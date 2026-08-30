เชียงราย - Chiang Rai News
รองนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM2.5 ในจังหวัดเชียงราย
สุนัขอย่างน่าตกใจ">พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในภาคเหนือของไทยเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ล่าสุดนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามความคืบหน้าของนโยบายนี้ เป้าหมายสำคัญคือการจัดการปัญหาฝุ่นควันที่ต้นเหตุและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
โครงการนี้มีชื่อเรียกที่น่าสนใจว่า “เลิกเผา เป๋าตุง” ซึ่งมุ่งเน้นการลดการเผาพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม แนวคิดหลักคือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรที่ไร้ค่าให้กลายเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูง การทำเช่นนี้ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและยกระดับคุณภาพอากาศได้อย่างเป็นรูปธรรม
สรุปประเด็นสำคัญ
- เดินหน้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ: รัฐบาลขยายผลโครงการ “เลิกเผา เป๋าตุง” ที่เชียงราย เพื่อลดฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน
- สร้างรายได้ให้เกษตรกร: ดึงเอกชนรับซื้อเศษวัสดุเกษตร 40,000 ตันต่อปี สร้างเม็ดเงินกว่า 30 ล้านบาท
- เป้าหมายระยะยาว: ตั้งเป้าขยายผลทั่วภาคเหนือใน 5 ปี หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท และลดฝุ่นได้ 1.6 ล้านกิโลกรัม
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จคือการสร้างตลาดรับซื้อที่แน่นอนให้แก่ชาวบ้าน กระทรวง อว. ได้จับมือกับ 5 บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อรับซื้อเศษวัสดุเหล่านี้โดยตรง ภาคเอกชนได้ลงนามรับซื้อวัสดุเหลือใช้ถึง 40,000 ตันต่อปี ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท ตามรายงานข่าวของ ไทยรัฐออนไลน์
หลังจากรับซื้อไปแล้ว เศษวัสดุเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปทิ้งให้เสียเปล่าเหมือนในอดีตอีกต่อไป ภาคเอกชนจะนำไปแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวลอัดเม็ดและเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังนำไปผลิตเป็นไบโอชาร์และฉนวนเส้นใยได้อีกด้วย วิธีนี้ช่วยพิสูจน์ว่าขยะการเกษตรสามารถสร้างเงินให้ชาวบ้านได้จริง
ความสำเร็จในช่วงเริ่มต้นของโครงการ
ผลลัพธ์ในช่วง 4 เดือนแรกของโครงการนำร่องนี้ถือว่ามีความก้าวหน้าที่น่าประทับใจมาก โครงการสามารถนำเศษวัสดุทางการเกษตรกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้ถึง 330,000 กิโลกรัม การนำกลับมาใช้ใหม่นี้ช่วยลดฝุ่น PM2.5 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ 270 กิโลกรัม
ในระหว่างการลงพื้นที่อำเภอแม่จัน ท่านรองนายกฯ ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของชุมชนอย่างแข็งขัน การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนในพื้นที่จะช่วยให้โครงการนี้เติบโตได้อย่างมั่นคง เมื่อทุกคนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาฝุ่นควันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
การแก้ปัญหาฝุ่นควันต้องทำความเข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ให้ดีและลงมือทำอย่างรวดเร็ว การเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ช่วงนี้จะช่วยให้ผลลัพธ์ปรากฏชัดเจนทันช่วงวิกฤตในเดือนธันวาคม หากพื้นที่นำร่องประสบความสำเร็จ พื้นที่อื่นๆ ก็พร้อมจะให้ความร่วมมือตามมาอย่างแน่นอน
เป้าหมายใหญ่เพื่อเศรษฐกิจสีเขียว
รัฐบาลไม่ได้หยุดเพียงแค่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องเท่านั้น พวกเขามีเป้าหมายใหญ่ที่จะขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคเหนือภายในเวลา 5 ปี แผนการระยะยาวนี้มุ่งดึงเศษวัสดุเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมให้ได้มากถึง 200,000 ตัน
หากทำได้ตามเป้าหมาย โครงการนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลถึง 3,000 ล้านบาท การแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดจะช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคงมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องรายได้แล้ว ประโยชน์สูงสุดคือการปกป้องสุขภาพของประชาชนทุกคน
ปัญหาการเผาเศษวัสดุการเกษตรเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรบางกลุ่ม การใช้กฎหมายบังคับเพียงอย่างเดียวมักไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้จึงใช้กลไกทางเศรษฐกิจมาเป็นแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างแท้จริง
ท้ายที่สุดแล้ว โครงการนี้คาดว่าจะช่วยลดฝุ่น PM2.5 สะสมได้มากถึง 1.6 ล้านกิโลกรัม การเปลี่ยนมลพิษให้กลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าคือทางออกที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับประเทศไทย ชาวภาคเหนือจะได้สูดอากาศที่สะอาดขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืน
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พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
เชียงราย - Chiang Rai News
แพทย์รายหนึ่งในจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชน หลังจากที่เขาขับรถชนนักเรียนเสียชีวิต 2 ราย
สุนัขอย่างน่าตกใจ">พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – เกิดเหตุการณ์สุดสลดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก เมื่อรถยนต์เก๋งพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างจังบริเวณสี่แยกไฟแดงนางแล อำเภอเมืองเชียงราย อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส โดยผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เหตุการณ์สุดเศร้านี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งเอ็มจี 5 คันก่อเหตุคือ นายแพทย์กมล ราชคม ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังมีอนาคตสดใส
ประเด็นสำคัญ
- รถเก๋งของอาจารย์แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง ขับพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย
- ตำรวจ สภ.บ้านดู่ ยืนยันผลตรวจร่างกายผู้ขับขี่ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ภาพวงจรปิดชี้ชัดว่ารถพุ่งชนโดยไม่มีร่องรอยการเบรกชะลอความเร็ว
- โลกออนไลน์แห่แชร์ข้อความทวงความยุติธรรม หลังมีแชตอ้างว่าคนขับพูดเชิงปัดความรับผิดชอบว่า “อนาคตผมยังอีกไกล” และยังไม่มีการเยียวยา
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดู่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผู้กำกับการ สภ.บ้านดู่ เปิดเผยว่า ผู้ประสบเหตุทั้ง 3 คนเป็นนักศึกษาต่างถิ่นที่เข้ามาเรียนในจังหวัดเชียงราย โดยเดินทางมาจากน่าน ปัตตานี และชลบุรี
สำหรับผู้เสียชีวิต 2 รายคือ นางสาวนิชาภา พรมตอง อายุ 19 ปี และนางสาวอัลฟาริน กาซอ อายุ 18 ปี ในขณะที่เพื่อนอีกคนยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ในส่วนของผู้ขับขี่รถยนต์นั้น ตำรวจได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด และยืนยันผลชัดเจนว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ ตำรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจ สภาพถนนตอนนั้นมีเพียงแสงไฟสลัวสีส้ม และรถเก๋งคันดังกล่าวขับพุ่งตรงมาโดยไม่มีการแตะเบรกเพื่อชะลอรถเลย ตำรวจจึงตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ผู้ขับขี่รถยนต์อาจมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้า
โซเชียลเดือดจัด แฉคนขับอ้าง “อนาคตยังอีกไกล”
เรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่ในสำนวนคดี แต่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง “ลูกช้าง มช.” ได้ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มนักศึกษา ทางเพจระบุข้อมูลอ้างอิงว่า รถเก๋งคันดังกล่าวขับฝ่าสัญญาณไฟแดงมาชนนักศึกษา ทั้งที่รถคันอื่นๆ กำลังหยุดชะลอ
นอกจากนี้ โพสต์ดังกล่าวยังเปิดเผยคำพูดของอาจารย์แพทย์ที่เป็นคนขับด้วย โพสต์อ้างว่าเขาได้พูดกับตำรวจในทำนองว่า “อนาคตผมยังอีกไกล” ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีรายงานว่าเขาบอกกับแม่ของผู้เสียชีวิตว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุ ไม่มีใครอยากให้เกิด และถามว่าจะให้รับผิดชอบอย่างไร คำพูดเหล่านี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตอย่างมาก
ทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตกล่าวอ้างว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อเยียวยาหรือรับผิดชอบใดๆ จากผู้ก่อเหตุเลย ชาวเน็ตหลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า สำนักข่าวบางแห่งพยายามปิดข่าวนี้หรือไม่ ทำให้คนในสังคมออนไลน์ยิ่งต้องช่วยกันแชร์เพื่อไม่ให้เรื่องเงียบหาย
ตำรวจเตือนภัยทนายปลอม มหาวิทยาลัยยังปิดปากเงียบ
ในขณะที่คดีความยังต้องรอผลการตรวจสอบร่องรอยการชนจากกองพิสูจน์หลักฐาน ทางผู้กำกับการ สภ.บ้านดู่ ได้ออกมาแจ้งเตือนครอบครัวผู้เสียหาย ตอนนี้เริ่มมีบุคคลอ้างตัวเป็นทนายความพยายามเข้าหาญาติเพื่อขอข้อมูลคดี ตำรวจเกรงว่าคนกลุ่มนี้อาจเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากความสูญเสีย
เจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นย้ำว่าพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบครัวของผู้เสียหายได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน ประชาชนกำลังรอคำชี้แจงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
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เชียงราย - Chiang Rai News
น่าตกใจ!! รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงชนนักเรียนเสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดเชียงราย
สุนัขอย่างน่าตกใจ">พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ หลังจากมีอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้คนในสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษาและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ชาวเน็ตต่างพากันตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของการทำคดีนี้อย่างต่อเนื่อง
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรถยนต์เก๋งคันหนึ่งขับฝ่าสัญญาณไฟแดงอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกร้านอาหารนางแล ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รถคันนี้ได้พุ่งชนกลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างจัง ส่งผลให้มีนักศึกษาเสียชีวิต 2 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย
ประเด็นสำคัญ
- เกิดเหตุสลดที่เชียงราย: รถเก๋งขับฝ่าสัญญาณไฟแดงพุ่งชนกลุ่มนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย
- คนขับถูกระบุว่าเป็นอาจารย์แพทย์: มีรายงานว่าผู้ขับขี่เป็นถึงอาจารย์แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ในพื้นที่ ซึ่งมีคำพูดหลุดออกมาว่า “อนาคตผมยังอีกไกล” จนสร้างความโกรธแค้นให้สังคม
- หวั่นคดีไม่คืบหน้า: ญาติและเพื่อนผู้สูญเสียต่างกังวลว่าคดีจะเงียบหาย จึงรวมพลังกันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
ภาพวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถและกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกแสดงให้เห็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอย่างชัดเจน ขณะที่รถคันอื่นๆ กำลังชะลอความเร็วและรอสัญญาณไฟแดง รถอีกคันกลับฝ่าไฟแดงและชนนักเรียนคนดังกล่าว หลักฐานนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่สาธารณชนจับตามองอย่างใกล้ชิด
สิ่งที่ทำให้สังคมออนไลน์รู้สึกโกรธเคืองมากขึ้น คือข้อมูลที่ระบุว่าผู้ขับรถเก๋งคันนี้เป็นอาจารย์แพทย์ นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจบนสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย พวกเขาระบุว่าคู่กรณีได้พูดในชั้นสอบสวนทำนองที่ว่า “อนาคตผมยังอีกไกล”
ผู้ขับขี่ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิด และถามกลับว่าจะให้เขารับผิดชอบอย่างไร คำพูดดังกล่าวสร้างความเจ็บปวดให้กับครอบครัวและเพื่อนของผู้สูญเสียอย่างไม่อาจประเมินค่าได้ หลายคนมองว่านี่ไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบที่เหมาะสมเลยแม้แต่น้อย
ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นว่า บุคคลที่มีวุฒิภาวะและหน้าที่การงานที่ดีในสังคม ควรมีความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นมากกว่านี้ การกระทำและคำพูดที่ขาดความเห็นอกเห็นใจ ยิ่งทำให้สถานการณ์บานปลายและสร้างความไม่พอใจในวงกว้าง
ครอบครัวร้องขอความเป็นธรรม หวั่นคดีถูกแทรกแซง
จนถึงขณะนี้ ทางฝั่งญาติและเพื่อนของนักศึกษาที่เสียชีวิตเปิดเผยว่า พวกเขายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ เลย พวกเขายังไม่เห็นการแสดงความรับผิดชอบ หรือการเยียวยาอย่างจริงจังจากฝั่งคู่กรณี ความเงียบงันนี้ยิ่งเพิ่มความกังวลใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียมากขึ้นไปอีก
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีความกังวลอย่างมากว่า คดีนี้อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากคู่กรณีเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานทางสังคมค่อนข้างสูง พวกเขาจึงกลัวว่าจะมีการใช้อำนาจหรือเส้นสายเพื่อปกปิดความผิดและทำให้คดีนี้เงียบหายไป
ด้วยเหตุนี้ ชาวเน็ตและเพจชื่อดังต่างๆ จึงได้ร่วมใจกันแชร์คลิปเหตุการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทุกคนต่างออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำหน้าที่ของตนเองอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาที่สุด
พลังออนไลน์ช่วยตรวจสอบ จับตาการทำงานของตำรวจ
ในยุคดิจิทัล พลังของโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยตรวจสอบและผลักดันให้เกิดความยุติธรรม สังคมทั่วประเทศกำลังจับตามองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจัดการกับคดีนี้อย่างไร จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหรือไม่ หรือจะปล่อยให้คนผิดลอยนวล
การขับรถฝ่าไฟแดงถือเป็นการทำผิดกฎหมายจราจรที่ร้ายแรง และสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตผู้อื่นมาแล้วนับไม่ถ้วน กรณีนี้จึงเป็นเสมือนบททดสอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทย ว่าจะสามารถให้ความคุ้มครองและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
สุดท้ายนี้ ทุกคนต่างหวังว่าดวงวิญญาณของนักศึกษานิติศาสตร์ที่เสียชีวิตจะได้รับความยุติธรรมอย่างถึงที่สุด และผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียที่น่าเศร้าสลดเช่นนี้ซ้ำรอยอีกในสังคมไทยของเรา
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เชียงราย - Chiang Rai News
จับลอตใหญ่! ตำรวจเชียงรายไล่ล่ากระบะขนยาบ้า 5 ล้านเม็ด พลิกคว่ำตกคลอง
พระภิกษุจังหวัดเชียงรายพบอยู่กับหญิงฆราวาสในห้องเดียวกัน และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร">เชียงราย – เมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติด">ขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ การจับกุมครั้งนี้นำโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และทีมงานจาก สภ.เมืองเชียงราย ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากถึง 4,990,000 เม็ด ถือเป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่ช่วยปกป้องสังคมจากภัยยาเสพติด
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับ ว่าจะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดจำนวนมากผ่านเส้นทางเลียบคลองบ้านโพธิ์งาม ตำบลป่าอ้อดอนชัย ทีมตำรวจจึงได้ลงพื้นที่ดักซุ่มรออย่างเงียบๆ จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่พบรถกระบะสีขาวต้องสงสัยขับเข้ามาในบริเวณสวนผลไม้ เมื่อตำรวจแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น คนขับกลับตัดสินใจเร่งเครื่องหลบหนีอย่างรวดเร็ว
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจเชียงรายสกัดจับยาบ้าได้เกือบ 5 ล้านเม็ด พร้อมรวบตัวผู้ต้องหา 2 ราย
- ผู้ต้องหาขับรถกระบะซิ่งหนีการจับกุม แต่เสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคลองสาธารณะ
- หลักฐานในโทรศัพท์มือถือชี้ชัดว่า มีการสั่งการจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านแอปพลิเคชัน
ระทึก! ขับกระบะหนีตำรวจจนพลิกคว่ำตกคลอง
การไล่ล่าดำเนินไปอย่างตื่นเต้นและอันตรายในพื้นที่ป่าหญ้ารกทึบ รถกระบะคันดังกล่าวพยายามซิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม แต่ด้วยความเร็วและสภาพถนนที่มืดมิด ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคลองสาธารณะในที่สุด ทันทีที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้รีบลงไปช่วยเหลือคนขับที่ติดอยู่ภายในรถออกมาได้อย่างปลอดภัย ทราบชื่อภายหลังคือ นายอะเรผะ อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากช่วยเหลือผู้ต้องหาออกมาได้ ตำรวจได้ทำการตรวจค้นรถกระบะอย่างละเอียด ภาพที่พบคือกระสอบจำนวนมากซุกซ่อนอยู่เต็มคันรถ เมื่อเปิดออกดูพบว่าเป็นยาบ้าจำนวนเฉียด 5 ล้านเม็ด จากการสอบสวนเบื้องต้น นายอะเรผะให้การสารภาพว่า เขารับจ้างจากนายทุนที่กบดานอยู่ในประเทศเมียนมา โดยได้รับคำสั่งให้นำยาบ้าลอตนี้มาส่งมอบให้กับรถบรรทุกที่จอดรออยู่ริมคลอง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ทำให้ตำรวจไม่รอช้า เร่งดำเนินการขยายผลการจับกุมอย่างทันท่วงที
ขยายผลรวบสิบล้อรอรับของ พร้อมหลักฐานมัดตัว
ด้วยคำสารภาพของนายอะเรผะ ตำรวจได้บุกเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดนัดหมาย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่รถกระบะตกคลอง ที่นั่นพวกเขาพบรถบรรทุกสิบล้อทะเบียนจังหวัดแพร่ จอดซุ่มอยู่ในมุมมืดและเปลี่ยว ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวนายตะวัน อายุ 60 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นคนขับรถสิบล้อคันดังกล่าว นายตะวันอ้างว่าเขาเพียงแค่รับงานผ่านกลุ่มไลน์ ให้มารับสินค้าที่จังหวัดเชียงรายตามพิกัดที่ส่งมาให้ โดยถูกบอกว่าจะมีรถกระบะสีขาวนำของมาส่ง
อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่เชื่อคำให้การของพวกเขาทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงยึดโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่องเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเกี่ยวกับยาเสพติดเผยให้เห็นบทสนทนาที่ระบุคำสั่งซื้ออย่างชัดเจน และยังพบประวัติการโอนเงินจำนวนมากเข้าและออกจากบัญชีของผู้ต้องสงสัย นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงบุคคลทั้งสองกับเครือข่ายยาเสพติด ดังนั้น ตำรวจจึงตั้งข้อหาพวกเขาร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย และกำลังเตรียมขยายการสอบสวนเพื่อจับกุมผู้บงการอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการนี้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ตำรวจยึดยาบ้าได้ทั้งหมดกี่เม็ดในเหตุการณ์นี้?
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งหมด 4,990,000 เม็ด ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุขับตกลงไปในคลอง
2. ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมมีกี่คน และเป็นใครบ้าง?
มีการจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายอะเรผะ อายุ 33 ปี คนขับรถกระบะ และนายตะวัน อายุ 60 ปี คนขับรถบรรทุกสิบล้อที่มารอรับยาเสพติด
3. ตำรวจรู้ได้อย่างไรว่ารถบรรทุกสิบล้อมีส่วนเกี่ยวข้อง?
ตำรวจได้ข้อมูลจากคำสารภาพของคนขับรถกระบะ และเมื่อไปตรวจสอบจุดนัดหมายก็พบรถบรรทุกจอดรออยู่จริง พร้อมกับเจอหลักฐานการแชทสั่งงานในโทรศัพท์มือถือ
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