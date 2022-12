BTS ได้รับรางวัล People’s Choice Awards 3 รางวัลในปี 2022

BTS

BTS คว้าสามรางวัลใหญ่จากงาน People’s Choice Awards ปี 2022 ซึ่งเป็นการยืนยันความน่าสนใจระดับโลกของพวกเขา แฟนๆ รีบกดแฮชแท็กให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์สำหรับผลงานเดี่ยวของจองกุกที่ร่วมร้องกับ Charlie Puth

โรงเก็บเครื่องบิน Barker ในซานตาโมนิกา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพงานประกาศรางวัล People’s Choice Awards ประจำปี 2565 เซเลบร่วมงานเดินพรมแดงมากมาย

และได้รับเกียรติสำคัญนี้ ได้แก่ Ryan Reynolds, Ellen Pompeo และ Gayle แต่น่าเสียดายที่หนุ่มๆ BTS (บีทีเอส) ทั้ง 7 คนไม่ได้เข้าร่วมงาน อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถเรียกคืนได้ถึงสามถ้วยรางวัลดังต่อไปนี้:

1. The group of 2022

สำหรับรางวัล The group of 2022 ที่วง BTS ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นหนึ่งในรางวัลใหญ่ของงาน ซึ่งมีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงด้วยกันทั้งหมด 8 วง ได้แก่ 5 Seconds of Summer, Blackpink, Coldplay, Imagine Dragons, Måneskin, OneRepublic , Panic! At The Disco และ B T S

2. The concert tour of 2022

อีกหนึ่งรางวัลที่ศิลปินเคป๊อป BTS ได้ไปครอบครองก็คือ The concert tour of 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่มีศิลปินเข้าชิงมากมาย ดังนี้ Bad Bunny: World’s Hottest Tour, Billie Eilish: Happier Than Ever, The World Tour, Dua Lipa Future Nostalgia Tour, Ed Sheeran Tour, Harry Styles Love on Tour, Lady Gaga: The Chromatica Ball และ Luke Combs: The Middle of Somewhere Tour

3. The collaboration song of 2022

ในที่สุด เพลงที่ทำงานร่วมกันในปี 2022 ก็ตกเป็นของมักเน่ของ B T S จองกุก กับศิลปินระดับโลก Charlie Puth สำหรับเพลง “Left and Right” และอื่น ๆ ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีความสามารถสูงคือ:

“Bam Bam” – โดย Camila Cabello นำแสดงโดย Ed Sheeran “Do We Have a Problem?” – โดย Nicki Minaj X Lil Baby, “Freaky Deaky” – โดย Tyga X Doja Cat, “Hold Me Closer” – โดย Elton John & Britney Spears, “Jimmy Cooks” – Drake Featuring 21 Savage, “Party” – Bad Bunny & Rauw Alejandro และ “Sweetest Pie” – Megan Thee Stallion และ Dua Lipa

งานนี้บอกเลยว่าชื่อเสียงของ B T S ไม่ธรรมดาจริง ๆ เพราะถึงแม้จะไม่ได้ออกเพลงเป็นวงมานาน แต่ยังสร้างชื่อเสียงกวาดรางวัลจาก People’s Choice Awards ประจำปี 2565 มาได้

