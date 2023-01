ครีมกันแดดแม้ไม่ได้ออกจากบ้านสำคัญแค่ไหน?

Up Next

โดยปกติแล้ว การทาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการดูแลผิวประจำวันที่หลายคนปฏิบัติตามก่อนออกจากบ้านไปทำงาน เมื่อเกิดการระบาดครั้งใหม่ของคนส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home (WFH) ทำให้เกิดคำถามว่าจำเป็นจริงหรือ ฉันไม่ได้ออกไปไหนตากแดดยังจำเป็นอยู่ไหม?

Continue Reading

Advertisement