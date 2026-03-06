ฟุตบอล
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แพ้คาบ้าน 1-3 ให้คริสตัล พาเลซ สถานการณ์หนีตกชั้นเริ่มน่าห่วง
ลอนดอน, 6 มีนาคม 2569 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เจอคืนที่แฟนบอลไม่อยากจดจำ หลังแพ้คริสตัล พาเลซ 1-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 29 เมื่อคืนวันพฤหัสบดี ที่ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม ผลนี้ทำให้ทีมของ อิกอร์ ทูโดร์ ยิ่งกดดัน เพราะเหลือคะแนนเหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียว – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน
ช่วงแรกเจ้าถิ่นออกตัวดี และได้ประตูขึ้นนำก่อน นาทีที่ 34 โดมินิค โซลันเก้ จบสกอร์จากลูกครอสต่ำของ อาร์ชี เกรย์ ให้สเปอร์สนำ 1-0 อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนมาเร็วมาก เมื่อ มิกกี้ ฟาน เดอ เวน กัปตันทีมโดนใบแดงตรงนาทีที่ 40 หลังดึง อิสไมลา ซาร์ ที่กำลังหลุดเดี่ยว ทำให้สเปอร์สต้องเหลือ 10 คนตลอดเกมที่เหลือ
จากนั้นพาเลซไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือ ซาร์ รับหน้าที่ยิงจุดโทษตีเสมอ 1-1 ทันที ก่อนที่ช่วงทดเวลาครึ่งแรกจะกลายเป็นฝันร้ายของเจ้าถิ่น จอร์เก้น สแตรงด์ ลาร์เซ่น ยิงให้ทีมเยือนแซงนำ 2-1 ในนาที 45+1 แล้วซาร์มาเติมอีกลูกในนาที 45+7 หนีห่างเป็น 3-1 ตั้งแต่ยังไม่พักครึ่ง
ครึ่งหลังสเปอร์สพยายามปรับเกม และครองบอลได้มากกว่า แต่จังหวะเข้าทำไม่คมพอ ขณะที่คริสตัล พาเลซ เล่นรัดกุม คุมจังหวะได้ดี สุดท้ายสกอร์ไม่ขยับจนจบเกม
ไฮไลต์สำคัญของเกม
- นาที 29: ซาร์ ส่งบอลเข้าประตูให้พาเลซได้แล้ว แต่ VAR ชี้ว่าเป็นลูกล้ำหน้า จึงไม่ให้ประตู
- นาที 34: สเปอร์สขึ้นนำ 1-0 โซลันเก้ยิงจากลูกเปิดต่ำของอาร์ชี เกรย์ หลังเกรย์พาบอลทะลุแนวรับ
- นาที 40: ใบแดงโดยตรง ฟาน เดอ เวน ดึงซาร์ที่กำลังหลุดเดี่ยวในเขตโทษ สเปอร์สเหลือ 10 คน
- นาที 40: พาเลซตีเสมอ 1-1 ซาร์สังหารจุดโทษเข้าไปแบบนิ่งๆ
- นาที 45+1: พาเลซแซงนำ 2-1 ลาร์เซ่นยิงผ่านผู้รักษาประตู จากบอลจ่ายของอดัม วอร์ตัน หลังแนวรับสเปอร์สพลาด
- นาที 45+7: พาเลซหนีเป็น 3-1 ซาร์หลุดเดี่ยวก่อนแตะหนี กูเยลโม วิคาริโอ แล้วยิงเป็นประตูที่สองของตัวเอง
ภาพรวมเกมนี้สะท้อนปัญหาของท็อตแนมในฤดูกาลนี้ชัดเจน โดยเฉพาะเกมรับที่เสียสมาธิง่าย และจังหวะทีมเวิร์กที่ยังไม่ลงตัวภายใต้การคุมทีมของอิกอร์ ทูโดร์ ซึ่งเพิ่งเข้ามารับงานต่อจากโธมัส แฟรงค์
สถิติทีมท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
|รายการ
|ค่า
|ประตูที่ได้
|1
|ประตูที่เสีย
|3
|การครองบอล (%)
|66%
|การยิงทั้งหมด
|ไม่ระบุ (ครึ่งหลังน้อยลง)
|การยิงเข้ากรอบ
|ไม่ระบุ
|การผ่านบอลสำเร็จ
|สูง แต่เปลี่ยนเป็นโอกาสจบสกอร์ได้น้อย
|ผู้เล่นเด่น
|โดมินิค โซลันเก้ (ทำประตู), อาร์ชี เกรย์ (แอสซิสต์)
|จุดที่เสียหาย
|มิกกี้ ฟาน เดอ เวน (ใบแดง)
สเปอร์สยังไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกปี 2026 และผลงานในบ้านก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆ หลังเกมนี้ความกดดันยิ่งถาโถม
สถิติทีมคริสตัล พาเลซ
|รายการ
|ค่า
|ประตูที่ได้
|3
|ประตูที่เสีย
|1
|การครองบอล (%)
|30-34%
|การยิงทั้งหมด
|เน้นคมและได้ลุ้นจริง
|การยิงเข้ากรอบ
|สูง (เปลี่ยนโอกาสสำคัญเป็น 3 ประตู)
|ผู้เล่นเด่น
|อิสไมลา ซาร์ (2 ประตูรวมจุดโทษ), จอร์เก้น สแตรงด์ ลาร์เซ่น (1 ประตู), อดัม วอร์ตัน (2 แอสซิสต์)
|ผู้รักษาประตู
|เซฟช่วยทีมหลายจังหวะ
คริสตัล พาเลซ ชนะเกมนี้เพราะความเด็ดขาด โดยเฉพาะช่วงท้ายครึ่งแรกที่เร่งเครื่องจนเกมขาด
ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ขยับเข้าใกล้โซนตกชั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ แฟนบอลเริ่มไม่สบายใจกับทิศทางของทีมและฟอร์มของแกนหลัก ขณะที่คริสตัล พาเลซ เก็บสามแต้มสำคัญ ช่วยให้ระยะห่างจากกลุ่มอันตรายเพิ่มขึ้น
นัดต่อไปของสเปอร์สจะหนักขึ้นทันที เพราะถ้ายังแก้เกมรับไม่ได้ และเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่สำเร็จ วิกฤตหนีตกชั้นอาจไม่ใช่แค่คำเตือนในฤดูกาลนี้
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
บาร์เซโลนาเอาชนะแอตเลติโก มาดริด 3-0 แม้จะพยายามบุกหนักในช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่เพียงพอ
ฟุตบอล
บาร์เซโลนาเอาชนะแอตเลติโก มาดริด 3-0 แม้จะพยายามบุกหนักในช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่เพียงพอ
บาร์เซโลนา – คืนวันที่ 3 มีนาคม 2569 ที่สนามสปอติฟาย คัมป์ นู ทีมบาร์เซโลนาของ ฮันซี ฟลิค ใส่เต็มตลอด 90 นาที และเอาชนะ แอตเลติโก มาดริด ที่คุมโดย ดิเอโก้ ซีเมโอเน ไป 3-0 ในเกมนัดที่สอง รอบรองชนะเลิศ โคปา เดล เรย์ ฤดูกาล 2025/26
รับชมไฮไลท์การแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม ชัยชนะนัดนี้ยังไม่ช่วยให้บาร์ซ่ากลับมาได้ เพราะเลกแรกพวกเขาโดนแอตเลติโกบุกถล่ม 4-0 ทำให้สกอร์รวมสองนัด บาร์เซโลนาแพ้ 3-4 และต้องหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองฯ แบบน่าเสียดาย ส่วนแอตเลติโก มาดริด ตีตั๋วเข้าชิงเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี นับจากชุดที่ได้แชมป์ในปี
ภาพรวมเกมที่คัมป์ นู
ตลอดเกมบาร์เซโลนาเดินหน้าบุกต่อเนื่อง ครองบอลเกือบ 70% และสร้างโอกาสจบสกอร์เป็นชุด โดยยิงเข้ากรอบเกิน 10 ครั้ง แต่ถึงจะกดดันหนักแค่ไหน สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันสกอร์รวม ทำให้ความฝันในการทำ “เรมอนตาด้า” ต้องจบลง
- นาทีที่ 29: มาร์ค เบอร์นัล มิดฟิลด์วัย 18 ปี ยิงให้บาร์เซโลนานำ 1-0 จากจังหวะที่ ลามีน ยามาล แทงทะลุช่องให้หลุดไปกดเข้ามุมแบบไม่พลาด
- นาทีที่ 45+5: ราฟิญา สังหารจุดโทษเป็น 2-0 หลัง เปดรี้ โดนทำฟาวล์ในเขตโทษ
- นาทีที่ 72: เบอร์นัล กดประตูที่สองของตัวเอง เป็นประตูที่สามของทีม จากการจ่ายของ โจเอา กันเซโล ทำให้สกอร์รวมขยับมาเหลือ 3-4 และเกมช่วงท้ายตึงมือทันที
ฝั่งแอตเลติโกเลือกเล่นแบบรัดกุม เน้นยืนต่ำและตัดจังหวะในพื้นที่สำคัญ แม้เสียถึงสามลูก แต่ยังปิดพื้นที่หน้าเขตโทษได้ดี โดยเฉพาะช่วง 20 นาทีสุดท้ายที่บาร์เซโลนาบุกหนักมาก ผู้รักษาประตูอย่าง ยาน โอบลัค (หรือบางรายงานระบุว่าเป็นนายทวารสำรอง) มีจังหวะเซฟสำคัญช่วยทีมหลายครั้ง
สถิติสำคัญของบาร์เซโลนา
|รายการ
|ตัวเลข
|ประตูที่ทำได้
|3
|ประตูที่เสีย
|0
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 70%
|ยิงทั้งหมด
|21+
|ยิงเข้ากรอบ
|10+
|ผู้ทำประตู
|มาร์ค เบอร์นัล (2), ราฟิญา (จุดโทษ 1)
|ผู้เล่นเด่น
|มาร์ค เบอร์นัล, ลามีน ยามาล, ราฟิญา, เปดรี้
|จุดเปลี่ยนในเกม
|การปรับแท็กติกและการเปลี่ยนตัวหลายจังหวะ (รวมอาการเจ็บของ บัลเด้ และ กุนเด้)
เกมนี้บาร์ซ่าโชว์เกมรุกที่หลากหลาย โดยเฉพาะ ลามีน ยามาล ที่ลากพาบอลและสร้างโอกาสได้ตลอด ขณะเดียวกัน มาร์ค เบอร์นัล กลายเป็นตัวชูโรงด้วยสองประตูจากตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง ทำให้เกมกลับมามีลุ้นจนถึงช่วงท้าย
สถิติสำคัญของแอตเลติโก มาดริด
|รายการ
|ตัวเลข
|ประตูที่ทำได้
|0
|ประตูที่เสีย
|3
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 30%
|ยิงทั้งหมด
|น้อยกว่า 5
|ยิงเข้ากรอบ
|มีน้อย
|ผู้เล่นเด่น
|ผู้รักษาประตูและแนวรับ (ช่วยกันเซฟและบล็อกหลายจังหวะ), ดิเอโก้ ซีเมโอเน (วางแผนเกม)
|การเปลี่ยนตัว
|ปรับเพิ่มเกมรับช่วงท้ายเพื่อประคองสกอร์รวม
แม้เกมรับจะพลาดจนเสียสามประตู แต่แอตเลติโกยังคุมสถานการณ์ได้ตามเป้าหมาย เพราะไม่ยอมเสียเพิ่มในช่วงที่บาร์เซโลนาโหมสุดกำลัง สุดท้ายสกอร์รวมก็ยังพาทีมเข้าชิงได้แบบเฉือนกันหวุดหวิด
คำพูดหลังเกม
ฮันซี ฟลิค ยกย่องลูกทีมหลังจบเกม โดยบอกว่าเขาภูมิใจในความทุ่มเทของทุกคน เพราะทีมสู้จนเกือบทำเรื่องยากให้เกิดขึ้นจริง แม้ตกรอบ แต่เขามองว่านี่เป็นบทเรียนที่ดี และเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับเส้นทางในลีกและแชมเปียนส์ลีก
ด้าน ดิเอโก้ ซีเมโอเน ชี้ว่าเกมแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอในฟุตบอล เพราะทีมทำงานหนักในนัดแรกไว้แล้ว ส่วนเกมที่คัมป์ นู ต้องพึ่งเกมรับและความเหนียวแน่นเพื่อปิดงาน พร้อมกล่าวชื่นชมบาร์เซโลนาที่สู้เต็มที่
แม้บาร์เซโลนาจะจอดป้ายในโคปา เดล เรย์ แต่ฟอร์มในนัดนี้ทำให้เห็นว่าทีมเริ่มลงตัวมากขึ้นภายใต้การคุมของฟลิค และยังมีเป้าหมายให้ลุยต่อทั้งลาลีกาและถ้วยยุโรป
ท้ายที่สุด เกมนี้กลายเป็นอีกคืนที่มีดราม่าของฟุตบอลสเปน บาร์เซโลนาเกือบไล่ทันจนได้ลุ้นสุดตัว แต่เมื่อมองภาพรวมสองนัด แอตเลติโก มาดริด ยังเป็นทีมที่ทำได้ดีกว่า และเป็นฝ่ายได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศ
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงให้ลิเวอร์พูล 2-1 ด้วยประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ที่สนามโมลินิวซ์
ฟุตบอล
วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงให้ลิเวอร์พูล 2-1 ด้วยประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ที่สนามโมลินิวซ์
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ จุดกระแสฮือฮาในพรีเมียร์ลีก หลังเปิดบ้านชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ที่สนามโมลินิวซ์ ผลนัดนี้ส่งวูล์ฟส์คว้า 3 แต้มเต็มแบบต่อเนื่อง เพิ่มความหวังหนีตกชั้น ส่วนหงส์แดงเจ็บหนัก เพราะเสียแต้มสำคัญในเส้นทางลุ้นท็อปโฟร์
บทนำ, คืนที่โมลินิวซ์จำไม่ลืม – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน
เกมนี้แฟนวูล์ฟส์น่าจะพูดถึงไปอีกนาน เพราะทีมของกุนซือ ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ (มีบางแหล่งรายงานชื่อ Gary O’Neil แต่รายงานส่วนใหญ่ระบุ Edwards) สู้แบบไม่ถอย แม้ลิเวอร์พูลของ อาร์เน สล็อต จะครองบอลได้มากกว่า แต่กลับเจาะไม่เข้าในช่วงสำคัญ
ยิ่งไปกว่านั้น วูล์ฟส์อ่านเกมแล้วเล่นสวนกลับได้คม พอถึงช่วงทดเจ็บก็ปิดบัญชีได้สำเร็จ สกอร์จบที่ วูล์ฟส์ 2-1 ลิเวอร์พูล และทั้งสามประตูเกิดขึ้นในครึ่งหลังทั้งหมด
เหตุการณ์สำคัญในเกม
- นาที 78: โรดริโก โกเมส (Rodrigo Gomes) พาวูล์ฟส์นำ 1-0 หลังเลี้ยงผ่าน อิบราฮิมา โกนาเต้ แล้วซัดมุมไกลแบบเฉียบขาด แม้เป็นโอกาสยิงครั้งแรกของทีม แต่เปลี่ยนรูปเกมทันที
- นาที 83: โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ตีเสมอ 1-1 ให้ลิเวอร์พูล จากจังหวะฉวยความผิดพลาดแนวรับเจ้าบ้าน แล้วยิงมุมใกล้แบบเด็ดขาด พร้อมหยุดสถิติไร้ประตูในลีกที่ยาวนาน 10 นัดติด
- นาที 90+4: อังเดร (Andre) กดประตูชัย 2-1 จากนอกกรอบ บอลไปแฉลบ โจ โกเมซ ก่อนเสียบเสาไกลผ่านมือ อลิสซอน ทำให้ทั้งสนามระเบิดเสียงเฮ
ตลอดเกม วูล์ฟส์เน้นรับให้แน่นแล้วรอสวนกลับ ขณะที่ลิเวอร์พูลครองบอลมากกว่า แต่จังหวะจบแบบจะแจ้งมาไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรก
สถิติทีมวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์
|รายการ
|ข้อมูล
|อันดับในตาราง
|อันดับสุดท้าย (บ๊วย)
|คะแนนรวม
|16 แต้ม (ราว 30 นัด)
|ผลงานล่าสุด
|ชนะ 2 นัดติด (รวมเกมนี้)
|ภาพรวมเกมรุก
|จำนวนประตูรวมไม่สูง แต่จบสกอร์คมในนัดนี้
|ผู้ทำประตูในเกม
|โรดริโก โกเมส, อังเดร
|กุนซือ
|ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์
|สนามเหย้า
|โมลินิวซ์ สเตเดี้ยม
แม้สถานการณ์ในตารางจะกดดัน แต่ภาพในสนามบอกชัดว่า วูล์ฟส์ยังมีใจสู้ และพร้อมสู้ทุกแต้มเพื่ออยู่รอด
สถิติทีมลิเวอร์พูล
|รายการ
|ข้อมูล
|อันดับในตาราง
|อันดับ 5 (ราว 48 แต้ม)
|ผลงานล่าสุด
|แพ้แบบเจ็บ เพราะเป็นการพ่ายทีมบ๊วย
|ประตูในฤดูกาล
|ซาลาห์ทำประตูที่ 5 ในฤดูกาล
|ผู้ทำประตูในเกม
|โมฮาเหม็ด ซาลาห์
|กุนซือ
|อาร์เน สล็อต
|ผู้รักษาประตู
|อลิสซอน เบ็คเกอร์
|ผู้นำทีม
|เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค
ถึงจะมีคุณภาพผู้เล่นเหนือกว่า แต่ลิเวอร์พูลเสียหายจากรายละเอียดเล็กๆ โดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่โดนลูกยิงแฉลบกลายเป็นประตูแพ้
ครึ่งแรก, เงียบแต่ตึง
45 นาทีแรกทั้งสองทีมเล่นแบบรัดกุม ลิเวอร์พูลคุมจังหวะได้มากกว่า แต่ยังหาช่องเข้าทำแบบชัดๆ ไม่ได้ ขณะเดียวกัน วูล์ฟส์ถอยต่ำ รักษารูปเกม และรอโอกาสสวนกลับ สุดท้ายยังไม่มีทีมไหนยิงเข้ากรอบ จึงจบครึ่งแรกที่ 0-0
ครึ่งหลัง, เกมเปิดแล้วดราม่าก็ตามมา
หลังพักครึ่ง เกมเริ่มเข้มข้นขึ้น และช่วง 20 นาทีสุดท้ายยิ่งเดือด วูล์ฟส์ได้ประตูนำจากการสวนกลับที่จบด้วยความเฉียบของโรดริโก โกเมส จากนั้นไม่นาน ลิเวอร์พูลตอบโต้ทันทีด้วยซาลาห์ที่ใช้โอกาสไม่เปลือง
อย่างไรก็ตาม ช่วงทดเวลาบาดเจ็บกลายเป็นของเจ้าบ้าน เมื่ออังเดรซัดไกล บอลแฉลบเปลี่ยนทางจนอลิสซอนเอาไม่อยู่ วูล์ฟส์เลยเก็บ 3 แต้มเต็มแบบสุดระทึก และขยับหนีพื้นที่อันตรายได้เล็กน้อย
สรุปหลังเกม
สำหรับวูล์ฟส์ นี่คือชัยชนะที่เติมความหวังหนีตกชั้นแบบจริงจัง ขณะที่ลิเวอร์พูลต้องกลับไปแก้ปัญหาให้เร็ว เพราะแต้มที่หล่นไปส่งผลต่อการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปโดยตรง
หลังเกม ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ พูดถึงลูกทีมว่า “เรารู้ดีว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหน แต่เด็กๆ ใส่เต็มที่เพื่อทุกอย่าง, เพื่อตัวเอง, ครอบครัว และอนาคต”
เกมนี้ย้ำให้เห็นอีกครั้งว่าพรีเมียร์ลีกพลาดไม่ได้เลย เพราะแม้ทีมบ๊วยก็ล้มทีมใหญ่ได้ หากมีวินัยและจบสกอร์ในจังหวะสำคัญ
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ฟูลแฮม เปิดรังเฉือน ท็อตแนม 2-1! สเปอร์ส ยังไม่ชนะ 10 นัดติด เสี่ยงหล่นไปลุ้นหนีตกชั้น
ฟุตบอล
ฟูลแฮม เปิดรังเฉือน ท็อตแนม 2-1! สเปอร์ส ยังไม่ชนะ 10 นัดติด เสี่ยงหล่นไปลุ้นหนีตกชั้น
ฟูลแฮม เดินหน้าลุ้นโควตายุโรป ส่วน ท็อตแนม อาการหนักใกล้โซนอันตราย ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ฟูลแฮม ลงเล่นที่ Craven Cottage ก่อนเอาชนะ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-1 ในเกมลอนดอนดาร์บี้ที่เดือดพอสมควร ผลนี้ช่วยให้เจ้าบ้านขยับอันดับและเพิ่มความหวังเรื่องพื้นที่ยุโรป ขณะที่สเปอร์ส ภายใต้กุนซือชั่วคราว Igor Tudor ยังหาชัยชนะในลีกไม่เจอเป็นนัดที่ 10 ติดต่อกัน สถานการณ์จึงเริ่มกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆ
จังหวะสำคัญของเกม – รับชมไฮไลท์
- นาทีที่ 7: Harry Wilson ซัดให้ฟูลแฮมขึ้นนำ 1-0 จากวอลเลย์เท้าซ้าย หลังจังหวะปะทะที่ Raúl Jiménez มีเหมือนผลัก Radu Dragusin เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม VAR ไม่เปลี่ยนคำตัดสิน ทำให้ฝั่งท็อตแนมไม่พอใจ
- นาทีที่ 34: Alex Iwobi บวกสกอร์เป็น 2-0 ด้วยการยิงจังหวะแรกจากนอกกรอบราว 25 หลา บอลพุ่งไปชนเสาก่อนเข้าประตู หลังต่อเกมกับ Wilson ได้ลงตัว
- นาทีที่ 66: Richarlison ที่ลงมาเป็นตัวสำรอง โหม่งตีตื้นให้สเปอร์สไล่มา 2-1 จากลูกครอสของ Archie Gray ทำให้ช่วงท้ายเกมกลับมามีลุ้น
- ช่วงท้ายเกม ท็อตแนม โหมบุกต่อเนื่อง แต่ Bernd Leno เซฟจังหวะสำคัญหลายครั้ง จึงช่วยให้ฟูลแฮมปิดเกมคว้า 3 แต้ม
ภาพรวมเกมนี้ ฟูลแฮมทำได้ดีกว่าในครึ่งแรก ทั้งความเร็วในการขึ้นเกมและความเฉียบคมหน้าประตู ตรงกันข้าม ท็อตแนมดูขาดความมั่นใจและจังหวะเกมไม่ไหลลื่น แม้จะได้ประตูจากตัวสำรอง แต่สุดท้ายไล่ไม่ทัน
สถิติและผู้เล่นเด่นฝั่งฟูลแฮม
ฟูลแฮมยังไว้ใจได้เวลาเล่นในบ้าน และแนวรุกจบงานค่อนข้างคม
|รายการ
|รายละเอียด
|ประตูที่ทำได้
|2 (Wilson 7′, Iwobi 34′)
|ผู้ทำประตู
|Harry Wilson, Alex Iwobi
|ผู้รักษาประตู
|Bernd Leno (เซฟสำคัญหลายครั้ง)
|ผู้เล่นเด่น
|Alex Iwobi (มีประตูและมีส่วนร่วมกับเกมรุก), Harry Wilson (ยิงนำและสร้างโอกาส)
|อันดับหลังจบเกม
|อันดับ 8 (29 คะแนน จาก 28 นัด)
|แนวโน้ม
|ยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรป หากรักษาฟอร์มต่อเนื่อง
หากฟูลแฮมยืนระยะได้แบบนี้ต่อไป โอกาสเบียดขึ้นไปโซนยุโรปยังเปิดกว้าง
สถิติและปัญหาของท็อตแนม
ฝั่งท็อตแนมยังอยู่ในช่วงฟอร์มตก และแต้มหนีตกชั้นไม่ได้ห่างมากนัก
|รายการ
|รายละเอียด
|ประตูที่ทำได้
|1 (Richarlison 66′)
|ผู้ทำประตู
|Richarlison (ลงสำรองแล้วยิงได้)
|ผู้รักษาประตู
|Guglielmo Vicario (มีเซฟแต่เสีย 2 ประตู)
|ผู้เล่นเด่น
|Richarlison (ประตูช่วยปลุกความหวัง), Archie Gray (ทำแอสซิสต์)
|อันดับหลังจบเกม
|อันดับ 16 (ห่างโซนตกชั้น 4 คะแนน)
|สถิติไร้ชัย
|10 นัดติดในพรีเมียร์ลีก
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของสเปอร์สไม่ได้มีแค่สกอร์ในสนาม แต่ยังรวมถึงความมั่นใจ การจัดทีม และการตัดสินใจในรายละเอียดระหว่างเกมด้วย ขณะเดียวกัน Igor Tudor ที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมไม่นาน ก็เริ่มต้นด้วยผลงานแพ้ 2 นัดรวด หลังเกมกุนซือชาวโครเอเชียยอมรับว่าปัญหาของทีม “ใหญ่กว่าที่คิด” และต้องเร่งแก้ทันที
สรุปหลังเกม
ลอนดอนดาร์บี้นัดนี้สะท้อนภาพของทั้งสองทีมในฤดูกาล 2025-26 ได้ชัด ฟูลแฮมเล่นเป็นระบบ จบสกอร์ได้ตามโอกาส และลงโทษความผิดพลาดคู่แข่งได้ดี ส่วนท็อตแนมยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ และต้องสู้กับแรงกดดันรอบด้านมากขึ้น
จากผลนี้ ฟูลแฮมได้แรงส่งสำคัญในการไล่ล่าพื้นที่สูงกว่า ขณะที่ท็อตแนมต้องรีบกลับมาคว้าชัยให้ได้โดยเร็ว เพราะถ้ายังสะดุดต่อเนื่อง การหนีตกชั้นอาจกลายเป็นเรื่องจริงในช่วงท้ายฤดูกาล
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
อาร์เซนอล เปิดเอมิเรตส์เฉือนเชลซี 2-1 กลับขึ้นนำพรีเมียร์ลีกห่าง 5 แต้ม
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แพ้คาบ้าน 1-3 ให้คริสตัล พาเลซ สถานการณ์หนีตกชั้นเริ่มน่าห่วง
เหตุการณ์สุดช็อกในพัทยา! หญิงข้ามเพศเปลือยกายสองคนไล่ตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
ปริมาณสำรองเชื้อเพลิงของเชียงรายมีเพียงพอต่อความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจังหวัดเชียงรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อในเด็ก
คริสตจักรแมนมิน เชียงราย ครบรอบ 15 ปี จัดนมัสการพิเศษ พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรม
ชายคนหนึ่งใช้ดาบซามูไรทำร้ายช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเบรกเสีย
ตำรวจไซเบอร์บุกปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ จับกุมชาวเวียดนาม 94 คน
ในคดีลักพาตัวและ “ฆาตกรรม” ผู้จัดการหนุ่ม ตำรวจได้ระบุผู้ต้องสงสัยมากถึง 10 คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดตัว “ดินเด้ง” นวัตกรรมใหม่สำหรับการเพาะปลูก
โรงแรมทาชิเลกถูกบุกค้น เจ้าหน้าที่จับกุมนักต้มตุ๋นออนไลน์ชาวต่างชาติ 400 คน
ด่านชายแดนเชียงรายปะทะกับผู้ค้ายาเสพติด ยึดยาไอซ์ได้ 300 กิโลกรัม
“วิสาร” ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การระดมทุนที่ไม่โปร่งใสเพื่อซื้อเสียง และเตือนชาวบ้านเชียงรายอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวแก่คนแปลกหน้า
เปิดประตูสู่ฤดูกาลแห่งความรัก: ดื่มด่ำช่วงเวลาพิเศษริมแม่น้ำกกกับแคมเปญ ‘AVEC AMOUR’ ณ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
พระสงฆ์ในเชียงใหม่เรียกร้องให้จับกุมคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติฐาน “พ่นสี” บนกำแพงวัด
ชาวเยอรมันถูกจับกุมฐานพ่นสีข้อความ “ช่วยกาซา” ทั่วเกาะพะงัน
ผู้บริโภคกาแฟออร์แกนิก MiVana ในจังหวัดเชียงรายร่วมปลูกต้นไม้กว่า 40,000 ต้น
สถานที่ใดในประเทศไทยที่จะร่วมฉลองตรุษจีนปี 2026 ได้ดีที่สุด
เชียงรายยกระดับด่านแม่สายให้เป็นประตูการค้าแม่น้ำโขง
น่าเศร้าใจ! ช้างพร่องเพศผู้ชื่อ “สิดอร์ ฮู พัพ” เสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
ปักหมุดตามรอย “ลิซ่า” เที่ยวไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย ภาพล่าสุดละมุนมาก
Trending
- เชียงราย - Chiang Rai News4 days ago
ชายชาวเชียงรายถูกรางวัลใหญ่ คว้าเงินรางวัล 60 ล้านบาท จากการจับสลากลอตเตอรีพลัส
- เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย
- ข่าวอาชญากรรม - Crime5 days ago
“ปู มัณฑนา” เข้ารับทราบข้อหา หมิ่นประมาท “หนุ่ม กรรชัย” บอกถูกกลั่นแกล้ง และไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อน
- เชียงราย - Chiang Rai News3 days ago
เชียงรายแมนเปิดเผยที่มาของเลขล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล กวาดเงินรางวัลไปถึง 60 ล้านบาท