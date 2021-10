แบบแปลนบ้าน 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ผ่านไปกี่ปีก็ยังอิน

การได้เริ่มต้นมีบ้านเป็นของตัวเอง เชื่อได้ว่าเป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรตามโครงการต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งบ้านที่ปลูกตามแบบที่คุณคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี เพื่อให้เหมาะกับขนาดครอบครัว ขนาดพื้นที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคน โดยในวันนี้เรามี แบบแปลนบ้าน 2 ชั้น สไตล์

โมเดิร์น ที่ไม่ว่าผ่านไปกี่ปีก็ยังอินกับความสวยงามและพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่าและลงตัวมาฝากกัน

แบบบ้าน T610A จาก SCGHEIM

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่มีขนาดเล็ก แต่ยังคงมีพื้นที่ด้านล่างสำหรับทำห้องให้ผู้สูงวัยได้ด้วย เหมาะกับที่ดินขนาด 61.0 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 133.6 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 พื้นที่จอดรถ เป็นการผสมผสานแบบสบาย ๆ มีระแนงไม้กั้นแสงให้บรรยากาศที่อบอุ่น สบายใจ

แบบบ้าน Lomma ( ลอมมา ) ในเครือแสนสิริ

แบบบ้าน 2 ชั้นสไตล์โมเดิร์น ที่เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กอีกเช่นเดิม ด้วยพื้นที่ใช้สอยประมาณ 148 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก สามารถจอดรถได้สูงสุด 2 คัน มีการออกแบบให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายกับ Bay Window ทำให้คุณสามารถจัดแต่งบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นและไม่รู้สึกอึดอัด

แบบบ้าน T920B จาก SCGHEIM

บ้านขนาดใหญ่ 2 ชั้น สำหรับครอบครัวขยาย มาพร้อมพื้นที่ใช้สอย 178.6 ตารางเมตร ลงตัวกับขนาดที่ดิน 78.80 ตารางวา ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และ 2 ที่จอดรถ ใช้สีสันอย่างเรียบง่ายอบอุ่น ให้ความสบายใจเมื่อคุณกลับถึงบ้าน

จาก 3 แบบแปลนที่แนะนำข้างต้นจะเห็นว่า แบบแปลนบ้าน 2 ชั้นนั้น มีด้วยกันหลากหลายแบบและเหมาะกับที่ดินหลายขนาด ดังนั้น หากคุณกำลังตัดสินใจเลือกดูแบบแปลนบ้าน แนะนำให้สำรวจความต้องการของตนเองและผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันให้รอบด้าน เพื่อให้บ้านของคุณตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณให้มากที่สุดนั่นเอง

