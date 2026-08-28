เชียงราย - Chiang Rai News
จับตาวาระด่วน! เร่งรื้อถอนอาคารขวางทางน้ำแม่สาย กู้วิกฤตน้ำท่วมเชียงราย
เชียงราย – ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่อำเภอแม่สายกำลังจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในเร็วๆ นี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา นายชูชีพ พงษ์ไชย จังหวัดเชียงราย">ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่หารือวาระสำคัญ โดยได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สภาผู้แทนราษฎร วาระหลักที่สำคัญที่สุดคือการเร่งจัดการรื้อถอนอาคารราชพัสดุที่สร้างกีดขวางลำน้ำ เพื่อเปิดทางให้ระบบระบายน้ำสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง
การประชุมนัดสำคัญครั้งนี้จัดขึ้นที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร และมีการเชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์ด้วย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอแม่สาย รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกฝ่ายต่างมุ่งเป้าไปที่การหาทางออกร่วมกันอย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบจาก สถานการณ์อุทกภัย ที่มักจะสร้างความเดือดร้อนและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของชาวบ้านมาอย่างยาวนาน
สรุปประเด็นสำคัญ
- เดินหน้ารื้อถอนทันที: เร่งจัดการอาคารราชพัสดุที่รุกล้ำและกีดขวางเส้นทางน้ำในอำเภอแม่สาย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
- ผนึกกำลังหลายภาคส่วน: ผู้ว่าฯ เชียงรายร่วมกับคณะกรรมาธิการ ปภ. และหน่วยงานท้องถิ่น บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
- เป้าหมายชัดเจน ตรวจสอบได้: มุ่งเน้นการวางแผนงาน งบประมาณ และกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้การรื้อถอนเสร็จสิ้นตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
สำหรับความคืบหน้าในที่ประชุม คณะกรรมาธิการฯ ได้ติดตามข้อเท็จจริงและตรวจสอบแผนการรื้อถอนอย่างใกล้ชิด มีการพูดคุยถึงขั้นตอนการทำงานที่ต้องรัดกุม ปลอดภัย และเกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเหล่านี้อย่างละเอียด รวมไปถึงการกำหนดกรอบเวลาทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าโครงการนี้จะไม่หยุดชะงักหรือล่าช้า
แน่นอนว่าการทำงานระดับพื้นที่ย่อมมีอุปสรรคและข้อจำกัดหลายอย่าง ที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสะท้อนปัญหาที่พบเจออย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อให้การรื้อถอนอาคารของกรมธนารักษ์เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมาย ทุกขั้นตอนต้องสามารถตรวจสอบได้ และนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
คืนพื้นที่สายน้ำแม่สาย ยกระดับความปลอดภัยให้ชุมชน
การติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้จริง การบริหารจัดการลำน้ำแม่สายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ได้อย่างมหาศาล เมื่อไม่มีอาคารกีดขวางทางน้ำ การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนก็จะรวดเร็วขึ้นมาก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างตรงจุด
ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายสูงสุดของการบูรณาการจากทุกหน่วยงาน คือการสร้างความมั่นคงด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในระยะยาว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวแม่สายและชาวเชียงรายคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องปกป้อง เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิด ว่าแผนการรื้อถอนนี้จะสำเร็จลุล่วงและคืนความใสสะอาดให้สายน้ำแม่สายได้รวดเร็วเพียงใด
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เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายได้เริ่มปฏิบัติการทำความสะอาดครั้งใหญ่หลังจากฝนตกหนักทำให้แม่น้ำกกเอ่อล้น
เชียงราย – พายุมู่หลานที่พัดถล่มพื้นที่ภาคเหนือ ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้มากมายในจังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำกกล้นตลิ่งอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านจึงต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน และมีดินโคลนไหลเข้ามาทับถมในพื้นที่สาธารณะต่างๆ อย่างหนัก
ล่าสุด นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้สั่งการด่วนให้ทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำกก ซึ่งเต็มไปด้วยเศษขยะและซากต้นไม้หักโค่น
ประเด็นสำคัญ
- การฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน: เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับทหาร เร่งระดมกำลังทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนหลังระดับน้ำลดลง
- การแจกจ่ายความช่วยเหลือ: เจ้าหน้าที่ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ประสบภัย และเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน
- การเฝ้าระวังหลังน้ำลด: มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนระวังโรคระบาด ทำความสะอาดบ้านเรือน และตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างละเอียด
การทำความสะอาดครั้งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือจากหลายฝ่าย เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บัญชาการอาสาสมัครหลวง โดยนำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรหนักเข้ามาช่วยล้างโคลนและเศษขยะออกจากถนนและพื้นที่สาธารณะ
นอกจากนี้ เทศบาลยังได้ส่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไปสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดในหลายชุมชน ทีมงานได้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในชุมชนแควหวาย ปาแดง และรองเสือเต็น ความช่วยเหลือนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ ทำให้การฟื้นฟูเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างทำงานกันอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ชาวเชียงรายได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด
การจัดการน้ำและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
กองช่างของเทศบาลนครเชียงราย ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาน้ำท่วมขัง พวกเขาได้นำเครื่องสูบน้ำและรถเครื่องยนต์ มาติดตั้งในพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมสูง การเร่งผันน้ำออกจากชุมชนเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียจนเกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา
ชุมชนบ้านใหม่ ป่าตึง และสันต้นเปา ได้รับประโยชน์จากการสูบน้ำในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ชาวบ้านเริ่มกลับเข้าทำความสะอาดบ้านเรือน หลังจากที่ระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ การเก็บกวาดโคลนตมออกจากที่พักอาศัย ถือเป็นก้าวแรกของการฟื้นฟูชีวิต
ทุกคนในชุมชนต่างออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อให้บ้านและถนนกลับมาสะอาดอีกครั้ง ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน ที่พร้อมจะสู้กับภัยธรรมชาติไปด้วยกัน
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหลังเหตุการณ์น้ำท่วม
หลังเหตุการณ์น้ำท่วม มักจะมีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงเตือนให้ชาวบ้าน ล้างทำความสะอาดบ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคระบาดที่มากับน้ำเน่าเสีย เช่น โรคฉี่หนูและโรคทางเดินอาหาร
อีกเรื่องที่สำคัญมากคือ ความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ชาวบ้านควรตรวจสอบเต้ารับและสายไฟ ว่ามีความชื้นหรือรอยรั่วหรือไม่ หากไม่แน่ใจควรเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานเสมอ
สำหรับเครื่องใช้และเครื่องนอนที่เปียกน้ำ ควรนำไปซักทำความสะอาดและตากแดดให้แห้งสนิท การตากแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคและป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดี การรักษาสุขอนามัยในช่วงนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ
บทสรุปและก้าวต่อไปของการรับมือภัยธรรมชาติ
พายุมู่หลานได้สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเชียงราย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนในพื้นที่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานและประชาชน เป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้เมืองฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
แม้สถานการณ์พายุจะผ่านไปแล้ว แต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เทศบาลมีแผนที่จะปรับปรุงระบบระบายน้ำ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลิ่งริมแม่น้ำกก เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในระยะยาว
การเรียนรู้จากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวเชียงรายสามารถรับมือกับวิกฤตได้ดีขึ้นในอนาคต ทุกคนต่างร่วมมือกันฟื้นฟูเมืองเชียงรายให้กลับมาสวยงาม และพร้อมก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง
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แผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ในลาว เขย่าเชียงราย
เชียงราย – เมื่อช่วงรุ่งสางที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ระทึกเมื่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศลาว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา 02.21 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม 2569 โดยมีขนาดความรุนแรง 4.3 แมกนิจูด และลึกลงไปใต้ดินประมาณ 10 กิโลเมตร
แม้จุดศูนย์กลางจะอยู่ในลาว แต่ก็อยู่ห่างจากตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพียง 283 กิโลเมตรเท่านั้น ถือเป็นระยะทางที่ไม่ไกลนักสำหรับแรงสั่นสะเทือนระดับนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายในฝั่งไทย อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่ควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
- เหตุการณ์หลัก: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 แมกนิจูด ที่ความลึก 10 กิโลเมตร ในประเทศลาว เมื่อเวลา 02.21 น. ของวันที่ 27 ส.ค. 2569
- ระยะห่างจากไทย: จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพียง 283 กิโลเมตร
- สถานการณ์ปัจจุบัน: เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย แต่หน่วยงานรัฐแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวัง
ความรุนแรงระดับ 4.3 ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง?
ตามหลักการวัดระดับภัยพิบัติ แผ่นดินไหวขนาด 4.3 จัดอยู่ในระดับความรุนแรงปานกลาง แรงสั่นสะเทือนในระดับนี้สามารถทำให้ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกได้ชัดเจน คุณอาจสังเกตเห็นสิ่งของในบ้านเริ่มสั่นไหว หน้าต่างมีเสียงดังสะเทือน หรือมีเสียงคล้ายลมพายุพัดผ่าน
ความรุนแรงระดับนี้ยังไม่ทำให้โครงสร้างบ้านเรือนเสียหายหนัก แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนให้เราตื่นตัวอยู่เสมอ หากความรุนแรงเพิ่มเป็นระดับ 5.0 ขึ้นไป เครื่องเรือนอาจเริ่มเคลื่อนที่ และกำแพงอาจเกิดรอยร้าวได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจระดับความรุนแรงจะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีสติ
วิธีรับมือและช่องทางติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการ
ในยุคปัจจุบัน การรับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้คือสิ่งสำคัญที่สุดในการรับมือภัยพิบัติ เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกจากข่าวลวง ขอแนะนำให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานรัฐโดยตรง คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลแผ่นดินไหวล่าสุดได้ที่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากเว็บไซต์แล้ว คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Earthquake TMD ไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อรับการแจ้งเตือนทันที แอปนี้จะช่วยให้คุณรู้ทันเหตุการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ชาวเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงดำเนินชีวิตตามปกติ แต่ไม่ประมาทกับภัยธรรมชาติ
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จังหวัดเชียงรายเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองสุขภาพระดับแนวหน้า ล่าสุด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อชุมชน โครงการนี้คือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น เป้าหมายหลักคือการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชุมชนให้โดดเด่น งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย
บรรยากาศในวันเปิดงานเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมี นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย เข้าร่วมด้วย งานนี้ดึงดูดทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการสินค้าท้องถิ่น ทุกคนต่างตื่นตัวที่จะเรียนรู้การเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีเพื่อบ้านเกิด
ประเด็นสำคัญ
- เป้าหมายหลัก: พัฒนาทักษะคนในท้องถิ่นให้เล่าเรื่องและสื่อสารจุดเด่นด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่างน่าประทับใจ
- การเรียนรู้จากพื้นที่จริง: ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกปฏิบัติจริงที่น้ำพุร้อนโป่งพระบาท และศูนย์เวลเนส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สร้างเครือข่ายนักสื่อความหมายที่เข้มแข็ง เพื่อผลักดันเชียงรายสู่การเป็น “เมืองสุขภาพ” อย่างยั่งยืน
นายเสริฐ ไชยยานันตา ได้กล่าวถึงจุดเด่นของจังหวัดเชียงรายไว้อย่างน่าสนใจมาก เขาระบุว่าเชียงรายมีต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่า หรือวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นถิ่นและสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีค่า สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาต่อยอดเป็น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้อย่างมีศักยภาพ
ด้วยเหตุนี้ การสร้างและพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาคือฟันเฟืองหลักที่จะถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของพื้นที่ไปสู่นักท่องเที่ยว การเล่าเรื่องที่ดีจะช่วยเปลี่ยนการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษ นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้และความประทับใจกลับไปอย่างเต็มอิ่ม
การอบรมในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การนั่งฟังบรรยายในห้องเรียนเท่านั้น แต่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการค้นหาและวิเคราะห์ทุนทางชุมชนของตนเอง พวกเขาจะได้ฝึกทักษะการสื่อความหมาย การร้อยเรียงเรื่องราว และการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรนี้ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ได้ทันที
ลงพื้นที่จริง สัมผัสประสบการณ์เวลเนส
ไฮไลท์สำคัญของการอบรมคือการพาผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานในสถานที่จริงระดับท็อป สถานที่แรกคือ “น้ำพุร้อนโป่งพระบาท” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ที่นี่ทุกคนจะได้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ น้ำพุร้อนแห่งนี้มีศักยภาพสูงในการช่วยผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพในปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม
สถานที่ต่อมาคือ “ศูนย์เวลเนส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งโดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ทันสมัย ผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาแนวทางการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างสมดุลชีวิต รวมถึงการผ่อนคลายด้วยศาสตร์แห่งเสียงที่กำลังได้รับความนิยม
หลังจากได้ลงพื้นที่จริงแล้ว ผู้เข้าร่วมจะต้องนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดมาฝึกปฏิบัติจริง พวกเขาจะต้องทดลองค้นหาเรื่องราวเด่นๆ ของชุมชนตัวเองออกมา จากนั้นนำมาออกแบบการเล่าเรื่องและสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมเหล่านี้ต้องเน้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายต่อผู้มาเยือน
ก้าวต่อไปของเชียงรายเมืองสุขภาพ
เป้าหมายสูงสุดของการจัดงานครั้งนี้ คือการสร้างเครือข่ายนักสื่อความหมายท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง เมื่อคนในชุมชนมีความรู้และทักษะ พวกเขาก็จะสามารถนำทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใส่ใจสุขภาพเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
ท้ายที่สุด โครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้และกระจายผลประโยชน์กลับสู่ชุมชนอย่างแท้จริง การพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดเชียงราย เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะยกระดับเมืองเชียงรายให้เป็น “เมืองสุขภาพ” ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก
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