โอไมครอน รายแรกในไทย

นพ.ศุภกิจ ระบุว่า “วันนี้สรุปเบื้องต้นเชื่อได้ว่า น่าจะเป็น โอไมครอน แล้ว และจะเป็น โอไมครอน รายแรกที่ตรวจพบในประเทศไทย” ซึ่งการตรวจพบในครั้งนี้เกิดจากขั้นตอนเข้าประเทศ Test and Go ที่ตรวจ RT-PCR กรณีนี้ทำให้เป็นถึงความจำเป็นที่ต้องคงการตรวจ RT-PCR ไว้ เพื่อความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้มีชายชาวอเมริกันคนหนึ่ง เดินทางเข้ามาจากสเปนผ่าน Test and Go ซึ่งพบตำแหน่งกลายพันธุ์สอดคล้องกับตำแหน่งที่พบใน โอไมครอน ซึ่งผลการทดสอบตัวอย่างเก็บครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2564 พบความเข้ากันได้กับจีโนม “โอไมครอน” ร้อยละ 99.92 ข้อมูลจีโนมขาดความสมบูรณ์ในส่วน spike glycoprotein บางส่วน ซึ่งเกิดขึ้นได้ในกรณีค่าค่า Ct ค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงถึงปริมาณไวรัสที่ค่อนข้างน้อย

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า พบชายชาวอเมริกันเดินทางจากสเปนผ่าน Test and Go เข้ามาในไทย ซึ่งเชื่อได้ว่าติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน นับเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอไมครอน ที่พบคนแรกในไทย

