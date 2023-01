กีฬา TikTok เติบโตในปี 2565 เทรนด์กีฬา

Up Next

สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชุมชนกีฬา TikTok นั้นไม่ได้ฮิปขนาดนั้น จำนวนผู้ใช้แฮชแท็ก #TikTokSports #SportsNews #PremierLeague มาแล้ว ฯลฯ รวมถึงจำนวนผู้สร้างกีฬาที่เพิ่มมากขึ้น การันตีด้วย TikTok Awards กับรางวัล Greatest of Sport ผู้สร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดระบุว่า แนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป กีฬา

จากผลการสำรวจของ We Are Social ระบุว่า “ กีฬา ” อยู่ใน 6 อันดับแรกของเนื้อหาที่คนไทยสนใจติดตามรับชม

Continue Reading

Advertisement