Thailand Pass หรือ Certificate of Entry: ขจัดความสับสนให้กับนักเดินทาง

เมื่อประเทศไทยเปิดประตูรับนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนจาก 63 ประเทศในเดือนนี้ ได้เปิดตัวระบบใหม่สำหรับพวกเขาในการเข้าประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน นักท่องเที่ยวที่บินเข้ามาในประเทศไทยจะต้องพกบัตร Thailand Pass แทนใบรับรองการเข้าประเทศ (COE) และ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน มีผู้สมัครบัตรผ่านแล้วกว่า 65,000 คน และได้รับการอนุมัติ 12,607 คนแล้ว

Thailand Pass คืออะไร?

เอกสารนี้จำเป็นสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่บินเข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเดินทางภายใต้โครงการใดก็ตาม ปัจจุบันประชาชนสามารถลงจอดในประเทศได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Test & Go (Quarantine-Free Entry), Sandbox (Relaxed Quarantine Rules for the Fully vaccinated) หรือระบบการกักกันทางเลือก

Thailand Pass ใช้ได้กับผู้ที่เดินทางมาโดยเครื่องบินเท่านั้น ผู้ที่เข้ามาทางบกหรือทางทะเลต้องแสดง COE

ความสับสนสำหรับผู้ถือ COE

ข่าวสารเกี่ยวกับบัตร Thailand Pass ที่มาแทนที่ COE นั้นถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้เกิดความสับสนในการวางแผนการเดินทางมายังประเทศไทยหลายครั้ง นักท่องเที่ยวบางคนสับสนมากจนได้ระบายความหงุดหงิดในเว็บบอร์ด โดยถามว่าจริงๆ แล้วพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ – Thailand Pass หรือ COE

“ฉันกำลังวางแผนการเดินทางมาประเทศไทยในวันที่ 4 พฤศจิกายน แต่มีความสับสนเกี่ยวกับวีซ่า/COE/Thailand Pass” ชาวต่างชาติคนหนึ่งที่สมัคร COE เมื่อปลายเดือนตุลาคมแต่ไม่ได้รับ “ฉันควรสมัคร Thailand Pass แทนไหม”

กระทรวงการต่างประเทศพูดว่าอย่างไร

ผู้ที่สมัครและได้รับ COE แล้ว ยังสามารถเข้าประเทศไทยได้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศระบุ อย่างไรก็ตาม หากการสมัคร COE ยังไม่ได้รับการอนุมัติ พวกเขาจะต้องขอ Thailand Pass แทน

ผู้สมัคร COE ที่อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติล่วงหน้าจะต้องส่งเอกสารที่เหลือภายในวันที่ 7 พฤศจิกายนเพื่อรับ COE ที่ได้รับอนุมัติซึ่งสามารถใช้แทน Thailand Pass ได้

วิธีรับบัตร Thailand Pass

หากต้องการรับ Thailand Pass โปรดไปที่ http://tp.consular.go.th และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ ระวังเว็บไซต์ฟิชชิ่งเช่น www.thailandpass.org. มันดูน่าเชื่อถือ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล มีรายงานว่าโจรไซเบอร์ใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพื่อขโมยข้อมูลจากผู้สมัครบัตร Thailand Pass

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตร Thailand Pass จะต้องเตรียมเอกสารหลายฉบับ แม้ว่าประเภทที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบการเข้าประเทศที่พวกเขาได้เลือกไว้

เอกสารที่ต้องใช้

จนถึงขณะนี้ ผู้คนจาก 63 ดินแดน รวมทั้งจีน ฮ่องกง เยอรมนี เมียนมาร์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักกัน 14 วัน ทั้งนี้ หากพวกเขาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง และมีผลตรวจเป็นลบโดยใช้วิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง โครงการนี้เรียกว่า Test & Go

ผู้ที่เดินทางมาถึงภายใต้ Test & Go จะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ใบรับรองการฉีดวัคซีน ประกันขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลักฐานการจองโรงแรมในคืนแรก และวีซ่าไทย หากมี

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้เดินทางภายใต้โปรแกรมแซนด์บ็อกซ์นั้นส่วนใหญ่เหมือนกัน โครงการนี้มีกฎการกักกันที่ผ่อนคลายสำหรับผู้ที่มาเยือนพื้นที่ 17 “โซนสีน้ำเงิน” ของประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพฯ กระบี่ พัทยา ภูเก็ต และพังงา ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือต้องแสดงการจองโรงแรมเป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน

ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถเดินทางมาถึงโครงการกักกันทางเลือกได้ โดยต้องจองโรงแรมกักกันสำรองอย่างน้อย 10 วัน

แล้วผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องล่ะ?

ผู้โดยสารทางอากาศที่ต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องถือบัตร Thailand Pass อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้องสร้างผลการทดสอบ RT-PCR เชิงลบที่ดำเนินการไม่เกิน 72 ชั่วโมงที่แล้ว และครอบคลุมการประกันอย่างน้อย $50,000

โดย Thai PBS World’s General Desk