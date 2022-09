[รีวิว] อัลบั้ม Bornpink ของ Blackpink, 8 เพลง, 8 Flavours

อัลบั้ม “BORN PINK” ของวง Blackpink ได้ปล่อยเพลงทั้งหมดออกมาแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน นอกจากเพลง Pink Venom และ Shut Down แล้วเรายังมีเพลงอื่น ๆ ให้ฟังกันอีก 6 เพลง รวมเป็น 8 เพลงเลยทีเดียวกับการคัมแบคครั้งนี้ เราจะเห็นรายชื่อเพลงทั้ง 8 เพลงกัน ตามลำดับคือ Pink Venom , Shut Down , Typa Girl , Yeah Yeah Yeah , Hard to love , The happiest Girl , Tally ,และ Ready For Love เราจะมารีวิวและบรรยายความรู้สึกเพลงในอัลบั้ม Born Pink ตามลำดับนี้เลยแล้วกันนะ

