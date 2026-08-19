บันเทิง - Entertainment
นางงาม ปุตรี อันเดรียนี จูฟิชา เสียชีวิตแล้วในวันเกิดปีที่ 26 ของเธอ
วงการแฟชั่นและการประกวดนางงามต่างตกตะลึงกับข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กร Miss Grand Indonesia ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของ พุตรี อันเดรียอานี จูฟิชา (Putri Andriani Juficha) ข่าวการจากไปของเธอสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับอย่างมาก เพราะเธอจากไปในวัยเพียง 25 ปีเท่านั้น การเสียชีวิตของเธอถูกประกาศในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่เธอควรจะฉลองวันเกิดอายุครบ 26 ปีพอดี
ข่าวเศร้าครั้งนี้ถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการขององค์กรผู้จัดการประกวด ข้อความไว้อาลัยระบุว่าพุตรีเป็นมากกว่าแค่ผู้ครองตำแหน่งนางงาม แต่เธอคือสมาชิกครอบครัวที่สำคัญ องค์กรได้กล่าวยกย่องจิตใจที่งดงาม ความเข้มแข็ง และความสง่างามของเธอ ที่ได้สัมผัสและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการของเธอต่อสาธารณชนแต่อย่างใด
ประเด็นสำคัญ
- องค์กร Miss Grand Indonesia ยืนยันการเสียชีวิตของ พุตรี อันเดรียอานี อย่างเป็นทางการในวันที่เธออายุครบ 26 ปี
- เธอไม่ได้เป็นเพียงนางงามผู้คว้าตำแหน่งระดับประเทศ แต่ยังเป็นนักศึกษาด้านกฎหมายและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่น
- ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความตกใจและข้อความไว้อาลัยจากแฟนๆ ทั่วโลก
พุตรี หรือที่เพื่อนๆ เรียกกันว่า “ปิเจย์” เริ่มต้นสร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจากการประกวดระดับประเทศ เธอประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2568 โดยคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศจากการประกวด Miss Grand Indonesia ความโดดเด่นและความมั่นใจของเธอทำให้เธอกลายเป็นที่รักของแฟนๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ความสำเร็จนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่สดใสในวงการบันเทิงของเธอ
หลังจากนั้นไม่นาน พุตรีก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Miss Earth Indonesia 2025 อย่างเต็มภาคภูมิ เธอได้รับหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวแทนอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในการประกวดครั้งนั้น เธอไม่ได้พกไปแค่ความสวยงาม แต่ยังนำเสนอโครงการเพื่อสังคมได้อย่างยอดเยี่ยม ความมุ่งมั่นนี้ทำให้เธอได้รับรางวัลพิเศษ “Best Social Project” กลับมาฝากชาวอินโดนีเซีย
นอกเหนือจากการเดินสายประกวดแล้ว พุตรียังให้ความสำคัญกับการศึกษาและการทำประโยชน์เพื่อสังคม เธอเป็นนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในด้านกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เธอใช้เสียงของเธอเพื่อรณรงค์เรื่องการรีไซเคิลขยะ และเรียกร้องให้มีการปกป้องระบบนิเวศของแหล่งน้ำ แฟนๆ ต่างยกย่องว่าเธอคือนางงามที่ใช้ตำแหน่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างแท้จริง
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บทบาทนักรณรงค์และความสามารถรอบด้าน
สิ่งที่ทำให้พุตรีแตกต่างจากนางงามทั่วไป คือความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เธอไม่ได้เพียงแค่พูดถึงปัญหาบนเวที แต่เธอลงมือปฏิบัติและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด การผสมผสานระหว่างการเป็นบุคคลสาธารณะและการเรียนกฎหมาย ทำให้เธอมีมุมมองที่ลึกซึ้งในการทำงาน เธอจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นจำนวนมากที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม
หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า พุตรีไม่ได้มีดีแค่เรื่องความรอบรู้และความสวยงามเท่านั้น เธอยังมีความสามารถที่โดดเด่นในด้านดนตรี และเป็นนักร้องที่เคยปล่อยผลงานเพลงของตนเอง ความฝันในการเป็นศิลปินเป็นสิ่งที่เธอรักและพยายามพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องหลายปี เธอเคยฝึกฝนการร้องเพลงอย่างจริงจังเพื่อมอบความสุขให้กับผู้ติดตามของเธอ
ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต พุตรีไม่ได้อัปเดตชีวิตบนโซเชียลมีเดียมากนัก โพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมของเธอถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ในภาพนั้น เธอสวมชุดลำลองสบายๆ พร้อมแสดงความยินดีกับทีมชาติสเปนที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026">ฟุตบอลโลก ขณะนี้โพสต์ดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นที่สำหรับแฟนๆ นับร้อยที่เข้ามาเขียนข้อความไว้อาลัย
การจากไปอย่างกะทันหันของพุตรีสร้างความตกใจให้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมวงการอย่างมาก องค์กร Miss Earth ระดับสากลได้ร่วมออก แถลงการณ์แสดงความเสียใจ ต่อการสูญเสียครั้งนี้ ตัวแทนองค์กรกล่าวว่าแม้เวลาของเธอจะสั้นเกินไป แต่พลังบวกที่เธอมอบให้จะยังคงอยู่ตลอดไป เรื่องราวของพุตรีจะถูกจดจำในฐานะนางงามผู้มีหัวใจรักษ์โลกที่งดงามที่สุดคนหนึ่ง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. พุตรี อันเดรียอานี จูฟิชา เสียชีวิตเมื่อใดและอายุเท่าไหร่?
เธอเสียชีวิตในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่เธออายุครบ 26 ปีพอดี (เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2543)
2. สาเหตุการเสียชีวิตของเธอคืออะไร?
จนถึงขณะนี้ องค์กรผู้จัดการประกวดและทางครอบครัวยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชน
3. พุตรีมีผลงานและความสำเร็จอะไรที่โดดเด่นบ้าง?
เธอเป็นเจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศ Miss Grand Indonesia 2025 และได้รับตำแหน่ง Miss Earth Indonesia 2025 นอกจากนี้เธอยังเป็นนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัล และเคยมีผลงานเพลงในฐานะนักร้องอีกด้วย
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บันเทิง - Entertainment
เชียงรายเปิดม่าน “ละครเดินทาง” ปั้นเยาวชนสู่ศิลปินชุมชน
เชียงราย – เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 จังหวัดเชียงรายได้ก้าวไปอีกขั้นในการเป็นเมืองแห่งศิลปะ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานเปิดงาน “ละครเดินทาง : เทศกาลศิลปะการแสดงชุมชน” (Theatre on the Move : A Community Performing Fair) งานนี้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่ที่สวนช่างเล่น ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีผู้คนจากทุกภาคส่วนมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก ทั้งหน่วยงานรัฐ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่
เทศกาลนี้ไม่ใช่แค่งานแสดงโชว์ทั่วไป แต่เกิดจากความร่วมมือของหลายองค์กรสำคัญ เช่น มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สมาคมขัวศิลปะเชียงราย และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เป้าหมายหลักคือการนำศิลปะการแสดงไปสู่ชุมชน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–11 กรกฎาคม 2569 โดยใช้พื้นที่ของสวนช่างเล่นและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายเป็นเวทีหลักในการแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์
ประเด็นสำคัญ
- การเรียนรู้นอกห้องเรียน: โครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนและชาวบ้านได้เรียนรู้ศิลปะผ่านการลงมือทำและมีส่วนร่วมจริง
- การรวมพลังเครือข่าย: เป็นการจับมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และกลุ่มศิลปิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริง
- การต่อยอดวัฒนธรรม: มุ่งใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน และสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่น
ศิลปินแห่งชาติร่วมเป็นหัวหอกสำคัญ
ความพิเศษของงานนี้คือการได้ อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2562 มาร่วมเป็นผู้นำและริเริ่มโครงการ ท่านได้นำความรู้และประสบการณ์มากมายมาถ่ายทอดให้เด็กๆ และผู้ที่สนใจ ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการทำละครเวทีแบบร่วมสมัย ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินมืออาชีพ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี
ศิลปะสร้างคน คนสร้างชุมชน
นายชูชีพ พงษ์ไชย เน้นย้ำว่า เชียงรายให้ความสำคัญกับการสร้างคนผ่านศิลปะและวัฒนธรรมเสมอมา การให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออก จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม โครงการ “ละครเดินทาง” ในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างศิลปินและคนในชุมชน
นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เชียงรายกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มตัว สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
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บันเทิง - Entertainment
The First Click Effect: Why Some Online Games Win Attention Before Gameplay Starts
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บันเทิง - Entertainment
อาลัย “แดนนี่ ศรีภิญโญ” นักแสดงตลกชื่อดังจากไปอย่างสงบในวัย 57 ปี
กรุงเทพฯ – วงการบันเทิงไทยต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้ง เมื่อ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” หรือที่แฟนละครคุ้นเคยในบทบาท “เจ๊ตุ่ม” จากรายการซิตคอมชื่อดัง “ระเบิดเถิดเทิง” ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคไตวาย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร…
ฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศฟรี ใต้แสงดาว">กรุงเทพฯ – วงการบันเทิงไทยต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้ง เมื่อ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” หรือที่แฟนละครคุ้นเคยในบทบาท “เจ๊ตุ่ม” จากรายการซิตคอมชื่อดัง “ระเบิดเถิดเทิง” ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคไตวาย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โดยครอบครัวยืนยันว่านักแสดงตลกผู้ล่วงลับจากไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากเข้ารับการรักษาตัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และแฟนคลับที่ติดตามผลงานมาอย่างยาวนาน
ครอบครัวเผยข่าวเศร้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
นางพจณี ศรีภิญโญ ภรรยาของแดนนี่ ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Pojjanee Sripinyo และเพจ ศรีภิญโญfamily โดยระบุว่าแดนนี่จากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ข้อความในโพสต์ระบุว่า “แดนนี่ได้จากพวกเราไปแล้ว เขาต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยมาอย่างเข้มแข็งที่สุด ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ครอบครัวเราเสมอมา”
แดนนี่ ศรีภิญโญ หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ แดนนี โอกัสบี (Danny Ogasby) เป็นนักแสดงและพิธีกรลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เขาเริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 18 ปี โดยเริ่มจากการเป็นนักแสดงตัวประกอบและนายแบบ ก่อนจะสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
ผลงานที่โดดเด่นและสร้างภาพจำให้กับเขามากที่สุด ได้แก่:
- บทบาท “ตุ่ม” หรือ “เจ๊ตุ่ม”: ในรายการซิตคอม “ระเบิดเถิดเทิง” ซึ่งเป็นบทบาทที่ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วประเทศ
- งานละคร: เริ่มต้นกับค่ายกันตนาในเรื่อง “อสุรกาย” และมีผลงานละครอื่น ๆ เช่น “ปีศาจในโลงศพ”, “มายาตวัน” และ “12 ราศี”
- งานพิธีกร: เขาเป็นพิธีกรที่มีอารมณ์ขันและสามารถดำเนินรายการได้อย่างลื่นไหล
การต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยและการใช้ชีวิตพอเพียง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แดนนี่ห่างหายจากหน้าจอโทรทัศน์ไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่ต่างจังหวัดกับครอบครัว โดยเขาหันไปทำเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างไรก็ตาม เขาต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคไต ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขาต้องเข้ารับการรักษาตัวบ่อยครั้งในช่วงหลัง ตามรายงานจาก สำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ แดนนี่มีทัศนคติที่บวกต่อการใช้ชีวิตเสมอแม้ในช่วงที่สุขภาพไม่แข็งแรง
ทันทีที่ข่าวการเสียชีวิตแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ยกย่องว่าแดนนี่เป็นนักแสดงที่มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง และมักจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเสมอ “เขาเป็นคนสร้างความสุขให้กับทุกคนที่ได้ร่วมงานด้วย” เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าว
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล
สำหรับพิธีทางศาสนา ครอบครัวศรีภิญโญเปิดเผยว่าจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในช่วงเย็นวันนี้ และสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 5 คืน ก่อนจะประกอบพิธีฌาปนกิจต่อไป ครอบครัวขอความร่วมมือแขกที่มาร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
การจากไปของแดนนี่ ศรีภิญโญ ถือเป็นการปิดตำนานนักแสดงตลกมากความสามารถที่สร้างความสุขให้กับคนไทยมาหลายทศวรรษ แม้ตัวจะจากไป แต่ผลงานและเสียงหัวเราะที่เขามอบไว้จะยังคงอยู่ในใจของแฟนคลับตลอดไป
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