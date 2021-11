Cedric ของ Arsenal พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขาที่สโมสรที่เขาต้องการเข้าร่วมเสมอ

เซดริก โซอาเรส เข้าร่วมเท่านั้น อาร์เซนอล ในเดือนมกราคมปีที่แล้ว แต่เขาเริ่มพยายามทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว

“ผมเคยเล่น Football Manager กับ Arsenal บ่อยมาก” เขากล่าว “ผมรู้จักผู้เล่นทุกคนในตอนนั้น ตอนที่พวกเขาเป็นแชมป์ด้วย [Robert] ปิเรส [Thierry] เฮนรี่และทีมที่ยอดเยี่ยมนี้ ดังนั้น อาร์เซนอลจึงมีความรู้สึกนี้อยู่เสมอ”

ความรู้สึกนั้นยังคงแข็งแกร่งในตัวเขาในปี 2015 เมื่อเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ 17 ปีกับสปอร์ติ้ง ลิสบอนด้วยการเข้าร่วม เซาแธมป์ตัน. “เมื่อฉันมาถึง อังกฤษ, ฉันได้พูดคุยกับตัวแทนของฉัน [Kia Joorabchian]” เซดริกกล่าวต่อ “ฉันจำได้ว่าฉันพูดกับเขาในฤดูกาลแรกที่เซาแธมป์ตันว่า ‘คุณรู้ไหมว่าฉันต้องการจบที่ไหน? ฉันอยากไปที่นั่น [to Arsenal].'”

“เขาบอกฉันเสมอว่า ‘นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ คุณอยู่ที่นี่แล้ว เพลิดเพลิน’ และมันก็จริง ฉันสามารถบรรลุสิ่งนี้ได้ ทีมที่ฉันต้องการเล่นให้”

ความรู้สึกที่ลึกซึ้งของเดอะกันเนอร์สนี้เองที่อธิบายแนวทางของเขาในการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งทีมชุดใหญ่ที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ซึ่งเป็นความต่อเนื่องของความรู้สึกในการหยุด-ออกสตาร์ทในตอนเหนือของลอนดอน

เซดริกกลายเป็นหนึ่งในนักเตะใหม่ในยุคแรกของมิเกล อาร์เตต้า โดยเริ่มแรกยืมตัวเมื่อต้นปี 2020 เพียงแต่ต้องรอ 152 วันสำหรับการเดบิวต์ของเขาอันเป็นผลมาจากอาการบาดเจ็บที่เข่าและการระบาดของโคโรนาไวรัส ในขณะเดียวกัน ก่อนเตะบอลให้สโมสร เขาเซ็นสัญญาสี่ปี จากภายนอก ดูเหมือนเป็นการก้าวกระโดดของศรัทธาจาก Arsenal แต่ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ ESPN Cedric เปิดเผยว่าเป็นผลจากการเตรียมการที่มีมาก่อน

“ฉันไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงเพื่อการย้าย” แบ็กขวาอธิบาย “ดังนั้นเมื่อฉันย้าย [in January]ฉันมีข้อเสนอบางอย่างและโดยพื้นฐานแล้วฉันก็มาฟรี

“ผมเหลือสัญญาอีก 4 เดือน ฉันรู้ว่ามีอาการบาดเจ็บในสัปดาห์นั้นก่อนจะย้ายไปอาร์เซนอล และนั่นก็น่าหงุดหงิดเพราะว่าผมต้องการเข้ามาช่วยเหลือ แต่พวกเขาก็รู้ว่าผมมีข้อเสนอเล็กน้อยสำหรับซัมเมอร์นี้ด้วย” เพิ่งเซ็นสัญญากับฉันทันทีในเดือนมกราคมและฉันมีข้อตกลงสุภาพบุรุษเล็กน้อยที่ฉันจะลงนาม [in] ฤดูร้อนเพราะฉันกำลังจะมา [as a free agent]. “ไม่มีอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออะไรทั้งนั้น แต่ในท้ายที่สุดแล้วในฟุตบอล สิ่งสำคัญคือคุณต้องบอกต่อ”

หลังจากทำประตูได้สี่นาทีในการประเดิมสนามกับนอริชเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เซดริกลงเล่นอีกสี่ครั้งระหว่าง “Project Restart” ก่อนที่จะลงเล่น 24 นัดในฤดูกาลที่แล้ว รวมทั้งคาถาในตำแหน่งแบ็คซ้ายให้กับ คีแรน เทียร์นี่ย์. จนถึงตอนนี้มีเพียงห้านัดในพรีเมียร์ลีก: สามครั้งในพรีเมียร์ลีกและอีกสองครั้งใน EFL Cup หลังจากแพ้สามนัดแรกในลีก เดอะกันเนอร์สก็ฟื้นขึ้นมาคว้าชัยชนะได้แปดจาก 10 เกมหลัง แม้ว่าการไม่มีการแข่งขันในยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปีจะจำกัดโอกาสที่อาร์เตต้าจะหมุนเวียนทีมที่ชนะ

เวลาของ Cedric ที่ Arsenal เป็นจุดเริ่มต้น แต่กองหลังชาวโปรตุเกสกำลังทำงานอย่างหนักทุกวันเพื่อมีส่วนร่วมในสิ่งที่ Gunners ทำ Stuart MacFarlane / Arsenal FC ผ่าน Getty Images

นักเตะวัย 30 ปีรายนี้กำลังพูดคุยกับ ESPN ผ่าน Zoom หลังจากฝึกฝนมาทั้งวันเพื่อรับมือกับสภาพอากาศช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงที่ฐานทัพลอนดอน โคลนีย์ ของสโมสรในช่วงพักเบรกทีมชาติปี 2021 กับทีมที่ออกไปหลายทีม เซสชั่นรวมถึงเกมด้านเล็ก มักจะเสริมด้วยเยาวชนจากสถาบันการศึกษาที่มีแนวโน้มว่าจะทดสอบความกล้าหาญของพวกเขา นอกจากนี้ยังอาจเป็นโอกาสสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งของ Cedric ที่จะพูดคุยกับผู้จัดการ Arteta บางทีอาจจะถามว่าทำไมเขาถึงไม่ได้รับโอกาสเล่นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน แต่นั่นไม่ใช่การสนทนาของเขา รู้สึกถูกบังคับให้เริ่มต้นในขณะนี้

“เรายังไม่ได้คุยกันเลยในฤดูกาลนี้” เขากล่าว “แต่มีบางเรื่องที่คุณไม่ต้องพูดถึง เมื่ออายุมากขึ้น คุณจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ

“ปีที่แล้ว ผมต่อสู้อย่างหนักเพื่อมาอยู่ในทีม ไม่ใช่แค่ซ้อมครั้งเดียว ซ้อมสองครั้ง ไม่สิ ผมอยู่ทุกสัปดาห์ และคุณสามารถถามผู้จัดการทีมได้เช่นกัน — สม่ำเสมอมาก เขารู้ดี และนั่นคือเหตุผล” ผมลงเอยด้วยการคว้าพื้นที่ในทีม ฤดูกาลนี้ เราไม่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลยุโรปซึ่งน่าผิดหวังเพราะเรามีทีมที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนต้องการลงเล่น และสิ่งนี้ก็ส่งผลต่อผมเช่นกัน

“ฉันอยู่ตรงนั้น ทะเลาะกัน ทุกอาทิตย์ ฉันจะไปเคาะที่นั่นทุกสัปดาห์ [on the door]ทำให้เขามีปัญหา — ในทางที่ดี — ที่เขาต้องคิดว่าใครจะลงสนาม แน่นอน มันเป็นการตัดสินใจของเขา ฉันเคารพสิ่งนั้นและเขารู้ดี แต่ฉันจะไม่ทำให้มันง่ายขึ้น ไม่เคย. นี่คือวิธีที่ฉันเติบโตขึ้นในอาชีพการงาน: ต่อสู้และชนะ และนอกจากนี้ยังมี [the Portugal] ทีมชาติ มันไม่ง่ายที่จะเล่น แต่ฉันก็ชนะพื้นที่ของฉัน มันเป็นแบบนี้

“ผู้เล่นบางคนทำได้ง่ายขึ้นนิดหน่อย กับผม ฉันรู้ว่าฉันต้องต่อสู้ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้มันมา และในที่สุดฉันก็อยู่ที่นั่น”

แหล่งข่าวบอกกับ ESPN ว่าทีมงานเบื้องหลังของ Arsenal ประทับใจกับความเต็มใจที่จะทำงานของเขา และความอุตสาหะของ Cedric ก็ให้บริการเขาเป็นอย่างดี เขาติดทีมชาติโปรตุเกสไป 34 นัดระหว่างค้าแข้งกับทีมชาติมาอย่างยาวนาน โดยรางวัลนี้มาจากการคว้าแชมป์ยูโร 2016 เขาเริ่มเกมน็อกเอาต์ทุกนัด และเหรียญของผู้ชนะจะอยู่บนกรอบข้างเสื้อของเขาจากนัดชิงชนะเลิศบนผนังในบ้านของเขา .

“นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าจะอยู่กับคุณตลอดไป” เขากล่าว “มันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก แต่คุณใช้ชีวิตในแบบที่ต่างออกไป คุณใช้ชีวิตมันด้วยอารมณ์มากมาย เป็นประเทศของคุณ คุณรับรู้ทุกอย่างเพราะเป็นประเทศของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ดู ทีวี ครอบครัวของคุณส่งข้อความถึงคุณ เพื่อนส่งข้อความถึงคุณ หลังจบเกม ฉันเคยมี 500 ข้อความ 600 ข้อความ บ้ามาก

“สม่ำเสมอ Cristiano [Ronaldo] เคยพูดว่า ‘การได้รับบางสิ่งบางอย่างเพื่อประเทศของคุณเป็นสิ่งที่แตกต่าง: คุณรู้สึกแตกต่างออกไป’ ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไร ทำอะไร นักเตะเหล่านี้ พวกเขายอดเยี่ยมมาก เป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไป พวกเขาไม่สามารถลบชื่อออกจากที่นั่นได้”

เซดริกได้ลงเล่นให้ทีมชาติของเขาในคอนเฟเดอเรชันส์ คัพ 2017 และฟุตบอลโลกปี 2018 ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นคนดังในทีมเซาแธมป์ตันที่ลงเล่น 138 เกมที่ชายฝั่งทางใต้

อาร์เตต้ามีประสบการณ์มากมายและทัศนคติในการเอาชนะที่พยายามจะอัดฉีดให้กับทีมที่เปราะบางฉาวโฉ่ ซึ่งเป็นแก่นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ชาวสเปนได้พูดคุยกันเป็นประจำเกี่ยวกับการดำเนินการตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนธันวาคม 2019

“ฉันรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะทีมของเรายังเด็กมาก” เซดริกกล่าว “และบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ ผู้เล่นที่มีอายุมากกว่าจะมีความสำคัญขึ้นเล็กน้อย ไม่ใช่แค่ในสนาม แต่โดยรวมแล้ว เพราะในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ และฝูงชนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยและ คำวิจารณ์เริ่มปรากฏ เป็นเรื่องปกติในฟุตบอลที่นักเตะบางคนเริ่มซ่อน มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ กับทีมของเรา เพราะแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทุกคนต้องการบอลและทุกคนก็อยากเล่น

“เราพยายามให้กำลังใจทุกคน โดยเฉพาะนักเตะที่อายุน้อยกว่า ให้ออกไปเล่นด้วยบุคลิก แม้ว่าคุณทำผิดพลาด คุณต้องเต็มใจที่จะเสี่ยงอีกครั้ง เขาเคยบอกเรื่องนี้กับผมเหมือนกัน ผมชอบสิ่งนี้ เพราะฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่ถูกต้อง เรามีคำกล่าวในโปรตุเกสว่า ‘คุณจะพลาดก็ต่อเมื่อคุณอยู่ที่นั่น’ หมายความว่าการที่คุณจะทำผิดพลาดได้ คุณต้องอยู่ตรงนั้นและรับความเสี่ยง”

อาร์เตต้ายกย่องความเป็นมืออาชีพของเซดริกอย่างเปิดเผยในการรอคอยและคว้าโอกาสของเขาไว้ “สิ่งที่ดีที่สุดของ Cedric คือวิธีที่เขาประกอบอาชีพ วิธีฝึกฝน วิธีเตรียมตัวของเขาเอง” อาร์เตต้ากล่าวเมื่อต้นปีนี้ การออกสตาร์ทเป็นตัวจริง 8 เกมจาก 10 เกมในพรีเมียร์ลีกเมื่อต้นปีนี้ ทำให้เขาได้รับการเรียกตัวกลับไปเล่นให้ทีมชาติโปรตุเกสเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดยเป็นเกมที่เสมอกัน 2-2 ต่อ 2-2 เซอร์เบีย ในเดือนมีนาคม

กองหลังรายนี้ยังมีความทะเยอทะยานที่จะเล่นให้กับโปรตุเกสต่อไป — “ผมพูดไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ประตู มันเป็นเป้าหมายเสมอที่จะอยู่ที่นั่น” — แต่การทำเช่นนั้น เขาต้องเล่นให้อาร์เซนอลเป็นประจำ

เซดริกใช่เลย เป็นส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ยูโร 2016 ของโปรตุเกส เล่นทุกเกมในรอบน็อคเอาท์ ชัยชนะที่ท้าทายและความมุ่งมั่นของทีมนั้นสะท้อนให้เห็นในแนวทางของ Cedric ที่ Arsenal มาร์ติน บูโร/เอเอฟพี ผ่าน Getty Images

ผู้เล่นบางคนในสถานการณ์เช่นนี้อาจนึกถึงการย้ายทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้จะถึงมกราคมและฟุตบอลโลกที่อยู่ห่างออกไปเพียงปีเดียว “ผมมีสมาธิกับอาร์เซนอลอย่างสมบูรณ์” เขากล่าว “ในโลกฟุตบอล คุณไม่สามารถรับประกันอะไรได้เลย เพราะคุณไม่รู้ พรุ่งนี้ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ตอนนี้ ฉันอยู่ที่นี่ ฉันกำลังต่อสู้เพื่อตำแหน่งของฉัน มันเป็นสโมสรที่ฉันอยากอยู่และต้องการชนะ พื้นที่ของฉันและฉันจะทำสิ่งของฉันต่อไป

“เมื่อผมมีโอกาส ผมคิดว่ามันชัดเจนมาก ถ้าคุณวิเคราะห์เกมของผมตั้งแต่เริ่มเกมแรกในอาร์เซนอล จนถึงตอนนี้ ผมคว้าทุกโอกาสด้วยมือทั้งสอง ไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับมันมากนัก และตัวผมเอง” ฉันภูมิใจกับสิ่งนี้ ปีที่แล้วฉันเล่นหลุดตำแหน่ง ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อพยายามทำตัวให้ต่ำต้อย ฉันรู้เวลาฉันเล่นได้ดี ฉันรู้เวลาฉันเล่นแย่ ฉันรู้เวลาที่ใช้โอกาสของฉัน”

การมาของ ญี่ปุ่น ระหว่างประเทศ ทาเคฮิโระ โทมิยะสึ จาก โบโลญญา จะเข้ามาแทนที่ เฮคเตอร์ เบเยริน, ผู้ถูกยืมไป เรอัล เบติสนำเสนอความท้าทายใหม่ในการต่อสู้นาทีแรกของทีม “อย่างแรกเลย ในทุกสโมสร คุณต้องมีผู้ชายสองหรือสามคนต่อสู้เพื่อตำแหน่งนี้” เซดริกกล่าว “นี่เป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์ หากคุณกลัวการแข่งขันนี้ ดีกว่าที่คุณไม่เล่นฟุตบอล”

“ดังนั้น ฉันโอเคกับเรื่องนี้โดยสิ้นเชิง เฮคเตอร์, โทมิยาสึ — ฉันเคารพพวกเขาทั้งหมด ฉันชอบพวกเขาทั้งหมด ฉันเก่งมากกับพวกเขาทั้งหมด แน่นอนว่าบางครั้งฉันก็ผิดหวังที่ไม่ได้เล่น [as much as] ฉันต้องการมันเป็นเรื่องปกติ ถ้านักเตะไม่ได้ผิดหวังเมื่อไม่เล่นผมจะไม่โกหกคุณแล้วเขาไม่รักในสิ่งที่เขาทำ

“แต่สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติของคุณในการฝึกซ้อมเพราะผู้เล่นบางคนอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองในแบบที่ต่างออกไป นั่นคือ ‘ฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไป แค่นั้น’ ไม่ ฉันไม่เคยมีทัศนคติเช่นนี้ และไม่คิดว่าจะมี เพราะมันไม่ได้อยู่ในตัวฉัน จึงไม่อยู่ในวิธีที่ฉันเติบโตขึ้นมา”

การอบรมสั่งสอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเขาที่พยายามเอาชนะทุกสิ่งที่ Arsenal เขาจัดการมันใน Football Manager หรือไม่?

“ฉันจำไม่ได้ แต่เธอมักจะหาทางหรือเริ่มใหม่อีกครั้ง!”

เซดริกจะพยายามหาทางต่อไป