Battle of the Leagues Finals: พรีเมียร์ลีก หรือ ลีกเอิง ลุ้นกันหมด?

ในที่สุดก็มาแล้ว! การต่อสู้ของลีกของ ESPN, นำเสนอโดย EA Sports FIFA 22เริ่มต้นด้วยแปดทีม การคัดเลือกดาวเด่นที่เป็นตัวแทนของลีกที่ดีที่สุดในโลก และเรามาถึงสองทีมสุดท้าย ฝรั่งเศส ลีกเอิง 1ปกป้องแชมป์จากปี 2020 และฝึกสอนโดย Julien Laurens อย่างยอดเยี่ยม รับหน้าที่ Mark Ogden และทีมชาติอังกฤษ พรีเมียร์ลีก.

สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นบ้านของสองผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา — โดย Lionel Messi เข้าร่วมกับ Paris Saint-Germain และ Cristiano Ronaldo กลับมาที่ Manchester United — แต่ทั้งสองยังทำธุรกิจไม่เสร็จเมื่อ Ligue 1 กำจัดพรีเมียร์ลีกในรอบรองชนะเลิศในรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันในฤดูกาล การแก้แค้นอยู่ในอากาศผู้คน แต่ Mark Ogden จะได้รับหรือไม่

พวกเขาต่อสู้ ต่อสู้ และฝ่าฟันการแข่งขัน เอาชนะทุกสิ่งที่ขวางทางพวกเขา และทั้งหมดก็จบลงด้วยสิ่งนี้ ใครกันที่เดินจากไปอย่างได้รับชัยชนะและด้วยเกียรติในการเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ของปี 2021?

คุณสามารถ ติดตามกติกาและรูปแบบการแข่งขันได้ที่นี่จากนั้นตรวจสอบด้านล่างเพื่อดูการเลือกทีม กลยุทธ์ และการแชทก่อนการแข่งขัน ก่อนดูไฮไลท์ของการแข่งขันและปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์ของผู้จัดการทีม

ลีก 1 เทียบกับ พรีเมียร์ลีก

เส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศ

ลีกเอิง 1

แชมป์เก่าคู่ควรกับสถานะนั้นในทัวร์นาเมนต์ของฤดูกาลนี้ โดยต้องกลับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หลังจากชนะในสองนัดแรกในกลุ่ม A กับลาลีกาและเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ ทั้งคู่ทำได้สองประตู โค้ชลอเรนส์ก็สามารถหมุนเวียนทีมของเขาสำหรับนัดที่พบกับบุนเดสลีกาได้อย่างปลอดภัย โดยรู้ว่าทีมของเขาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้ว ในฐานะผู้ชนะกลุ่ม ชัยชนะเหนือเซเรีย อา 1-0 จากประตูที่สามของวิสซาม เบน เยดเดอร์ในทัวร์นาเมนต์ เพียงพอแล้วสำหรับลีกเอิงที่จะรักษาการเสนอราคาเพื่อคว้าแชมป์สมัยที่สองติดต่อกัน

พรีเมียร์ลีก

อ็อกเดน โค้ชพรีเมียร์ลีก โม้ก่อนการแข่งขันว่าทีมของเขามีพรสวรรค์ในการโจมตีที่ลึกที่สุด และดังนั้นจึงได้พิสูจน์แล้วในการวิ่งสกอร์สูงของพวกเขาไปสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมของเขาชนะการแข่งขันหกประตูกับเซเรียอาในการเปิดกลุ่ม B และแม้จะพ่ายแพ้อย่างน่าตกใจต่อ Eredivisie แฮตทริกของ Harry Kane ก็ผนึกชัยชนะเหนือ Liga MX และผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยผลต่างประตูที่ด้านบนของ กลุ่มแน่นมาก ชัยชนะเหนือบุนเดสลีกาในรอบรองชนะเลิศ ทำให้พลาดจุดโทษสามครั้ง แต่เคนยิงจุดโทษเป็นครั้งที่หกของทัวร์นาเมนต์ เพื่อช่วยทำให้เข้าชิงชนะเลิศกับลีกเอิง

การบรรยายสรุปก่อนการแข่งขันของผู้จัดการ

จูเลียน ลอเรนส์ (ลีกเอิง 1)

“เอาล่ะ นี่คือนัดชิงชนะเลิศของ Battle of the Leagues และเป็นเกมเดียวที่สำคัญ เรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วที่เราเอาชนะบุนเดสลีกาเพื่อชูถ้วยรางวัล คราวนี้มันเป็นฝ่ายตรงข้ามที่แตกต่างกันมาก

มาร์ค อ็อกเดน (พรีเมียร์ลีก)

ทีมและยุทธวิธี

ลีกเอิง ฝรั่งเศส 1: 4-3-3 (มีมิดฟิลด์ตัวรับ), รุกเร็ว (โจมตี), ดรอปแบ็ค/ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามครองบอล (ป้องกัน)

XI แรก: แอนโธนี่ โลเปส; ฮามารี ตราโอเร่, มาร์กินญอส, เจสัน เดนาเยอร์, ​​ฮัสซาน คามาร่า; ฮุสเซม อูอาร์, เบนจามิน อังเดร, เรนาโต้ ซานเชส; คีเลียน เอ็มบัปเป้, วิสแซม เบน เยดเดอร์, เนย์มาร์

ทดแทน: โป โลเปซ, ยูเซฟ อตาล, ลิโอเนล เมสซี่, เกลสัน มาร์ตินส์, บูบาการ์ คามาร่า, ติอาโก้ จาโล่, แอนดี้ เดอลอร์ต

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ: 4-2-3-1 สร้างตัวเร็ว (โจมตี) กดหลังเสียบอล (ตั้งรับ)

XI แรก: เอดูอาร์ด เมนดี้; เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, รูเบน ดิอาส, เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค, ลุค ชอว์; เอ็นโกโล่ ก็องเต้, คาลวิน ฟิลลิปส์; โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ไค ฮาเวิร์ตซ์, เควิน เดอ บรอยน์; แฮร์รี่ เคน

ทดแทน: เอแดร์ซอน, เคิร์ท ซูม่า, บรูโน่ แฟร์นันเดส, คริสเตียน พูลิซิช, ซาดิโอ มาเน่, มิคาอิล อันโตนิโอ, คริสเตียโน่ โรนัลโด้

ความตื่นเต้นของ Julien Laurens ล้นหลามเมื่อ Neymar ทำให้ Ligue 1 นำหน้ากับ Premier League ใน Battle of the Leagues รอบชิงชนะเลิศ

ผลลัพธ์สุดท้าย

ลีกเอิง 1 1-2 พรีเมียร์ลีก (หลังต่อเวลาพิเศษ)

เนย์มาร์ 25′

Kane 90′, Fernandes 120′ (พลาดจุดโทษ: Fernandes 86′)

มาร์ค อ็อกเดน (พรีเมียร์ลีก)

จูเลียน ลอเรนส์ (ลีกเอิง 1)

“ฉันผิดหวังมากที่แพ้แบบนั้นกับทีมที่ไม่แสดงอะไรเลยจริงๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ พวกเขาโชคดีมากที่ทำคะแนนในเวลาที่เพิ่มขึ้น [at the end of the 90 minutes] และอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดช่วงต่อเวลาพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น ฉันคิดว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่าอยู่แล้ว เมนดี้เซฟได้อย่างเหลือเชื่อเพื่อรักษาพวกเขาไว้ในเกม นั่นคือฟุตบอล แต่ผมภูมิใจในตัวเด็กๆ จริงๆ แนวทางที่เราเล่นหลังจากคว้าชัยชนะเมื่อปีที่แล้วเพื่อเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นอายุน้อย และเราจะกลับไปอีกครั้งในปีหน้า

“เราทุกคนรู้ดีว่าเหตุผลเดียวที่พรีเมียร์ลีกชนะการแข่งขันครั้งนี้ก็เพราะคุณภาพที่พวกเขาได้รับในสนาม นักเตะ พรสวรรค์ที่ล้ำลึก – ไม่เกี่ยวอะไรกับผู้จัดการทีม เขานั่งอยู่ในที่ดังสนั่น [the entire time] และฉันคิดว่าแม่ของฉันจะชนะกับทีมนั้น นับประสาอ็อกเดน เราทุกคนรู้เรื่องราวของอ็อกเดนจริงๆ และนั่นเป็นเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือที่เขายังคงอยู่ในงาน ทำได้ดีมากสำหรับแฮร์รี่ เคน เพราะเป้าหมายนั้นคือความแตกต่างที่นั่นจริงๆ”