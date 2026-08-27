เชียงราย - Chiang Rai News
ดันเชียงรายสู่เมืองสุขภาพ! ทกจ. ปั้นนักสื่อความหมายท้องถิ่น ชูจุดขายเวลเนสชุมชน
จังหวัดเชียงรายเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองสุขภาพระดับแนวหน้า ล่าสุด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อชุมชน โครงการนี้คือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น เป้าหมายหลักคือการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชุมชนให้โดดเด่น งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย
บรรยากาศในวันเปิดงานเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมี นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย เข้าร่วมด้วย งานนี้ดึงดูดทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการสินค้าท้องถิ่น ทุกคนต่างตื่นตัวที่จะเรียนรู้การเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีเพื่อบ้านเกิด
ประเด็นสำคัญ
- เป้าหมายหลัก: พัฒนาทักษะคนในท้องถิ่นให้เล่าเรื่องและสื่อสารจุดเด่นด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่างน่าประทับใจ
- การเรียนรู้จากพื้นที่จริง: ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกปฏิบัติจริงที่น้ำพุร้อนโป่งพระบาท และศูนย์เวลเนส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สร้างเครือข่ายนักสื่อความหมายที่เข้มแข็ง เพื่อผลักดันเชียงรายสู่การเป็น “เมืองสุขภาพ” อย่างยั่งยืน
นายเสริฐ ไชยยานันตา ได้กล่าวถึงจุดเด่นของจังหวัดเชียงรายไว้อย่างน่าสนใจมาก เขาระบุว่าเชียงรายมีต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่า หรือวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นถิ่นและสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีค่า สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาต่อยอดเป็น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้อย่างมีศักยภาพ
ด้วยเหตุนี้ การสร้างและพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาคือฟันเฟืองหลักที่จะถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของพื้นที่ไปสู่นักท่องเที่ยว การเล่าเรื่องที่ดีจะช่วยเปลี่ยนการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษ นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้และความประทับใจกลับไปอย่างเต็มอิ่ม
การอบรมในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การนั่งฟังบรรยายในห้องเรียนเท่านั้น แต่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการค้นหาและวิเคราะห์ทุนทางชุมชนของตนเอง พวกเขาจะได้ฝึกทักษะการสื่อความหมาย การร้อยเรียงเรื่องราว และการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรนี้ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ได้ทันที
ลงพื้นที่จริง สัมผัสประสบการณ์เวลเนส
ไฮไลท์สำคัญของการอบรมคือการพาผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานในสถานที่จริงระดับท็อป สถานที่แรกคือ “น้ำพุร้อนโป่งพระบาท” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ที่นี่ทุกคนจะได้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ น้ำพุร้อนแห่งนี้มีศักยภาพสูงในการช่วยผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพในปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม
สถานที่ต่อมาคือ “ศูนย์เวลเนส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งโดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ทันสมัย ผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาแนวทางการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างสมดุลชีวิต รวมถึงการผ่อนคลายด้วยศาสตร์แห่งเสียงที่กำลังได้รับความนิยม
หลังจากได้ลงพื้นที่จริงแล้ว ผู้เข้าร่วมจะต้องนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดมาฝึกปฏิบัติจริง พวกเขาจะต้องทดลองค้นหาเรื่องราวเด่นๆ ของชุมชนตัวเองออกมา จากนั้นนำมาออกแบบการเล่าเรื่องและสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมเหล่านี้ต้องเน้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายต่อผู้มาเยือน
ก้าวต่อไปของเชียงรายเมืองสุขภาพ
เป้าหมายสูงสุดของการจัดงานครั้งนี้ คือการสร้างเครือข่ายนักสื่อความหมายท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง เมื่อคนในชุมชนมีความรู้และทักษะ พวกเขาก็จะสามารถนำทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใส่ใจสุขภาพเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
ท้ายที่สุด โครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้และกระจายผลประโยชน์กลับสู่ชุมชนอย่างแท้จริง การพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดเชียงราย เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะยกระดับเมืองเชียงรายให้เป็น “เมืองสุขภาพ” ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก
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อัปเดตด่วน! ปิดถนนแม่สายเชียงรายนาน 2 เดือน
สุขภาพ! ทกจ. ปั้นนักสื่อความหมายท้องถิ่น ชูจุดขายเวลเนสชุมชน">เชียงราย -เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย ได้ประกาศปิดถนนเส้นหลักกลางหมู่บ้านผาหมีอย่างเป็นทางการ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงและสร้างเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยและใช้งานได้ดีขึ้น การปิดถนนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาทำงานประมาณ 2 เดือนเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์
นักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ต้องการเดินทางไปยังบ้านผาฮี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการเดินทาง ทีมงานก่อสร้างกำลังเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ถนนใหม่ที่ราบรื่นกว่าเดิม ดังนั้น ถนนเส้นหลักนี้จึงไม่สามารถใช้สัญจรได้เลยในปัจจุบัน ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบเส้นทางให้ดีก่อนเริ่มออกเดินทางเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาด
สรุปประเด็นสำคัญ
- ปิดถนนกลางหมู่บ้านผาหมี (หมู่ 6) เพื่อซ่อมแซมและก่อสร้างเป็นเวลา 2 เดือน
- งดใช้เส้นทางบ้านผาหมี–บ้านผาฮี้ ชั่วคราว จนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น
- แนะนำให้ใช้เส้นทางพระมหาเจดีย์ชนะศึก (บ้านห้วยน้ำริน) เพื่อสัญจรแทน
แนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงรถติด
เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดและการหลงทาง ขอแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางพระมหาเจดีย์ชนะศึกแทน เส้นทางทดแทนนี้จะวิ่งผ่านพื้นที่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 ซึ่งเชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก ทางเลี่ยงดังกล่าวมีความปลอดภัยและสามารถรองรับรถของนักท่องเที่ยวได้ตลอดช่วงที่มีการซ่อมแซมถนน
เจ้าหน้าที่เทศบาลขอความร่วมมือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังสูงสุด นอกจากนี้ ขอให้สังเกตและปฏิบัติตามป้ายเตือนริมทางอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย การวางแผนการเดินทางล่วงหน้าจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเดินทางได้อย่างสบายใจ หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 053-646-569 หรือ 086-421-8191 และสามารถติดตาม ข่าวสารท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารจราจรเพิ่มเติม
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เชียงราย – สถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง">ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและ หน่วยเฉพาะกิจผาเมือง ได้ดำเนินการปราบปรามครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 4 ราย และยึดยาเสพติดได้จำนวนมาก การทลายเครือข่ายนี้เป็นไปตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เข้มงวดของรัฐบาล
จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการสายฟ้าแลบนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่ 25 สิงหาคม ขณะที่ทหารตั้งจุดตรวจบริเวณโกดังผาหมี เจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน 2 คัน โดยพบผู้ต้องสงสัย 3 คนมีท่าทีลุกลนและตอบคำถามวกวน เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจตรวจค้นโทรศัพท์มือถือ และพบหลักฐานภาพถ่ายการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมข้อความแชทติดต่อซื้อขาย
ประเด็นสำคัญ
- ผลงานชิ้นโบแดง: เจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าได้ 2.89 ล้านเม็ด และเคตามีน 260 กิโลกรัม พร้อมรวบตัวผู้ต้องหา 4 ราย
- ไหวพริบของเจ้าหน้าที่: การจับกุมเริ่มจากการสังเกตพิรุธที่จุดตรวจ นำไปสู่การขยายผลจากข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ
- เฝ้าระวังเข้มงวด: สถิติชี้ชัดว่าการลักลอบขนยาเสพติดผ่านแดนเชียงรายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
พลิกแผ่นดินล่า สกัดกั้นรถขนยาล็อตใหญ่
หลังจากพบหลักฐานสำคัญ เจ้าหน้าที่ทหารได้เร่งประสานงานด้านข่าวกรองกับ ตชด.327 ทันที เป้าหมายหลักคือการสกัดกั้นรถยนต์ตามภาพถ่ายให้ได้ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนี จนกระทั่งเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ 7 ที่นั่งเป้าหมายขับผ่านตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เมื่อทำการสกัดและเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบกระสอบสีรุ้งดัดแปลงเป็นเป้จำนวน 15 ใบอัดแน่นไปด้วยยาบ้า พวกเขาจึงเข้าควบคุมตัวคนขับเพื่อทำการสอบสวนขยายผลทันที การทำงานของชุดเฉพาะกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
การขยายผลอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การบุกตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายเมื่อเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกัน ที่นั่นเจ้าหน้าที่พบกระสอบข้าว 13 ใบซุกซ่อนอยู่ในห้อง เมื่อตรวจสอบภายในพบว่ามีการบรรจุเคตามีนน้ำหนักรวมสูงถึง 260 กิโลกรัม
รับมือภัยคุกคาม ยกระดับความปลอดภัยชายแดน
สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันถือเป็นความท้าทายระดับชาติ พันตำรวจเอก รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม เปิดเผยว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมีการเคลื่อนไหวอย่างหนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบเข้ามาทางชายแดนจังหวัดเชียงรายมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และมีความถี่ในการขนที่บ่อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
การสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้ทะลักเข้าสู่ตอนในของประเทศถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด ความร่วมมือระหว่าง ตชด. กองกำลังผาเมือง และตำรวจภูธร จะเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวัง ปฏิบัติการนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าทางการไทยเอาจริงกับการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติให้สิ้นซาก
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เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย
สุขภาพ! ทกจ. ปั้นนักสื่อความหมายท้องถิ่น ชูจุดขายเวลเนสชุมชน">เชียงราย – วันที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรม">อาชญากรรมครั้งสำคัญ ปฏิบัติการนี้จัดขึ้นภายใต้ภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” เป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้กับชาวบ้าน นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย ได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย อย่างใกล้ชิด
ทีมเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นจากศาลจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจสอบห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบชายคนหนึ่งนามสมมุติว่า นาย A แสดงตัวว่าเป็นผู้เช่าห้อง เจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายค้นให้เขาดูและอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน เมื่อนาย A เข้าใจดีแล้ว จึงเริ่มทำการตรวจค้นด้วยความโปร่งใส โดยมีนาย A เป็นผู้นำตรวจค้นด้วยตัวเอง
ประเด็นสำคัญ
- ฝ่ายปกครองและตำรวจแม่สายร่วมมือกันบุกตรวจค้นห้องเช่าเป้าหมายในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้
- เจ้าหน้าที่ค้นพบอาวุธปืนยาวอัดลมแบบไทยประดิษฐ์และเครื่องกระสุนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าดำ
- นาย A ผู้เช่าห้อง ยอมรับสารภาพและถูกจับกุมในข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พบอาวุธปืนเถื่อนซุกซ่อนในห้องพัก
หลังจากการตรวจค้นห้องเช่าของนายเออย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบสิ่งของผิดกฎหมายซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งรวมถึงปืนลมทำเองของไทยและถุงกระสุนตะกั่ว สิ่งของผิดกฎหมายทั้งหมดนี้ถูกซ่อนไว้ในถุงสีดำที่พบอย่างชัดเจนในห้องเช่าของนายเอ การค้นพบนี้เน้นย้ำถึงการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นขึ้น
หลังจากพบของกลาง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด พวกเขาได้แจ้งสิทธิและอธิบายความผิดให้ผู้ต้องหาฟังทันที นาย A ถูกตั้งข้อหา “ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งหลังจากรับฟังข้อกล่าวหา เขาได้ให้การรับสารภาพทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเขาพร้อมกับของกลางเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรแม่สาย จากนั้นได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป ปฏิบัติการครั้งนี้ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
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