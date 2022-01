10 อันดับสุดยอดนักเตะเชลซีตลอดกาล

อลัน ฮัดสัน เขาเกิดเมื่อ 21 มิถุนายน 1951เป็นอดีตภาษาอังกฤษนักฟุตบอลที่เล่นให้กับอาร์เซนอล , เชลซี , สโต๊คซิตี้ และซีแอตเทิลซาวน์เดเช่นเดียวกับฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ เกิดและเติบโตขึ้นมาใกล้ถนนคิงส์ , ฮัดสันถูกปฏิเสธครั้งแรกโดยสโมสรที่เขาได้รับการสนับสนุนเป็นเด็ก, ฟูแล่มก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงนักเรียนกับเชลซีบาดเจ็บปฏิเสธเขามีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่เคยของเชลซีวัย 16 และในที่สุดเขาก็เปิดตัวอาวุโสของเขาเก้าเดือนต่อมา 1 กุมภาพันธ์ 1969 ในการสูญเสียกับ 5-0 เซาแธมป์ตันฮัดสันพบตัวเองในด้านเชลซีตั้งข้อสังเกตไหวพริบและทักษะของนักฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบด้วยสีสันอย่างเท่าเทียมกันเช่นปีเตอร์ ออสกู๊ด และชาร์ลี Cooke ในช่วงฤดูกาล 1969–70 เขาได้ก่อตั้งตัวเองในฐานะผู้เล่นที่สร้างสรรค์ของทีมในตำแหน่งกองกลางของรูปแบบ 4–2–4 ควบคู่ไปกับ John Hollins ในแนวรับที่มีมากกว่า การสร้างโอกาสในการทำประตูให้ออสกู๊ดและเอียน ฮัทชินสันและทำให้เชลซีจบอันดับ 3 อย่างน่านับถือในดิวิชั่น 1 ฮัดสันเล่นในทุกนัดในระยะของเชลซีกับ เอฟเอคัพ รอบสุดท้ายในปี 1970 แต่แล้วพลาดสุดท้ายตัวเองเนื่องจากได้รับบาดเจ็บอีกเมื่อพวกเขาชนะ ลีดส์ยูไนเต็ด 2-1 ในการแข่งใหม่ที่ Old Trafford ได้วาด 2-2 ที่เวมบลี

อย่างไรก็ตาม ชัยชนะที่น่าประหลาดใจนี้ไม่เพียงที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของทีมอย่างรวดเร็ว แต่เชลซียังได้อยู่ในจุดสูงสุดของความสำเร็จของพวกเขาในช่วงกลางทศวรรษ 1960 โดยมีคนดังชื่อดังมากมายที่แวะเวียนไปที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้าแข่งขันที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังจากชนะลีกคัพครั้งแรกในปี 1965 พวกเขายังได้ครองแชมป์ "ที่หนึ่ง" อีก 2 ครั้งในปี 1970 และ 1971 โดยได้แชมป์เอฟเอคัพและคัพวินเนอร์สคัพ ตั้งแต่ปี 1990 ปัญหาฝูงชนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในการแข่งขัน อันเป็นผลมาจากการรักษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้น กล้องวงจรปิดในสนาม และการถือกำเนิดของสตาเดียแบบนั่งได้ทั้งหมด ในปี 2007 สโมสรได้เปิดตัวแคมเปญ Back to the Shed เพื่อ ปรับปรุงบรรยากาศในบ้านด้วยความสำเร็จที่โดดเด่น ตามสถิติของโฮมออฟฟิศ แฟนเชลซี 126 คนถูกจับในความผิดเกี่ยวกับฟุตบอลระหว่างฤดูกาล 2009–10 ซึ่งสูงเป็นอันดับสามในดิวิชั่น และมีการออกคำสั่งห้าม 27 ครั้ง ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับห้าในดิวิชั่น

