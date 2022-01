NASA รายงาน ดาวเคราะห์น้อยกว้าง 1 กิโลเมตรจะเลี่ยงโลก

มันจะผ่านไปภายใน 1.2 ล้านไมล์จากโลกของเรา โดยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 47,344 ไมล์ต่อชั่วโมง ตามรายงานของ Center for Near Earth Object Studies ของ NASA ซึ่งติดตามดาวหางและดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตรายที่อาจชนกับโลกของเรา ดาวเคราะห์น้อยที่กำลังใกล้เข้ามานี้เรียกว่า 7482 (1994 PC1) และถูกค้นพบในปี 1994 ตามรายงานของ NASA

