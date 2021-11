เฉลิมฉลองความเข้มแข็งในตัวคุณ – ณัฐฐา ทองแก้ว

“[Beauty pageantry] ไม่ได้เกี่ยวกับความสวยงามหรือความสมบูรณ์แบบของร่างกายของคุณ แต่ผู้หญิงสามารถแสดงออกได้ว่าพวกเขาเป็นใครและทำอะไรเพื่อสังคม”

มิสเฟซออฟมนุษยชาติ

ณัฐฐา “บิว” ทองแก้ว เป็นหนึ่งในนางงามหลายคนที่ ยังคงอยู่ ข้างต้น ใด ๆ วิจารณ์ และ เป็น ตอนนี้กำลังยืนหยัดเพื่อผู้หญิงคนอื่น, เปิดใช้งานพวกเขา เป็น ตัวเอง-มั่นใจ.

ก่อนที่เธอจะทำได้ พัฒนา ความนับถือตนเองของเธอ เช่น ณัฐฐา หวนคิดถึงวัยเด็ก, เธอพูดว่าเธอมักจะถูกบอกว่าเธอ เคยเป็น สวยไม่พอเพราะผิวคล้ำ ดังนั้น sเขาไม่เคยได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

“พูดตรงๆ นะ บางครั้งฉันก็เจ็บปวด แต่ฉัน ไม่เคยรู้สึกแย่หรือไม่มั่นใจในตัวเอง” เธออธิบาย “ตอนนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของหญิงสาวและหญิงสาวที่อยู่ในสถานการณ์ที่ ความมั่นใจในตนเองลดลง”

ธันวาคมนี้เธอจะเข้าร่วมใน “มิสเฟซออฟมนุษยชาติ” การแข่งขันซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา

ไม่เพียงแค่ เป็น เธอ ภูมิใจเป็นตัวแทนคนไทยคนแรก ใน การประกวดครั้งนี้ แต่ ณัฐฐา อธิบายว่า การประกวดครั้งนี้ก็แตกต่างจากการแข่งขันอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งใน เธอ มี ที่เคยแข่งขัน. เธออธิบายว่าการประกวด Miss Face of Humanity โฟกัส ส่วนใหญ่ on the ผู้เข้าแข่งขัน การเคลื่อนไหวทางสังคม, เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาการโต้วาที exเป็นปัญหาระดับโลก เช่น การส่งเสริมการศึกษา การยุติการค้ามนุษย์ และปัญหาความยากจน

“เอกลักษณ์ของการแข่งขันนี้คือ ออร์แกนิคNSation จัดเตรียมให้ NS แพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับ women, ถึง แพร่กระจาย NSเขาผมr advocacies และ แคมเปญNS ให้เกิดผลกระทบสูงสุด”

ประกวดนางงาม VS การเมือง

เมื่อก่อนเคยประกวดหลายงาน นัททาเชื่อว่าการเป็นนางงามไม่ใช่แค่ เกี่ยวกับ โชว์เคสNS ความงามของพวกเขาบนเวที แต่ อีกด้วย ว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะพูดถึงประเด็นทางสังคมและยืนหยัดเพื่อชุมชนที่พวกเขาเป็นตัวแทนอย่างไร

“เราได้ยินคำปราศรัยมากมาย ที่ การประกวดนางงามที่คontain ข้อความที่ส่งผลกระทบ ที่เปิดหน้าต่าง ถึง อภิปรายNS โปรโซเชียลตำหนิNS”

แสดงจุดยืนของตนNS ว่าด้วยเรื่องการเมืองและสังคม เป็น เป็นมา ปกติ ผมn การประกวดนางงามทั่วโลก การพูดตรงไปตรงมายังสามารถใส่ ผู้เข้าแข่งขัน เสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าของบรรดา ใคร ฝ่ายตรงข้ามอี มุมมองของพวกเขา.

“ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคม และ ฉันได้ “สัมผัส” ความจริงของชีวิตผู้คนและเรียนรู้ ที่ทุกอย่างเป็นการเมืองและการเมืองได้แทรกซึมเข้าไปอย่างสมบูรณ์ ชีวิตประจำวันของเรา”

ดังนั้น ณัฐฐา บหลอกว่าคนน่าจะคุยเรื่องการเมืองได้ และประกวดนางงามก็ควร เป็นเวทีให้ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดยไม่ต้องกลัว

ไม่ใช่แค่การแข่งขัน

นอกจากคู่แข่งแล้ว ณัฐฐายังทำแคมเปญอยู่ “โอกาสอีกครั้ง”, ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ต้องขัง โดยให้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ล่าสุดยังได้ร่วมมือกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งเสริมการรณรงค์ สอนอดีตนักโทษ และ ชายขอบ กลุ่ม เกี่ยวกับ วิธีการป้องกันตนเองจาก COVID-19

เนื่องจากเธอมีความกระตือรือร้นผ่านงานสังคมสงเคราะห์ของเธอ คุณณัฐฐาก็เชื่อเช่นกันว่า Miss Face ของ มนุษยชาติไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่ ยังเป็น การปฏิวัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมNSNS โอกาส เพื่อแบ่งปันการสนับสนุนของพวกเขาไปทั่วโลก

“นี่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับผู้หญิง‘NS อำนาจ, เพราะเราได้รับ NS เวทีที่เราสามารถพูดและกระทำได้ด้วยเหตุบางประการ เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในการทำงานร่วมกันวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ไม่เฉพาะสำหรับผู้หญิงเท่านั้น แต่เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย”

เฉลิมฉลองความเข้มแข็งในตัวคุณ

เมื่อไหร่ เมื่อถามว่าการเสริมอำนาจมีความหมายต่อเธออย่างไร ณัฐฐา ตอบว่า “อยู่ที่ตัวเธอเอง, เพื่อสร้างความงามของคุณเองด้วยทัศนคติของคุณ พลังของคุณ และการกระทำของคุณNS”

“แค่ยอมรับและชื่นชมว่าคุณเป็นใครและสิ่งที่คุณมีในชีวิต เราทุกคนแตกต่างกันและนั่นเป็นสิ่งที่พิเศษมาก เฉลิมฉลองความแข็งแกร่งในตัวคุณ วางใจในบทต่อไปในชีวิตของคุณ เพราะคุณคือผู้แต่ง, และไปอย่างมั่นใจในไดเร็คความฝันของคุณ”

โดย ณัฐ บุนนาค, Thai PBS World