ภาพยนตร์: หนังใหญ่ 4 เรื่องสุดท้ายของปีกำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ – นี่คือเหตุผล

ภาคต่อของ ‘Avatar’ และ ‘Black Panther’ จะครองบ็อกซ์ออฟฟิศในปี 2022 แต่ฮอลลีวูดไม่ได้เปิดตัวอย่างอื่นมากนักนั่นไม่ดีสำหรับโรงภาพยนตร์

สตูดิโอหันไปใช้เนื้อหาในห้องสมุด movie ที่เคยเข้าฉายในโรง movie เพื่อดึงดูดผู้คนให้กลับมาที่โรง movie

บ็อกซ์ออฟฟิศปี 2023 มี movie หลายเรื่องที่แข็งแกร่งกว่ามาก ทั้งในแง่ของจำนวน movie และความหลากหลายของเนื้อหา

บ็อกซ์ออฟฟิศปี 2022 เป็นเรื่องราวของฮอลลีวูดที่ตกอับ แม้ว่าเนื้อหา movie ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในปีนี้จะน้อยกว่าปี 2019 เกือบ 40% ยอดขายตั๋วปีจนถึงปัจจุบันก็ลดลงราวๆ 30%

อันเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ผู้ชม movieใช้ตั๋วและป๊อปคอร์นมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม การขาดการฉายละครอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมในช่วงเดือนสุดท้าย

ในปัจจุบันมีเพียงสี่เรื่องที่จะเข้าฉายในโรง movie ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม:

Warner Bros. ” “Black Adam” – 21 ต.ค

Black Panther: Wakanda Forever” ของ Disney และ Marvel Studios – 11 พ.ย.

Strange World” ของ Disney Animation – 23 พ.ย.

อวตาร: วิถีแห่งน้ำ” ของดิสนีย์ – 16 ธ.ค.

ในปี 2019 มี movie สไตล์บล็อกบัสเตอร์เกือบสองโหลที่เข้าฉายในปฏิทินในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปี รวมถึง “Star Wars: The Rise of Skywalker”

Shawn Robbins หัวหน้านักวิเคราะห์สื่อของ BoxOffice.com กล่าวว่า “เราเห็นแล้วว่าเมื่อเราเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วง เราต้องหยุดชะงักลงอีกครั้ง” Shawn Robbins หัวหน้านักวิเคราะห์สื่อของ ”

ปัญหาเหล่านั้นรวมถึงการหยุดการผลิตซึ่งทำให้การถ่ายทำ movie ล่าช้า และความกดดันต่อบริษัทวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ในการดำเนินโครงการให้เสร็จภายในกำหนดส่งที่สั้นลง

“ความหวังจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและช่วงวันหยุดยาว” เขากล่าว “แต่มันจะเป็นปี 2023 จริงๆ ณ จุดนี้ ก่อนที่อาจจะมีความสอดคล้องกันในแต่ละเดือนอีกครั้ง”

นี่คือเหตุผลที่สตูดิโอหลายแห่งหันไปใช้เนื้อหาในห้องสมุด ซึ่งเป็น movie ที่เคยเข้าฉายในโรง movie เพื่อดึงดูดผู้คนให้กลับมาที่โรงภาพยนตร์ ดิสนีย์ได้เผยแพร่ภาพยนตร์พรีเควลเรื่อง “Rogue One” ของสตาร์วอร์สในโรงภาพยนตร์แล้ว และมีแผนจะเปิดตัว “อวาตาร์” ต้นฉบับอีกครั้งในปลายเดือนกันยายน โซนี่เองก็กำลังอยู่ในช่วงเปิดตัว Spider-Man: No Way Home เวอร์ชั่นซุปตาร์

การแสดงครบรอบปีที่จะเกิดขึ้นจาก Fathom รวมถึงวันครบรอบ 40 ปีของ “Star Trek: Wrath of Khan” วันครบรอบ 10 ปีของ “Pitch Perfect” วันครบรอบ 40 ปีของ “Poltergeist” และวันครบรอบ 60 ปีของ “To Kill a Mockingbird”

“Forgetting Sarah Marshall”, “Trainwreck” และ “Knocked Up” มีกำหนดฉายใหม่ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน โดยมีอินโทรที่บันทึกไว้ล่วงหน้าจากผู้กำกับ Nicholas Stoller และนักแสดงร่วม Billy Eichner และ Luke Macfarlane

รีลีสเหล่านี้ทำให้โรง movie มีเนื้อหาเสริมและทำการตลาด “Bros” สู่สาธารณะได้ Ray Nutt ซีอีโอของ Fathom กล่าว

ในทำนองเดียวกัน Disney หวังว่าการเปิดตัว “Avatar” อีกครั้งในปลายเดือนกันยายนจะดึงดูดแฟน ๆ และกระตุ้นความสนใจในภาคต่อที่จะมาถึง “The Way of Water”

Paul Dergarabedian นักวิเคราะห์สื่ออาวุโสของ Comscore กล่าวว่า “บ็อกซ์ออฟฟิศในปัจจุบันอยู่ที่กว่า 5.3 พันล้านดอลลาร์ต่อปี สูงกว่าสองปีที่ผ่านมาอย่างมาก แต่ลดลงอย่างเป็นธรรมชาติจากปี 2019 และ 2018”

ด้วย movie เรื่องใหญ่อย่าง ‘Black Panther: Wakanda Forever’ ในเดือนพฤศจิกายนและ ‘Avatar: The Way of Water’ ในเดือนธันวาคม อุตสาหกรรมน่าจะจบลงด้วยบ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศที่คาดการณ์ไว้ในปี 2022 ที่ประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์ ” เขาพูดว่า. “นั่นเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมที่เห็นระดับในปี 2020 ที่เพียง 2.3 พันล้านดอลลาร์ และในปี 2021 มีมูลค่าถึง 4.6 พันล้านดอลลาร์

Dergarabedian และ Robbins ตั้งข้อสังเกตว่าปี 2023 มีหนังชนวนที่แข็งแกร่งกว่ามาก ทั้งในแง่ของจำนวน movie และความหลากหลายของเนื้อหา เมื่อมี movie ออกฉายมากขึ้นเรื่อยๆ ความคาดหวังก็คือว่าบ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศโดยรวมจะทำให้การฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้น

บ็อกซ์ออฟฟิศปี 2022 แพ้ “Shazam! Fury of the Gods” ซึ่งกำหนดไว้สำหรับวันที่ 21 ธันวาคม เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อ Warner Bros. Discovery ผลักดัน movieเ รื่องนี้ไปเป็นวันที่ 17 มีนาคม 2023 แทนที่ “Aquaman and the Lost Kingdom” ซึ่งจะมาถึงในวันคริสต์มาสในปี 2023

Dergarabedian กล่าวว่า “ไตรมาสแรกเต็มไปด้วย movie ขนาดใหญ่ที่จะสร้างแรงผลักดันที่นำไปสู่ฤดูร้อนที่แข็งแกร่งในปีหน้า”

