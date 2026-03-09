Connect with us
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอาชนะ นอริช ซิตี้ 3-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ

Thanawat Chaiyaporn

Published

16 hours ago

on

ลีดส์ พบ นอริชซิตี

ลีดส์ ยูไนเต็ด จากพรีเมียร์ลีก ที่คุมทีมโดย แดเนียล ฟาร์เก เปิดเอลแลนด์ โร้ด ไล่ต้อน นอริช ซิตี้ ทีมจากแชมเปี้ยนชิพ 3-0 ในศึกเอฟเอ คัพ รอบ 5 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2026 ส่งให้ “ยูงขาว” ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2003

เกมนี้น่าสนใจตั้งแต่ก่อนเริ่ม เพราะฟาร์เกเคยคุมทัพนอริชมาก่อน อย่างไรก็ตาม ในสนามลีดส์ดูครบกว่า ทั้งคุณภาพเกมบุกที่จบสกอร์คม และเกมรับที่คุมสถานการณ์ได้อยู่หมัด – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน

ลีดส์ พบ นอริชซิตี

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • นาที 32: ฌอน ลองสตาฟฟ์ พาลีดส์ขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะ กาเบรียล กุดมุนด์สัน ตั้งบอลให้ หลังรับต่อจาก วิลฟรีด กนอนโต้ ก่อนลองสตาฟฟ์วอลเลย์ส่งบอลเสียบตาข่าย เป็นประตูแรกของเขานับตั้งแต่เดือนกันยายน
  • นาที 43: เจ้าบ้านหนีเป็น 2-0 เมื่อ กาเบรียล กุดมุนด์สัน ลากบอลเข้าเขตโทษแล้วกดจบสกอร์แบบเด็ดขาด ทำให้ลีดส์นำห่างก่อนหมดครึ่งแรก
  • นาที 85: โยเอล ปีโร มายิงปิดกล่อง 3-0 จากการรับบอลในกรอบ ก่อนซัดมุมต่ำเข้าไปอย่างเฉียบคม ช่วยให้ทีมเก็บคลีนชีตและเข้ารอบแบบสบายๆ

นอกจากสามประตู ลีดส์ยังสร้างโอกาสได้ต่อเนื่อง โดยมีจังหวะของปีโรที่ยิงชนคาน และลูกยิงของ อนิส เบน สลิเมน ที่ไปชนกรอบประตู ขณะที่นอริชแทบหาโอกาสจะแจ้งไม่ได้ตลอด 90 นาที

ลีดส์ พบ นอริชซิตี

สถิติเด่นของลีดส์ ยูไนเต็ด

รายการค่าของลีดส์
ประตูที่ทำได้3
ประตูที่เสีย0
การครองบอล (%)ประมาณ 60% (อ้างอิงจากรายงาน)
ช็อตทั้งหมดมากกว่า 15
ช็อตตรงกรอบ8+
การเซฟของผู้รักษาประตูหลายครั้ง (Lucas Perri เด่น)
ผู้ทำประตูLongstaff (32′), Gudmundsson (43′), Piroe (85′)
ผู้เล่นที่ผลงานโดดเด่นGabriel Gudmundsson, Jaka Bijol (เกมรับ)

ภาพรวมลีดส์เล่นเนียนตา ทั้งเกมรุกที่เข้าทำหลากหลาย และแนวรับที่ยืนตำแหน่งดี โดยมี จาคา บิโจล คุมหลังบ้านได้แข็งแกร่ง ส่วน ลูคัส เปร์รี ก็ช่วยเซฟจังหวะสำคัญหลายครั้ง

ลีดส์ พบ นอริชซิตี

สถิติเด่นของนอริช ซิตี้

รายการค่าของนอริช
ประตูที่ทำได้0
ประตูที่เสีย3
การครองบอล (%)ประมาณ 40%
ช็อตทั้งหมดน้อยกว่า 5
ช็อตตรงกรอบ1-2
การเซฟของผู้รักษาประตูหลายครั้ง แต่เอาไม่อยู่
ใบแดงไม่มี
ผู้เล่นที่พอเด่นLiam Gibbs (พยายามทำเกม)

ฝั่งนอริชวางแผนรับลึกแล้วรอสวนกลับ แต่ต่อบอลขึ้นหน้าต่อเนื่องไม่ได้ และเจาะแนวรับลีดส์ไม่เข้า สุดท้ายจึงแพ้ขาดและต้องยุติเส้นทางในเอฟเอ คัพ ไว้เพียงรอบนี้

บรรยากาศในสนามและคำพูดหลังเกม

เอลแลนด์ โร้ดคึกคักจากแฟนบอลกว่า 36,000 คนที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดเกม แม้ฟาร์เกจะติดโทษแบนและต้องชมจากอัฒจันทร์ แต่หลังจบเกมเขาแสดงความยินดีกับลูกทีม พร้อมพูดว่า “มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ผ่านเข้ารอบ และความฝันยังไปต่อ” ส่วนปีโรที่ยิงปิดท้ายก็ย้ำว่า “ดีใจมากที่ทำประตูได้และช่วยทีมคว้าชัย”

ชัยชนะ 3-0 นัดนี้ทำให้ลีดส์ ยูไนเต็ด กลับสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเอฟเอ คัพ เป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปี และเป็นอีกก้าวสำคัญของทีมในยุคฟาร์เก ที่ยังอยากไปให้ไกลกว่านี้ในถ้วยรายการนี้

สำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศ จะมีการจับสลากในวันจันทร์ ซึ่งแฟนบอลลีดส์กำลังรอลุ้นคู่แข่งรายต่อไปอย่างใจจดใจจ่อ

