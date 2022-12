การแชร์รหัสผ่าน Netflix นั้นผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักรและอาจถือเป็นการฉ้อโกง

Up Next

กฎเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การละเมิดสัญญา การไม่ซื่อสัตย์ หรือการใช้ผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต The Crown Prosecution Service ในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าเป็นการฉ้อฉลหากใช้บริการของสโมสรสมาชิกโดยไม่จ่ายเงินและไม่ได้เป็นสมาชิก

Continue Reading

Advertisement