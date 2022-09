พรีเมียร์ลีก ประกาศ เลื่อนโปรแกรมเตะสัปดาห์นี้

สำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการณ์ยืนยันการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อช่วงดึกของคืนวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย

ทำให้ในเกม ยูโรป้าลีก ที่มีตัวแทนจากอังกฤษเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง อาร์เซน่อล, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ยังคงดำเนินปกติ แต่มีการยืนไว้อาลัย และนักเตะสวมปลอกแขนสีดำลงสนาม

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022