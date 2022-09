พรีเมียร์ลีก เลื่อนการแข่งขันสัปดาห์นี้ เพื่อไว้อาลัยแด่ควีนเอลิซาเบธ 2022

อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา (8 กันยายน) สำนักพระราชวังบัคกิ้งแฮม ออกประกาศเพื่อแจ้งข่าวว่า สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต สิริพระชนมายุ 96 พรรษา

Premier League clubs expect this weekend's games to be called off following the death of Queen Elizabeth | @MattHughesDM https://t.co/ng7MQJaCno

— MailOnline Sport (@MailSport) September 8, 2022