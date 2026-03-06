Connect with us
ฟุตบอล

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แพ้คาบ้าน 1-3 ให้คริสตัล พาเลซ สถานการณ์หนีตกชั้นเริ่มน่าห่วง

Thanawat Chaiyaporn

Published

23 seconds ago

on

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แพ้คาบ้าน 1-3

ลอนดอน, 6 มีนาคม 2569 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เจอคืนที่แฟนบอลไม่อยากจดจำ หลังแพ้คริสตัล พาเลซ 1-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 29 เมื่อคืนวันพฤหัสบดี ที่ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม ผลนี้ทำให้ทีมของ อิกอร์ ทูโดร์ ยิ่งกดดัน เพราะเหลือคะแนนเหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียว – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน

ช่วงแรกเจ้าถิ่นออกตัวดี และได้ประตูขึ้นนำก่อน นาทีที่ 34 โดมินิค โซลันเก้ จบสกอร์จากลูกครอสต่ำของ อาร์ชี เกรย์ ให้สเปอร์สนำ 1-0 อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนมาเร็วมาก เมื่อ มิกกี้ ฟาน เดอ เวน กัปตันทีมโดนใบแดงตรงนาทีที่ 40 หลังดึง อิสไมลา ซาร์ ที่กำลังหลุดเดี่ยว ทำให้สเปอร์สต้องเหลือ 10 คนตลอดเกมที่เหลือ

จากนั้นพาเลซไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือ ซาร์ รับหน้าที่ยิงจุดโทษตีเสมอ 1-1 ทันที ก่อนที่ช่วงทดเวลาครึ่งแรกจะกลายเป็นฝันร้ายของเจ้าถิ่น จอร์เก้น สแตรงด์ ลาร์เซ่น ยิงให้ทีมเยือนแซงนำ 2-1 ในนาที 45+1 แล้วซาร์มาเติมอีกลูกในนาที 45+7 หนีห่างเป็น 3-1 ตั้งแต่ยังไม่พักครึ่ง

ครึ่งหลังสเปอร์สพยายามปรับเกม และครองบอลได้มากกว่า แต่จังหวะเข้าทำไม่คมพอ ขณะที่คริสตัล พาเลซ เล่นรัดกุม คุมจังหวะได้ดี สุดท้ายสกอร์ไม่ขยับจนจบเกม

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แพ้คาบ้าน 1-3

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • นาที 29: ซาร์ ส่งบอลเข้าประตูให้พาเลซได้แล้ว แต่ VAR ชี้ว่าเป็นลูกล้ำหน้า จึงไม่ให้ประตู
  • นาที 34: สเปอร์สขึ้นนำ 1-0 โซลันเก้ยิงจากลูกเปิดต่ำของอาร์ชี เกรย์ หลังเกรย์พาบอลทะลุแนวรับ
  • นาที 40: ใบแดงโดยตรง ฟาน เดอ เวน ดึงซาร์ที่กำลังหลุดเดี่ยวในเขตโทษ สเปอร์สเหลือ 10 คน
  • นาที 40: พาเลซตีเสมอ 1-1 ซาร์สังหารจุดโทษเข้าไปแบบนิ่งๆ
  • นาที 45+1: พาเลซแซงนำ 2-1 ลาร์เซ่นยิงผ่านผู้รักษาประตู จากบอลจ่ายของอดัม วอร์ตัน หลังแนวรับสเปอร์สพลาด
  • นาที 45+7: พาเลซหนีเป็น 3-1 ซาร์หลุดเดี่ยวก่อนแตะหนี กูเยลโม วิคาริโอ แล้วยิงเป็นประตูที่สองของตัวเอง

ภาพรวมเกมนี้สะท้อนปัญหาของท็อตแนมในฤดูกาลนี้ชัดเจน โดยเฉพาะเกมรับที่เสียสมาธิง่าย และจังหวะทีมเวิร์กที่ยังไม่ลงตัวภายใต้การคุมทีมของอิกอร์ ทูโดร์ ซึ่งเพิ่งเข้ามารับงานต่อจากโธมัส แฟรงค์

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แพ้คาบ้าน 1-3

สถิติทีมท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์

รายการค่า
ประตูที่ได้1
ประตูที่เสีย3
การครองบอล (%)66%
การยิงทั้งหมดไม่ระบุ (ครึ่งหลังน้อยลง)
การยิงเข้ากรอบไม่ระบุ
การผ่านบอลสำเร็จสูง แต่เปลี่ยนเป็นโอกาสจบสกอร์ได้น้อย
ผู้เล่นเด่นโดมินิค โซลันเก้ (ทำประตู), อาร์ชี เกรย์ (แอสซิสต์)
จุดที่เสียหายมิกกี้ ฟาน เดอ เวน (ใบแดง)

สเปอร์สยังไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกปี 2026 และผลงานในบ้านก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆ หลังเกมนี้ความกดดันยิ่งถาโถม

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แพ้คาบ้าน 1-3

สถิติทีมคริสตัล พาเลซ

รายการค่า
ประตูที่ได้3
ประตูที่เสีย1
การครองบอล (%)30-34%
การยิงทั้งหมดเน้นคมและได้ลุ้นจริง
การยิงเข้ากรอบสูง (เปลี่ยนโอกาสสำคัญเป็น 3 ประตู)
ผู้เล่นเด่นอิสไมลา ซาร์ (2 ประตูรวมจุดโทษ), จอร์เก้น สแตรงด์ ลาร์เซ่น (1 ประตู), อดัม วอร์ตัน (2 แอสซิสต์)
ผู้รักษาประตูเซฟช่วยทีมหลายจังหวะ

คริสตัล พาเลซ ชนะเกมนี้เพราะความเด็ดขาด โดยเฉพาะช่วงท้ายครึ่งแรกที่เร่งเครื่องจนเกมขาด

ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ขยับเข้าใกล้โซนตกชั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ แฟนบอลเริ่มไม่สบายใจกับทิศทางของทีมและฟอร์มของแกนหลัก ขณะที่คริสตัล พาเลซ เก็บสามแต้มสำคัญ ช่วยให้ระยะห่างจากกลุ่มอันตรายเพิ่มขึ้น

นัดต่อไปของสเปอร์สจะหนักขึ้นทันที เพราะถ้ายังแก้เกมรับไม่ได้ และเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่สำเร็จ วิกฤตหนีตกชั้นอาจไม่ใช่แค่คำเตือนในฤดูกาลนี้

