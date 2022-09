ทีม Genshin Impact เตรียมที่จะก้าวเข้าสู่เวอร์ชัน Genshin Impact 3.1 ด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจและการประกาศของ Genshin Impact Animation!

Genshin Impact 3.1 version

ด้วยมาตรการล่าสุดที่ทีมงานได้รับการจัดขึ้นเพื่อลดระยะเวลาของแต่ละรุ่นจะลดลงผลกระทบของ Genshin จะก้าวไปข้างหน้า ซึ่งหมายความว่าเวอร์ชันถัดไปจะมาเร็วกว่า 1 สัปดาห์และเพื่อนที่ Areted สามารถอ่านเวอร์ชันก่อนหน้าได้ที่นี่

สำหรับเวอร์ชั่น 3.1 ที่จะถูกเพิ่มเข้ามานั่นจะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องสุดจัดเต็ม รวมไปถึงเหล่าตัวละครต่าง ๆ ที่อยู่ในโซนของทะเลทรายจากแผนที่ Sumeru และเหนือสิ่งอื่นใดที่น่าจะสนใจสุด ๆ ก็คงจะเป็นการกลับมาอีกครั้งของ Scaramouche หนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ Eleven Fatui Harbingers ที่น่าจะมาในรูปแบบของบอสประจำสัปดาห์แน่นอน

เริ่มเปิด Live โดยการค่อย ๆ พูดถึงแผนที่ใหม่อย่าง Sumeru ซึ่งจะนำระบบการแสดงผลรอยเท้าที่จะเด่นชัดขึ้นเมื่อเหยียบบนทราย เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับการเดินทาง และยังเปิดตัวบอสตัวใหม่ประจำโซน ซึ่งมีชื่อว่า Algorithm of Semi-Intransient Matrix of Overseer Network และ Aeonblight Drake สองศัตรูตัวใหม่ที่จะมาทำให้เพื่อน ๆ ได้ปวดเศียรเวียนเกล้าอีกครั้ง

แน่นอนว่าเมื่อมีการเปิดตัวของเหล่าตัวละครใหม่ ก็ต้องมาพร้อมกับการประกาศตัวละคร Gacha ที่เตรียมจะเข้าสู่เกม และแน่นอนว่าตู้ใหม่นี้ก็จะทำการแบ่งเป็นทั้งหมดสอง Phase เช่นเดิม ซึ่งประกอบไปด้วย

Phase 1 เข้าสู่เกม วันที่ 28 กันยายน – Cyno , Venti และ ตัวละครระดับ 4 ดาว Candace

Phase 2 เข้าสู่เกม วันที่ 14 ตุลาคม – Nilou และ Albedo

อาวุธใหม่ Key of Khaj-Nisut และ Staff of the Scarlet Sands

พร้อมทั้งการนำเนื้อเรื่องย่อยของสองตัวละครอย่าง Cyno และ Nilou เข้าสู่เกม

เผยรายละเอียดกิจกรรมใหม่ที่เตรียมจะเข้าสู่เกมในเวอร์ชั่น 3.1 โดยมีชื่อว่า Of Ballads and Brews หนึ่งในกิจกรรมใหญ่ประจำเวอร์ชั่น 3.1 ที่มาพร้อมกับหอก 4 ดาวกิจกรรมอย่าง Missive Windspear และของใหม่ Plume of the Changing Winds โดยกิจกรรมจะเป็นการเล่น Minigame ต่าง ๆ เพื่อสะสมแต้มสำหรับการแลกของรางวัลต่าง ๆ ภายในกิจกรรม

เพิ่มระบบ Card Game ที่มีชื่อว่า Genius Invokation TCG เข้าสู่เกม Genshin Impact โดยในแต่ละวันจะเป็นการต่อสู้กับ NPC แบบสุ่ม หรือจะเล่นกับเพื่อนก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยรูปแบบการเล่นจะมีความคล้ายกับ Card Game ชื่อดังอย่าง Hearthstone ( การ์ดแต่ละใบมีเลือด มี Atk เป็นของตัวเอง และมีความสามารถ ) ซึ่งตอนแรกก็คงจะยังไม่มีลูกเล่นอะไรมากนัก แต่ถ้าทีมงานพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ก็อาจจะมีการเพิ่มรูปแบบการเล่นที่หลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้เช่นกัน

