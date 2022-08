Marvel She-Hulk: 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนรับชม

ชีวิตของฮีโร่สาวออฟฟิศคนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ยังมีภารกิจมากมายรอให้คุณเคลียร์ ในที่สุดเจนนิเฟอร์จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไร เธอจะยอมรับตัวเองเป็น ‘ฮีโร่’ หรือไม่? ติดตามซีรีส์ต้นฉบับของ Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law ซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์ 18 สิงหาคมทาง Disney+ Hotstar พากย์ภาษาไทย และซับไทย

เจนนิเฟอร์เป็นทนายความที่ดีมาก ซึ่งดูเหมือนจะเหนือกว่าเธอ จึงได้มอบรางวัลให้กับชุดใหญ่ เป็นโปรเจ็กต์แกะกล่องใหม่ที่ดูเหมือนหินมาก เจนนิเฟอร์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำแผนกกฎหมายเหนือมนุษย์ ซึ่งเป็นแผนกที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อดูแลกฎของฮีโร่และมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ งานถูกต่อสู้อย่างไม่ลดละ จากจุดเริ่มต้นที่ต้องเผชิญคดียากๆ อยู่แล้ว ตอนนี้เจนนิเฟอร์ต้องดูแลกฎหมายฮีโร่ที่ใหม่และท้าทาย โดยมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากกฎหมายทั่วไป ไม่ต้องพูดถึงการทำงานกับลูกค้าที่เหนียวแน่นอย่าง Emil Blonski หรือ The Abomination อดีตสัตว์ประหลาดคู่แข่งของ Hulk

Work Life Balance ใครๆก็อยากมี แต่สิ่งที่พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่มีแทนคือ Work without Balance ชีวิตการทำงานจะรุนแรง ชีวิตส่วนตัวก็วุ่นวาย ไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ ทำให้การทรงตัวยากขึ้น เจนนิเฟอร์เองก็มีปัญหานี้เช่นกัน แถมอาจจะหนักกว่าคนทั่วไป เพราะดันชีวิตของฮีโร่อีกคน จู่ๆ ก็มีภาระมาเพิ่มแบบนี้ เล่นผิดเวลาเลยทีเดียว

Continue Reading

Advertisement