Emulator สำหรับ PlayStation 4 สามารถรันเกมได้หลายสิบเกมแล้ว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ FpPS4 สามารถเปิดเกม 3 มิติเกมแรก – Dino Dini’s Kick Off Revival ผู้ใช้ไม่สามารถเล่นเกมอย่างมีความหมายได้ แต่การทดสอบยังบ่งบอกถึงเหตุการณ์สำคัญสำหรับการพัฒนาโปรแกรมจำลอง

ปัจจุบัน ข้อจำกัดหลักของ FpPS4 คือสามารถเล่นเกม 2D ได้เท่านั้น Wololo.net เสริมว่าสิ่งเหล่านี้รวมถึง Sonic Mania, Super Meat Boy, Undertale, Arcade Archives VS คาสเซิลวาเนียและอีกไม่กี่แห่ง ชื่อเหล่านี้มีปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ผู้พัฒนาถือว่าพวกเขา “เล่นได้”

