10 วันแรก: 30,000 ขาเข้า; ผู้สมัครบัตร Thailand Pass 147,000 คน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลบางส่วนในช่วง 10 วันแรกของการเปิดประเทศของประเทศไทย โดยมีผู้เดินทางเข้ามามากกว่า 30,000 คนและเกือบ 150,000 ใบสมัครที่ยื่นขอบัตรผ่านประเทศไทยเพื่อเข้าประเทศ รายงานของ ททท. ระบุว่าจำนวนนักเดินทางต่างประเทศทั้งหมดที่เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติของประเทศไทยทั้งสนามบินในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 พฤศจิกายน มีผู้เดินทาง 30,538 คน

นั่นคือประมาณ 3,000 ผู้โดยสารต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2019 ก่อนเกิดโรคระบาด โดยจะมีผู้โดยสารมาถึงโดยเฉลี่ย 108,000 คน พึงระลึกไว้ด้วยว่าไม่ใช่ทุกคนที่มาถึงจะเป็นนักท่องเที่ยว

ในช่วง 11 วันแรกของการเปิดประเทศของประเทศไทย มีผู้ขอใช้บัตร Thailand Pass เกือบ 150,000 คนเพื่อเข้าสู่ราชอาณาจักร ในจำนวนนี้ได้รับการอนุมัติแล้วประมาณ 63% โดย 24% ได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ สมัครของคุณที่นี่: tp.consular.go.th

แอปพลิเคชัน THAILAND PASS แอปพลิเคชั่น จดทะเบียน สำหรับบัตร Thailand Pass แอปพลิเคชั่น ที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับบัตร Thailand Pass แอปพลิเคชั่น อนุมัติอัตโนมัติ สำหรับบัตร Thailand Pass 147,503 92,920 35,872 (รวมอยู่ในตัวเลข 92,920)

เดินทางมาถึงประเทศไทยโดย ENTRY PLAN

การกักกันเป็นอุปสรรคสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้คนที่เข้ามาในประเทศไทยโดยใช้โปรแกรม Test & Go ที่ต้องการการกักกันนานพอที่จะได้รับผลการทดสอบ RT-PCR ของคุณเมื่อลงจอดมีมากกว่าเกือบ 2 ต่อ 1 คนที่ ใช้ทั้งแผน Living in the Blue Zone 7-day Sandbox หรือตัวเลือก Happy Quarantine ที่ต้องใช้เวลา 7 ถึง 10 วันในการแยก

เดินทางมาถึงประเทศไทย 30,538: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาถึงประเทศไทยทั้งหมด “Test & Go” – ยกเว้น Quarantine (ยกเว้น 1 คืน) “การใช้ชีวิตในโซนสีน้ำเงิน” แซนด์บ็อกซ์ 7 วัน “กักตัวสุขสันต์” กักตัว 7-10 วัน 19,949 9,072 1,517 (1,064 ใน 10 วัน, 453 ใน 7 วัน)

เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยประเทศ

ในขณะที่ตัวเลขของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาด ประเทศต้นทาง 10 อันดับแรกของผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วง 10 วันแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นอยู่ในลำดับเดียวกันกับที่พวกเขาอยู่หลังจาก 6 วันแรกของการเปิดใหม่.

10 อันดับประเทศที่เดินทางมาถึงประเทศไทย 3,864: 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 3,274: 🇩🇪 เยอรมนี 1,785: 🇬🇧 สหราชอาณาจักร 1,713: 🇯🇵 ญี่ปุ่น 1,296: 🇰🇷 เกาหลีใต้ 1,296: 🇷🇺 รัสเซีย 1,116: 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ 1,041: 🇸🇪 สวีเดน 923: 🇫🇷ฝรั่งเศส 810: 🇦🇪 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แหล่งที่มา: ห้องข่าว ททท.

