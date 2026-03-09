ฟุตบอล
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอาชนะ นอริช ซิตี้ 3-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ
ลีดส์ ยูไนเต็ด จากพรีเมียร์ลีก ที่คุมทีมโดย แดเนียล ฟาร์เก เปิดเอลแลนด์ โร้ด ไล่ต้อน นอริช ซิตี้ ทีมจากแชมเปี้ยนชิพ 3-0 ในศึกเอฟเอ คัพ รอบ 5 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2026 ส่งให้ “ยูงขาว” ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2003
เกมนี้น่าสนใจตั้งแต่ก่อนเริ่ม เพราะฟาร์เกเคยคุมทัพนอริชมาก่อน อย่างไรก็ตาม ในสนามลีดส์ดูครบกว่า ทั้งคุณภาพเกมบุกที่จบสกอร์คม และเกมรับที่คุมสถานการณ์ได้อยู่หมัด – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน
ไฮไลต์สำคัญของเกม
- นาที 32: ฌอน ลองสตาฟฟ์ พาลีดส์ขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะ กาเบรียล กุดมุนด์สัน ตั้งบอลให้ หลังรับต่อจาก วิลฟรีด กนอนโต้ ก่อนลองสตาฟฟ์วอลเลย์ส่งบอลเสียบตาข่าย เป็นประตูแรกของเขานับตั้งแต่เดือนกันยายน
- นาที 43: เจ้าบ้านหนีเป็น 2-0 เมื่อ กาเบรียล กุดมุนด์สัน ลากบอลเข้าเขตโทษแล้วกดจบสกอร์แบบเด็ดขาด ทำให้ลีดส์นำห่างก่อนหมดครึ่งแรก
- นาที 85: โยเอล ปีโร มายิงปิดกล่อง 3-0 จากการรับบอลในกรอบ ก่อนซัดมุมต่ำเข้าไปอย่างเฉียบคม ช่วยให้ทีมเก็บคลีนชีตและเข้ารอบแบบสบายๆ
นอกจากสามประตู ลีดส์ยังสร้างโอกาสได้ต่อเนื่อง โดยมีจังหวะของปีโรที่ยิงชนคาน และลูกยิงของ อนิส เบน สลิเมน ที่ไปชนกรอบประตู ขณะที่นอริชแทบหาโอกาสจะแจ้งไม่ได้ตลอด 90 นาที
สถิติเด่นของลีดส์ ยูไนเต็ด
|รายการ
|ค่าของลีดส์
|ประตูที่ทำได้
|3
|ประตูที่เสีย
|0
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 60% (อ้างอิงจากรายงาน)
|ช็อตทั้งหมด
|มากกว่า 15
|ช็อตตรงกรอบ
|8+
|การเซฟของผู้รักษาประตู
|หลายครั้ง (Lucas Perri เด่น)
|ผู้ทำประตู
|Longstaff (32′), Gudmundsson (43′), Piroe (85′)
|ผู้เล่นที่ผลงานโดดเด่น
|Gabriel Gudmundsson, Jaka Bijol (เกมรับ)
ภาพรวมลีดส์เล่นเนียนตา ทั้งเกมรุกที่เข้าทำหลากหลาย และแนวรับที่ยืนตำแหน่งดี โดยมี จาคา บิโจล คุมหลังบ้านได้แข็งแกร่ง ส่วน ลูคัส เปร์รี ก็ช่วยเซฟจังหวะสำคัญหลายครั้ง
สถิติเด่นของนอริช ซิตี้
|รายการ
|ค่าของนอริช
|ประตูที่ทำได้
|0
|ประตูที่เสีย
|3
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 40%
|ช็อตทั้งหมด
|น้อยกว่า 5
|ช็อตตรงกรอบ
|1-2
|การเซฟของผู้รักษาประตู
|หลายครั้ง แต่เอาไม่อยู่
|ใบแดง
|ไม่มี
|ผู้เล่นที่พอเด่น
|Liam Gibbs (พยายามทำเกม)
ฝั่งนอริชวางแผนรับลึกแล้วรอสวนกลับ แต่ต่อบอลขึ้นหน้าต่อเนื่องไม่ได้ และเจาะแนวรับลีดส์ไม่เข้า สุดท้ายจึงแพ้ขาดและต้องยุติเส้นทางในเอฟเอ คัพ ไว้เพียงรอบนี้
บรรยากาศในสนามและคำพูดหลังเกม
เอลแลนด์ โร้ดคึกคักจากแฟนบอลกว่า 36,000 คนที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดเกม แม้ฟาร์เกจะติดโทษแบนและต้องชมจากอัฒจันทร์ แต่หลังจบเกมเขาแสดงความยินดีกับลูกทีม พร้อมพูดว่า “มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ผ่านเข้ารอบ และความฝันยังไปต่อ” ส่วนปีโรที่ยิงปิดท้ายก็ย้ำว่า “ดีใจมากที่ทำประตูได้และช่วยทีมคว้าชัย”
ชัยชนะ 3-0 นัดนี้ทำให้ลีดส์ ยูไนเต็ด กลับสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเอฟเอ คัพ เป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปี และเป็นอีกก้าวสำคัญของทีมในยุคฟาร์เก ที่ยังอยากไปให้ไกลกว่านี้ในถ้วยรายการนี้
สำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศ จะมีการจับสลากในวันจันทร์ ซึ่งแฟนบอลลีดส์กำลังรอลุ้นคู่แข่งรายต่อไปอย่างใจจดใจจ่อ
ฟุตบอล
เชลซีเอาชนะเร็กซ์แฮม 4-2 ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอคัพ
เชลซีจากพรีเมียร์ลีกเจองานหนักเกินคาดในการไปเยือน Wrexham จากแชมเปี้ยนชิพ เกมนี้เดือดตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งพลิกไปพลิกมา และมีจังหวะให้ลุ้นแทบทุกช่วง สุดท้ายทีมเยือนอาศัยคุณภาพและความนิ่งในช่วงต่อเวลา บุกชนะ 4-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
ด้าน Wrexham ที่มีเจ้าของเป็นคนดังอย่าง Ryan Reynolds และ Rob McElhenney สร้างกระแสไปทั่วโลก และเกือบทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในเอฟเอคัพให้ได้แล้ว แต่เชลซีภายใต้การคุมทีมของ Liam Rosenior ยังยืนระยะได้ดี โดยเฉพาะการแก้เกมและพลังจากตัวสำรอง
เหตุการณ์สำคัญในเกม – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน
- นาทีที่ 18: Wrexham ออกนำ 1-0 จาก Sam Smith ที่วิ่งสอดไปรับบอลยาวของ Callum Doyle ก่อนยิงผ่าน Robert Sanchez แบบคมกริบ
- นาทีที่ 40: เชลซีกลับมาเป็น 1-1 จากจังหวะลูกตั้งเตะที่ทำให้ Arthur Okonkwo ทำเข้าประตูตัวเอง
- นาทีที่ 78: เจ้าถิ่นนำอีกครั้งเป็น 2-1 เมื่อ Callum Doyle เข้าทำจากจังหวะเตะมุมได้อย่างเฉียบขาด
- นาทีที่ 80+: George Dobson โดนใบแดง ทำให้ Wrexham เหลือ 10 คน และเกมเปลี่ยนทันที
- นาทีที่ 82: Josh Acheampong ซัดไกลสุดสวยให้เชลซีตามตีเสมอ 2-2 พาทีมกลับมาอยู่ในเกมอีกครั้ง
- นาทีที่ 96 (ต่อเวลาพิเศษ): Alejandro Garnacho ยิงให้เชลซีนำ 3-2 จากจังหวะเข้าทำระยะเผาขน หลัง Dario Essugo แทงทะลุแนวรับให้แบบได้ลุ้นเต็มๆ
- นาทีที่ 125 (ต่อเวลาพิเศษ): João Pedro ปิดกล่องเป็น 4-2 ด้วยการยิงมุมแคบอย่างเยือกเย็น การันตีตั๋วรอบ 8 ทีม
แม้ Wrexham จะโดนนำช่วงต่อเวลา แต่ภาพรวมต้องให้เครดิตเรื่องหัวใจและวินัย เพราะพวกเขานำก่อนถึงสองครั้ง และยังสู้แม้เหลือผู้เล่นน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีดราม่า VAR ในช่วงต่อเวลาที่ริบประตูของ Lewis Brunt เนื่องจากล้ำหน้าแบบเฉียดมาก
สรุปสกอร์และรายชื่อผู้ทำประตู
Wrexham (2 ประตู)
- Sam Smith (น.18)
- Callum Doyle (น.78)
Chelsea (4 ประตู)
- Arthur Okonkwo (เข้าประตูตัวเอง, น.40)
- Josh Acheampong (น.82)
- Alejandro Garnacho (น.96)
- João Pedro (น.125)
ตารางคะแนนนักเตะเด่น เชลซี (สรุป)
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|นาทีที่ลงเล่น
|ประตู
|แอสซิสต์
|จุดเด่นในเกม
|Robert Sanchez
|GK
|120
|–
|–
|เซฟสำคัญหลายครั้ง ช่วยประคองทีม
|Josh Acheampong
|DF
|120
|1
|–
|ยิงตีเสมอ 2-2 เปลี่ยนโมเมนตัม
|Alejandro Garnacho
|FW
|120
|1
|–
|ยิงประตูขึ้นนำในช่วงต่อเวลา
|João Pedro
|FW
|120
|1
|–
|จบสกอร์ประตูที่ 4 แบบเด็ดขาด
|Dario Essugo (สำรอง)
|MF
|60+
|–
|2
|ลงมาแล้วทำเกมทันที แอสซิสต์สองลูก
|Liam Rosenior
|ผู้จัดการทีม
|–
|–
|–
|ปรับเกมและเปลี่ยนตัวได้ผล
(หมายเหตุ: เป็นสรุปจากผู้เล่นเด่นและเหตุการณ์หลักในเกม)
ตารางคะแนนนักเตะเด่น Wrexham (สรุป)
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|นาทีที่ลงเล่น
|ประตู
|แอสซิสต์
|จุดเด่นในเกม
|Arthur Okonkwo
|GK
|120
|–
|–
|แม้มีจังหวะทำเข้าประตูตัวเอง แต่ยังเซฟหลายครั้ง
|Sam Smith
|FW
|90+
|1
|–
|จบสกอร์เปิดเกมให้เจ้าถิ่นนำ
|Callum Doyle
|DF
|120
|1
|1
|ทำประตูนำครั้งที่สอง และมีส่วนร่วมกับเกมรุก
|George Dobson
|MF
|80
|–
|–
|ใบแดงช่วงท้าย ส่งผลหนักต่อรูปเกม
|Lewis Brunt (สำรอง)
|DF
|30+
|–
|–
|มีจังหวะทำประตูแต่โดน VAR ยกเลิก
ถึงจะแพ้ Wrexham ก็ยังได้เสียงชื่นชมไม่น้อยจากแฟนบอลและสื่อ เพราะเกมนี้สนุก เข้มข้น และมีครบทั้งความผิดพลาด ความกล้า และความหวัง แบบที่แฟนบอลชอบในฟุตบอลถ้วย
หลังจากนี้ เชลซีรอพบคู่แข่งในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป ส่วน Wrexham กลับไปโฟกัสเป้าหมายหลักคือการลุ้นเลื่อนชั้นในลีกตามเดิม
ฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ นิวคาสเซิล 3-1
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โชว์ฟอร์มแน่นในรอบรองชนะเลิศคาราบาว คัพ นัดที่สอง ด้วยการเปิดเอติฮัด สเตเดี้ยม เอาชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026 ส่งผลให้สกอร์รวมสองนัดขาดลอย 5-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอาร์เซนอล จ่าฝูงพรีเมียร์ลีก
ชมไฮไลท์การแข่งขัน
เกมนี้ เป๊ป กวาร์ดิโอลา จัดทัพ “เรือใบสีฟ้า” ลงเล่นแบบไม่ผ่อน หลังจากนัดแรกบุกชนะ 2-0 ที่สเต เจมส์ พาร์ค ซิตี้ยังเดินเกมรุกตั้งแต่ต้น และปิดงานได้ตั้งแต่ครึ่งแรก ก่อนคุมสถานการณ์จนจบเกม
ไฮไลต์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 7: โอมา มาร์มูช (Omar Marmoush) ยิงให้ซิตี้ขึ้นนำ 1-0 ด้วยจังหวะจบสกอร์เฉียบคม
- นาทีที่ 29: มาร์มูช กดประตูที่สองของตัวเอง พาทีมหนีเป็น 2-0
- นาทีที่ 32: ติจจานี เรย์นเดอร์ส (Tijjani Reijnders) เติมขึ้นมายิงปิดท้ายครึ่งแรกเป็น 3-0 หลังเจาะแนวรับทีมเยือนสำเร็จ
- นาทีที่ 62: แอนโธนี เอลังกา (Anthony Elanga) ยิงตีไข่แตกให้ นิวคาสเซิล ไล่มา 3-1 แต่ไม่ทันเปลี่ยนเกม
ภาพรวมครึ่งแรก ซิตี้คุมเกมได้ชัด ทั้งการครองบอลและจำนวนโอกาสเข้าทำ ขณะที่นิวคาสเซิลพยายามเร่งในครึ่งหลังและหาจังหวะโต้กลับ อย่างไรก็ตาม ซิตี้ยังยืนระยะได้ดีและไม่เปิดช่องมากนัก ชัยชนะนัดนี้ทำให้กวาร์ดิโอลาเข้าใกล้แชมป์คาราบาว คัพ สมัยที่ 5 และเตรียมดวลอาร์เซนอลในนัดชิงที่เวมบลีย์
สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้
|รายการ
|ค่า
|ประตูที่ทำได้
|3
|ผู้ทำประตู
|Omar Marmoush (7′, 29′), Tijjani Reijnders (32′)
|การครองบอล
|65% (โดยประมาณ)
|โอกาสยิงทั้งหมด
|18
|ยิงเข้ากรอบ
|8
|การผ่านบอลสำเร็จ
|สูง
|การเซฟของผู้รักษาประตู
|2-3
แนวรุกของซิตี้ทำงานได้ครบ โดยเฉพาะมาร์มูชที่ร้อนแรงและกดดันแนวรับนิวคาสเซิลตลอดเกม
สถิติทีมนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
|รายการ
|ค่า
|ประตูที่ทำได้
|1
|ผู้ทำประตู
|Anthony Elanga (62′)
|การครองบอล
|35% (โดยประมาณ)
|โอกาสยิงทั้งหมด
|7-9
|ยิงเข้ากรอบ
|3
|การผ่านบอลสำเร็จ
|ต่ำกว่า
|การเซฟของผู้รักษาประตู
|5+
ทีมของเอ็ดดี้ โฮว์ สู้เต็มที่ แต่พอเสียประตูเร็ว เกมรับต้องถอยและเปิดพื้นที่มากขึ้น จึงโดนลงโทษต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรก แม้เอลังกาจะยิงได้หนึ่งประตูในครึ่งหลัง แต่สกอร์รวมยังห่างเกินกว่าจะกลับมาได้
วิเคราะห์หลังเกม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ย้ำภาพทีมที่เล่นถ้วยนี้ได้มั่นใจ เกมรุกที่จบคมในครึ่งแรกทำให้รูปเกมชัดตั้งแต่เนิ่นๆ หลังจบเกม กวาร์ดิโอลาให้สัมภาษณ์ว่า “เราต้องการคว้าแชมป์ทุกใบ และการเจออาร์เซนอลในนัดชิงจะเป็นการทดสอบที่ดีมาก”
ด้านนิวคาสเซิลต้องยุติเส้นทางป้องกันแชมป์คาราบาว คัพ ลงอย่างน่าเสียดาย แต่พวกเขายังมีภารกิจในพรีเมียร์ลีกและรายการอื่นให้ลุ้นต่อ
ค่ำคืนนี้จึงเป็นอีกเกมที่แฟนแมนเชสเตอร์ ซิตี้จดจำได้ไม่ยาก เพราะทีมเล่นได้ลงตัว และกลับไปยืนบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง
ฟุตบอล
อาร์เซนอลเอาชนะแมนส์ฟิลด์ 2-1 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอคัพได้สำเร็จ
อาร์เซนอล ทีมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก คว้าชัยชนะอย่างยากลำบากด้วยสกอร์ 2-1 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งเป็นปีเดียวที่มิเกล อาร์เตตาพาทีมคว้าแชมป์รายการนี้ได้
เกมนี้สะท้อนเสน่ห์ของเอฟเอคัพชัดเจน เพราะทีมรองสู้ไม่ถอยจนเกือบสร้างเซอร์ไพรส์ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาสำคัญยังเป็นฝั่งอาร์เซน่อลที่คมกว่า จึงเอาตัวรอดไปได้
สรุปสกอร์และรายชื่อผู้ทำประตู – ชมไฮไลท์การแข่งขัน
- นาที 41: Noni Madueke (อาร์เซน่อล) ยิงโค้งจากนอกกรอบ บอลเสียบมุมบน หลัง Gabriel Martinelli เปิดย้อนมาให้ (นับเป็นประตูที่ 100 ของทีมในฤดูกาลนี้)
- นาที 50: Will Evans (แมนส์ฟิลด์) ลงสำรองแล้วยิงเรียดมุมขวา จากจังหวะบอลหลุดมาถึงเท้าโดยมีจังหวะผิดพลาดจาก Marli Salmon ทำให้สกอร์กลับมาเท่ากัน 1-1
- นาที 66: Eberechi Eze (อาร์เซน่อล) ลงมาเป็นตัวสำรองก่อนซัดไกลเต็มข้อ บอลพุ่งเสียบมุมบนซ้าย ผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์ป้องกัน
ประเด็นสำคัญในเกม
- อาร์เซน่อลปรับมาใช้แผงหลังสาม และให้ดาวรุ่งวัย 16 ปีลงเล่นพร้อมกัน 2 คน คือ Max Dowman และ Marli Salmon โดยอาร์เตต้าชื่นชม Dowman ว่าเล่นได้ “ยอดเยี่ยม” และมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้ง แต่โดนผู้รักษาประตูเซฟไว้
- ช่วงครึ่งแรกแมนส์ฟิลด์เล่นดุดัน ครองจังหวะได้ดี และยิงถึง 11 ครั้ง กดดันทีมเยือนต่อเนื่อง
- นาที 38 Leandro Trossard เจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนออก แต่ทีมยังตั้งเกมกลับมาได้
- เมื่อ Eze ถูกส่งลงสนาม รูปเกมเปลี่ยนทันที เพราะประตูของเขาทำให้อาร์เซน่อลกลับมานำ และคุมเกมจนจบ
- แฟนบอล 9,260 คนช่วยเติมบรรยากาศให้สนามเดือดตามสไตล์บอลถ้วย
จากผลนี้ อาร์เซน่อลยังอยู่บนเส้นทางลุ้นหลายแชมป์ในฤดูกาลเดียว หลังผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก และเข้าชิงลีกคัพแล้ว ชัยชนะเหนือแมนส์ฟิลด์จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทีมต้องเก็บให้ได้
สถิติผู้เล่นอาร์เซน่อล (Arsenal Player Statistics, อ้างอิงจากรายงานเกมแบบประมาณการ)
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|นาทีลงเล่น
|ประตู
|แอสซิสต์
|ช็อต
|การผ่านบอลสำเร็จ (%)
|หมายเหตุ
|Kepa Arrizabalaga
|GK
|90
|–
|–
|–
|85
|เซฟสำคัญหลายจังหวะ
|Noni Madueke
|FW
|90
|1
|0
|4
|82
|ยิงสวย, เด่นสุดในเกม
|Eberechi Eze
|MF (sub)
|24
|1
|0
|2
|90
|ลงมาเปลี่ยนเกมด้วยประตูชัย
|Gabriel Martinelli
|FW
|80
|0
|1
|3
|78
|ทำแอสซิสต์ให้ประตูแรก
|Max Dowman
|MF (youth)
|90
|0
|0
|3
|88
|ดาวรุ่ง 16 ปีเล่นโดดเด่น
|Leandro Trossard
|FW
|38
|0
|0
|1
|80
|เจ็บและถูกเปลี่ยนออก
|อื่นๆ (รวมทีม)
|–
|–
|–
|–
|15
|87
|ครองบอล 58%
สถิติผู้เล่นแมนส์ฟิลด์ ทาวน์ (Mansfield Town Player Statistics, อ้างอิงจากรายงานเกมแบบประมาณการ)
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|นาทีลงเล่น
|ประตู
|แอสซิสต์
|ช็อต
|การผ่านบอลสำเร็จ (%)
|หมายเหตุ
|Roberts
|GK
|90
|–
|–
|–
|70
|เซฟช่วยทีมหลายครั้ง
|Will Evans
|FW (sub)
|40
|1
|0
|2
|75
|ยิงตีเสมอให้ทีมกลับมาได้
|อื่นๆ (รวมทีม)
|–
|–
|–
|–
|12
|72
|ครองบอล 42% และสู้สุดใจ
ภาพรวมของเกมนี้ย้ำชัดว่า ต่อให้เป็นทีมใหญ่ก็ประมาทไม่ได้ในบอลถ้วย เพราะทุกทีมพร้อมสู้เต็มร้อย อาร์เตต้าชมทัศนคติลูกทีม และยอมรับว่าแมนส์ฟิลด์ทำได้ดีมาก
ต่อจากนี้ อาร์เซน่อลต้องรอผลจับสลากรอบก่อนรองชนะเลิศในวันจันทร์ ส่วนแมนส์ฟิลด์ปิดฉากเส้นทางเอฟเอคัพปีนี้อย่างน่าภาคภูมิใจ แม้จะพลาดเข้ารอบก็ตาม
