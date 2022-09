BKFC Thailand 3 Bare Knuckle Fighting Championship “ชมสด”

BKFC Thailand 3 Bare Knuckle Fighting Championship เตรียมกลับมาอีกครั้งกับอีเวนต์ที่ 3 ที่น่าตื่นเต้นในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 ถ่ายทอดสดจาก Central World Live ในกรุงเทพฯ

เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ET/4:00 น. PT งานจะพร้อมให้รับชมทั่วโลกผ่านแอป BKFC ผ่านการเล่นเทปซ้ำ เวลา 20.00 น. ET/17:00 น. PT



พรีวิวของ BKFC Thailand 3

โดยจะมีงานหลักระหว่าง บัวขาว บัญชาเมฆ และ เออร์กัน วโรล

นักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยกำลังเปิดตัวในกีฬาชนิดใหม่ และพวกเขาจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามในกองหน้ามากประสบการณ์อีกคนในอีเวนต์หลักของ BKFC Thailand 3: Moment of Truth

บัวขาว บัญชาเมฆ ชาวสุรินทร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่เก่งที่สุดตลอดกาล จะทดสอบทักษะของเขาในการชกมวยเปล่า

ในฐานะนักมวยไทย บัวขาวชนะการแข่งขัน Omnoi Stadium สองครั้ง แชมป์ Lupinee Stadium Toyota Marathon แชมป์ไทยไฟต์ 2 รายการ และ WMC จูเนียร์มิดเดิ้ลเวท และ Kunlun Fight รุ่นจูเนียร์มิดเดิ้ลเวต

นอกจากนี้เขายังเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง K-1 World MAX ถึงสองเท่า ในปีนี้ เขากลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังจากเกษียณอายุในปี 2019 และได้รับชัยชนะในกัมพูชาเพื่อทำลายสถิติมวยไทยโดยรวมของเขาที่ 240-24-12 เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะดูว่าเขาจะสามารถเชี่ยวชาญการชกมวยเปล่าหลังจากเชี่ยวชาญ “ศิลปะแห่งแปดแขน” ได้หรือไม่

นิค แชปแมน ซีอีโอ BKFC ประเทศไทย กล่าวถึง Erkan Varol ของตุรกีว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ท้าทายที่สุดของบัวขาว วารอลลงแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลกหลายครั้ง โดยทำสถิติถึง 88-33

นอกจากนี้ เขายังเป็นที่รู้จักจากการพลิกตัวขึ้นสังเวียนก่อนการต่อสู้ทุกครั้ง อีกทั้งยังเป็นนักสู้ที่ดุดันด้วยพลังน็อคเอาท์ทั้งสองหมัด ทำให้เกิดเหตุการณ์หลักที่ระเบิดได้

กิจกรรมร่วมหลัก – ชื่อรุ่นเฟเธอร์เวทครั้งแรก

แชมป์รุ่นแรกของ BKFC Thailand จะได้รับการตัดสินในรายการร่วมหลักที่สามารถครองตำแหน่งหนึ่งในแชมป์เปี้ยนที่อายุน้อยที่สุดในกีฬาการต่อสู้หรือเห็นนักสู้คนแรกที่ชนะถึงสามครั้งด้วยการเลื่อนตำแหน่ง

เมื่อพงศ์พิศาล “ต้น” ชุนยอง ก้าวขึ้นสังเวียน เขาจะกลายเป็นนักชกเพียงคนเดียวที่ลงแข่งขันในรายการ BKFC Thailand ทั้ง 3 รายการ เขายังไม่ได้ดูตารางคะแนนของกรรมการในกีฬา คว้า TKO รอบที่สามที่ BKFC Thailand 1: The Game Changer และ KO รอบแรกในไฟต์สุดท้ายของเขาที่ BKFC Thailand 2: Iconic Impact

หลังจากประสบความสำเร็จในการชกมวย 90 ครั้ง Chunyong ได้พิสูจน์แล้วว่าเต็มใจที่จะตอบรับการเรียกร้องให้ต่อสู้ซึ่งเป็นความฝันของผู้สนับสนุนการต่อสู้อย่างแท้จริง เมื่อรวมกับรูปแบบการต่อสู้ที่เป็นมิตรกับแฟน ๆ ของเขา นักสู้ลูกทัพฟ้ายิมสามารถสร้างแชมป์ที่น่าชื่นชมได้ด้วยชัยชนะ

อายุเพียงแค่ 19 ปี สุรศักดิ์ แสนศึก สุขคำชา ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับ BKFC เช่นกัน ในการชกเป็นครั้งที่ 2 ของรายการนี้ สุขคำชา คว้าชัยชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตนเป็นชื่อที่น่าจับตามอง

จากการฝึกฝนจาก Venum Fight Camp อันโด่งดัง เขามีการต่อสู้แบบมืออาชีพมาแล้ว 60 ครั้ง ระหว่างมวยเปล่ากับมวยไทย ชัยชนะจะทำให้เขาเป็นแชมป์ชายที่อายุน้อยที่สุดสำหรับการส่งเสริมกีฬาการต่อสู้ที่สำคัญ และน่าจะทำให้เขากลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ในหมู่แฟนไฟต์ชาวไทย

เฉลิมพร สวัสดิ์ศักดิ์ vs. โดมินิค อาหนี

นักสู้ชาวอเมริกันคนที่สองที่แข่งขันกับ BKFC Thailand จะพบกับอดีตนักสู้ในเรือนจำและดาราภาพยนตร์ที่มีผู้ติดตามที่โดดเด่นในการปะทะกันรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทที่ BKFC Thailand 3: Moment of Truth

ก่อนที่จะย้ายมาที่ประเทศไทยและฝึกซ้อมจาก Phuket Top Team โดมินิค อานีเคยเป็นหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและนักสู้ MMA จากเมาอิ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา Ahnee เป็นที่รู้จักในชื่อ “Playa With A Passport” โดยได้รับสถิติอาชีพ 9-6 ใน MMA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ Jiu-Jitsu ชาวบราซิล หลังจากเกษียณจากกีฬาต่อสู้และท่องเที่ยวรอบโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาพร้อมที่จะทดสอบมือและคางของเขาในการกลับมาสู่สังเวียน BKFC Thailand

เฉลิมพร สวัสดิ์ศักดิ์ เป็นนักสู้ในดวงใจจริงๆ ขณะรับโทษในคุก เขาได้รับเสียงชื่นชมจากความสำเร็จในทีมต่อสู้ของเรือนจำ นอกเรือนจำ สวัสดิกะมีการแข่งขันชกมวยอาชีพถึง 115 ครั้ง ทั้งมวยไทยและชกมวย คว้าแชมป์ WBC Asia ไลท์เฮฟวี่เวทและแชมป์ ABF Asia รุ่นเวลเตอร์เวท

นอกเหนือจากอาชีพการต่อสู้ของเขาแล้ว เขายังได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง A Prayer Before Dawn ซึ่งเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติเกี่ยวกับชีวิตในเรือนจำของประเทศไทยที่ได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชม จากความพยายามทั้งสองนี้ ชาวนครสวรรค์จึงมีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้ติดตามหลายแสนคนและมีการดูวิดีโอหลายล้านครั้งบน TikTok, Facebook และ YouTube

Steve Banks กับ Ahmed “Koko Hammer” Abdelfattah

ในการดำเนินการรุ่นเฮฟวี่เวทครั้งเดียวของคืนนี้ ใบหน้าที่คุ้นเคยซึ่งเป็นมิตรกับแฟนๆ

สตีฟ “แพนด้า” แบงส์เปิดตัว BKFC Thailand ของเขาที่ BKFC Thailand 2: Iconic Impact ในการรีแมตช์กับอดีตศัตรูมวยไทย หลังจากถูกน็อคในรอบแรก อเมริกันก็ออกมาอย่างรวดเร็วในรอบที่สองเพื่อทำคะแนนน็อกเอาต์ด้วยฮุคซ้ายทำลายล้าง

นักสู้ที่ได้รับการฝึกฝนจากทีม Phuket Top ชอบการต่อสู้ และมีประสบการณ์ระดับสูงสุดในกีฬาการต่อสู้เกือบทุกประเภทเท่าที่จะจินตนาการได้ เขาเป็นทั้งแฟนตัวยงและความฝันของโปรโมเตอร์ต่อสู้ ดำเนินชีวิตตามคติที่ว่า “แค่เข้าแถวแล้วฉันจะเคาะมันออก”

แม้ว่าสองรุ่นใหญ่จะมีน้ำหนักใกล้เคียงกัน แต่ Ahmed Abdelfattah ของอียิปต์จะสั้นกว่าถึงเจ็ดนิ้ว Abdelfattah วัย 35 ปีกำลังจะประเดิมสนามมวยเปล่า แต่เช่นเดียวกับคู่ต่อสู้ของเขาที่ประสบความสำเร็จในกีฬาการต่อสู้หลายประเภท

นอกเหนือจากการเป็นแชมป์มวยระดับชาติแล้ว เขายังไม่แพ้ใครในการต่อสู้ถึงเจ็ดครั้งในฐานะคิกบ็อกเซอร์ และก่อนหน้านี้ยังครองตำแหน่งเฮฟวี่เวทสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง MMA AUFC อับเดลฟัตตาห์ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ “โคโค แฮมเมอร์” อีกด้วย อับเดลฟาตตาห์จับตาดูการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของแบ๊งส์ และตอนนี้ก็ก้าวเข้ามาเผชิญหน้าเขาด้วยความมั่นใจว่าเขาพบแผนการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขา

Maseng vs. Pop Perfect – the Streets Superfight Championship

จากความสำเร็จของไวรัสในนัดสุดท้ายระหว่างนักสู้ข้างถนนที่ BKFC Thailand 2: Iconic Impact ผู้ท้าชิงรายใหม่ดูเหมือนจะพยายามพิสูจน์ผู้ปกครองที่แท้จริงเหนืออาณาจักรการต่อสู้ตามท้องถนน ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัล King of the Streets Superfight Title และรับถ้วยรางวัล King of the Streets BKFC Thailand อย่างเป็นทางการ

หลังจากที่คาดหวังไว้สูงกับคู่แข่งอย่าง เนม บินฮา ศรชัย “มาเซง” กันติพงศ์ก็สามารถคว้าชัยชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ในไฟท์ ออฟ เดอะ ไนท์ ที่ BKFC Thailand 2 ดังกล่าว

ชัยชนะดูเหมือนจะตอกย้ำคำกล่าวอ้างของเขาว่าเป็น “นักมวยริมถนนหมายเลขหนึ่ง” นอกจากสถิติมือสมัครเล่น 6-2 แล้ว นักเตะรุ่นไลท์เวทวัย 26 ปี ยังมีรายการชกอีก 10 รายการในรายการ Fight Club Thailand

หลังชมไฟต์เนม-มาเส็ง จักภพ รัตนมังสร้าง หรือที่รู้จักในชื่อ “ภพสมบูรณ์” ได้แสดงให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่า ไม่มีนักสู้ข้างถนนคนไหนสามารถอ้างว่าเก่งที่สุดได้โดยไม่ต้องผ่านเขาก่อน

Maseng ตอบรับและยอมรับการท้าทายนี้ นำไปสู่การเป็นคู่ปรับของ King of the Streets อย่างเป็นทางการ ป๊อป วัย 28 ปีไม่แพ้ใครในไฟต์อาชีพ 6 ครั้ง ทั้ง MMA, มวย และมวยไทย และเช่นเดียวกับมาเส็ง เขาได้เริ่มต่อสู้เพื่อแข่งขันที่ Fight Club Thailand นี่จะเป็นการชกมวยด้วยมือเปล่าครั้งแรกของเขา

มิคาอิล เวตรีลา vs. หลุยส์ เปาโล เทอรา

ไลท์เฮฟวี่เวทที่มีประสบการณ์สูงสองคนจะสู้กันแบบตัวต่อตัวในการต่อสู้ที่สัญญาว่าจะเต็มไปด้วยแอ็กชันที่เต็มไปด้วยความหมายของชื่อที่อาจเกิดขึ้น..

นักชกชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อ “Street Fight Mike” มิคาอิล เวตรีลาเปิดตัว BKFC ในรายการหลักของ BKFC Thailand 2: Iconic Impact เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ไลท์เฮฟวี่เวทของ BKFC Thailand

แม้จะตกเป็นรองคู่แข่งในบ้านเกิด แต่อดีตแชมป์มวยโลก ศิริมงคล ลำทวน “สิงโต” เวตรีลาชาวรัสเซียวัย 30 ปี ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจแม้จะแพ้เสียงข้างมาก

ตอนนี้ นักชก Tiger Muay Thai ที่ผ่านการฝึกมาแล้วกว่า 50 ครั้งจะมองหาชัยชนะครั้งแรกของเขาในการเลื่อนตำแหน่งในขณะที่เขากลับมาสู่การรีแมตช์ตำแหน่งที่เขารู้สึกว่าเขาสมควรได้รับ

หลุยส์ เปาโล เทอร์รา ลงเล่นมวยเปล่าของเขาก่อนหน้านี้ด้วยการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง 3 สมัย แชมป์มวยไทยข้ามทวีป และรายการ Fatality Arena MMA ขณะเดียวกันก็ไม่แพ้ใครในฐานะนักมวยอาชีพ

“Rato” วัย 32 ปีเป็นเจ้าของโรงยิมฝึกหัดบนชายฝั่งของประเทศบ้านเกิดของเขาในบราซิล และได้เข้าแข่งขันและฝึกฝนไปทั่วโลก เขาจะมีความได้เปรียบจากความสูง 2 นิ้วเหนือคู่ต่อสู้ของเขาซึ่งมีความได้เปรียบอย่างมากถึงแปดนิ้วในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขา

พิพัฒน์ ชัยพร vs. แฟรงค์เก้ ศรีสังข์

นักชกทั้งสองรายในการแข่งขันรุ่นเฟเธอร์เวตนี้กำลังมองหาชัยชนะครั้งแรกในการชกมวยเปล่า โดยคนหนึ่งได้เข้าแข่งขันไปแล้วและอีกคนได้ประเดิมสนามในรายการ BKFC Thailand 3: Moment of Truth

พิพัทธ์ “ไมค์” ชัยพรกลับมาลงมืออีกครั้งหลังจากไม่ผ่านการตัดสินใจที่ BKFC Thailand 1: The Game Changer แม้จะแพ้ แต่ชัยพร ค่ายราชามวยไทย ก็สามารถเห็นรอยยิ้มและความสนุกสนานอย่างชัดเจนตลอดการต่อสู้

อดีตแชมป์ซูเปอร์แบนตัมเวตและจูเนียร์เฟเธอร์เวตของ IBF Asia รวบรวมสถิติ 47-13-2 ในกีฬาชกมวย ก่อนตัดสินใจถอดถุงมือและสนับมือ

ศิริมงคล ลำทวน แชมป์บีเคเอฟซีรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทปัจจุบัน และกำลังฝึกจากสิงห์ มานะศักดิ์ ยิม กฤษณะ “แฟรงค์เก้” ศรีแสง นำประสบการณ์มวยไทยและมวยไทยมาสู่การชกมวยครั้งแรกของเขา

นอกจากความสูงสามนิ้วแล้ว ศรีสังข์ยังอ่อนกว่าคู่ต่อสู้ถึง 10 ปี แม้จะไม่ได้ต่อสู้ด้วยข้อนิ้วเปล่า แต่เขาก็สามารถพึ่งพาบทเรียนจากผู้จัดการทีมของเขาที่ต่อสู้และชนะการต่อสู้ทั้งสองรายการของ BKFC Thailand จนถึงปัจจุบัน

อุษกร ถวิลสุวรรณวัง vs. เชสุ นูวาล

อดีตแชมป์มวยโลกจะมองหาการสร้างโมเมนตัมก่อนหน้ากับอดีตนักมวย MMA มือสมัครเล่นในการต่อสู้หญิงครั้งที่สองที่ BKFC Thailand 3: Moment of Truth

อดีตแชมป์ WBC ซูเปอร์ฟลายเวตชั่วคราวและแชมป์ WBC รุ่นแบนตัมเวตที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ อุษกร ถวิลสุวรรณวังงค์ กลับมาอีกครั้งกับการออกนอกบ้านครั้งที่สองกับบีเคเอฟซี ประเทศไทย ด้วยผลงานที่น่าประทับใจในการเปิดตัวครั้งแรกของเธอ

ในการต่อสู้เปิดศึก BKFC Thailand 2: Iconic Impact เธอแสดงพลังมหาศาลก่อนจะจบคู่ต่อสู้ด้วยการชกต่อยร่างกายในรอบที่สาม

การต่อสู้จาก Marrok Force และเป็นตัวแทนของประเทศบ้านเกิดของเธอในฟิลิปปินส์ Chesu Nuval พร้อมที่จะเปิดตัวกีฬาการต่อสู้แบบมืออาชีพของเธอที่ BKFC Thailand 3 “Catwoman” Nuval อายุ 28 ปีมีประสบการณ์การต่อสู้ 5-1 บันทึกใน MMA สมัครเล่น เธอยังรวบรวมโซเชียลมีเดียที่โดดเด่นในฐานะผู้สร้างเนื้อหาเกม

สุบรรณ มาโลโพ vs. สมชาย ไอน์ธิดา

BKFC Thailand 3: Moment of Truth เตรียมจัดการแข่งขันรุ่นแบนตัมเวตที่สำคัญระหว่างสองกองหน้ามากพรสวรรค์ในสองช่วงที่แตกต่างกันในอาชีพการงานของพวกเขา

สมชาย ไอณฑิดา วัย 25 ปี ก้าวเข้ามาด้วยการประเดิมชกมวยเปล่าด้วยมวย 70 ไฟต์ใต้เข็มขัดของเขา ถือสถิติ 50-19-1 “เกม” ไอน์ธิดา ฝึกซ้อมเคียงข้างสมิง วอร์ ผู้ชนะการต่อสู้ครั้งแรกของบีเคเอฟซี ประเทศไทย และเรียนรู้เคล็ดลับและกลเม็ดจากประสบการณ์ของผู้ฝึกมวยไทยที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

สุบรรณ มาโลโพ จากค่ายราชามวยไทย จะเปิดตัวชกมวยมือเปล่าหลังจากการเดินทางต่อสู้ที่ยาวนานถึง 133 ครั้งในกีฬาต่อสู้ “มังปัง” มาโลโฟ วัย 39 ปี สร้างสถิติน่าประทับใจทั้งมวยไทยและชกมวยที่ 108-12-3 และ 9-1 ตามลำดับ เขาตื่นเต้นที่จะได้กลับมาทำกิจกรรมที่ “บ้านเก่า” ของเขาในกรุงเทพฯ

ต่าย เอเมรี่ vs รุ่งอรุณ คุณชาย

การต่อสู้ของ BKFC Thailand หลายครั้งในสองรายการแรกเป็นการชกมวยไทยกับนักมวย การจับคู่เหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าน่าตื่นเต้น และการต่อสู้ของผู้หญิงครั้งแรกในการ์ด BKFC Thailand 3: Moment of Truth ดูเหมือนจะทำเช่นเดียวกัน

ก่อนที่เธอจะเริ่มเล่นกีฬาการต่อสู้ Tai Emery ของออสเตรเลียเริ่มต้นอาชีพนักกีฬาของเธอในฐานะกองหลังดาวเด่นในลีกอเมริกันฟุตบอลหญิงชั้นนำแห่งหนึ่ง ในขณะที่ผู้ชายหลายคนรุกคืบจากฟุตบอลไปจนถึงกีฬาต่อสู้ Emery วัย 35 ปีเป็นหนึ่งในผู้หญิงกลุ่มแรกๆ ที่ทำเช่นนั้น

การฝึกจากหนึ่งในโรงยิมที่ดีที่สุดในโลก Tiger Muay Thai, Emery มีประสบการณ์ในมวยไทยและมีความสามารถพิเศษในการชกมวย ในขณะที่เธอจะเปิดตัว BKFC ในอเมริกาในไม่ช้า เธอจะถอดถุงมือออกเป็นครั้งแรกในการต่อสู้ครั้งนี้

เธอยังอยู่ในขั้นตอนของการยอมรับมรดกของชาวเมารี ซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองโพลินีเซียนซึ่งส่วนใหญ่พบในนิวซีแลนด์ กระบวนการนี้รวมถึงการรับรอยสักที่ทำด้วยมือและมีส่วนร่วมในโพวิริหรือพิธีต้อนรับ

รุ่งอรุณ คุณชัย จะเข้าสู่การต่อสู้ด้วยความได้เปรียบด้านประสบการณ์การแข่งขันที่สำคัญในกีฬาต่อสู้ นักมวยรุ่นเก๋า 60 คนของทั้งมวยไทยและมวยโบราณ (มวยไทยรุ่นสนับมือ) “ป๊อป” คุณชายวัย 29 ปี ได้รับการฝึกฝนและจัดการโดยแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท BKFC คนปัจจุบัน ศิริมงคล ลำทวน ในขณะที่เธอมีสถิติ 40-15-5 ในกีฬาดังกล่าว เธอยังจะเปิดตัวชกมวยเปล่าด้วย

สดุดี ศรีเมือง vs มาลินดา อมรสิงห์

การต่อสู้ครั้งที่สองของการ์ดนำเสนอรูปแบบการต่อสู้ที่น่าสนใจซึ่งจะตอบคำถามมากมายในหมวดเฟเธอร์เวท

มาลินา “บอยก้า” อมรสิงห์ ปรมาจารย์ด้านกีฬาวูซู โดยสามารถชกได้กว่า 50 ไฟต์ เขาได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติหลายครั้งและเป็นตัวแทนของประเทศบ้านเกิดของเขาในศรีลังกาในการแข่งขันระดับนานาชาติ

สไตล์การต่อสู้ที่รวดเร็วและปราดเปรียวของเขาได้นำพาไปสู่กีฬามวยไทย ซึ่งเขามีการแข่งขันระดับมืออาชีพมากกว่าสิบครั้งและเป็นแชมป์ระดับประเทศ เช่นเดียวกับคาราเต้และมวย นักเตะวัย 32 ปีรายนี้จะลงเดบิวต์โดยเปล่าประโยชน์ และพยายามรักษาระดับความสำเร็จในกีฬาต่อสู้ประเภทอื่นๆ ไว้เหมือนเดิม

หลังจากชัยชนะ TKO รอบที่สามที่ BKFC Thailand 2: Iconic Impact, Sadudee Srimueang พยายามที่จะสานต่อความสำเร็จที่เขาพบในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขา

อดีตแชมป์มวย WBA และ ABF วัย 28 ปี ได้ร้องขอเป็นพิเศษเพื่อเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยหวังว่าจะได้แชมป์ในที่สุดและเติมเต็มความฝันในการต่อสู้ในลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา “แซม” ศรีเมือง ที่ได้รับการฝึกฝน MMA ของ Marrok Force สัญญาว่าจะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้ง

กันตพล เพชรแสง vs. สมพงษ์ สาโท

BKFC Thailand 3: Moment of Truth จะเริ่มด้วยการประลองรุ่นมิดเดิ้ลเวท โดยนักชกใต้ดินจะได้ทดสอบทักษะของเขากับนักชกมืออาชีพเป็นครั้งแรกในการชกมวยเปล่าทั้งสองครั้ง

นิก แชปแมน ประธานบีเคเอฟซี ประเทศไทย ค้นพบ กันตพร เพชรแสง หรือที่รู้จักในชื่อ “เหยี่ยวดำ” ในการ์ดต่อสู้ใต้ดินลับสุดยอด ตามที่แชปแมนกล่าว บรรยากาศที่ไม่ยอมใครง่ายๆ ชวนให้นึกถึงภาพยนตร์ใต้ดินต่อสู้สุดมันส์ของ Clint Eastwood ที่มีชื่อเสียง Every That Way But Loose

เพชรแสงแสดงผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อ โดยปล่อยให้เจ้านาย BKFC Thailand รู้สึกอยากเซ็นสัญญากับเขา แม้ว่านี่จะเป็นการต่อสู้แบบมืออาชีพครั้งแรกของเขา แต่เพชรแสงวัย 30 ปีได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาไม่เพียงแค่ผ่านฉากต่อสู้ใต้ดินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผ่านอาชีพทหารที่ตกแต่งอย่างงดงาม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยรับราชการในกองบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกก่อนที่จะกลายเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัว

สมพงษ์ “คุน” สาโท เตรียมประเดิมสนามชกมวยเปล่าในเวลาอันสั้น แม้ว่าเขาจะได้เปรียบจากประสบการณ์กีฬาต่อสู้มืออาชีพเหนือคู่ต่อสู้ของเขาก็ตาม Satho ถือสถิติ 13-6-2 ในการชกมวยอาชีพและฝึกฝนจาก Palangy Muay Thai ควบคู่ไปกับนักสู้ BKFC Thailand คนอื่นๆ เขาจะมองหาการนำประสบการณ์นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาออกมาจากใต้ดินและเข้าสู่เวทีหลัก

By เนท ฟรีแมน