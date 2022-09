สเปอร์ส VS เลสเตอร์ 6-2: ซน กดแฮตทริก ดับซ่า จิ้งจอกสยาม

แมนซิตี้ vs ดอร์ทมุนด์ 2-1: ฮาแลนด์ฮีโร่เอาชนะเสือเหลืองใน UCL

สเปอร์ส VS เลสเตอร์: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2022/23 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ เปิดสนาม ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ สเตเดี้ยม พบกับ “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้

สเปอร์ส VS เลสเตอร์ : ผลบอล 6-2 | ทัพ “ไก่เดือยทอง” โชว์ผลงานสุดยอด เปิดบ้าน ถล่ม “จิ้งจอกสยาม” ยับเยิน โดยเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจาก แฮร์รี่ เคน, เอริค ไดเออร์, โรดริโก เบนตานคูร์ คนละประตู และ ซน ฮึง มิน ลงมาเป็นตัวสำรองและกดแฮตทริกให้ตัวเองได้อย่างสุดยอด ทำให้ทีมมี 17 คะแนน ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตาราง ส่วนทีมเยือน ได้ 2 ประตูจาก ยูริ ตีเลอม็องส์ และ เจมส์ แมดดิสัน คนละประตู เกมนี้ไม่มีคะแนนติดมือทำให้ จมบ๊วยของตารางต่อไป

