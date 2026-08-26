เชียงราย - Chiang Rai News
ตม. บุกทลายเครือข่ายขน “จีนเทา” ข้ามชาติ รวบตัวการใหญ่คาบ้านพักเชียงราย
เชียงราย – ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ">อาชญากรรมข้ามชาติยังคงเป็นเรื่องที่ตำรวจไทยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองที่กำลังระบาดหนัก ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้สร้างผลงานชิ้นใหญ่ ด้วยการทลายเครือข่ายขนกลุ่ม “จีนเทา” เพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย ขบวนการนี้ใช้ประเทศไทยเป็นเพียงแค่ทางผ่าน ซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างมาก
การจับกุมครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้บุกรวบตัวผู้ต้องหารายสำคัญได้ถึงบ้านพัก ปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังของทางการไทย
ประเด็นสำคัญ
- รวบตัวการสำคัญ: ตำรวจบุกจับกุมตัว “นายนิคม” วัย 69 ปี ตัวการสำคัญของเครือข่ายลักลอบขนคนเข้าเมือง ได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงราย
- เส้นทางขบวนการ: กลุ่มผู้ต้องหาลักลอบนำคนจีนและเมียนมาจากกัมพูชา เข้าไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยเรียกเก็บค่าหัวสูงถึงคนละ 65,000 บาท
- ทลายทั้งเครือข่าย: เจ้าหน้าที่สามารถขยายผลตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้ครบแก๊งในหลายจังหวัด ทั้งเชียงราย ยะลา อยุธยา และนราธิวาส
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ตม. จังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญจากแหล่งข่าว พวกเขาพบว่ามีรีสอร์ตแห่งหนึ่งในอำเภอนาหม่อม ถูกใช้เป็นแหล่งพักคอยสำหรับชาวต่างด้าวผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จึงไม่รอช้า และรีบนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวทันที เมื่อไปถึงรีสอร์ต เจ้าหน้าที่พบชาวจีน 6 คน และชาวเมียนมาอีก 1 คน ซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพัก นอกจากนี้ยังสามารถยึดโทรศัพท์มือถือได้มากกว่า 20 เครื่อง ซึ่งถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
ตำรวจได้ควบคุมตัวชาวต่างด้าวทั้งหมดมาสอบปากคำ เพื่อหาที่มาที่ไปของขบวนการนี้ จากการสอบสวนพบว่า พวกเขาเดินทางมาจากประเทศกัมพูชา และลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ เป้าหมายหลักคือการเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยมีนายทุนใหญ่คอยบงการอยู่เบื้องหลัง
เปิดพฤติการณ์แก๊งขนคนเข้าเมือง
ขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างเป็นระบบมาก โดยมีนายทุนจากต่างประเทศเป็นผู้สั่งการหลัก จากนั้นจะมีทีมจัดหารถและที่พักในไทย คอยรับช่วงต่อในการพากลุ่มคนจีนหลบหนี พวกเขาเลือกใช้ช่องทางธรรมชาติในการเดินทาง เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลที่น่าตกใจคือ ขบวนการนี้เรียกเก็บเงินจากกลุ่มเป้าหมายสูงถึง 65,000 บาทต่อคน คาดการณ์ว่าพวกเขาก่อเหตุลักษณะนี้มานานกว่าหนึ่งปีแล้ว ตำรวจประเมินว่าแก๊งนี้น่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบ ไม่ต่ำกว่า 6 ถึง 10 ล้านบาทเลยทีเดียว
หนึ่งในบุคคลสำคัญของเครือข่ายนี้คือชายที่ชื่อ “บังดี” บังดีเป็นคนรับคำสั่งตรงมาจากนายทุนต่างชาติ เขาจะให้นายนิคมและนายสมบัติ เป็นคนจัดการเรื่องรถรับส่งทั้งหมด เพื่อพากลุ่มคนต่างด้าวไปซ่อนตัวที่รีสอร์ตในจังหวัดสงขลา
ปฏิบัติการกวาดล้างทั่วประเทศ
เมื่อคนต่างด้าวเดินทางไปถึงรีสอร์ต จะมี “นายฮาบีบ” ลูกน้องคนสนิทของบังดีมารับช่วงต่อ นายฮาบีบมีหน้าที่พากลุ่มคนเหล่านี้ หลบหนีออกนอกประเทศเพื่อไปยังเป้าหมาย เมื่อตำรวจทราบแผนการทั้งหมด จึงได้รวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับ
ศาลจังหวัดสงขลาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลักจำนวน 4 คน หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือ นายนิคม วัย 69 ปี ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงราย ชุดสืบสวนจึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวไว้ได้โดยละม่อม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาทันที
การกวาดล้างครั้งนี้มีการขยายผลไปทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่สามารถตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือได้ทั้งหมด นายฮาบีบถูกรวบตัวได้ที่จังหวัดยะลา ส่วนนายสมบัตินั้นถูกตำรวจทางหลวงตามจับได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับตัวการใหญ่อย่างบังดี ก็หนีไม่รอดจากการจับกุมเช่นกัน เขาถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จับกุมตัวได้ขณะพยายามเดินทางผ่านด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการทลายเครือข่ายใหญ่ได้อย่างราบคาบ
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาหนัก ทั้งการเป็นตัวการ ผู้จ้างวาน และให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวผิดกฎหมาย ขณะนี้ทุกคนถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.นาหม่อม เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ปัญหาการลักลอบขนคนเข้าเมือง ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการทำผิดกฎหมายคนเข้าเมืองเท่านั้น แต่มันยังเชื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ อีกมากมาย กลุ่มจีนเทามักจะใช้เส้นทางเหล่านี้ ในการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายและหลบหนีคดี
การทลายเครือข่ายของบังดีและนายนิคมในครั้งนี้ จึงเป็นการตัดวงจรการก่ออาชญากรรมที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจน ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่ทางผ่านที่ปลอดภัย สำหรับกลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติอีกต่อไป
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ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย
เชียงราย – วันที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรม">อาชญากรรมครั้งสำคัญ ปฏิบัติการนี้จัดขึ้นภายใต้ภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” เป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้กับชาวบ้าน นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย ได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย อย่างใกล้ชิด
ทีมเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นจากศาลจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจสอบห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบชายคนหนึ่งนามสมมุติว่า นาย A แสดงตัวว่าเป็นผู้เช่าห้อง เจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายค้นให้เขาดูและอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน เมื่อนาย A เข้าใจดีแล้ว จึงเริ่มทำการตรวจค้นด้วยความโปร่งใส โดยมีนาย A เป็นผู้นำตรวจค้นด้วยตัวเอง
ประเด็นสำคัญ
- ฝ่ายปกครองและตำรวจแม่สายร่วมมือกันบุกตรวจค้นห้องเช่าเป้าหมายในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้
- เจ้าหน้าที่ค้นพบอาวุธปืนยาวอัดลมแบบไทยประดิษฐ์และเครื่องกระสุนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าดำ
- นาย A ผู้เช่าห้อง ยอมรับสารภาพและถูกจับกุมในข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พบอาวุธปืนเถื่อนซุกซ่อนในห้องพัก
หลังจากการตรวจค้นห้องเช่าของนายเออย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบสิ่งของผิดกฎหมายซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งรวมถึงปืนลมทำเองของไทยและถุงกระสุนตะกั่ว สิ่งของผิดกฎหมายทั้งหมดนี้ถูกซ่อนไว้ในถุงสีดำที่พบอย่างชัดเจนในห้องเช่าของนายเอ การค้นพบนี้เน้นย้ำถึงการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นขึ้น
หลังจากพบของกลาง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด พวกเขาได้แจ้งสิทธิและอธิบายความผิดให้ผู้ต้องหาฟังทันที นาย A ถูกตั้งข้อหา “ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งหลังจากรับฟังข้อกล่าวหา เขาได้ให้การรับสารภาพทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเขาพร้อมกับของกลางเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรแม่สาย จากนั้นได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป ปฏิบัติการครั้งนี้ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
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ด่วน! AIS เตือนลูกค้าอัปเดตข้อมูลซิมก่อน 31 ส.ค. 2569 ป้องกันโดนตัดสัญญาณ
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย">เชียงราย – AIS เดินหน้าเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือทุกคนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ออกประกาศเตือนลูกค้าที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนให้อัปเดตข้อมูลซิมการ์ดให้ถูกต้อง การดำเนินการนี้เป็นไปตามกฎกติกาของ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลโทรคมนาคมของไทย ขั้นตอนนี้ทำได้ง่ายมากและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
เป้าหมายหลักของมาตรการนี้คือการยืนยันตัวตนว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์ตัวจริง หากคุณได้รับข้อความแจ้งเตือน คุณต้องรีบอัปเดตข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 หากเลยกำหนดเวลานี้ เบอร์โทรศัพท์ของคุณอาจถูกระงับการใช้งานได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณใช้งานมือถือต่อไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
สรุปประเด็นสำคัญ
- ลูกค้า AIS ที่ได้รับข้อความเตือน ต้องอัปเดตข้อมูลซิมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
- หากไม่ดำเนินการตามกำหนด เบอร์โทรศัพท์ของคุณอาจถูกระงับสัญญาณการใช้งาน
- สามารถอัปเดตข้อมูลได้ฟรีผ่านแอป myAIS, เบอร์ USSD, เว็บไซต์ หรือที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ
วิธีอัปเดตข้อมูลซิม AIS ด้วยตัวเองง่ายๆ
คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้เองแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ศูนย์บริการ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้แอปพลิเคชัน myAIS แล้วกดเลือกเมนู “อัปเดตผู้ใช้งานซิม” หรืออีกวิธีคือการกดหมายเลข 1612*ตามด้วยเลขบัตรประชาชน# แล้วกดโทรออก ระบบจะจัดการอัปเดตให้คุณทันที
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ AIS ได้โดยตรงผ่านระบบออนไลน์ แต่ถ้าใครไม่สะดวกทำด้วยตัวเอง ก็สามารถแวะไปที่ AIS Shop, ร้าน Telewiz หรือตัวแทนจำหน่ายของ AIS ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พนักงานทุกคนพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
ทำไมเราถึงต้องยืนยันตัวตนใหม่?
การอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันคือเกราะป้องกันชั้นดีสำหรับผู้ใช้บริการมือถือทุกคน ข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพขโมยเบอร์ไปทำเรื่องผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่ต้องผูกกับเบอร์มือถือได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น
AIS ย้ำว่าบริษัทมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน การร่วมมือกันอัปเดตข้อมูลในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยปกป้องคุณจากภัยไซเบอร์ในปัจจุบัน
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เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายเปิดตัว “คลังข้อมูลศิลปะเชียงราย” ดันเมืองศิลปินสู่ระดับเวทีโลก
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย">เชียงราย – จังหวัดเชียงรายก้าวไปอีกขั้นในการเป็นเมืองศิลปะระดับสากล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ได้มีการเปิดตัวโครงการสำคัญอย่างเป็นทางการ งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการนี้ใช้ชื่อว่า “คลังข้อมูลศิลปะเชียงราย” หรือที่รู้จักกันในชื่อ Chiang Rai Art Archives จุดประสงค์หลักคือการรวบรวมความรู้ด้านศิลปะทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังระดับชาติมาร่วมงานมากมาย ตัวอย่างเช่น อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
ประเด็นสำคัญ
- แหล่งรวมข้อมูลระดับชาติ: รวบรวมประวัติและผลงานของศิลปินเชียงรายกว่า 500 คนไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ยั่งยืน: เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับนักเรียน นักวิจัย และคนทั่วไปที่สนใจศึกษาศิลปะ
- ผลักดันเชียงรายสู่สากล: มุ่งหวังยกระดับเมืองเชียงรายให้เป็นที่รู้จักระดับโลกผ่านมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะ
เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และเรื่องราวทางศิลปะที่ยาวนานมาก ที่นี่เป็นบ้านเกิดและพื้นที่สร้างสรรค์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายท่าน ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อย่างอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเสมอมา ผลงานอันทรงคุณค่าของพวกท่านยังคงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อไป
ปัจจุบันเชียงรายมีกลุ่มคนทำงานศิลปะและศิลปินอิสระมากกว่า 500 คนกระจายอยู่ทั่วจังหวัด นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ แกลเลอรี และบ้านศิลปินเปิดให้บริการมากมาย พื้นที่สร้างสรรค์เหล่านี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน ปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้เชียงรายได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมืองศิลปะ” อย่างเต็มภาคภูมิ
โครงการ คลังข้อมูลศิลปะเชียงราย ถือเป็นก้าวสำคัญในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โครงการนี้จะรวบรวมประวัติศิลปิน ผลงานเด่น และเหตุการณ์สำคัญทางศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานง่ายและค้นหาได้สะดวก การทำเช่นนี้จะช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
คลังข้อมูลแห่งนี้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อภัณฑารักษ์ นักศึกษา และคนรักศิลปะทุกคน ผู้คนสามารถเข้ามาค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกัน โครงการนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปินท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้จะช่วยเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวงการศิลปะเชียงรายให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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