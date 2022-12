Justin Bieber ชีวประวัติ ไลฟ์สไตล์ – Wikipedia

Justin Bieber Biography

Justin Bieber หรือชื่อเต็มว่า จัสติน ดรูว์ บีเบอร์ (เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2537 ในลอนดอน ออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา) นักร้องและไอดอลวัยรุ่นชาวแคนาดาที่มีใบหน้าที่สดใสและเพลงป๊อปที่ดึงดูดใจ ซึ่งจุดประกายความนิยมไปทั่วโลกตั้งแต่ปี 2552

บีเบอร์ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เลี้ยงเดี่ยวในเมืองสแตรทฟอร์ด รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา และตอนเป็นเด็กเขาเรียนรู้ที่จะเล่นกลอง เปียโน กีตาร์ และทรัมเป็ต ในปี 2550 เขาเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงในท้องถิ่น โดยได้อันดับที่ 2 และแม่ของเขาได้โพสต์วิดีโอการแสดงของเขาบนเว็บไซต์ YouTube สำหรับเพื่อนๆ และครอบครัวที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

หลังจากนั้นเธอก็อัปโหลดวิดีโอทำเองอื่นๆ ซึ่งบีเบอร์ร้องเพลงจังหวะและบลูส์ยอดนิยม (อาร์แอนด์บี) และเล่นกีตาร์อะคูสติกร่วมกับตัวเองเป็นครั้งคราว และในไม่ช้าพวกเขาก็ดึงดูดความสนใจเกินกลุ่มผู้ชมที่ตั้งใจไว้แต่เดิม

ในบรรดาผู้ที่เห็นวิดีโอของ Bieber คือ Scott (“Scooter”) Braun โปรโมเตอร์เพลงและตัวแทนที่มีความสามารถ ซึ่งได้เชิญ Bieber วัย 13 ปีไปบันทึกการสาธิตที่สตูดิโอในแอตแลนตา

ในขณะนั้น Bieber ได้พบกับนักร้อง R&B Usher และจัดการออดิชั่นอย่างไม่เป็นทางการกับเขา ด้วยความประทับใจในความมั่นใจโดยธรรมชาติและความสามารถในการร้องของบีเบอร์ อัชเชอร์จึงช่วยเซ็นสัญญาบันทึกเสียงให้เขาในปลายปี 2551

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 บีเบอร์เปิดตัวซิงเกิลแรกของเขา เพลงรักลูกหมาที่ร่าเริง “One Time” และอีกหกเดือนต่อมา เขาก็ปล่อยเพลง EP My World เจ็ดเพลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลงป๊อปที่ได้รับอิทธิพลจากอาร์แอนด์บี มาถึงตอนนี้ ผู้ชมของเขาได้ขยายอย่างมากรวมถึงเด็กผู้หญิงก่อนวัยรุ่นจำนวนนับไม่ถ้วนที่คิดว่าเขาเป็นหัวใจเต้นแรง และแผ่นเสียงขายได้มากกว่าหนึ่งล้านชุด

เขาจำลองผลงานนี้ด้วยอัลบั้มเต็ม My World 2.0 (2010) ซึ่งเปิดตัวที่อันดับหนึ่งในชาร์ตอัลบั้ม Billboard ซิงเกิลนำอย่างเพลง “Baby” ที่สร้างจากใจอันโหยหาซึ่งมีแขกรับเชิญจากแร็ปเปอร์ลูดาคริส ติดอันดับท็อปไฟว์ของชาร์ตซิงเกิลของบิลบอร์ด และอีกหลายเพลงติดท็อป 40

วิดีโออย่างเป็นทางการสำหรับ “Baby” ยังกลายเป็นวิดีโอแรกที่มียอดวิวมากกว่า 500 ล้านครั้งบน YouTube ความนิยมอย่างมากของ Bieber ได้รับแรงหนุนจากความจงรักภักดีต่อโซเชียลมีเดียเช่น Twitter และการปรากฏตัวทางโทรทัศน์บ่อยครั้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 บีเบอร์ได้ออกอัลบั้ม My Worlds Acoustic ซึ่งมีเพลงของเขาในเวอร์ชันที่ถอดออกมา และตีพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติ Justin Bieber: First Step 2 Forever: My Story Justin Bieber: Never Say Never ภาพยนตร์สารคดีสลับกับภาพคอนเสิร์ต 3 มิติ เปิดตัวในปีถัดมา

บีเบอร์รักษาภาพลักษณ์ของเขาด้วยอัลบั้ม Never Say Never: The Remixes (2011) ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ และเพลงธีมคริสต์มาส Under the Mistletoe (2011) ซึ่งทั้งสองอัลบั้มขึ้นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ในเพลง Believe (2012) และ Believe Acoustic (2013) ที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน บีเบอร์ได้แนะนำซาวนด์ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ด้วยซิงเกิลฮิต “Boyfriend” ที่ชวนให้นึกถึงเพลงอาร์แอนด์บีที่นุ่มนวลของจัสติน ทิมเบอร์เลค

เมื่อ Bieber เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ความมีชื่อเสียงของเขามักจะบดบังดนตรีของเขา ความสัมพันธ์ที่โรแมนติกของเขา (กับเซเลนา โกเมซ และอื่นๆ) และการทะเลาะเบาะแว้งกับกฎหมายเป็นครั้งคราวทำให้เขาได้รับความสนใจจากหนังสือพิมพ์อย่างมาก

อัลบั้ม Purpose ในปี 2015 ของเขามีฐานแฟนเพลงมากกว่าฐานวัยรุ่นของเขา โดยแต่ละซิงเกิ้ลสามเพลงแรกขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ต Billboard Hot 100

นอกจากนี้ ในปี 2015 บีเบอร์ยังมีส่วนร่วมในการร้องให้กับเพลงแนวอิเล็กโทรป๊อปที่ชนะรางวัลแกรมมี่ของ Jack Ü อย่าง “Where Are Ü Now” ร่วมกับนักดนตรีคนอื่นๆ ตามมา ทำให้เกิดเพลงฮิตหลายเพลง

ในปี 2018 Bieber แต่งงานกับนางแบบ Hailey Baldwin และความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นแรงบันดาลใจให้ Changes (2020) สตูดิโออัลบั้มชุดที่หกของเขา Justice วางจำหน่ายในปี 2564

