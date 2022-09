The Lord of the Rings: The Rings of Power เข้า amazon prime video แล้ววันนี้

ห้ามพลาด! The Lord of the Rings: The Rings of Power เข้า prime video แล้ววันนี้ 2 กันยายน 2565 ชมความมันส์พร้อมกัน 8 ตอนรวด

ไม่ปล่อยให้รอนาน ในที่สุด The Lord of the Rings: The Rings of Power ก็ได้เปิดให้แฟน ๆ ได้รับชมกันผ่านสตรีมมิ่งเจ้าดัง amazon prime video ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป งานนี้มีให้ดูยาว ๆ กันถึงตอนละ 60 นาที รวมทั้งหมด 8 ตอน ใครอยากติดตามเรื่องราวของแหวนแห่งอำนาจ ต้องรีบดู

The Rings of Power (แหวนแห่งอำนาจ) หนึ่งในเรื่องย่อยของหนังระดับตำนาน The Lord of the Rings เข้าฉาย 2 ตอนแรกใน amazon prime video จำนวนกว่าร้อยประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย พร้อมด้วยภาษาและซับไตเติลที่มีมาให้เลือกถึง 30 ภาษาด้วยกัน

สำหรับการเข้าฉายของ The Rings of Power จะเริ่มให้ดูออนไลน์ 2 ตอนแรกในเวลา 08.00 น. ของวันนี้ (2 ก.ย. 65) ก่อนที่ตอนอื่น ๆ จะทยอยลงจอในทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ซีรีส์ชุดแหวนแห่งอำนาจ หรือ The Lord of the Rings: The Rings of Power เป็นการนำเอาภาพยนตร์ในตำนานระดับโลก มาปรับเปลี่ยนในรูปแบบของซีรีส์ ซึ่งจะเล่าถึงเหตุการณ์หลายพันปี ก่อนที่จะมีเรื่องราว The Hobbit และ The Lord of the Rings

ทำให้คนดูจะได้ย้อนไทม์ไลน์ ไปสำรวจจุดเริ่มต้นของอำนาจ และความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรโบราณได้พังทลายลง ส่งผลให้ทั้งโลกเต็มไปด้วยตัวร้ายและการแก่งแย่งอำนาจ

งานนี้การันตีความสนุกได้จาก ฝีมือการเขียนบทของ Helen Shang และอีก 3 ผู้กำกับดังอย่าง J.A. Bayona, Wayne Che Yip และ Charlotte Brändström

สำหรับใครที่อดใจรอชม The Rings of lord ไม่ไหว ก็อย่ารอช้า รีบล็อคอินเข้า amazon prime video แล้วรับชมไปพร้อมกันได้เลย.