคือ จำนวนจุดความร้อนลดลงมาก แต่พื้นที่เผาไหม้จริงลดลงไม่มากเท่าที่ควร
รายงานระบุว่า ช่วงฤดูไฟป่า 1 กุมภาพันธ์ ถึง 8 พฤษภาคม ปี 2568 จุดความร้อนสะสมลดจาก 3,885 จุด (ปี 2567) เหลือ 611 จุด ลดลงร้อยละ 84.3 แต่พื้นที่เผาไหม้จริงลดลงเพียงร้อยละ 16.33 จาก 62,521 ไร่ เหลือ 52,311 ไร่ นั่นสะท้อนว่าการจุดไฟอาจน้อยลง แต่ไฟแต่ละครั้งลุกลามหนักขึ้น หรือดับไม่ทัน
เมื่อมองในเชิงนโยบาย บทเรียนนี้เตือนว่าใช้ “จำนวนจุดความร้อน” เป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวไม่พอ ไฟที่เริ่มจากจุดเล็กอาจขยายวงกว้างก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึง โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาสูง ป่าลึก และแนวรอยต่อเกษตรที่เข้ายาก
ดาวเทียมช่วยสั่งการเร็วขึ้น แต่ยังต้องแก้ที่เชื้อเพลิงและการเข้าถึงพื้นที่
การเฝ้าระวังจุดความร้อนของไทยอาศัยข้อมูลดาวเทียมที่หน่วยงานรัฐใช้ต่อเนื่อง โดย GISTDA มีข้อมูลจากหลายระบบ รวมถึง VIIRS ที่มีความละเอียดประมาณ 375 เมตร ซึ่งใช้กันแพร่หลายในการติดตามและวิเคราะห์พื้นที่ นอกจากนี้เอกสารวิชาการของกรมส่งเสริมการเกษตรก็อธิบายการใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบตรวจจับความร้อนเพื่อช่วยดูแลพื้นที่เกษตรและติดตามการเผา
อย่างไรก็ดี ตัวเลขปี 2568 บอกชัดว่า ต่อให้ตรวจพบเร็วขึ้น แต่ถ้าเข้าพื้นที่ช้า หรือมีเชื้อเพลิงสะสมมาก ไฟเพียงครั้งเดียวก็สร้างความเสียหายได้มาก ปี 2569 จึงเน้นทั้งคำสั่งห้ามเผา และการจัดการเชื้อเพลิงด้วยทางเลือกที่ทำได้จริง เช่น ไถกลบ ทำปุ๋ย จัดการเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงควบคุมขยะและวัชพืชไม่ให้กลายเป็นเชื้อไฟ
ต่อให้ควบคุมการเผาในพื้นที่ได้ดีขึ้นบางช่วง เชียงรายยังต้องเจอความเสี่ยงจากหมอกควันข้ามแดนจากพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อทิศทางลมเปลี่ยน อำเภอชายแดนอย่างแม่สายและเชียงของมักได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่อื่น
อีกเรื่องที่หนีไม่พ้นคือภูมิประเทศที่ทำให้มลพิษค้างในอากาศง่าย ช่วงหน้าแล้งภาคเหนือมักเกิดอุณหภูมิผกผัน อากาศอุ่นปิดทับอากาศเย็นด้านล่าง ฝุ่นจึงลอยออกยาก เมื่อควันในพื้นที่รวมกับควันข้ามแดน ค่าฝุ่นอาจพุ่งขึ้นได้แม้จุดความร้อนไม่สูงมาก นี่เป็นเหตุผลที่จังหวัดสื่อสารเรื่อง “ห้ามเผา” ควบคู่กับ “สุขภาพ” และ “ท่องเที่ยว” เพื่อให้คนเห็นภาพและร่วมมือจริงในระดับครัวเรือน
ดูแลสุขภาพควบคู่ ห้องปลอดฝุ่นและการป้องกันในวันวิกฤต
ด้านสาธารณสุขเป็นอีกเสาที่ช่วยลดความเสี่ยงในวันที่ค่าฝุ่นสูง ข้อมูลระบุว่าจังหวัดมีห้องปลอดฝุ่นในหน่วยบริการและพื้นที่สาธารณะรวม 903 แห่ง ขณะที่กรมอนามัยมีแนวทางจัดห้องปลอดฝุ่นแบบเป็นระบบ เช่น ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ลดช่องรั่ว ทำความสะอาดแบบเช็ดถู และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มฝุ่น
เมื่อเดินทั้งสองทางพร้อมกัน ภาพของเชียงรายจึงไม่ใช่แค่ “สั่งห้ามแล้วจบ” แต่เป็นการลดต้นเหตุ พร้อมมีมาตรการรองรับเพื่อให้คนใช้ชีวิตได้ปลอดภัยขึ้นในช่วงที่ฝุ่นหนัก
สำหรับเชียงราย คุณภาพอากาศไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่มันสะท้อนภาพลักษณ์เมือง และส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวโดยตรง จากนั้นก็ไปถึงรายได้ของร้านค้า ที่พัก โฮมสเตย์ คนทำทัวร์ และชุมชนท่องเที่ยวในหลายอำเภอ
จังหวัดพยายามสื่อสารให้เข้าใจง่ายว่า ช่วงนี้การลดควันและงดเผา คือการดูแลคนในบ้านและคนมาเยือน ถ้ามาตรการ 86 วันทำให้อากาศดีขึ้นจริง เมืองได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ แต่ถ้าทำไม่สำเร็จ คนในพื้นที่จะกระทบก่อน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
โจทย์ใหญ่ของการห้ามเผา คือการบังคับใช้ที่เป็นธรรม และทางเลือกของเกษตรกร
การห้ามเผาแบบเด็ดขาดจะเกิดผลได้ ต้องทำให้คนมีทางเลือกพอจะทำตาม เพราะในภาคเกษตร การเผามักถูกมองว่าเร็วและต้นทุนต่ำ ปี 2569 จึงผลักดันทางเลือก เช่น ไถกลบ ทำปุ๋ย และจัดการวัชพืชให้เหมาะสม
อีกด้านคือการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ และทำควบคู่กับการสื่อสารแบบเข้าใจคน เพื่อลดแรงปะทะระหว่างรัฐกับชุมชน การตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และมาตรการเชิงรุกตามที่ระบุไว้ จึงเป็นจุดที่จะบอกได้ว่าเชียงรายคุมสถานการณ์ได้มากแค่ไหนในช่วง 86 วันนี้
มาตรการปี 2569 ของเชียงรายคือการต่อยอดจากบทเรียนปี 2568 ที่ชี้ว่า ลดจุดความร้อนได้มาก ไม่ได้แปลว่าความเสียหายจะลดตามเสมอ ปีนี้จังหวัดเลือกเดินทางที่เข้มขึ้น ด้วยคำสั่งห้ามเผาทุกชนิด 86 วัน ตั้งเป้าลดจุดความร้อนและลดวันฝุ่นเกินมาตรฐาน พร้อมเสริมการสื่อสาร ทางเลือกจัดการเชื้อเพลิง และการดูแลสุขภาพผ่านห้องปลอดฝุ่น
เป้าหมายปลายทางไม่ใช่แค่ตัวเลขบนรายงาน แต่คือทำให้วันธรรมดาของคนเชียงรายกลับมาหายใจได้เต็มปอด และทำให้เมืองกลางหุบเขาและชายแดนมีความเชื่อมั่นพอจะต้อนรับผู้มาเยือนได้ โดยไม่ต้องคอยลุ้นว่าท้องฟ้าจะกลายเป็นสีเทาเมื่อไร
