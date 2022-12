Elden Ring Colosseum Update ซึ่งเป็น DLC ฟรีที่ปล่อยออกมา

Elden Ring Colosseum Update

มาตามกำหนดสำหรับภาคเสริมดาวน์โหลดสำหรับเกมสุดโหดแห่งปี Elden Ring ล่าสุด FromSoftware ได้ประกาศอัปเดต Colosseum หรือดาวน์โหลด DLC ฟรีสำหรับแฟนๆ เกม Eldan Ring จะสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2022

Colosseum DLC จะเป็นการต่อสู้ระหว่างนักรบ Colosseum, Limgrave, Lyndell และ Caelid ซึ่งผู้เล่นทุกคนจะสามารถเข้าร่วมการต่อสู้เพื่ออิสรภาพได้

ที่มีทั้งแบบเดี่ยวและแบบตั้งทีมเพื่อต่อสู้อย่างอิสระและชิงชัยในหนึ่งในสังเวียนสุดหฤโหดที่คุณสามารถเล่นกับเพื่อนๆ ทั่วโลก Elden Ring วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One และ PC ผ่าน Steam

Bandai Namco ผู้จัดพิมพ์และผู้พัฒนา FromSoftware ได้ประกาศเปิดตัว “Colosseum Update” ฟรีสำหรับ Eldun Ring จะเปิดตัวในวันที่ 7 ธันวาคม คำอธิบายรถพ่วงอ่านว่า ออกมาเถิด เหล่านักรบ และดื่มด่ำกับความรุ่งโรจน์ของโคลอสเซียม

Colosseums of Limgrave, Lyndell และ Caelid จะเปิดประตูให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ เช่น การดวล การดวลกันแบบฟรีสำหรับทุกคน และการต่อสู้แบบทีม พิสูจน์คุณค่าของคุณในการอัพเดทโคลอสเซียมฟรี

การอัปเดต Colosseum ฟังดูเหมือนเป็นเวอร์ชันปรับปรุงของ Hollow Arena จาก Dark Souls 3 ซึ่งต่อยอดจาก Battle of Stoicism ที่นำเสนอใน DLC Artorias of the Abyss ของ Dark Souls

เวทีนี้ยังมีโหมดต่างๆ มากมาย ได้แก่ การดวลและการทะเลาะวิวาท อนุญาตให้มีการแข่งขันแบบกะทันหันหรือเทศกาลทากตามเวลา โดยผู้ชนะคือผู้ที่สังหารได้มากที่สุด

โหมดอารีน่าฮอลโลว์ที่แตกต่างกันทำให้ผู้เล่นได้รับ Estus ในประเภทและจำนวนที่แตกต่างกันเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและ/หรือมานา และแม้ว่าเราจะเห็นผู้เล่นใช้ขวดแก้วในตัวอย่างสำหรับการอัปเดต Eldon Ring Colosseum ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสนามประลอง PvP เหล่านี้อาจกำหนดว่ายุทโธปกรณ์ใดบ้าง .

