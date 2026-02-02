Connect with us

ฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะเหนือฟูแล่ม 3-2 ส่งผลให้พวกเขาก้าวขึ้นไปอยู่ในสี่อันดับแรกของตาราง

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 day ago

on

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอาชนะ ฟูแล่ม 3-2

ค่ำคืนที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด เต็มไปด้วยความระทึกใจ เมื่อ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ภายใต้การนำทีมของกุนซือชั่วคราว ไมเคิล คาร์ริค เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “เจ้าสัวน้อย” ฟูแล่ม ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2026 เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะอันสุดดราม่าของเจ้าบ้านที่สกอร์ 3-2 ส่งผลให้พวกเขาเก็บชัยชนะ 3 นัดติดต่อกันและกลับเข้าสู่พื้นที่แชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จ

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอาชนะ ฟูแล่ม 3-2

ไฮไลท์สำคัญในครึ่งเวลาแรก: คาเซมิโร่เบิกสกอร์

เริ่มต้นเกมมาได้ไม่นาน แมนยูพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่ทันที โดยมี อาหมัด ดิยัลโล่ และ มาเธอุส คุนญ่า เป็นตัวป่วนในแนวรุก นาทีที่ 19 จุดเปลี่ยนแรกก็เกิดขึ้น เมื่อเจ้าบ้านได้ลูกฟรีคิกทางกราบขวา บรูโน แฟร์นันด์ส กัปตันทีมจอมทัพบรรจงเปิดบอลโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษ และเป็น คาเซมิโร่ มิดฟิลด์ประสบการณ์สูงที่กระโดดขึ้นโหม่งเต็มแรง บอลพุ่งผ่านมือ แบร์นด์ เลโน่ เข้าประตูไปอย่างสวยงามให้แมนยูออกนำ 1-0 ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้อง

แม้ฟูแล่มจะพยายามโต้กลับและมีจังหวะลุ้นจาก ราอูล ฆิเมเนซ แต่ เซนเน่อ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูดาวรุ่งของแมนยูในเกมนี้ก็ยังโชว์ซูเปอร์เซฟช่วยทีมไว้ได้หลายครั้ง ทำให้จบครึ่งแรกเจ้าบ้านนำอยู่เพียงประตูเดียว

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอาชนะ ฟูแล่ม 3-2

ครึ่งหลังสุดเดือด: จากนำห่างสู่การโดนตีเสมอ

เข้าสู่ครึ่งหลังในนาทีที่ 56 แมนยูขยับหนีเป็น 2-0 จากจังหวะประสานงานที่ยอดเยี่ยม คาเซมิโร่ จ่ายบอลให้ มาเธอุส คุนญ่า หลุดเข้าไปในเขตโทษก่อนจะแต่งบอลแล้วซัดยัดเสาแรกเข้าไปอย่างเด็ดขาด ดูเหมือนว่าเกมนี้จะเป็นงานง่ายของปีศาจแดง แต่ฟูแล่มไม่ยอมแพ้

ในช่วงท้ายเกม นาทีที่ 85 แฮร์รี่ แม็กไกวร์ ไปทำฟาวล์ ราอูล ฆิเมเนซ ในเขตโทษ ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันที และเป็น ฆิเมเนซ ที่สังหารไม่พลาดช่วยให้ฟูแล่มไล่มาเป็น 1-2 เท่านั้นยังไม่พอ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+1 เควิน ตัวสำรองของฟูแล่มปั่นลูกโค้งสุดสวยเสียบหน้าต่างเข้าไปอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 2-2 แฟนบอลในสนามถึงกับเงียบกริบ

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอาชนะ ฟูแล่ม 3-2

นาทีบาปของเซสโก้: ฮีโร่ผู้พาทีมคว้า 3 แต้ม

ในขณะที่หลายคนคิดว่าเกมจะจบลงด้วยผลเสมอ แมนยูแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ นาทีที่ 90+4 บรูโน แฟร์นันด์ส โชว์ทักษะหลอกล่อกองหลังก่อนจะเปิดบอลเข้าไปให้ เบนจามิน เซสโก้ กองหน้าตัวสำรองที่เพิ่งลงมา เขาจับบอลหนึ่งจังหวะก่อนจะกลับตัวยิงพุ่งเข้าซุกก้นตาข่ายอย่างงดงาม เป็นประตูชัยให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะไป 3-2 ในนาทีสุดท้ายของเกม

รายชื่อนักเตะและคะแนนความสามารถ: แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ตำแหน่ง ผู้เล่น คะแนน (เต็ม 10) หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู เซนเน่อ ลัมเมนส์ 7.5 เซฟสำคัญได้หลายครั้ง
กองหลัง ดิโอโก้ ดาโลต์ 7.0 เติมเกมรุกได้ดี
กองหลัง แฮร์รี่ แม็กไกวร์ 5.5 พลาดทำเสียจุดโทษช่วงท้าย
กองหลัง ลิซานโดร มาร์ติเนซ 6.5 นิ่งและทางบอลดี
กองหลัง ลุค ชอว์ 6.0 ช่วยเกมรับได้สม่ำเสมอ
กองกลาง คาเซมิโร่ 8.5 1 ประตู 1 แอสซิสต์ (ยอดเยี่ยมที่สุด)
กองกลาง ค็อบบี้ เมนู 7.0 คุมจังหวะเกมได้ดีเกินวัย
กองกลาง บรูโน แฟร์นันด์ส 8.0 ทำ 2 แอสซิสต์ในเกมนี้
กองหน้า อาหมัด ดิยัลโล่ 7.0 มีความเร็วและวูบวาบ
กองหน้า มาเธอุส คุนญ่า 7.5 ยิงประตูที่สองให้ทีม
กองหน้า ไบรอัน เอ็มเบอโม่ 6.0 มีโอกาสแต่ยังจบไม่คม
ตัวสำรอง เบนจามิน เซสโก้ 8.0 ซูเปอร์ซับ ยิงประตูชัย

รายชื่อนักเตะและคะแนนความสามารถ: ฟูแล่ม

ตำแหน่ง ผู้เล่น คะแนน (เต็ม 10) หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน่ 6.5 ช่วยป้องกันลูกอันตรายได้บ้าง
กองหลัง ฆอร์เก้ คูเอนก้า 6.0 พยายามบล็อกลูกยิงเต็มที่
กองหลัง โยอาคิม อันเดอร์เซ่น 6.0 คุมเกมรับได้ดีในช่วงแรก
กองหลัง แอนโทนี่ โรบินสัน 6.5 วิ่งขึ้นลงทางกราบซ้ายตลอดเกม
กองกลาง ซามูเอล ชุกวูเอเซ่ 7.0 สร้างความลำบากให้แนวรับแมนยู
กองกลาง แฮร์รี่ วิลสัน 6.5 มีลูกเปิดที่อันตราย
กองกลาง เอมิล สมิธ โรว์ 6.0 เชื่อมเกมในแดนกลาง
กองหน้า ราอูล ฆิเมเนซ 7.5 ยิงจุดโทษและหาจังหวะได้ดี
ตัวสำรอง เควิน 7.0 ยิงประตูตีเสมอสุดสวย

บทสรุปหลังเกม

ชัยชนะครั้งนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่ 4 ของตาราง มีคะแนนรวม 41 คะแนน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ไมเคิล คาร์ริค ในการคุมทีมระยะยาว ในขณะที่ฟูแล่มแม้จะพ่ายแพ้แต่ก็ได้รับคำชมเรื่องหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้าย

ฟุตบอล

สเปอร์สโกงตาย! ไล่เจ๊าซิตี้ 2-2 จากลูกยิง “สกอร์เปี้ยนคิก” ของโซลันกี้

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 day ago

on

February 2, 2026

By

สเปอร์ส พบ แมนซิตี

ศึกพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมา กลายเป็นค่ำคืนที่แฟนบอลทั่วโลกต้องจดจำ เมื่อ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แม้ทีมเยือนจะทำคะแนนนำห่างไปก่อนถึงสองประตูในช่วงครึ่งแรก แต่เจ้าบ้านไม่ยอมแพ้ รัวคืนสองลูกรวดในครึ่งหลัง โดยเฉพาะลูกตีเสมอระดับ “พุสกัส อวอร์ด” ของ โดมินิก โซลันกี้ ที่ทำให้จบเกมแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มอย่างดุเดือด

สเปอร์ส พบ แมนซิตี

ครึ่งแรก: เรือใบสีฟ้าแล่นฉิว บุกถล่มเจ้าบ้านราบคาบ

เริ่มเกมมาได้เพียง 11 นาที แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็แสดงความเฉียบคมให้เห็นทันที จากจังหวะที่ แบร์นาร์โด้ ซิลวา เข้าไปบีบแย่งบอลจาก อีฟส์ บิสซูม่า ในแดนกลาง ก่อนจะส่งต่อให้ เออร์ลิง ฮาลันด์ ไหลบอลออกทางขวาให้ ไรยัน แชร์กี ดาวรุ่งฟอร์มแรง ซัดด้วยซ้ายบอลแฉลบกองหลังสเปอร์สเข้าไปซุกก้นตาข่ายอย่างสวยงาม ให้ทีมเยือนออกนำ 1-0

หลังจากเสียประตู สเปอร์สพยายามตั้งเกมสู้แต่ดูเหมือนจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ความผิดพลาดในเกมรับยังคงหลอกหลอนเจ้าบ้าน เมื่อในช่วงนาทีที่ 44 ราดู ดรากูซิน เคลียร์บอลไม่ขาดไปเข้าทาง โรดรี้ ก่อนที่บอลจะถูกส่งต่อไปถึง แบร์นาร์โด้ ซิลวา และไหลถวายพานให้ อองตวน เซเมนโย่ ยิงเข้าไปนิ่มๆ จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 2-0 ท่ามกลางเสียงโห่จากแฟนบอลเจ้าถิ่น

สเปอร์ส พบ แมนซิตี

ครึ่งหลัง: พลิกนรกด้วยพลังของโซลันกี้

โธมัส แฟรงค์ กุนซือสเปอร์สแก้เกมมาอย่างดีในช่วงพักครึ่ง และในนาทีที่ 52 ความหวังของเจ้าบ้านก็กลับมา เมื่อ โดมินิก โซลันกี้ อาศัยความแข็งแกร่งเบียดชนะ มาร์ค เกฮี ก่อนจะส่งบอลผ่านมือ จานลุยจิ ดอนนารุมม่า เข้าประตูไป แม้ผู้เล่นซิตี้จะพยายามประท้วงว่ามีการฟาวล์เกิดขึ้น แต่หลังจากเช็ก VAR แล้ว ผู้ตัดสินยืนยันให้เป็นประตู สเปอร์สไล่มาเป็น 1-2

ความมันยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ นาทีที่ 70 แฟนบอลในสนามท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม แทบจะคลั่ง เมื่อ คอเนอร์ กัลลาเกอร์ พาบอลกระชากขึ้นมาทางกราบขวาก่อนจะเปิดครอสเข้ามากลางประตู โดมินิก โซลันกี้ ที่วิ่งเลยจุดนัดพบไปนิดหน่อย ตัดสินใจกระโดดดีดส้นเท้าหรือที่เรียกว่า “สกอร์เปี้ยนคิก” บอลย้อยข้ามหัวดอนนารุมม่าเข้าประตูไปอย่างเหนือชั้น ตีเสมอเป็น 2-2 ได้สำเร็จ

ช่วงเวลาที่เหลือ ทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันอย่างหนัก ซิตี้เกือบได้ประตูชัยจากลูกโหม่งของ ติยานี ไรน์เดอร์ส ที่ลงมาเป็นสำรอง แต่บอลหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดาย จบเกมเสมอแบ่งแต้มกันไป ทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตามหลังจ่าฝูงอาร์เซน่อลห่างเป็น 6 คะแนนแล้ว

สเปอร์ส พบ แมนซิตี

รายชื่อผู้เล่นและคะแนนความสามารถ (แมนเชสเตอร์ ซิตี้)

ระบบการเล่น: 4-2-3-1

ชื่อผู้เล่น คะแนน บทบาทในเกม
จานลุยจิ ดอนนารุมม่า 8 เซฟลูกอันตรายได้หลายครั้งในครึ่งหลัง
มาร์ค เกฮี 6.5 แข็งแกร่ง แต่เสียเปรียบโซลันกี้ในลูกแรก
อับดูโกดีร์ คูซานอฟ 5 มีปัญหาในการรับมือลูกกลางแจ้งและโดนใบเหลืองเร็ว
โรดรี้ 7 คุมจังหวะเกมได้ดีในครึ่งแรก แต่เริ่มล้าในช่วงท้าย
ไรยัน แชร์กี 7.5 ยิงประตูเปิดสนามได้อย่างยอดเยี่ยม
แบร์นาร์โด้ ซิลวา 7 ทำ 1 แอสซิสต์ และเป็นหัวใจในการสร้างสรรค์เกม
เออร์ลิง ฮาลันด์ 6.5 มี 1 แอสซิสต์ แต่พลาดโอกาสทองในการจบสกอร์เอง

รายชื่อผู้เล่นและคะแนนความสามารถ (ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์)

ระบบการเล่น: 4-3-3

ชื่อผู้เล่น คะแนน บทบาทในเกม
กูกลีลโม วิคาริโอ 7 ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูที่สาม ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ราดู ดรากูซิน 5 มีส่วนผิดพลาดในทั้งสองประตูที่เสียไป
อีฟส์ บิสซูม่า 4 เล่นไม่ออกและเสียบอลจนนำไปสู่การเสียประตูแรก
คอเนอร์ กัลลาเกอร์ 8 วิ่งไม่มีหมดและทำแอสซิสต์สำคัญให้ทีมตีเสมอ
ซาวี ซิมอนส์ 9 เป็นคนคุมจังหวะและจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นง่ายในครึ่งหลัง
โดมินิก โซลันกี้ 9.5 แมน ออฟ เดอะ แมตช์ กับสองประตูสุดสวย
แรนดัล โคโล มูอานี่ 6 มีความเร็วแต่ยังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย

สถิติที่น่าสนใจหลังเกม

  • โดมินิก โซลันกี้ ทำประตูแรกในอาชีพค้าแข้งที่ยิงใส่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้สำเร็จ
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะเพียง 1 นัดจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก 6 นัดหลังสุด
  • สเปอร์สยังคงรั้งอันดับ 14 ของตาราง ขณะที่ซิตี้ยังอยู่อันดับ 2 ตามหลังอาร์เซน่อล 6 แต้ม

ฟุตบอล

เอ็มบั๊ปเป้ฮีโร่! เรอัล มาดริด เฉือน ราโย่ 2-1 จี้บาร์ซ่าแต้มเดียว

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 day ago

on

February 2, 2026

By

เรอัล มาดริด เฉือน ราโย่ 2-1 จี้บาร์ซ่าแต้มเดียว

ศึกลา ลีกา สเปน นัดที่ 22 ประจำฤดูกาล 2025/26 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สนามซานติอาโก้ เบร์นาเบว เป็นการพบกันระหว่าง “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด ทีมรองจ่าฝูง เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ราโย่ บาเยกาโน่ ทีมอันดับ 17 ของตาราง

เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะแบบสุดดราม่าของเจ้าถิ่น โดยได้ประตูชัยจากจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 100 ส่งผลให้พวกเขายังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อย่างเหนียวแน่น

รายละเอียดการแข่งขันและไฮไลท์สำคัญ

ครึ่งแรก: วินิซิอุสเบิกสกอร์ไว แต่ต้องเสียจู๊ด

เรอัล มาดริด เฉือน ราโย่ 2-1 จี้บาร์ซ่าแต้มเดียว

เริ่มเกมมาได้เพียงไม่นาน แฟนบอลเจ้าถิ่นต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อ จู๊ด เบลลิงแฮม กองกลางตัวเก่งมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่ 10 โดยเป็น บราฮิม ดิอาซ ที่ถูกส่งลงมาแทน

อย่างไรก็ตาม ในนาทีที่ 15 เรอัล มาดริด ก็มาได้ประตูออกนำ 1-0 จากจังหวะที่ บราฮิม ดิอาซ จ่ายบอลให้ วินิซิอุส จูเนียร์ ปั่นด้วยขวาในเขตโทษ บอลโค้งเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงาม ถือเป็นประตูแรกในลีกของเจ้าตัวนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

เรอัล มาดริด เฉือน ราโย่ 2-1 จี้บาร์ซ่าแต้มเดียว

ครึ่งหลัง: ราโย่สู้ไม่ถอยก่อนโดนใบแดง

เริ่มครึ่งหลังมาได้เพียง 4 นาที ทีมเยือนช็อกแฟนบอลทั้งสนาม เมื่อ อัลวาโร่ การ์เซีย โหม่งชงบอลกลับเข้ากลางให้ ฮอร์เก้ เด ฟรูโตส ซัดผ่านมือ ติโบต์ กูร์กตัวส์ เข้าไปให้ราโย่ตีเสมอเป็น 1-1

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่ 80 เมื่อ ปาเต ซิส กองกลางทีมเยือนไปทำฟาวล์รุนแรงใส่ ดานี่ เซบายอส ทำให้ผู้ตัดสินชูใบแดงไล่ออกจากสนามทันที ส่งผลให้ราโย่ต้องเหลือผู้เล่นเพียง 10 คนในช่วงเวลาที่เหลือ

เรอัล มาดริด เฉือน ราโย่ 2-1 จี้บาร์ซ่าแต้มเดียว

นาทีบาป: เอ็มบั๊ปเป้สังหารชัย

เกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยผลเสมอ แต่ในช่วงทดเวลานาทีที่ 97 บราฮิม ดิอาซ ถูก โนเบล เมนดี้ ทำฟาวล์ในเขตโทษ ผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษทันที และเป็น คีลิยัน เอ็มบั๊ปเป้ ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดในนาทีที่ 90+10 ช่วยให้ทีมชนะไป 2-1 ท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจของแฟนบอล

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายเกมนาทีที่ 90+13 เป๊ป ชาบาร์เรีย ผู้เล่นราโย่ยังมาโดนใบเหลืองที่สองกลายเป็นใบแดงไล่ออกไปอีกราย ทำให้ทีมเยือนจบเกมด้วยผู้เล่นเพียง 9 คน

สรุปข้อมูลทีม: เรอัล มาดริด (Real Madrid)

หัวข้อ รายละเอียด
ผู้จัดการทีม อัลวาโร่ อาร์เบโลอา
ผู้ทำประตู วินิซิอุส จูเนียร์ (น.15), คีลิยัน เอ็มบั๊ปเป้ (น.90+10 จุดโทษ)
การครองบอล 57%
โอกาสยิง (เข้ากรอบ) 16 (6)
สถานการณ์ในตาราง อันดับ 2 (ตามหลังบาร์เซโลน่า 1 คะแนน)

สรุปข้อมูลทีม: ราโย่ บาเยกาโน่ (Rayo Vallecano)

หัวข้อ รายละเอียด
ผู้จัดการทีม อิญิโก้ เปเรซ
ผู้ทำประตู ฮอร์เก้ เด ฟรูโตส (น.49)
การครองบอล 43%
ใบแดง ปาเต ซิส (น.80), เป๊ป ชาบาร์เรีย (น.90+13)
สถานการณ์ในตาราง อันดับ 17 (ลุ้นหนีตกชั้น)

สถิติที่น่าสนใจหลังเกม

  • คีลิยัน เอ็มบั๊ปเป้ ยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 100 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประตูที่ได้มาล่าช้าที่สุดในฤดูกาลนี้
  • วินิซิอุส จูเนียร์ กลับมาทำประตูในลา ลีกา ได้อีกครั้งหลังจากปืนฝืดมานานหลายเดือน
  • ชัยชนะนัดนี้ทำให้เรอัล มาดริด ชนะรวดในลีกเป็นนัดที่ 6 ติดต่อกัน

ฟุตบอล

อาร์เซนอลบุกถล่มลีดส์ 4-0 ที่เอลแลนด์ โรด

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 days ago

on

February 1, 2026

By

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล

วันที่ 31 มกราคม 2026 อาร์เซนอลโชว์ฟอร์มเหนือชั้น บุกชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 4-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกที่เอลแลนด์ โรด เกมนี้เป็นคำตอบชัดๆ หลังทีมของมิเกล อาร์เตตาเจอช่วงสะดุดไม่ชนะในลีกระยะสั้นๆ และชัยชนะนัดนี้ก็พาทีมกลับไปนำจ่าฝูงด้วยช่องว่าง 7 คะแนนตามเดิม อาร์เซนอลจบสกอร์คม เกมรับแน่น และเล่นเกมรุกได้มีสีสัน ขณะที่ลีดส์รับมือความกดดันของทีมเยือนไม่อยู่ แม้ผลงานในบ้านก่อนหน้านี้จะดูดี

เปลี่ยนตัวก่อนเกม, มาดูเอเก้ลงแทนซาก้า

อาร์เซนอลคุมจังหวะตั้งแต่ต้นเกม แต่มีเหตุให้ต้องปรับแผนก่อนเริ่ม เมื่อบูกาโย ซาก้ามีอาการเจ็บระหว่างวอร์มอัป ทำให้โนนี มาดูเอเก้ได้ออกสตาร์ตทางฝั่งขวาแทน และเขาก็ทำผลงานได้ทันที

นาทีที่ 26 มาดูเอเก้เปิดบอลได้แม่นยำให้ มาร์ติน ซูบีเมนดี โหม่งเต็มๆ ส่งบอลเข้าประตู อาร์เซนอลขึ้นนำ 1-0 แบบสมควรแล้วจากรูปเกม

อาร์เซนอลบุกถล่มลีดส์ 4-0 ที่เอลแลนด์ โรด

ครึ่งแรกขาดลอยจากประตูตัวเองของดาร์โลว์

ก่อนจบครึ่งแรก อาร์เซนอลหนีเป็น 2-0 จากจังหวะเตะมุมที่สร้างปัญหาอีกครั้ง นาทีที่ 37 บอลจากมาดูเอเก้พุ่งเข้าเขตอันตราย และกลายเป็นความผิดพลาดของ คาร์ล ดาร์โลว์ ผู้รักษาประตูลีดส์ ที่ปัดบอลแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองภายใต้แรงกดดันจากผู้เล่นอาร์เซนอล สกอร์พักครึ่งสะท้อนภาพรวมของเกมได้ดี อาร์เซนอลครองบอลมากกว่า และมีโอกาสจบแบบได้ลุ้นชัดกว่า

ลีดส์พยายามเอาคืน, แต่รายาแทบไม่ต้องออกแรง

ครึ่งหลังลีดส์พยายามดันขึ้นมา และมีช่วงที่ได้ครองบอลมากขึ้น แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ดีพอจะสร้างงานให้ดาบิด รายาแบบจริงจัง อาร์เซนอลยังนิ่ง รอจังหวะและเล่นตามแผนได้ตลอด

อาร์เซนอลบุกถล่มลีดส์ 4-0 ที่เอลแลนด์ โรด

กโยเคเรสยิงปิดความหวัง, อาร์เซนอลนำ 3-0

นาทีที่ 68 อาร์เซนอลได้ประตูที่สามจากการเข้าทำด้านซ้าย กาเบรียล มาร์ติเนลลีเปิดเรียดเข้ามาหน้าประตู และ วิกเตอร์ กโยเคเรส สะกิดบอลจ่อๆ เข้าไป เป็นประตูที่ 4 ของเขาในรอบ 6 นัดหลังสุด จังหวะนี้แทบปิดเกม เพราะลีดส์เริ่มหมดแรงไล่ตาม

เฆซุสลงมายิง, ปิดท้าย 4-0 แบบสวยๆ

ท้ายเกมนาทีที่ 85 อาร์เซนอลมาได้ลูกที่สี่จากการทำเกมในพื้นที่สุดท้ายอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ตัวสำรองอย่าง กาเบรียล เฆซุส จะจบสกอร์แบบใจเย็น ส่งสกอร์ขาดเป็น 4-0 และปิดเกมแบบสมบูรณ์

อาร์เซนอลบุกถล่มลีดส์ 4-0 ที่เอลแลนด์ โรด

มุมมองหลังเกม, เมอร์สันชี้ฟอร์มระดับ “A+”

พอล เมอร์สัน ที่วิเคราะห์เกมให้ Sky Sports ให้คะแนนฟอร์มอาร์เซนอลระดับ “A+” และบอกว่าในบางช่วงเกมดูเหมือน “เด็กเจอผู้ใหญ่” เขายังมองว่าเกมบุกชนะที่เอลแลนด์ โรดแบบขาดลอย อาจกลายเป็นจุดที่ทำให้การลุ้นแชมป์ชัดขึ้น อาร์เซนอลคุมคู่แข่งอยู่หมัด ปล่อยให้ลีดส์มีโอกาสน้อยมาก ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้แบบไม่เปลือง

จุดเด่นของเกมนี้, ขุมกำลังช่วยกันแบก

ชัยชนะนัดนี้ยังตอกย้ำเรื่องความลึกของทีมอาร์เซนอล เมื่อคนที่ได้โอกาสอย่างมาดูเอเก้ทำผลงานเด่นทันที และตัวจบสกอร์อย่างกโยเคเรสกับเฆซุสก็ช่วยกันเติมความเฉียบ ส่วนลีดส์ถือว่าสะดุดหนัก เพราะก่อนเจออาร์เซนอล พวกเขาแพ้แค่นัดเดียวจาก 11 เกมหลังสุด

สถิติการแข่งขันของอาร์เซนอล

สถิติ รายละเอียด
ประตู 4
ผู้ทำประตู ซูบีเมนดี (26′), ดาร์โลว์ OG (37′), กโยเคเรส (68′), เฆซุส (85′)
การครองบอล ประมาณ 58%
โอกาสยิง (ตรงกรอบ) ประสิทธิภาพสูง, จบสกอร์คม
ผู้เล่นเด่น โนนี มาดูเอเก้ (ทำเกม, เปิดบอล), วิกเตอร์ กโยเคเรส (ยิง), มาร์ติน ซูบีเมนดี (ยิง)
ผลกระทบ กลับไปนำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกห่าง 7 แต้ม

สถิติการแข่งขันของลีดส์ ยูไนเต็ด

สถิติ รายละเอียด
ประตู 0
การครองบอล ประมาณ 42% (ครึ่งหลังดีขึ้น)
โอกาสยิง (ตรงกรอบ) ต่ำ, แทบไม่เป็นอันตราย (xG ประมาณ 0.15)
จังหวะสำคัญ ประตูตัวเองของดาร์โลว์, สร้างโอกาสได้น้อย
ผู้เล่นที่เด่น คาร์ล ดาร์โลว์ (แม้ทำเข้าประตูตัวเอง, ยังเซฟได้หลายครั้ง)
อันดับปัจจุบัน กลางตารางแถวอันดับ 16, ยังต้องระวังโซนหนีตกชั้น

สรุปเกม, อาร์เซนอลส่งสัญญาณแรงถึงคู่แข่งลุ้นแชมป์

อาร์เซนอลได้ทั้งผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นในเกมเยือนที่ไม่ง่าย พวกเขาเล่นแบบมั่นใจและชัดเจนในทุกจังหวะ ชัยชนะ 4-0 เหนือลีดส์ครั้งนี้ทำให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้น และเป็นอีกเกมที่แฟนบอลน่าจะหยิบมาพูดถึงไปอีกนาน

