Galaxy S23 Ultra มาพร้อมกล้อง 200 ล้านพิกเซล – รีวิว

ก่อนหน้านี้ ซัมซุง (Samsung) ได้เปิดตัวเซนเซอร์กล้องความละเอียด 200 ล้านพิกเซล ซึ่งทำให้เป็นไปได้อย่างมากที่สมาร์ตโฟนตัวท็อปรุ่นใหม่จะใช้เซนเซอร์ดังกล่าว ล่าสุด IceUniverse ได้ออกมายืนยันแล้วว่า Galaxy S23 มาพร้อมกล้อง 200 ล้านพิกเซลอย่างแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์

Do not believe any imaginary news, everything is subject to me.

100% confirmed, S23 Ultra main camera:

< 200MP,0.6μm,1/1.3",F1.7 >

It's only slightly bigger than the iPhone 14 Pro and smaller than other Android flagship phone sensors in 2023. pic.twitter.com/UeHH5C6aJo

— Ice universe (@UniverseIce) September 10, 2022